ТрВ №25 (219) за 2016 г.: Герои и события 2016 года
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 219 от 20 декабря 2016 года в PDF
Анонс номера
Знамена библиометрии над хиршеносным слоем
Продолжаются споры про индекс Хирша в математике — стр. 4–5
Пущинское поле экспериментов
Опыты ФАНО по объединению институтов на живых людях — стр. 5
Восторг в восьмимерном пространстве
Математические прогулки Михаила Гельфанда с академиком Виктором Васильевым — стр. 6–7
Почти «Оскар» для плагиаторов
Элеонора Шестакова об украинской антипремии за достижения в области академической недобропорядочности — стр. 12
Google Translator как автор академического эссе
Руководство по переводному плагиату от Петра Рудковского — стр. 13
Что понимают собаки?
Инна Воробей беседует с Аттилой Андиксом об экспериментах с собаками в фМРТ — стр. 14
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Метки: #219, trv, Архив, газета, Максим Борисов, Наталия Демина
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