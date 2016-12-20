Предновогоднее напутствие

Уважаемая редакция!

Признаться честно, несмотря на всю мою любовь к родной газете, несмотря на глубочайшее чувство ответственности перед ее читателями, которых я должен информировать о происходящем и давать ему надлежащую оценку, я с трудом нахожу время и силы, чтобы взяться за, так сказать, перо. Столько дел и забот валятся на меня со всех сторон.

В общем, не получается у меня сесть и обстоятельно написать об итогах уходящего года. А там, сами понимаете, салат оливье, речь президента России, шампанское, водка, еще водка… В общем, первого января все мы ясно почувствуем наступление нового года, те же ощущения у нас будут продолжаться и в ближайшие дни — до 8 января. И, знаете ли, в такое время сложно сосредоточиться на напряженной работе мысли — голова слишком тяжела, и мысли совсем не о том.

Поэтому, дорогие друзья, я не буду подводить никаких итогов года прошедшего, лучше я всех вас поздравлю с надвигающимися тремя неделями рождественско-новогодне-рождественско-новогодних праздников и пожелаю благополучно пережить их. Для этого, конечно, нам потребуется богатырское здоровье и множество различных медикаментов. Пожелаю дописать все бесчисленные отчеты и заявки, успешно дотратить все деньги, принять все зачеты и экзамены, в общем, благополучно завершить все необходимые дела.

А кроме того, я дам всем своего рода новогоднее напутствие. Наступающий год, дорогие коллеги, не будет для нас легким. Денег станет еще меньше, а наши зарплаты должны стать еще выше. Поэтому, увы, не все из нас смогут остаться сотрудниками вузов и научных организаций.

Да, конечно, вряд ли кого-нибудь из нас обрадует перспектива увольнения или выхода на пенсию. Но во всем нужно видеть хорошую сторону. Подумайте, что после увольнения вам не придется каждый день таскаться на работу в переполненном транспорте, что у вас появится больше времени для общения с внуками. Вы сможете, наконец, воплотить в жизнь многие мечты, на которые никак не хватало времени, — научиться вышивать крестиком или выучить английский.

Отдельно хочется обратиться к тем коллегам, которые работают в организациях ФАНО. Для вас наступающий год будет особенно тяжелым: опять академическая наука подвергается суровой критике со стороны РЕН ТВ, Веры Мысиной и Владимира Соловьева. Не исключены важные решения и неожиданные ходы. Крепитесь.

Но всем нам, где бы мы ни работали, важно понимать, что всё, что ни делается, делается по приказанию высшей власти и для блага государства. Нужно уметь ставить свое благо ниже блага общества и страны.

И вот еще одна вещь, которая может нам помочь, если мы ее примем. Находятся всё новые и новые подтверждения того, о чем я говорил в прошлой колонке, — вера движет горы. Вот совсем недавно заходит ко мне коллега и начинает, понятное дело, изливать свои негативные эмоции. Видел ли я результаты конкурса грантов президента для молодых кандидатов наук по физике и астрономии? Отвечаю, что, конечно, не видел: я уже очень давно не молод. Коллега продолжает: безобразие, мол, наш родной университет получил три гранта, ФИАН — один грант, питерский Физтех — один грант, московский — ни одного, а МИФИ, какой-то там МИФИ, — целых пять грантов!

Я отвечаю, что, может, в МИФИ много сильных ребят подросло, а он в ответ: смотрел я на их публикации, у некоторых сплошь материалы конференций да статьи в «Кратких сообщениях по физике ФИАН» — и это сильные ребята? И тут мне как в голову ударило — вспомнил я слова ректора МИФИ, что вузу помогает вера! Иной ведь претендент на грант, положим, активно работает да во всяких крутых заграничных журналах печатается, но веры у него нет, только светская суетность в голове. А иной, может, и не посылает свои манускрипты в высокоимпактные издания, зато работает в учреждении, где всё проникнуто верой и благостью, в том числе и результаты работы. Так что, дорогие коллеги, по вере вашей воздастся вам.

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Ваш Иван Экономов

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