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№ 10018-839 от 07.12.2016

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПРЕЗИДИУМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О разъяснении итогов выборов в члены РАН

В связи с многочисленными обращениями представителей общественности и средств массовой информации в президиум РАН:

1.  Поручить вице-президенту РАН академику РАН Дедову И. И. и исполняющему обязанности вице-президента РАН академику РАН Стародубову В. И. осуществить мероприятия по разъяснению итогов выборов в члены РАН по Отделению медицинских наук РАН.

2.  О проделанной работе проинформировать меня до 27 декабря 2016 года.

Президент РАН
академик РАН В. Е. Фортов

www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=e1cf8340-60d3-42fc-819d-e33a678a35ea

 

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Один комментарий

  • :
    21.12.2016 в 12:39

    Очень хорошо. Правильно сделал Фортов, пусть медики-академики публично выскажутся, что у них там творится.

    Ведь по сути на Фортова «навесили» эту весьма подозрительную РАМН, и тень от нее теперь падает и на РАН.

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