Почти «Оскар» для плагиаторов

Элеонора Шестакова, докт. филол. наук, член украинского движения «Диссергейт», рассказала ТрВ-Наука о новой антипремии за особые достижения на ниве академической недобропорядочности, которая отныне будет вручаться в родственной нам стране. Может быть и в России стоит задуматься о вручении подобной «награды» лучшим фальсификаторам?

Год назад в Украине спонтанно, как естественный ответ на наиболее злободневные научно-образовательные и социальные проблемы, сформировалась инициативная группа «Диссергейт». Она объединяет ученых, преподавателей вузов, научных сотрудников НАН Украины. Представителям разных специальностей — физикам, экономистам, математикам, медикам, биологам, филологам, философам — оказалась близка идея реальной, а не номинальной борьбы с плагиатом, конкретными плагиаторами, фабриками фальшивых диссертаций.

Выявление плагиаторов, их групп поддержки, горизонтальных и вертикальных плагиатных связей активно и интенсивно шло в течение всего года. Постоянно, почти в режиме ленты новостей, отражались актуальные события в социальной сети в «Фейсбуке» группе «Плагиат» [1] на сайте «Ошибки и фальсификации в научных исследованиях» [2], созданном усилиями канд. биол. наук, доцента Сумского государственного университета Олега Смирнова, на сайте общественной организации ТРОН [3], а также в ряде выступлений членов «Диссергейта» в украинских и российских масс-медиа [4].

По мере обнаружения новых имен плагиаторов, людей, сочувствующих им, приходящих в трудную минуту разоблачения на помощь, главное, новых иезуитских способов и приемов защиты плагиата, у «Диссергейта» постепенно формировалась одна идея. Она фокусировалась на необходимости привлечь внимание не только к проблеме некорректного цитирования, о которой много говорится на всех уровнях украинского общества, но и к реальным, типологически сходным системным связям и отношениям плагиаторов, всегда воплощенным в конкретных личностях и поступках.

И если уж в украинском научно-образовательном дискурсе официально, под эгидой Министерства образования и науки заявлены намерения о возрождении норм академической добропорядочности, то почему бы и «Диссергейту» не принять в этом участие?! Содержательной формой для реализации этой идеи оказалась ироническая стилизация под мероприятия, столь привлекательные для людей, падких на власть и публичную, масс-медийную известность.

«Диссергейт» решил отметить людей за особые достижения на ниве академической недобропорядочности: «Академічна негідність року» («Академическая непорядочность года»). В ее основе лежит хорошо известный и легко прочитываемый образ черной метки, один из атрибутов которого — вариации на тему головы Веселого Роджера — и стал логотипом сертификатов для тех, кто сознательно и профессионально занимается плагиатом.

12 декабря 2016 года в пресс-центре информагентства «Интрефакс-Украина» в присутствии журналистов украинских масс-медиа состоялось награждение активистами «Диссергейта» именными сертификатами плагиаторов, фальсификаторов, псевдоученых, «токсичных» ректоров и чиновников — подручных плагиаторов. Как отметила во вступительном слове координатор «Диссергейта», канд. экон. наук, доцент С. Благодетелева-Вовк: «Катастрофическое положение в науке и образовании Украины обусловлено не только их низким финансированием, но и двадцатипятилетним негативным отбором руководящих кадров почти всех уровней. В научно-образовательном пространстве сформировалась система, которая применяет негативные, построенные на фальсификациях, нарушениях норм и принципов профессиональной этики академические практики. Они направлены прежде всего на повышение социального статуса, карьерного продвижения, получение должностей и пожизненной ренты в виде доплат за нечестным образом полученные научные степени, звания. Деятельность такого рода системы носит деструктивный характер, потому что базируется на исключении честной конкуренции и маргинализации добропорядочных, профессиональных ученых, преподавателей. Модернизация государства невозможна без возрождения и развития качественного образования и науки. Для их реформирования необходимо проводить процесс реального, а не риторического очищения. Именно для этого и создана церемония „Академічна негідність року“».

Этому мероприятию предшествовало десятидневное народное голосование в социальной сети «Фейсбук» в наиболее популярных и пользующихся доверием среди научно-образовательной интеллигенции группах. Для голосования были предложены пять номинаций, которые на мероприятии представляли активисты «Диссергейта».

На номинацию I. «Плагиатор года» были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Катерина Кириленко — зав. кафедрой философии Киевского национального университета культуры и искусств, докт. пед. наук, доцент, жена вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко.

2. Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины, канд. пед. наук.

3. Руслан Гурак — председатель Государственной инспекции учебных учреждений, член Национального агентства оценивания качества образования, канд. юрид. наук.

4. Станислав Николаенко — экс-министр образования и науки Украины, чл. -корр. НАПНУ, ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, докт. пед. наук, профессор.

5. Александр Волосовец — чл. -корр. НАМНУ, заведующий кафедрой педиатрии № 2 Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца, член Национального агентства оценивания качества образования, докт. мед. наук, профессор.

6. Владимир Пашков — экс-ректор Запорожского института последипломного образования, экс-доктор наук.

7. Семья Демченко, сотрудники факультета систем и средств массовой коммуникации Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара (Владимир, отец, докт. филол. наук, профессор, и сыновья Сергей, докт. наук по социальным коммуникациям, профессор, и Максим, канд. полит. наук, доцент), а также их аспиранты: Анжела Лященко и Хатуна Гурчиани — кандидаты наук по социальным коммуникациям, фигуранты фабрик «фальшивых» диссертаций Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара и Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Абсолютным «победителем» 2016 года стала Катерина Кириленко. Как отметила докт. филос. наук, профессор Татьяна Пархоменко: «Кейс Катерины Кириленко стал не просто образцовым примером системного плагиата. Он стал маркером разрушения государственной вертикали в управлении образованием и наукой Украины, моральной и/или профессиональной деградации людей, которые задействованы в системе подготовки научных кадров высшей квалификации, начиная от редакторов научных изданий и рецензентов и заканчивая членами специализированных ученых советов и оппонентами».

В номинацию II. «Фальсификатор года» попали:

Александр Волосовец — чл. -корр. НАМНУ, заведующий кафедрой педиатрии № 2 Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца, член Национального агентства оценивания качества образования, докт. мед. наук, профессор.

Валерий Запорожан — академик НАМНУ, ректор Одесского национального медицинского университета, докт. мед. наук, профессор.

Виктория Евдокимова — научный сотрудник Одесского национального медицинского университета, экс-докт. мед. наук.

Эдуард Глазков — и. о. зав. кафедрой Луганского государственного медицинского университета, докт. мед. наук, доцент.

Михаил Коротевич — зав. отделением Национального института рака, канд. мед. наук.

Виктория Ципко — зав. кафедрой Национального транспортного университета, докт. пед. наук, доцент.

Канд. филос. наук, директор Центра научно-образовательной этики Алла Сингаевская назвала имя победителя, им стал Александр Волосовец.

В номинации III. «Псевдоученый года» были представлены:

Юрий Тесля — декан факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, докт. тех. наук, профессор. За псевдонаучную «Теорию несилового мира».

Евгений Мачуский — зав. кафедрой Национального технического университета «Киевский политехнический университет им. Игоря Сикорского», докт. тех. наук, профессор. За приложение псевдонауки нумерологии к физическим константам.

Михаил Курик — докт. физ. -мат. наук, профессор. За пропаганду «структурирования» воды.

Катерина Кириленко — зав. кафедрой философии Киевского национального университета культуры и искусств, докт. пед. наук, доцент. За «открытие» Лептонного «Бога».

По словам докт. физ. -мат. наук, зав. лабораторией ИТФ НАНУ Сергея Шарапова, и в этой номинации победу одержала Катерина Кириленко за эталонный пример псевдонаучного текста, который одновременно является плагиатом.

В список кандидатов номинации IV. «Токсичный ректор» вошли:

Михаил Поплавский — народный депутат Украины, президент Киевского национального института культуры и искусств — он же теневой ректор. За злоупотребления в продвижении в учебный процесс плагиатных и псевдонаучных учебных пособий Катерины Кириленко; за неправомерное, аморальное увольнение преподавателя, заявившего о плагиате Кириленко, — Татьяны Пархоменко.

Виктор Андрущенко — академик Национальной академии педагогических наук Украины, ректор Национального педагогического университета им. М. Драгоманова. За ряд злоупотреблений, связанных с использованием помещений университета; за непотизм; за негативный отбор руководителей кафедр.

Леонид Губерский — академик Национальной академии наук Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. За халатность и бездеятельность, замалчивание позорной деятельности «фабрики» фальшивых публикаций и диссертаций в Институте журналистики; за отказ привлечь к ответственности председателя спецсовета В. Иванова, в котором систематически защищаются плагиатные диссертации; за отказ выполнить статью 78 Закона Украины «О высшем образовании» об общественном контроле, в частности, он не дает ответы на обращения активистов «Диссергейта».

Катерина Амосова — чл. -корр. НАМНУ, ректор Национального медицинского университета им. А. Богомольца. За негативный отбор руководящих кадров в НМУ им. А. Богомольца и аморальное поведение в отношении преподавателя Валентины Терещенко; за уничтожение студенческого самоуправления.

Афанасий Ломакович — ректор Кременчугской областной гуманитарно-педагогической академии. За притеснения профсоюзных лидеров, в частности, Лидии Макаренко-Иванюты; за наличие «мертвых душ» среди студентов; за унижающий честь и достоинство сексизм.

Владимир Онищенко — ректор Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка. За уничтожение архитектурного факультета, увольнение молодых преподавателей и за продвижение плагиатора Николаенко.

Николай Поляков — ректор Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара. За халатное отношение к систематической плагиатной деятельности семьи Демченко, их аспирантов, ныне сотрудников университета; за безнаказанное существование научных изданий в университете, систематически публикующих плагиатные статьи; за отказ давать ответы на обращения членов «Диссергейта».

Станислав Николаенко — экс-министр образования и науки Украины, чл. -корр. НАПНУ, ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, докт. пед. наук, профессор. За перманентное публичное хамство в отношении коллег; за сексизм в отношении женщин-ученых; за продвижение и защиту плагиатора Катерины Кириленко; за сохранение и развитие лысенковщины в Украине.

Победителями стали сразу двое номинантов — Михаил Поплавский и Станислав Николаенко.

В номинацию V. «Подручный года (Посіпака року)» попали чиновники, которые своими действиями максимально способствовали развитию плагиата и защите конкретных плагиаторов:

Вячеслав Кириленко — вице-премьер-министр Украины, канд. филос. наук. За поступки, несовместимые с обязанностями руководителя высшего уровня; за защиту жены, уличенной в плагиате.

Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины, канд. пед. наук. За формальный и халатный подход к апелляции на плагиат и процесс защиты докторской диссертации Катерины Кириленко; за организацию рабочей группы и продвижение через Кабинет Министров, Верховную Раду решения об отмене норм, регулирующих лишение степеней за плагиат, и апелляцию на заседание специализированных ученых советов.

Василий Кремень — президент НАП-НУ, академик НАНУ, докт. филос. наук, профессор. За расширение состава НАПНУ путем включения плагиаторов.

Светлана Криштоф — заместитель директора Департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Украины, канд. пед. наук. За халатность в подготовке документов, систематические «ошибки» в пользу плагиаторов в МОН Украины.

Сергей Выжва — член Национального агентства оценивая кадров высшего образования, академик Академии наук Высшей школы Украины, докт. геол. наук, профессор, и Валерий Иванов — заведующий кафедрой Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, докт. филол. наук, профессор. За системное способствование работы «фабрики» плагиатных диссертаций и публикаций в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Популяризатор реформ, ст. науч. сотр. Института математики НАНУ, канд. физ. -мат наук Ирина Егорченко назвала имя победителя в последней номинации, им стала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

К сожалению, номинанты не присутствовали на этом мероприятии, но их сертификаты будут направлены к ним по почте по месту их работы. Полную видеоверсию церемонии «Академическая непорядочность года» от «Диссергейта» можно посмотреть здесь www.youtube.com/watch?v=xzEw91Wk87A&feature=youtu.be.

Элеонора Шестакова

1. www.facebook.com/groups/plagyat/

2. http://false-science.ucoz.ua/

3. http://tron.tilda.ws/pagehtml

4. relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=4670&level1=main&level2=articles

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