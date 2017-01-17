17-й год и земельный вопрос

Уважаемая редакция!

Как говорит нам наука, 2017 — простое число, однако год для многих из нас традиционно начался непросто. Что является лишним доказательством тщеты и бессилия всякой нумерологии. Однако пора потихоньку отходить от новогодних торжеств и приступать к работе на благо Отечества, которая для меня включает и написание писем в мою любимую газету.

В наступившем году в российской науке, безусловно, случится множество важных событий, включая выборы президента РАН. Но воспоминания о событиях столетней давности, опять же, навевают на идейно нестойких граждан нумерологические ассоциации и эсхатологические ожидания хаоса и революции. В большом и малом, так сказать: и в масштабе страны, и в масштабе нашей науки. Конечно, в последнем случае речь не идет о каких-то собственно научных прорывах, нет, речь идет о разного рода научно-организационных катаклизмах.

Среди сотрудников ФАНО, понятное дело, на первом месте ожидание разгона Академии или, в более мягком варианте, ее захвата враждебными силами, ставленниками, в представлениях иных наших «прогрессистов и либералов», князя административной тьмы Михаила Валентиновича Ковальчука.

Одним из видимых и серьезных поводов к таким эсхатологическим ожиданиям является, конечно, выволочка, устроенная Владимиром Владимировичем президенту РАН, и последовавшее за ней показательное изгнание избранных членами РАН лиц из рядов чиновников. Наши конспирологи трактуют это как опалу лично президента РАН Фортова и всей Академии в целом, которая должна привести к жестким оргвыводам.

Вскоре за разносом на заседании президентского совета по науке и образованию случилось еще одно событие, которое только укрепило уверенность морально неустойчивых лиц в том, что судьба РАН предрешена. Московское правительство разработало проект правил землепользования и застройки. В документах московского правительства обнаружили карту, на которой территория города разбита на участки различного назначения. И участки, на которых находятся многие академические институты, в частности на Ленинском проспекте, были отнесены к территориям, предназначенным для развития.

В сознании советских людей революция 1917 года, конечно, намертво связана с земельным вопросом: помните, «земля — крестьянам, фабрики — рабочим»? Поэтому, увязывая воедино разразившуюся над РАН грозу и планы московского правительства, конспирологи делают вывод, что в наступившем году Академию разгонят, а ее сотрудников частью уволят, частью раздадут по университетам и в Курчатовский институт, а частью выгонят куда-нибудь за МКАД. А освободившиеся участки в хороших местах отдадут инвесторам, каковая цель и объявляется экономической подоплекой всех позывов к «реформированию РАН».

Что на это можно сказать? Мне, конечно, неведомы резоны высшей власти, но, будучи человеком, склонным к глубокому анализу и системному синтезу, я сомневаюсь, что в 2017 году Академия будет упразднена, а земельные участки, занимаемые академическими институтами, будут отданы под строительство торговых центров и элитного жилья.

Жизнь в нашей стране проще и прозаичнее, не стоит, повторюсь, впадать в нумерологию и ждать катастроф через сто лет после прошедшей революции. Да, конечно, какие-то оргмеры возможны, нельзя исключить и передачу некоторых институтов под управление различных внешних организаций. Но не более того.

Что же касается земельного вопроса, то и тут не стоит ожидать тотального изъятия земель. Но, с другой стороны, нельзя не признать, что многие наши академические институты занимают слишком большие земельные участки в достаточно престижных районах города и территории эти, прямо скажем, используются не слишком эффективно. Сколько разных строений можно построить на этих территориях, и сказать трудно! Поэтому не вижу ничего плохого, если с течением времени некоторые из академических институтов будут уплотняться: там выстроят высотный офисный комплекс, там — торговый центр, там — гостиницу. Да, в конце концов, хоть ночной клуб и, так сказать, сауну с дополнительными услугами: и бюджету города польза, и народу «дополнительные услуги» могут быть куда нужнее, чем научные статьи, которые мы с вами пишем.

Ваш Иван Экономов

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