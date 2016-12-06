Sola fide…

Уважаемая редакция!

После моего письма в прошлый номер «Троицкого варианта», где я предлагал открыть теологическое отделение РАН, некоторые коллеги спрашивали меня: «Ты, Иван, дурак, что ли? Смешивать науку и религию, придавать верованиям видимость научности — это абсурд!» Ответить на вопрос просто: очевидно, я не дурак — если бы я был дураком, то был бы женат на принцессе и было бы у меня всё хорошо. Но, увы, я совсем не дурак. Поэтому предлагаю я правильные, работающие и разумные вещи. И не нужно думать, что я веду речь только о прагматизме, мол, нужно присоседиться к политическому весу церкви, тогда и опасности не будет.

Я, конечно, и это имел в виду, но не только. Сколько бы мы, люди атеистического воспитания, ни зубоскалили, существуют факты, против которых не особо попрешь. Скажем, при содействии нашего любимого ректора Виктора Антоновича Садовничего был восстановлен храм Мученицы Татианы при МГУ. И университет наш успешно развивается и процветает.

Можно, конечно, сказать, что тут никакой связи нет: храм храмом, а МГУ развивается благодаря своему великому и мудрому ректору. И это, конечно, будет правдой, но вот всей ли правдой — вопрос…

И ответ на него не так очевиден, как нам может показаться. Недавно я наткнулся на откровения ректора известного, передового вуза, которые перевернули мои представления об этом вопросе. Ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов связал успехи этого учреждения с верой, заявив журналистам: «Вера, которую исповедует ядро университета, помогает нам в мирской жизни достигать успехов».

Вот так вот! По словам Михаила Николаевича, после открытия домового храма в 2009 году и кафедры теологии в 2012 году МИФИ достиг больших успехов как в России, так и за рубежом. Вот его слова: «Многие удивлялись, когда мы начинали, и спрашивали: как физика сочетается с верой?» Очень хорошо сочетается, потому что наше глубокое убеждение — что молодое поколение с самого начала должно исповедовать ценности, которые незыблемы». Понимаете, коллеги? Это говорит ректор, который лучше кого бы то ни было знает, с чем связано развитие и процветание МИФИ.

Помнится, в свое время академики и членкоры подписывали письма против кафедры теологии в МИФИ: Россия, мол, светское государство, и не место теологическим кафедрам в стенах светских заведений. А теперь сравните успехи наших ведущих вузов, ведущих университетов с успехами Академии наук: где у нас бурное развитие, а где — застой и смуты. Вот то-то, господа записные атеисты!

Всё бы вам возмущаться да шуметь насчет засилья поповщины. Всё бы вам кричать, что науке дают мало денег. Ну так вот, представьте себе, что нашему среднестатистическому научному сотруднику дали бы самое современное оборудование, повысили бы зарплату в десять раз, обеспечили бы доступ ко всем электронным научным ресурсам мира. И что, завтра пойдут открытия мирового уровня?

Как бы не так! Он и оборудованием толком воспользоваться не сможет, и журналы все не перечитает, и всё равно найдет на что пожаловаться, да так и будет чаи продолжать гонять по привычке. Потому что старый он и по-другому жить не умеет.

Есть еще один очень надежный довод в пользу того, что вовсе не политический вес и влияние вовлекаемых в члены РАН деятелей могут сыграть положительную роль в выживании и развитии Академии. Все мы недавно видели, как Владимир Владимирович жестко высказался по поводу чиновников, которые идут в Академию вопреки его прямой рекомендации. И не важно, откуда человек — из Управления делами президента, Минобрнауки или ФСБ — его избрание в члены РАН пойдет во вред и Академии, и ему самому. Чиновникам не будет позволено делить свое время между государственной и научной деятельностью!

Так что РАН не стоит надеяться на то, что привлечение чиновников увеличит ее политический вес и административный ресурс. Другое дело — вера. Она двигает горы, как говорится. Так что не о финансах нужно думать, коллеги, не денег у властей клянчить, а уверовать. Sola fide. Только верою!

Ваш Иван Экономов

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