Женщины блистают в науке
В Музее им. Пушкина 14 ноября состоялась десятая, юбилейная церемония вручения стипендий «Для женщин в науке», которые ежегодно присуждаются компанией L’Oreal и ЮНЕСКО. 10 молодых российских женщин-ученых, работающих в области физики, химии, биологии и медицины, получили стипендии размером 450 тыс. руб.
В заключение церемонии состоялось торжественное подписание манифеста «Для женщин в науке». В манифесте выделены шесть направлений, по которым организаторы премии «Для женщин в науке» призывают объединить усилия, чтобы устранить «стеклянный потолок», который часто встречают на своем пути женщины-ученые.
Стипендиатами российского конкурса «Для женщин в науке» L'Oreal – ЮНЕСКО 2016 года стали:
Ксения Егорова, Москва, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН;
Ольга Заломаева, Новосибирск, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.
Ольга Кашибадзе, Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН;
Олеся Кормилец, Красноярск, Институт биофизики Сибирского отделения РАН;
Анна Кудрявцева, Москва, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН);
Юлия Монахова, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского;
Ирина Соболева, Москва, физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова;
Елена Столбоушкина, Пущино, Институт белка РАН;
Екатерина Суслова, Москва, Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН;
Олеся Томашенко, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии.
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