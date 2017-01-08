Памяти Виталия Арнольда

10 мая 2007 года мы впервые собрались в МЦНМО для обсуждения будущего проекта «Корпус экспертов». Впрочем, названия кажется еще не было, а тем более не было понимания, как конкретно действовать. Были «списки Штерна» на scientific.ru, благие намерения и Иван Ященко, взявшийся помочь, — это он сделал исключительно эффективно, приведя к нам в тот день Виталия Арнольда. Именно Виталий 10 октября 2007 года нажал кнопку первой рассылки cond-mat и затем почти два года едва ли не ежедневно отлаживал и разруливал все наши многочисленные проблемы. И потом уже в стационарном режиме, когда заработала профессиональная база и сложилась небольшая команда технических специалистов, он оставался терпеливым советчиком и универсальным консультантом.

Виталий, безусловно, лучше всех нас понимал и принципы хранения данных, и особенности человеческого восприятия (писем адресатами, сайта зрителями). И, главное, он очень твердо и быстро понимал, где проходит черта, разделяющая частные модификации первоначального — вполне, надо сказать, идеалистического — замысла и опасные отклонения от принципов этого замысла.

Разумеется, наш проект был одним из многих, им продвигаемых параллельно («у меня очень не две проблемы»). Нам регулярно доставались замечательные продукты его издательской деятельности и всё новые ссылки на создаваемые им сетевые ресурсы. Случались редкие, но всегда очень важные встречи в МЦНМО и в школе 1543, когда удавалось обсудить, куда вся эта наша конструкция дальше должна двигаться. Бывало, что Виталий опытным глазом просматривал сайт expertcorps.ru и присылал списком замеченные неувязки, которые мы прошляпили. Последний раз это было в ноябре 2016 года в связи с мемориальным списком и некрологами в нем; он написал тогда: «Сам это дело ОЧЕНЬ не люблю. Но приходится всё чаще...»

Виталий Арнольд был на редкость командным, ярким и твердым во взглядах человеком. Нам очень повезло пересечься с ним в жизни, жаль ужасно, что всего на неполных 10 лет.

Михаил Гельфанд, Михаил Фейгельман, Галина Цирлина, Борис Штерн

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