№ 10018-839 от 07.12.2016

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ПРЕЗИДИУМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О разъяснении итогов выборов в члены РАН

В связи с многочисленными обращениями представителей общественности и средств массовой информации в президиум РАН:

1. Поручить вице-президенту РАН академику РАН Дедову И. И. и исполняющему обязанности вице-президента РАН академику РАН Стародубову В. И. осуществить мероприятия по разъяснению итогов выборов в члены РАН по Отделению медицинских наук РАН.

2. О проделанной работе проинформировать меня до 27 декабря 2016 года.

Президент РАН

академик РАН В. Е. Фортов

www.ras.ru/presidium/documents/directionsp.aspx?ID=e1cf8340-60d3-42fc-819d-e33a678a35ea

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