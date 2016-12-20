«Красота в глазах смотрящего» (Продолжение)

Натюрморты vanitas

В нашей культуре изображение черепа используется преимущественно как знак предупреждения о непосредственной опасности (например, вместо надписи «Не влезай, убьет!»). За вычетом знаменитого полотна Верещагина «Апофеоз войны» реалистических изображений черепа в отечественной живописи я не припомню.

Зато среди голландских натюрмортов XVII века есть тип натюрморта, именуемый vanitas, где изображение черепа присутствует постоянно (см., например, работы Виллема Класа (1597–1661), которого мы лучше знаем как автора «завтраков»). Считается, что самый ранний натюрморт vanitas — «Натюрморт с черепом» — написан Якобом де Гейном II (Jacques de Gheyn II, ок. 1565–1629) в 1603 году. Де Гейн известен прежде всего как чертежник и гравер, но, как видим, он оставил нам не только гравюры.

С точки зрения набора изображенных предметов, равно как и по композиции, натюрморты vanitas весьма близки к так называемым «ученым» натюрмортам. На таких картинах изображались книги, отдельные печатные и гравированные листы, в том числе ноты, музыкальные инструменты, разнообразные измерительные приборы, привлекающие взор неожиданными формами и оттенками использованных в них материалов.

Большинство подобных натюрмортов несет сложную символическую нагрузку, причем этот скрытый смысл для нас не только не очевиден, но чаще всего мы о нем и не подозреваем. Мы видим просто старинные книги, рукописи, музыкальные инструменты, часы, а также много предметов неизвестного (для нас) назначения.

Для современного человека череп — это символ смерти как угрозы или как свершившегося факта. Но что можно сказать о помещенных на картине рядом с черепом скрещенных курительных трубках? О ракушках на переднем плане? О бабочке и гусенице? Оказывается, перевернутые курительные трубки символизируют быстротечность и хрупкость жизни, а изъеденные насекомыми и гниющие фрукты суть символы обреченности всего живого.

Напомним, что нидерландские мастера XVII века адресовали свои творения не именитым заказчикам, а всем согражданам — ремесленникам, торговцам и вообще любому, кто пожелал бы потратить деньги на картину или гравюру. В среднем картины и в самом деле были доступны, так что граждане охотно их покупали, и вплоть до середины XVII века арт-рынок Нидерландов непрерывно рос. Известно, что в доме среднего горожанина имелось как минимум с десяток картин; причем в разное время наибольшей популярностью пользовались то картины на исторические темы, то пейзажи.

Итак, мы с интересом созерцаем картины с подобными изображениями, хотя их «посыл» нам понятен лишь частично: мы не всегда воспринимаем метафоры, прозрачные для тех, кто когда-то приобретал эти полотна, помещал их на стены своих домов и дорожил ими. В самом общем виде можно сказать, что натюрморт vanitas свидетельствовал о смирении владельца картины, о его готовности с благодарностью принять волю господню.

Ревекка Фрумкина

Илл. с сайтов www.essentialvermeer.com/ и

https://vanitesamsterdam.wordpress.com/2014/04/08/les-trois-categories-de-vanites-en-peinture/

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