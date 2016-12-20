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ТрВ №25 (219) за 2016 г.: Герои и события 2016 года

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 219 от 20 декабря 2016 года в PDF

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Анонс номера

Знамена библиометрии над хиршеносным слоем
Продолжаются споры про индекс Хирша в математике — стр. 4–5

Пущинское поле экспериментов
Опыты ФАНО по объединению институтов на живых людях — стр. 5

Восторг в восьмимерном пространстве
Математические прогулки Михаила Гельфанда с академиком Виктором Васильевым — стр. 6–7

Почти «Оскар» для плагиаторов
Элеонора Шестакова об украинской антипремии за достижения в области академической недобропорядочности — стр. 12

Google Translator как автор академического эссе
Руководство по переводному плагиату от Петра Рудковского — стр. 13

Что понимают собаки?
Инна Воробей беседует с Аттилой Андиксом об экспериментах с собаками в фМРТ — стр. 14

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