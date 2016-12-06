Женщины блистают в науке

В Музее им. Пушкина 14 ноября состоялась десятая, юбилейная церемония вручения стипендий «Для женщин в науке», которые ежегодно присуждаются компанией L’Oreal и ЮНЕСКО. 10 молодых российских женщин-ученых, работающих в области физики, химии, биологии и медицины, получили стипендии размером 450 тыс. руб.

В заключение церемонии состоялось торжественное подписание манифеста «Для женщин в науке». В манифесте выделены шесть направлений, по которым организаторы премии «Для женщин в науке» призывают объединить усилия, чтобы устранить «стеклянный потолок», который часто встречают на своем пути женщины-ученые.

Стипендиатами российского конкурса «Для женщин в науке» L'Oreal – ЮНЕСКО 2016 года стали:

Ксения Егорова, Москва, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН;

Ольга Заломаева, Новосибирск, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.

Ольга Кашибадзе, Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН;

Олеся Кормилец, Красноярск, Институт биофизики Сибирского отделения РАН;

Анна Кудрявцева, Москва, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН);

Юлия Монахова, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского;

Ирина Соболева, Москва, физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова;

Елена Столбоушкина, Пущино, Институт белка РАН;

Екатерина Суслова, Москва, Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН;

Олеся Томашенко, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии.

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