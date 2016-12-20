Документ
№ 10018-839 от 07.12.2016
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПРЕЗИДИУМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О разъяснении итогов выборов в члены РАН
В связи с многочисленными обращениями представителей общественности и средств массовой информации в президиум РАН:
1. Поручить вице-президенту РАН академику РАН Дедову И. И. и исполняющему обязанности вице-президента РАН академику РАН Стародубову В. И. осуществить мероприятия по разъяснению итогов выборов в члены РАН по Отделению медицинских наук РАН.
2. О проделанной работе проинформировать меня до 27 декабря 2016 года.
Президент РАН
академик РАН В. Е. Фортов
www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=e1cf8340-60d3-42fc-819d-e33a678a35ea
Связанные статьи
Метки: #219, Владимир Стародубов, Владимир Фортов, выборы РАН, документ, Иван Дедов, приказ, РАН, распоряжение
Очень хорошо. Правильно сделал Фортов, пусть медики-академики публично выскажутся, что у них там творится.
Ведь по сути на Фортова «навесили» эту весьма подозрительную РАМН, и тень от нее теперь падает и на РАН.
Полезно? 3 0