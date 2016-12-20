Пущинское поле экспериментов

Новое амплуа Пущинского биологического центра: если на экспериментальном поле не растет кукуруза, то мы организуем ФИЦ

В истории встречаются удивительные параллели: сначала «Апрельские тезисы», за которыми неминуемо следует «Как нам реорганизовать…». Масштабы событий, конечно, разные, но сезонное совпадение и последовательность событий заставляют задуматься. Речь идет об истории, которая началась в апреле 2016 года в Пущино. Как-то так получилось, что директора шести институтов, не слишком воодушевленно, но достаточно законопослушно вняли убедительной риторике ФАНО России о том, что дальнейшее существование в качестве независимых организаций становится практически невозможным, вся отечественная наука должна быть структурирована в виде крупных центров — федеральных, региональных, национальных — и приняли решение инициировать процесс объединения. Все необходимые формальности были соблюдены — проведены заседания ученых советов, где тоже без должного воодушевления, но всё же были приняты соответствующие решения, и процесс пошел по проторенной дорожке, в полном соответствии с «Регламентом взаимодействия ФАНО и РАН по вопросам создания, ликвидации и реорганизации научных организаций, подведомственных ФАНО России». Началась работа над необходимыми документами, можно даже сказать, что с некоторым энтузиазмом. Раз уж реорганизация неизбежна, то надо из этого процесса извлечь максимум удовольствия в плане придумывания новых «интеграционных» проектов и минимум вреда для коллективов и научных направлений. Представители всех шести институтов потрудились над концепцией развития нового организма — Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федерального исследовательского центра „Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук“» (ФГБУН ПНЦ РАН) и Концепцией системы управления. Окончательная редакция этих документов и согласование их с ФАНО было доверено организатору всего процесса — ФГБУН ПНЦ РАН. Именно к этому вновь обретшему статус научной организации учреждению с совсем небольшим штатом сотрудников и очень непродолжительной собственной научной историей и должны были присоединиться старожилы Пущино — ИБФМ РАН, ИТЭБ РАН, ИБК РАН, ИФПБ РАН, ИФХБПП РАН, ИБП РАН. В этих институтах работает около двух тысяч сотрудников.

Далее последовал непонятный пробел в законотворческой деятельности (Владимир Ильич тоже некоторое время скрывался в Разливе). 22 сентября из информации официального сайта ФАНО России мы неожиданно узнаем, что «Бюро НКС одобрило концепцию развития Федерального исследовательского центра „Пущинский научный центр биологических исследований РАН“». Были сказаны все необходимые правильные слова, о том , что «ключевым принципом реализации программы, ее базовой задачей является организация современного исследовательского центра мирового уровня на основе взаимодополнения направлений современной биологической науки. В центре также планируется создание условий для качественного повышения уровня исследований, развития инновационного и кадрового потенциала».

Представители институтов запросили тот вариант Концепции развития, который был представлен для рассмотрения научно-координационному совету ФАНО России. Оказалось, что он несколько видоизменился, причем эти изменения не были согласованы с руководителями институтов. Но нужно было двигаться дальше, и работа над документами продолжилась. Чем глубже погружались представители институтов в детали реорганизации, том очевиднее становился запутанный комплекс проблем, с которыми предстоит столкнуться. Совершенно тупиковым представлялся вопрос о продолжении деятельности аспирантуры после присоединения институтов к Пущинскому научному центру. При потере юридического лица автоматически теряется право на ведение образовательной деятельности. Новой лицензии у федерального центра нет, на ее получение требуется несколько месяцев, а старая уже недействительна. Аспиранты оказываются в «интересном» положении, особенно молодые люди, у которых теперь нет отсрочки от армии. А как же тогда быть с «созданием условий для качественного повышения уровня исследований, развития инновационного и кадрового потенциала»? Но на НКС речь шла об отдаленной перспективе, это всегда несколько легче, чем решать насущные, сиюминутные задачи. Возможно, что некоторые подобные проблемы или по крайней мере алгоритм их решения могли бы быть продуманы заранее, а что-то за время, прошедшее после «Апрельских тезисов», уже могло быть доведено до практической реализации.

Процесс узаконивания реорганизации тем временем развивался в почти автоматическом режиме. Речь сейчас идет уже об утверждении проекта на заседании правительства РФ. После одобрения на федеральном уровне остановить или притормозить запущенный механизм невозможно. Возникнет резонный вопрос: «А о чем же вы раньше думали, товарищи ученые?». Вот они (ученые) и подумали. 8–9 декабря во всех реорганизуемых институтах прошли собрания трудовых коллективов. Все коллективы высказались против объединения в том виде, в котором оно сейчас предусматривается, и в те сроки, в которые его предполагается провести. Соответствующее решение руководителей институтов, основанное на мнении коллективов, направлено в правительство РФ, ФАНО России и РАН. Ждать окончательного вердикта осталось недолго…

Ирина Масулис

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