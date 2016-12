Google Translator как автор академического эссе. Руководство по переводному плагиату

…slaves who had no political or simple human rights andalso metics (Greek métoikos) were excluded from the politicallife. Metics did not have social, political and civil rights, evenin case of the long stay in Athens. However, in times when therulers of the Athenian state were interested in the expansionof the population, they were trying to do so at the expenseof immigrants, that is why at various times different reformswere held in order to attract such class (McKay 2007). However, the rights of metics still were quite very limited,as they were not only excluded from any participation inpublic and political life of Athens, but they also did not havea rights to purchase and own land and housing. (McKay 2007). Примечание: обе ссылки на Маккея фиктивные.

Из нее были исключены не только рабы, не имевшие ни политических, ни элементарных человеческих прав, но и метеки. Последние не получали политических и гражданских прав, даже если жили в Афинах в течение нескольких поколений. Афинское государство было заинтересовано в увеличении числа метеков, и в некоторые периоды принимались специальные меры для их привлечения. Однако метеки были отгорожены от гражданского коллектива. Они не только исключались из всякого участия в политической жизни Афин, но и не имели права владеть недвижимым имуществом — землей и домами.