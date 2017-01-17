Дело Калякина: торжество правосудия! Торжество правосудия?

Доктор технических наук, директор Физико-энергетического института (ФЭИ) им. А. И. Лейпунского в Обнинске Сергей Калякин, приговоренный к пяти годам колонии общего режима, освобожден Сухиничским районным судом Калужской области. Суд принял данное решение на основании статьи 80 УК РФ («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания»). Как поясняют близкие осужденного, лишение свободы ему было заменено на обязательные работы.

Суд состоялся на территории исправительного учреждения еще 19 декабря 2016 года, но сообщение об этом на странице Сергея Калякина в социальной сети «ВКонтакте», которую ведет семья ученого, появилось только 11 января 2017 года. «Мы безгранично благодарны нашим друзьям и всем тем, кто нас поддерживал, сочувствовал и переживал всё это время», — сказано там же.

Напомним, что Сергей Калякин был арестован 26 ноября 2013 года. 18 августа 2015 года он и трое его сообвиняемых — сотрудники ФЭИ Александр Лукьянов и Алексей Зайцев, а также Леонид Кеворков, представлявший ООО «Энергоинжиниринг», решением судьи Замоскворецкого районного суда Москвы Натальи Чепрасовой были признаны виновными в хищении средств, направленных в ФЭИ по двум договорам с проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Калякин был осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также был оштрафован на 700 тыс. руб. Александр Лукьянов и Алексей Зайцев, давшие показания против Калякина, тоже получили реальные сроки, а Леонид Кеворков был осужден условно.

Впоследствии Мосгорсуд сократил Калякину срок до пяти лет. Наказание осужденный отбывал в исправительной колонии ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области, расположенной в городе Сухиничи.

Об этом кейсе мы уже не раз писали на страницах ТрВ-Наука [1]. История развития данного уголовного дела явила собой пример солидарности с ученым, подвергшимся преследованию, не только его родных и близких, но и уважаемых представителей научного сообщества, а также общественных деятелей. За Сергея Калякина вступились, в частности, академик РАН Юрий Рыжов; писатель, кинорежиссер и правозащитник Алексей Симонов; ответственный секретарь Комитета защиты ученых Эрнст Черный и многие другие. На одном из судебных заседаний суду было представлено свыше 700 подписей коллег в защиту обвиняемого. На платформе Change.org также велся сбор подписей за свободу атомщика. Весьма вероятно, что это общественное движение в защиту преследуемого оказалось немаловажным фактором, в конце концов приведшим к его освобождению.

Впрочем, эту победу приходится признать относительной, и говорить о торжестве правосудия в данном случае едва ли возможно. Осужденный по сомнительным основаниям ученый на свободе, однако в российском судопроизводстве по-прежнему существует одиозное явление — заказные или экономически мотивированные уголовные дела. Выступая с последним словом в Замоскворецком суде, Сергей Калякин, в частности, заявлял: «Я невиновен. Вину не признаю никак. Я всю жизнь жил на те деньги, которые зарабатывал, ни одной копейки чужой никогда ни у кого не брал».

По мнению независимых наблюдателей, в том числе Эрнста Черного, истинная причина преследования физика — в его разногласиях с руководством Росатома по вопросу управления финансовой деятельностью института. Правозащитник проводил параллель между ним и печально резонансными «шпионскими» делами в отношении других ученых — Валентина Данилова, Игоря Решетина, Святослава Бобышева и прочих. В таких ситуациях даже позитивное судебное решение зависит не от правовых норм, а, как высказался известный адвокат Генри Резник в эфире радиостанции «Эхо Москвы» относительно другого уголовного дела, «от уровня заказа» [2].

Вера Васильева,

судебный репортер

1. http://trv-science.ru/tag/sergejj-kalyakin/

2. http://echo.msk.ru/programs/year2015/1624090-echo/

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