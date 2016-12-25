Слушания для утверждения земель Москвы с институтами под раздачу инвесторам

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Уважаемые коллеги,
прошу отнестись к этой информации со всей серьезностью и сделать рассылку в дружественные вам институты, особенно располагающиеся по ул. Вавилова, Ляпунова, Фотиевой, по Ленинскому проспекту!

Правительство Москвы через Комитет по архитектуре и градостроительству заявило о намерениях уступить инвесторам (фактически в наших условиях – крупным банкам) земли с находящимися на них институтами РАН и других ведомств на территории города.  В настоящее время разработаны и подготовлены к принятия новые Правила землепользования и застройки для некоторых округов г.Москвы.

Этот проект предусматривает закрепление статуса «территорий, предусмотренных к развитию», для которых градостроительные решения приняты в установленном порядке, за территориями институтов ФИАН, ИОФАН, ИОХ, ИНЭОС, ИКИ, Физических проблем, Математического и ряда других, составляющих силу и славу отечественной науки. Результаты публичных слушаний являются основанием для внесения изменений в указанные проекты или принятия решений о нецелесообразности утверждения указанных проектов.

Публичные слушания были проведены 22 декабря в очень странном режиме:

http://newsmsk.com/article/23dec2016/dobro_pozhalovat_v_rgsu.html

Это означает, что по формальным признакам новые правила ПЗЗ, по которым территории, на которых расположены в том числе институты ФАНО (бывшие РАН) (список территорий институтов, попадающих под действие новых правил ПЗЗ, в файле формата Excel) — по закону считаются прошедшими публичные слушания без серьезных замечаний и отводов.

По градостроительному кодексу РФ отсутствие отводов при проведении публичных слушаний — это практически госприемка. После этого ПЗЗ принимаются в том виде и объеме, в котором они были представлены. Изменить их по существующему законодательству практически не возможно — это фундаментальный документ, определяющий политику субъекта федерации в сфере градостроительства, распределения земель и т.д.

Думаю, все вы помните судьбу московских заводов, которые были расформированы (выведены, ликвидированы и т.д.) после принятия ПЗЗ на эти территории.

На отчетных совещаниях в ФАНО г-н Котюков и ответственные лица практически ушли от ответа, сообщив, что «держат руку на пульсе» после того, как присутствующими были представлены документальные свидетельства о такой работе.

Коллеги,
сейчас идет организованный сбор подписей против принятия ПЗЗ в таком виде на
https://www.change.org/p/президент-рф-в-в-путин-генпрокурор-рф-не-допустить-принятия-пзз-москвичей-лишают-земли

Необходима ваша подпись.

с уважением,
член Совета ОНР,
член Комкона
Сапрыкина Ирина

Информационная карта. Юго-западный административный округ

 

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Один комментарий

  • Ash:
    26.12.2016 в 11:52

    Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — тот ещё документ.

    www.rbc.ru/opinions/socie...82?from=newsfeed

    «...ни одного из видов зон, упомянутых в федеральном и городском градкодексах, в проекте московских ПЗЗ нет.»

    «...разработчики столичных ПЗЗ самовольно изменили названия некоторых видов разрешенного использования земельных участков, а также ввели новые виды. Подобное изобретательство прямо противоречит п.2 ст.7 Земельного кодекса...»

    «...самым массово используемым в проекте ПЗЗ видом разрешенного использования земельного участка является «использование для нужд населенного пункта». Такая расплывчатая формулировка позволяет мэрии в дальнейшем согласовывать практически любой проект точечной застройки.»

    «Действовавшая редакция Градкодекса Москвы обязывала власти проводить публичные слушания по общегородским или межрайонным вопросам в каждом муниципальном районе. Однако силами фракции «Единой России» в Мосгордуме была принята норма, позволившая проводить слушания, в том числе и по проекту ПЗЗ, в одном месте на 10–12 районов.»

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    Конечная цель —

    "...после принятия ПЗЗ градостроительные планы отдельных земельных участков (ГПЗУ) будут утверждаться без проведения публичных слушаний, что лишит жителей города возможности оспорить проект...

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