Фильм про Диссернет сделан. Премьера состоится 13 февраля

Документальный фильм про деятельность сообщества Диссернет был снят полностью на деньги, собранные в качестве пожертвований на краудфандинговой платформе Планета.ру. Для документального кино это достаточно редкий удачный опыт.

Премьера состоится в киноклубе FILMDOCRU, который ведет автор этого фильма режиссер-документалист Дмитрий Завильгельский. Этот клуб – уникальное место в Москве, где каждый понедельник абсолютно бесплатно можно прийти посмотреть новое актуальное документальное кино, а также пообщаться напрямую с его авторами. Принцип клуба – доступность, вход свободный. Но чтобы сохранить этот принцип, кураторам киноклуба приходится опять обращаться к краудфандингу. Для полноценной работы клуба нужна финансовая поддержка. Не большая, но всё же... Поддержать киноклуб вы можете на страничке проекта https://planeta.ru/campaigns/filmdoc, а также купив там лот на посещение премьеры фильма «ДИССЕРНЕТ. ЭВОЛЮЦИЯ АЛЬТРУИЗМА», что, по сути, уникальная возможность одним из первых увидеть фильм.

Фильм представляют его герои — профессор Андрей Ростовцев, профессор Михаил Гельфанд, физик и политик Андрей Заякин, а также его автор и режиссер Дмитрий Завильгельский.

Также на премьеру фильма приглашены известные ученые, политики и кинематографисты.

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