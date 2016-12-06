Вторая нефть, или «Крекс, фекс, пекс»
От редакции:
Эта заметка члена редсовета ТрВ-Наука тесно перекликается с обстоятельным интервью Наталии Деминой об образовательном центре «Сириус» (стр. 4–5). Но оба этих материала имеют отношение в основном к талантливым детям, лучшим педагогам, элитарному обучению. Наверное, важно создавать для перспективных учащихся особые условия, позволяющие им максимально реализовать свой потенциал. В конце концов, именно лидеры поведут в будущем страну за собой, станут ее витриной, определят пути ее развития. И понятно, что с подготовкой «элиты» у нас всегда было и будет неплохо, особенно если проект в традиционно «ручном» режиме курирует сам президент. Но все-таки жизнь в стране определяется по ее среднему уровню, доступному большинству граждан и ими же обеспечиваемому. А вот с этим в России извечные проблемы. В образовании ровно то же самое. На одном полюсе — отличные математики, физики, химики, биологи, а на другом — дети, с трудом читающие на родном языке. Наверху — «Сириус», внизу — закрывающиеся сельские школы. В Москве зарплаты наставников зашкаливают за сотню, в провинции учителям советуют то идти в бизнес, то просто искать мужей побогаче. Воистину «Стамбул — город контрастов». Впрочем, это тема совсем другого разговора…
На фоне самых разных новостей из России на темы науки, образования и инновационного развития одна присутствует постоянно, причем всегда во вполне определенном контексте.
«Мы с вами знаем, наверное, а может быть, кто-то и не знает: так называемые иностранные фонды по школам работают, сетевые организации просто шарят по школам Российской Федерации много лет под видом поддержки талантливой молодежи. На самом деле как пылесосом высасывают просто — прямо со школы абитуриентов берут, на гранты сажают и увозят»[1].
«Мы признаем, что Россия богата не только углеводородами. Люди — вот наша „вторая нефть“»[2].
«Может ли Россия жить без нефти? Стоит напомнить, что Россия кроме нефти и газа производит еще одно благо мирового значения — мозги. Несмотря на неудачные реформы в сфере образования, репрессии и кризисы, нашей стране удается рождать одно за другим поколение талантливых людей. Это во многом вопрос культуры и ее воспроизводства. Правда, пока мы ничего не получаем за экспорт умных людей. Академик Револьд Энтов как-то оценил доходы от одной только идеи телевидения, вывезенной Зворыкиным за пределы нашей родины, примерно в 20 российских ВВП. Сергея Брина тоже вполне можно оценить в 5–7 наших ВВП — может, даже больше» [3].
«Работа по переводу талантливых детей в профильные школы велась на протяжении всей истории страны. Но я считаю, что талантливые дети должны оставаться в регионах… в том числе чтобы дать стимул развитию региональной науки, дать стимул развитию регионов… У нас таланты должны оставаться у себя. У нас очень много вузов достойных именно в регионах, где молодой достойный человек найдет свое применение»[4].
Эти и многие другие подобные высказывания объединяет какая-то непонятно на чем основанная уверенность высших российских чиновников, что люди, в том числе талантливые и успешные, не обладают никакой собственной субъектностью и не в состоянии сами принимать решения о своей собственной судьбе. Словно их запросто можно «посадить на гранты», как на цепь, куда-то увезти помимо их желания, покупать или продавать, как нефть и газ, «экспортировать» с прибылью; словно их можно запросто «оставлять» там, где начальству в данный момент виднее, — как вещи, как кукол на веревочках, как рабов или крепостных. Никому из чиновников почему-то не приходит в голову, что если люди уезжают учиться или работать из одних регионов в другие или из России в другие страны, то они это делают не потому, что их кто-то «нашарил» и вывез, или купил, или как-то иначе соблазнил и заставил. Они это делают просто потому, что видят там лучшие условия для своего развития и сами решают воспользоваться теми условиями, которые они для себя считают предпочтительными.
Термин «утечка мозгов» в этом контексте очень двусмыслен. Нефть течет по трубам туда, куда угодно государству, ровно в той степени, в которой государство владеет и распоряжается этим ресурсом. Предотвращение утечек нефти — законная забота государства о ресурсосбережении и максимизации доходов бюджета. А мозгов у государства нет, они есть только у отдельных граждан. Государственные чиновники могут распоряжаться только своими собственными мозгами. Мозги других людей никакому государству и никаким чиновникам не принадлежат и по государственному велению не могут ни «оставаться» где бы то ни было, ни «утекать» в какую-либо сторону.
На самом деле все разговоры о том, что кто-то кому-то что-то «должен», должны начинаться с того, что государство должно обеспечить своим гражданам -хоть школьникам, хоть маститым академикам — такие условия для работы и учебы, которые наилучшим образом способствовали бы раскрытию и применению их талантов где бы то ни было. Именно в этом и состоит механизм, описываемый как «инновационное развитие», «экономика знаний» и прочими модными словами, которые чиновники уже научились бойко произносить. Этот механизм создается и приводится в действие отнюдь не государством (сверху вниз), а индивидуальной творческой инициативой отдельных талантливых людей и работает на пользу всего общества и в конечном итоге государства (снизу вверх). Единственное, что государство может и должно сделать для того, чтобы этот механизм возник, заработал и процветал, — создать благоприятные условия для проявления и вознаграждения любых подобных индивидуальных инициатив. Затем государство должно просто отойти в сторону и не мешать естественному процессу. В своих же собственных государственных интересах.
Мозги — это никакая не «вторая нефть», а самый первый, самый важный и самый бесценный ресурс, безмерно дороже любой нефти. Он пока еще есть в стране, но государство им не распоряжается, оно может только создавать условия для успешного роста и воспроизводства этого ресурса. Пока до государственных чиновников не дойдет эта простая мысль, употребление любых модных слов, будь то «инновационное развитие», «экономика знаний» и даже «НБИКС-технологии», может иметь эффект не больший, чем любые другие магические заклинания, чем какой-нибудь «крекс-фекс-пекс».
Я только что вернулся из Китая. Эта страна, как известно, нефть не экспортирует, а импортирует, причем в огромных количествах и за большие деньги. В Институте геохимии Китайской академии наук в Гуанчжоу на 300 научных сотрудников приходится 600 дипломников и аспирантов. Они родились в разных регионах страны, учились в разных университетах и приехали в этот институт продолжать свою учебу и заниматься наукой просто потому, что это одно из лучших академических учреждений в стране в своей отрасли. Я спросил, где они будут работать после защиты диссертаций. Ответ — разъедутся по стране в другие институты и университеты, где окажутся нужны такие специалисты.
Стандартная стипендия аспиранта в институте — эквивалент примерно 320 евро, или около 22 тыс. руб. по нынешнему курсу. Плюс бесплатное жилье и субсидированная столовая. Просторные новые лабораторные корпуса, оснащенные самым разнообразным современным оборудованием. Научное начальство, которое всячески стимулирует аспирантов и молодых ученых овладевать английским языком, отправлять статьи в лучшие международные журналы и обязательно поехать хотя бы на год-другой на учебу или стажировку за границу. Не менее 80% нынешнего состава Китайской академии наук учились или длительное время работали за рубежом. Между прочим, с почетным директором института 82-летним академиком Сяньдэ Се (Xiande Xie) мы говорили по-русски. Оказалось, он учился в 1950-х годах в Новочеркасске и Днепропетровске, а с 1994-го является иностранным членом РАН и был даже однажды гостем бывшего моего института в Черноголовке. А с нашим тогдашним директором они познакомились в Вашингтоне, где оба в 1980 году работали по приглашению Геологической службы США. Несмотря на свой преклонный возраст и нынешний необременительный статус советника, профессор Се каждый день приходит в институт и продолжает писать научные статьи. По-английски, естественно.
При всех разговорах о предпочтительности «китайского опыта» перед якобы чуждым и вредным для россиян «западным путем», может быть, российским чиновникам стоило для начала хотя бы постараться воспроизвести этот опыт? Я намеренно не пишу здесь об устройстве науки и образования в развитых странах. Там межрегиональная и интернациональная мобильность студентов и ученых, да и вообще любых граждан, давно уже стала общепринятой обыденной нормой. Любые региональные власти озабочены там совсем не «оставлением» местных талантов в своем регионе, а, наоборот, привлечением в свой регион наилучших талантов со всего мира. В том числе и из России. И от этого глобального соревнования за таланты уже нельзя закрыться никакими запретами или ограничениями. В нем можно только сознательно участвовать наравне со всеми остальными, создавая наиболее благоприятные условия для привлечения талантливых людей как из своей страны, так и из-за рубежа.
Андрей Калиничев
1. Президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 24 июня 2015 года. http://kremlin.ru/events/president/news/49755
2. Сергей Иванов в бытность вице-премьером в 2009 году. http://polit.ru/news/2009/03/16/human_oil/
3. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. rbc.ru/opinions/economics/22/12/2014/5494286c9a79478ed3c52da9
4. Министр образования и науки Ольга Васильева. vedomosti.ru/politics/news/2016/11/21/666317-minobrnauki-talantlivih
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Кстати, нефть по трубам течёт из точки, где созданы условия высокого давления, к точке с условиями меньшего давления
Логика автора — образец смешения фритредерских идей XIX века с наследием СССР, не стесняющийся никакими противоречиями.
1. Сначала — «привет из СССР».
«Единственное, что государство может и должно сделать для того, чтобы этот механизм возник, заработал и процветал, — создать благоприятные условия для проявления и вознаграждения любых подобных индивидуальных инициатив.»
Для создания условий нужны деньги. Большие деньги. Деньги извлекают из экономики. Извлечь деньги из нашей экономики — значит отнять их у сырьевых группировок. Для этого нужно централизованное управление нерыночными секторами: иначе группировки свои деньги не отдадут. Это означает, что государство должно не просто участвовать в экономике, а быть главным участником.
2. Следующее предложение — «новости от Гайдара».
«Затем государство должно просто отойти в сторону и не мешать естественному процессу.»
3. Далее идёт ссылка на Китай.
Это китайское государство отошло в сторону от экономики?!
Это китайское государство не вмешивается в экономические процессы?!
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Нужно срочно что-то делать с потрясающим почти поголовным экономическим невежеством.
Отличная статья. Это отношение к людям как к второсортному ресурсу раздражает уже давно. Особенно от второсортных руководителей.
«Для создания условий нужны деньги...»
Сейчас резиденты «Сколково» освобождаются от налога на прибыль и налога на добавочную стоимость, а также от налога на имущество, говорится в материалах «Сколково». Для резидентов также действует сниженный тариф страховых взносов в размере 14%. Кроме того, «Сколково» компенсирует своим резидентам суммы таможенных платежей при импорте товаров для исследовательской деятельности. (
www.vedomosti.ru/technolo...0-lgoti-skolkovo).
Чем не деньги? Можно было бы дать такие льготы всем малым инновационным предприятиям РФ. Но государству 1) очень не хочется, чтобы бизнесменов в стране было больше, чем полицейских, по понятным причинам и 2) чтобы те что есть были ручными и за забором.
Вопрос не в том, у кого отнять. Налоги в сырьевом секторе и так огромные. Государство там уже главное. Вопрос на что деньги тратить. Если не апгрейдить армию до бесконечности (а для этого перестать строить из себя сверхдержаву, не курдячить соседей, не влезать в войны), то сразу найдется море денег.
1. «Сейчас резиденты «Сколково» освобождаются от налога...Чем не деньги?..Можно было бы дать такие льготы всем малым инновационным предприятиям РФ.»
Дело не в Сколково. Дело в том, что в нашей экономике нет платёжеспособного спроса на продукцию Сколково. Поэтому Сколково, поскольку оно вообще делает что-то полезное, работает на иностранцев.
Нужно как минимум субсидировать проценты по займам для высокотехнологических производств. И чтобы кто-нибудь что-нибудь заметил, речь должна идти минимум о сотнях миллиардов рублей. Например, применяемые сейчас аналогичные субсидии для сельского хозяйства — это десятки миллиардов рублей. Статистика положительные результаты видит, но для экономики в целом это сущий пшик.
2. «Налоги в сырьевом секторе и так огромные. Государство там уже главное.»
Это неверно. Наоборот: сырьевики — главные люди в государстве. Не хочется здесь делать обзор свежей истории вокруг «Роснефти» — и так, надеюсь, все в курсе.
Налоги правильно рассматривать как «общий котёл» сырьевиков. Взять оттуда указанные выше сотни миллиардов рублей означает взять их из этого «котла». Наши олигархи не для того захватывали собственность, чтобы делиться. Они потому и победили в конкуренции с прочими шакалами первого разряда.
3. «...очень не хочется, чтобы бизнесменов в стране было больше, чем полицейских,...»
Потому что полицейские охраняют собственность этих олигархов от шакалов низших разрядов.
4. «Если не апгрейдить армию до бесконечности ... то сразу найдется море денег.»
В какой степени расходы на армию оправданы — отдельный вопрос. Если бы у Хуссейна и Каддафи действительно были бомбы, население Ирака и Ливии сейчас бы жило намного лучше. То, что правильной организацией управления экономикой эти расходы можно существенно уменьшить — сомнений нет. Но для этого опять же нужно централизованное управление нерыночными предприятиями.
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Сырьевые олигархи блокируют развитие промышленности, потому что оно предполагает изъятие у них денег и влечёт отстранение их от власти.
п. 1. Сколково ориентируется на мировой рынок, а не на российский, про это много раз официально говорилось. Другие компании могут делать то же самое, если не заставлять их конкурировать со Сколково в неравных условиях.
п. 2. Что не верно? Налоги не огромные?
п. 3. О да, одних убивали химическим оружием, другие пополняли террористические группировки по всему миру. Хорошо им жилось, а с бомбами жилось бы еще лучше.
Что вы так хотите все централизовывать? Хоть какое-то обоснование этой страсти к выстраиванию вертикалей у вас есть? Вертикальная структура из армии пришла, где надо заставить людей делать то, чего они не хотят и снять с них ответственность за действия. При чем здесь гражданская деятельность вообще? Есть опыт работы структур без вертикальной организации, и они эффективнее. Вот Valve, например (
ru.wikipedia.org/wiki/Valve). Можно читать начиная с «... По мнению Гейба, в технологической индустрии неуместна и бесполезна иерархия, нет нужды в формальном менеджменте и карьерном росте».
Олигархи нипричем. Везде в добывающих странах рост промышленности прекращается: растут зарплаты в сырьевом секторе и далее везде -> дорожает рабочая сила и снижается рентабельность. Гайдар гарантирует это. ) Надо быстренько выкачать и продать всю нефть.
1. «Сколково ориентируется на мировой рынок, а не на российский, про это много раз официально говорилось.»
Сообщите пожалуйста, превысила ли рентабельность Сколково хотя бы ставку рефинансирования ЦБ.
2. «Что не верно? Налоги не огромные?»
Да, они огромные. Но они служат не развитию промышленности, а охране доминирующего положения сырьевиков. Поэтому корректное название нашего бюджета — «общак».
3. «О да, одних убивали химическим оружием,...»
Вы бы хоть поинтересовались, сколько убил Хуссейн и сколько погибло после интервенции. Там разница на порядки.
4. «...другие пополняли террористические группировки по всему миру.»
Сообщите пожалуйста, какие международные террористические группировки поддерживал Хуссейн (прошу при этом не путать Ирак с саудитами).
5. «Что вы так хотите все централизовывать?»
Простейший пример — московский метрополитен. Нужно ли его делать частным? Если нет, то почему?
6. «Везде в добывающих странах рост промышленности прекращается...»
Информирую — СССР не был добывающей страной в Вашем понимании. Предупреждаю сразу — вопрос давным-давно проверен на цифрах.
Поэтому наше сырьевое настоящее — плод деятельности сырьевых олигархов.
п. 1. Ваше мнение о бесполезности налоговых льгот инновационным компаниям — это только ваше мнение. Мнения надо проверять экспериментом, типа как в науке. Бизнес, который считает каждую свою копейку лучше нас с вами, точно не будет против таких льгот.
п. 2. «... корректное название нашего бюджета — «общак»», а платит пенсии, дает деньги на науку, образование и медицину Аллах. )
п. 3. Рассуждая о том, что лучше жить при Хусейне, Сталине или Каддафи, чем умереть без них ... мне почему-то кажется, что 1) многие бы выбрали рискнуть жизнью, чтобы не жить при них и 2) те, кто рискнул бы, безусловно в нормальном обществе оценивались бы как элита, а не как стадо, которое получив, например, свободу жить где угодно и как хочется, извлекло для себя лишь что теперь не будет колбасы по рубль-двадцать.
п. 4. Это про Ливию.
п. 5. Вы скажите, почему его не надо делать частным. Вы же за госмонополии.
п. 6. Наше сырьевое настоящее возникло в начале 1960-х, когда открыли крупные нефтяные месторождения. СССР импортировал зерно, пищевые продукты, сложные и точные обрабатывающие станки и сырье к ним. Даже ракеты мы бы не произвели без закупки импортных материалов и оборудования. Все это закупалось на нефтедоллары в основном (было такое слово при тов. Брежневе, верно? А умер этот товарищ в 1982 г., т.е. задолго до). Хронический дефицит и был признаком экономического кризиса СССР, аналогично инфляции в капиталистических экономиках. Тот факт, что вся страна стояла в очередях, а на сберкнижках хранились астрономические суммы, которые не на что было тратить, поскольку деньги не были обеспечены товарами, без всяких дополнительных проверок говорит о том, что производящей страной СССР был с большой натяжкой. Товары широкого потребления в СССР не покупали, а доставали. За продуктами ездили в Москву (где вы, видимо, пребываете в своих радужных воспоминаниях об СССР). Это я вам сообщаю, как человек, проживший в СССР, не в Москве, 15 лет. Почему-то очень часто эти «новости» приходится сообщать людям старше себя. «Что-то с памятью моей стало, то что было не со мной помню...».
1. «Ваше мнение о бесполезности налоговых льгот инновационным компаниям — это только ваше мнение.»
Сколково — убыточный проект и в качестве экспортно ориентированного прибыльно работать не может. Расходы на него могут быть оправданы только в том случае, если результаты его работы будут использованы у нас. А для заметного в масштабах экономики эффекта от использования результатов работы фирм типа Сколково, как я уже писал, нужны сотни миллиардов рублей.
2. «...а платит пенсии, дает деньги на науку, образование и медицину Аллах.»
Если не платить пенсии и т.д., то сырьевиков тут же «раскулачат». Только поэтому они и платят.
3. «...многие бы выбрали рискнуть жизнью, чтобы не жить при них...»
Не нужно мерять остальных по своему окружению. Тот же Каддафи был вполне адекватен населению.
«В Ливии произошли стычки между двумя враждующими племенами, жертвами которых стали не менее 16 человек, в том числе женщины и дети. Еще около 50 получили ранения.
Как передает Reuters, конфликт вспыхнул в четверг в городе Сабха на юге страны. Поводом для стычек послужила ручная обезьяна, чьим хозяином был представитель племени Аль-Каддафа — к нему принадлежал ливийский лидер Муаммар Каддафи.
Животное напало на школьниц, которую вел по улице выходец из племени Ауляд Сулейман, и сняло с головы одной из девочек платок. В ответ представители племени Ауляд Сулейман убили обезьяну и еще троих человек из племени Аль-Каддафа.
Во второй и третий дни конфликта члены обоих племен применили танки, минометы и другое тяжелое оружие. Сейчас в городе продолжаются отдельные стычки.
Отмечается, что вожди племен призывали прекратить огонь, чтобы родственники погибших могли забрать с улиц их тела, но безуспешно. При этом среди погибших оказались выходцы из других африканских государств, ставшие случайными жертвами стрельбы.»
4. «Вы скажите, почему его не надо делать частным. Вы же за госмонополии.»
Я не за госмонополии, а за централизованное управление нерыночными секторами. Например, если тот же метрополитен отдать в частные руки либо «на откуп» государственным менеджерам, то начнётся тупой подъём цен.
5. Это хорошо, что мы с Вами долго жили в СССР. Сообщаю тем, кто не жил при дефиците — в 70-е и 80-е годы ни голодных, ни раздетых в СССР не было — ни одного. Тех, кто сейчас стали бомжами, отлавливали и принудительно давали работу.
Обсуждаемый дефицит — не отсутствие продуктов вообще, которое наблюдалось в короткий период в самом конце. Это было вызвано тем, что о предстоящем резком повышении цен (точнее, об их «отпуске на волю») объявили за несколько месяцев, после чего, естественно, всё исчезло.
В 70-е и 80-е годы товаров в магазинах было полно. Настоящий советский дефицит — это отсутствие одних товаров при избытке других. Например, в Москве невозможно было купить резиновые сапоги большого размера, а в Калужской области, где народ в среднем помельче, не было сапогов маленьких размеров. В итоге я ездил за сапогами в Калужскую область, а местные жители просили меня купить им сапоги в Москве.
Почему-то никто не вспоминает продажу товаров «в нагрузку». Это когда ты покупаешь палку финского сервелата, а дополнительно тебе принудительно продают две-три пачки отечественного маргарина.
Все эти эффекты были вызваны тем, что централизованная система управления плохо работает в рыночных секторах (например, розничная торговля и услуги). Тут нужна частная собственность и регулируемый рынок.
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В СССР пытались всем и вся управлять централизовано. В итоге крупное производство работало намного лучше, чем сейчас, а мелкое — намного хуже.
Поэтому градообразующими, инфраструктурными и т.п. предприятиями нужно управлять централизовано, по плану в физических показателях и с госприёмкой по военному образцу.
А в мелком производстве и в услугах нужен регулируемый рынок с настоящей конкуренцией и доступными длинными кредитами.
Вот как у нас выглядит управление нерыночными предприятиями рыночными методами:
"Заместитель главы правительства РФ Дмитрий Рогозин поручил Минобороны помочь заказами заводу «Радиоприбор» из Владивостока.
«Совместно с вице-премьером Юрием Трутневым поручил Министерству обороны РФ помочь заводу в 2017 году заказами», — написал Рогозин на своей странице в сети Twitter.
Вице-премьер уточнил, что завод «Радиоприбор» является частным предприятием, но его владелец «довел предприятие до ручки и уехал за границу».
«Теперь судьбой завода и его коллектива вынуждено заниматься государство», — резюмировал замглавы правительства.
Ранее «РИА Новости» сообщило, что оставшиеся без работы сотрудники «Радиоприбора» обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину.
«Мы, бывшие работники одного из лучших предприятий военно-промышленного комплекса Дальнего Востока обращаемся к вам, чтобы вы своим волевым решением спасли завод от развала и сохранили уникальный коллектив. Нового гособоронзаказа завод не получил, всех работников сократили, и обещанного перевода в филиал не произошло», — говорилось в обращении. "
Это называется «приватизация прибыли+национализация убытков».
Нужно определить, какие предприятия нельзя обанкротить и закрыть — ими нужно управлять централизовано советскими методами. Остальным нужно обеспечить честную конкуренцию и дешёвые кредиты в рамках регулируемого рынка. Кто прогорел — на выход.
п. 1. Речь про инновационный бизнес НЕ В Сколково.
п. 4. Цены если вырастут, то не надолго: есть наземный транспорт, в т.ч. общественный. Еще есть разгневанные горожане, которые начнут нагибать правительство Москвы, а то уже начнет думать, что делать с Метрополитеном. И Метрополитену прийдется со всем этим считаться. И он начнет. При этом граждане приобретут полезный социальный опыт, который будет очень неудобен власти, но пойдет стране на пользу.
п. 5. Товаров было полно только в Москве, а не в России, надо наконец уже различать. Я помню как было полно всего в Туле в конце 70-х, в Твери в самом начале 80-х. Очереди за молоком с 6-и утра зимой. Поездки в Москву за мясом по выходным. Это только там можно было «получить сервелат», если отстоять в очереди и повезло. Мы его даже и не покупали. «В нагрузку» вспомнили. А «не больше килограмма, пары, пачки в одни руки» уже забыли? Очереди были на покупку телевизоров, холодильников, автомобилей всех марок. Товары, поступавшие в магазины перепродавались на рынке втридорога. В самих же магазинах все было забито, да, тем что осталось. Было полно хлеба, молока (разведенного), крупы, макарон, банок с консервами и соком ... кажется все перечислил. Отличный выбор. Из одежды бушлаты неопределенной формы, коричнево-зеленых тонов, вездесущие резиновые сапоги, калоши. Если что-то нормальное купить, то либо опять в Москву, либо с рук, произвольного цвета и размера в расчете «на вырост» или «на обмен». Люди сами вязали и шили лучше, чем то, что выпускала промышленность. Одежда из стран соцлагеря, цветов отличных от омерзительных, считалась уже высшим шиком. Хорошо в СССР крупное производство работало, да. Автомобилями РФ славится до сих пор. Очень были хорошие автомобили. Замечательные черно-белые телевизоры. Цветные еще лучше. Трактора и комбайны, которые никогда не ломались. Просто чудно все управлялось. В общем вы убиваете своими воспоминаниями. Найдите на ютубе старые юморески Петросяна, Райкина, Хазанова. Там все это описано вполне в соответствии, задолго до начала 90-х. Нет смысла пересказывать.
1. «Речь про инновационный бизнес НЕ В Сколково.»
Если уж инновационный бизнес в Сколково, при условиях, близких к идеальным, убыточен, то что тут можно обсуждать применительно к другим местам? Никакие льготы им не помогут.
2. «Цены если вырастут, то не надолго: есть наземный транспорт, в т.ч. общественный.»
Это уже не серьёзно. Никакой наземный транспорт в Москве метро заменить в сколько-нибудь значимом объёме не в состоянии.
3. «Еще есть разгневанные горожане, которые начнут нагибать правительство Москвы, а то уже начнет думать, что делать с Метрополитеном.»
То есть метрополитен, в отличие от ларька, не является рыночным предприятием. Целью его работы не может быть извлечение прибыли из него самого. Он должен быть использован для создания наилучших условий жизни и работы для подавляющего большинства населения города.
Поэтому лица, управляющие предприятиями такого рода, не могут иметь свободы в стратегических решениях, поскольку эта свобода неразрывно связана с возможностями извлечения прибыли путём злоупотреблений. Следовательно, стратегические решения должны принимать на более высоком уровне, то есть централизовано. О чём я и говорю.
Разумеется, эта централизованная система управления должна находиться под демократическим контролем.
4. «Хорошо в СССР крупное производство работало, да. Автомобилями РФ славится до сих пор. Очень были хорошие автомобили. Замечательные черно-белые телевизоры. Цветные еще лучше. Трактора и комбайны, которые никогда не ломались.»
Вы упорно не хотите отличать продукцию для народного потребления (легковые автомобили и телевизоры), которую должен производить, как правило, частный сектор, от продукции тяжёлого машиностроения.
Кстати, трактора, комбайны и грузовики были вполне приличные. Петросян в них просто не разбирается. Сейчас, когда почти никаких нет, вопрос, конечно, снят.
И, самое главное, можно было, не ломая систему, значительно улучшить их качество, сосредоточившись именно на крупном производстве и введя методы контроля, применявшиеся военными для устройств намного более сложных, чем комбайны. Вместо этого система управления пыталась справиться сразу со всем универсальными методами, что было обречено на неудачу.
Сейчас мы имеем очень плохую плановую систему для тяжёлой и очень неважный рынок для мелкой промышленности.
Нужна комбинированная система — централизованная для крупного и регулируемая рыночная для мелкого производства.
Идея элитарного образования отвратительна. — Акад Т. Заславская.