О противодействии академической коррупции

В Российском государственном гуманитарном университете 15 декабря 2016 года состоялась конференция работников и учащихся, на которой принимали новую программу стратегического развития. Ниже — письменная версия моего выступления в дискуссии.

В проекте программы упомянуто о «снижении позиций РГГУ в образовательной среде из-за скандальных ситуаций, дискредитирующих репутацию университета». Это неконкретная и двусмысленная формулировка, потому что скандал скандалу рознь. Одно дело, если люди публично натворили каких-то безобразий (до чего у нас вроде бы не доходило); а другое дело — если раскрылась какая-то позорная тайна, — тогда репутацию порочит именно она, а не факт ее разоблачения. Такой скандал не сам по себе беда, а симптом другой беды.

Вот пример такой скандальной ситуации: в нашем университете долгое время защищались фальшивые диссертации, и в нем до сих пор работают люди с такими диссертациями. Три года назад, когда об этом громко заговорили, это еще можно было считать непроверенными обвинениями или слухами; сегодня, после ряда проверок и при отсутствии опровержений, приходится уверенно утверждать, что «факты имели место». Их расследовала специальная комиссия, созданная новым руководством РГГУ, но затем ее деятельность была прекращена без объявления результатов; на сайте университета не найти ни одного упоминания о ней. Таким замалчиванием лишний раз подтверждается то самое, что пытаются замалчивать.

Следует называть вещи своими именами: утверждение поддельных диссертаций — это коррупция, особый вид вузовской, академической коррупции, злоупотребление властью научной аттестации. Каковы бы ни были отношения и расчеты между его участниками, важен результат: оно разлагало, портило, коррумпировало — в буквальном смысле этого латинского глагола — наш университет, его профессиональную мораль. Оттого сегодня общественная репутация РГГУ выглядит так: у них там годами штамповали фальшивки, и они до сих пор не решаются это признать; наверное, они все в этом замешаны…

На самом деле это, конечно, не так. В коррупции замешаны совсем немногие, и нужно, чтобы они возместили нанесенный ими ущерб. Они присваивали себе, растрачивали моральный капитал РГГУ — пусть компенсируют растрату за свой счет. Речь идет именно о возмещении ущерба, а не о наказании или возмездии — не требуется никаких дисциплинарных взысканий, не обязательно кого-то увольнять или разжаловать, достаточно просто довести до конца расследование и предать гласности удостоверенные факты. Сделав это, университет подтвердит свою требовательность к научному и моральному качеству собственной работы, перестанет делить ответственность с обманывавшими его людьми и поправит свою репутацию. Это укрепит и авторитет его руководства — в коллективе, в обществе и даже в государственных инстанциях.

Я убежден, что борьба с коррупцией имеет стратегический характер и должна быть отражена в программе развития университета. От нее зависит доверие между нами и ко всем нам, без которого большинство задач программы останется благими пожеланиями: им никто не будет верить, а значит, они и не будут всерьез решаться.

Предлагаю точнее сформулировать упомянутый пункт программы: «Снижение позиций РГГУ в образовательной среде из-за фактов академической коррупции, порочащих репутацию университета», — и внести в программу дополнительный пункт: «Противодействовать академической коррупции, и, в частности, расследовать до конца факты написания и утверждения фальсифицированных диссертаций в РГГУ с публикацией результатов расследования».

Данное выступление следует наказу, который получен мною, делегатом конференции, от выборного собрания научных сотрудников РГГУ. Высказанная здесь позиция в целом является нашим общим, коллективным мнением, зафиксированным единодушным голосованием. Уверен, что с нами согласятся и многие другие коллеги.

Ряд сотрудников и преподавателей РГГУ (44 человека) также подписал обращение к ректору университета, текст которого я вручаю адресату.

«ОБРАЩЕНИЕ К РЕКТОРУ РГГУ

Мы, нижеподписавшиеся преподаватели и научные сотрудники РГГУ, считаем принципиально важным для репутации и дальнейшей судьбы университета его очищение от фальсификаций, годами допускавшихся при рассмотрении кандидатских и докторских диссертаций.

Мы считаем ошибочным решение Ученого совета прекратить расследование этих фальсификаций, начатое комиссией по некорректным заимствованиям в диссертациях, и требуем продолжить эту работу в рамках специального независимого органа и с гласной публикацией ее результатов.

Москва, РГГУ, 30 ноября 2016 года».

После обсуждения мои поправки к проекту не были вынесены на голосование. Проект программы принят за основу и будет дорабатываться; возможно, при доработке в нем не пропадет и эта тема.

Сергей Зенкин,

гл. науч. сотр. РГГУ, докт. филол. наук

Связанные статьи