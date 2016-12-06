РФФИ и ОНР
Процитированное рядом письмо отправлено в электронную приемную Минобрнауки 30 ноября 2016 года. Члены Совета Общества научных работников Александр Фрадков и Андрей Цатурян рассказывают об истории взаимоотношений ученых с руководством фонда.
РФФИ — самый массовый и демократичный из российских научных фондов и потому он всегда был объектом пристального внимания научной общественности. Одной из первых акций Общества научных работников (ОНР) был сбор подписей под петицией, призывающих руководство страны увеличить бюджет РФФИ и устранить некоторые негативные тенденции в его работе, в частности возвратить трэвел-гранты РФФИ, бывшие для многих ученых единственным шансом съездить на международную конференцию.
В марте 2012 года под петицией ОНР было собрано 1250 подписей, еще больше ученых подписали отдельную петицию о возвращении трэвел-грантов. Однако конкурс трэвел-грантов так и не вернули, ссылаясь на проверку Счетной палаты, установившей несоответствие этого конкурса уставу РФФИ. Ученые недоумевали: неужели нельзя поменять устав фонда? А если это противоречит какому-то закону, то почему бы не поменять и закон, раз уж ученые так уверены, что конкурс им нужен для работы.
Вместо этого в мае 2012 года два представителя ОНР, инициировавшие массовые петиции ученых, Дмитрий Дьяконов и Олег Мельник были приглашены в Совет РФФИ. Сначала мы воспринимали это как победу. Однако вскоре стало ясно, что если новых членов и выслушивают, то прислушиваться к ним никто не собирается.
К заседанию Совета РФФИ 22 декабря 2012 года сопредседатель Совета ОНР Дмитрий Дьяконов готовил выступление. Однако вернулся из Москвы расстроенный: ему даже не дали выступить. Через два дня у Дьяконова случился обширный инфаркт, и 26 декабря его не стало.
Новые акции общество стало проводить после учреждения в РФФИ «ориентированных фундаментальных междисциплинарных» грантов («офи-м»). Скоро стало ясно, что под предлогом междисциплинарности экспертиза профильными экспертными советами в этих конкурсах практически не проводилась. Кроме того, темы конкурсов, предлагавшиеся членами Совета РФФИ, настолько близки к тематике их собственных научных школ, что во многих случаях победителей можно было предсказать заранее. Публикации в СМИ и письма ОНР разъясняли эту опасность. Новые предложения по развитию РФФИ были приняты на общем собрании ОНР 27 февраля 2013 года и направлены руководству страны.
Стоит отметить, что действия руководства РФФИ привели к тому, что гранты фонда переставали быть массовыми и доступными для ученых, такими, какими они были в первые годы существования РФФИ под руководством академиков Гончара, Фортова, Алфимова. Однако пришедшее им на смену руководство РФФИ действовало по классическому принципу «А Васька слушает да ест». И аппетит условного Васьки так разгорелся, что доля бюджета, выделяемая на гранты «офи-м», стала неуклонно возрастать, а доля инициативных грантов типа «а» — неуклонно снижаться.
ОНР неоднократно выступали с критикой такого положения вещей в 2014– 2016 годах, однако, доля конкурсов типа «а» в бюджете РФФИ, а, соответственно, и величина каждого гранта, продолжали уменьшаться.
А в 2016 году грянул гром: сумма гранта была зафиксирована в 700 тыс. руб. В первый момент показалось, что мера правильная: на копеечные гранты науку не поддержать. Однако обсуждение с коллегами этой осенью показало, что заметная часть ученых готова бороться и за небольшие суммы. Во-первых, грант РФФИ дает возможность ездить в командировки, закупать расходные материалы и делать многое другое, без чего просто невозможна научная работа. Во-вторых, это статус: твои идеи прошли экспертизу, значит, они чего-то стоят. При конкурсах на позиции во многих вузах учитывается наличие грантов независимо от их суммы. Наконец, наличие гранта — это до некоторой степени независимость от начальства, свобода научного творчества.
В сентябре 2016 года на конференции «Наука будущего — наука молодых» в Казани одному из авторов статьи (А. Фрадкову. — Ред.) удалось поговорить с Владиславом Яковлевичем Панченко после встречи руководителей научных фондов с учеными. Сначала прозвучал давно наболевший вопрос: почему доля инициативных грантов, самых востребованных, все последние годы уменьшалась. Такова воля членов Совета РФФИ, ответил Панченко. А зачем все гранты стали одинаковые, по 700 тыс. руб., ведь грантополучателей станет существенно меньше? Панченко: вот и хорошо — выше будет уровень победителей. «Но ведь ученые думают иначе, сколько раз ОНР к Вам обращалось, и никакой реакции», — продолжал настаивать автор. «Ну, ОНР — это небольшая группа активных людей. Многие ученые думают по-другому», — был ответ. И маэстро быстренько удалился. Вдогонку ему мы отправляем комментарии подписавших наше письмо. Они выложены на сайте ОНР [1]. Интересно, как Совет РФФИ отреагирует на живой голос ученых.
Сейчас от знакомых экспертов мы узнали, что при отборе РФФИ ориентировался на 15–18% победителей вместо 30%, как в прошлые годы, то есть почти половина из тех, кто работал на серьезном мировом уровне и регулярно получал гранты, останется без поддержки. Наше письмо в Минобрнауки оказалось очень ко времени. Некоторые воспринимают его как требование измельчения грантов. Это не так. Мы требуем увеличения объема бюджета на гранты типа «а» и обращаем внимание на нелогичность требования давать всем по 700 тыс. руб. Ведь тогда одинаково достанется и одному математику, которому нужна только ручка, бумага и картриджи для принтера, и группе из 10 биологов, которым приходится покупать дорогостоящие реактивы и расходные материалы.
Итак, под новым письмом в Минобрнауки собрано 750 подписей, и они продолжают поступать. Среди подписавших почти три десятка членов РАН и профессоров РАН. Большинство подписавших — руководители или исполнители грантов РФФИ. Еще до того, как письмо было отправлено министру О. Ю. Васильевой, оно уже вызвало интерес СМИ и реакцию РФФИ и Минобрнауки. Почему-то некоторые в Совете РФФИ обиделись, что их якобы упрекнули в коррупции. Все-таки надо понимать разницу между терминами «коррупционный» и «коррупциогенный». Чиновники ее хорошо понимают, поэтому молчат.
Давайте встречаться и обсуждать компромиссные варианты, как предложило Министерство образования и науки через свою пресс-службу. Будем надеяться, что руководство РФФИ на этот раз готово к конструктивному диалогу с научным сообществом и диалог не сведется к полному игнорированию требований ученых, как это происходило последние четыре года. Да и Минобрнауки по новому уставу РФФИ получило часть полномочий учредителя фонда и поэтому несет свою долю ответственности за политику, проводимую его руководством.
1. Комментарии подписавших письмо министру: http://onr-russia.ru/content/RFBR_2Minister#comment-13664
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Совершенно не согласен с тезисом, что стоит давать гранты менее 700 000 руб.
А вот больше — стоит, но только группам которые действительно могут обосновать необходимость в большей сумме.
Гранты по 300-400 000 руб это не те деньги, за которые можно выполнить полноценный проект, особенно группой из 8-12 ученых как это принято в РФФИ. За эти деньги можно только опубликовать какие то старые данные, повозится в архивах итпд. Даже для группы из 4 человек это мало, это прибавка к зарплате в 10 000руб в лучшем случае! Или у нас инициативные гранты делает 1 человек?)
Одна экспедиция обходится дороже, чем сумма на год
Размер грантов РФФИ с учетом инфляции очень сильно снизился за последние лет 10.
Программы Президиума вообще выродились в ничто, профанацию.
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«Совершенно не согласен с тезисом, что стоит давать гранты менее 700 000 руб.»
До тех пор, пока не будут решены стратегические вопросы, конца этим тактическим дискуссиям (как и пользы от них) не будет.
Нужно в конце концов определиться: что требуется от науки в целом? Если то же самое, что и от спорта высших достижений, то действительно, нужно сокращать количество грантов и увеличивать суммы. Если же цель — сохранить научные направления «до лучших времён», то тогда нужно действовать в обратную сторону.
Текущая официальная точка зрения: требуется создать такие технологии, которые были бы востребованы нашей промышленностью. Это безумие — наша промышленность не предъявляет платёжеспособного спроса на научно-технические разработки. Иначе она делала бы соответствующие заказы за рубежом.
Пред тем, как спорить о величине грантов, нужен ясный ответ на фундаментальный вопрос — зачем нашей экономике наука?
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Задача пока одна — выжить и сохранит в науке людей, которые еще способны понимать, что скрывается за тематиками, рекламируемыми в Nature/ А что на 400, что на 700тыр. работу не сделать. Один дешевенький прибор стоит много дороже. Так что гранты РФФИ — это для поддержки падающих гтатнов.
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«Так что гранты РФФИ — это для поддержки падающих...»
Это должно быть сказано открыто и везде написано. А то придёт тот же академик Хохлов и опять начнёт рассказывать святочные истории.
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А из этих денег предполагается еще и на конференции ездить(тревелы то отменили), и студента с аспирантом кормить, и реактивы закупать(заграничные, по нынешнему курсу). А потом удивляемся, что кругом сплошная профанация, и на выходе результаты 10 летней давности, опубликованные в каком нибудь местечковом вестнике...
Про тревелы и отдельные экспедиционные гранты — полностью согласен, они и были крайне полезны, и будут. Выкраивать даже из из 700 000 деньги для поездки на международную конференцию очень редко кто может себе позволить, а это все таки неотъемлемая часть научного процесса. А для студентов и аспирантов это была практически единственная возможность поехать на конференцию вне родного города.
Экспедиционные гранты позволили бы как то скомпенсировать равный размер гранта для проектов с различной стоимостью.
«офи-м» действительно ерунда, но, увы, согласуется не только с личными интересами членов совета, но и с генеральной линией партии, так что от них вряд ли откажутся(
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Меня радует активность ОНР!
Давай, Фрадков, дави чино-формалистов.
А теперь о гранах и их размерах.
Давно поря тряхнуть мошну Газпрома и Роснефти. Они должны давать на науку до 10 % прибыли. Вот и считай сколько прибавится.
Давайте развивать эту мысль и давить уже на Путина!(остальные ничего не решают)...
Нормальный грант(на 5 и более исп при наличии остепененных) д. начитаться от 1 млн (для молоды- 400-500т. т.к. там обычно 2-3 исполнителя)
Итак,
1) минимум гранта 1млн,
2) процент проектов типа «а» 65% от всего бюджета грантов РФФИ
3) удвоить бюджет РФФИ за счет кампаний упырей-олигархов.
И все тут.
В бой , товарищи!!!!
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И покакать.
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А почему надо стесняться, называя вещи своими именами? Именног что коррупционный стиль работы у тех, кто наконец-то дорвался до распределения материальных благ. Акадкмики, говорите? А ведут себя как правпорщики на складах вещевого имущества. Вот такие они российские академики и члены совета РФФИ — позорище.
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Это общий тренд. То что раньше брали в виде взяток , сегодня взимают на легальной основе. Так и в науке. С другой стороны — наука эта сфера где хищения довольно сложно выявить и именно этим объясняется рост государственных затрат на гражданскую науку. Так стоит ли мешать коррупционерам, если все наше существование является лишь ширмой для них? Где гарантия что убирание коррупционных схем сохранит мотивацию гос. чиновников продолжать финансировать науку?
А другая сторона монеты да раньше РАНовские академики лоббировали интересы РАН в РФФИ. сегодня РАНовские академики не курируют бывшие РАНовские учреждения, так с чего им лоббировать интересы тех кто им уже не принадлежит?
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«сегодня РАНовские академики не курируют бывшие РАНовские учреждения, так с чего им лоббировать интересы тех кто им уже не принадлежит?»
Уверяю Вас, лоббируют! Да ещё так, что дым идёт.
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так психология поменялась. контроль над ВСЕМи в РАНовских НИИ утрачен, остается контроль над СВОИМИ проектами которые выполняют СВОИ люди в бывших РАНовских НИИ. Естественно, что проекты должны стать крупнее, чтобы остальное рядовое отребье либо стройными рядами участвовала в нужных проектах под контролем правильных людей, либо подчинялось фано...
Да и общий тренд — консолидация и стремление к росту управляемости в ущерб всему. Это сугубо психологическая особенность администраторов (любых и в любых структурах). Соответственно баланс установится на том уровне на котором остатки рядовых ученых начнут наконец сопротивляться, либо пока наука, на фоне такого администрирования, достигнет абсолютного минимума эффективности (когда даже большим дядям станет понятно что порою они не правы). Например у нас (в нашем центре) сейчас больше демократии просто по причине распада основных научных школ, ухода большей части активных и молодых ученых и ученых среднего возраста. Ну конечно наши большие дяди перестают особо наезжать (правда часть начинает думать как откусить кусочек от разваливающейся системы...).
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1. «...контроль над СВОИМИ проектами которые выполняют СВОИ люди в бывших РАНовских НИИ.»
Значительное количество НИИ невелико по размеру и почти все люди воспринимаются как «свои».
2. «Естественно, что проекты должны стать крупнее, чтобы остальное рядовое...»
Совершенно верно. Каждый стремится загрести под себя, но пока система договорённостей ещё работает. Естественно, что те, кто не входит в число «своих» — вылетает.
3. «...правда часть начинает думать как откусить кусочек от разваливающейся системы...»
Уже придумывает и откусывает.
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но раньше у академиков РАН было еще и глобальное лоббирование уровня РАН — неРАН. Сегодня с этим покончено. В этом есть и плюсы т.к., теоретически, академики РАН могут теперь вести научную политику в масштабе всей страны а не только в интересах РАН, как это было раньше. Здесь может быть и такой момент что академикам нужно доказать что при ФАНО стало хуже. Для этого можно немного и посаботировать (ограничив доступ к рффи основной массе ученых) и т.д.
РФФИ как массовый фонд очень важен т.к. именно он позволяет генерировать значительную (возможно большую массу научных идей). Именно из этой массы идей большие дяденьки могут выбирать то что получше и привлекать под эти идеи крупное финансирование. Поэтому я так настаиваю что и аграриям нужен доступ к конкурсам а (а не только всяким инженерам, историкам и медикам). Ведь нашим большим дяденькам вовсе не интересны эти мелкие гранты и они не будут их лоббировать. А в итоге эти маленькие деньги позволили бы поддержать реальных исследователей, мотивировать чистых биологов заняться сельхоз-наукой.
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«Поэтому я так настаиваю что и аграриям нужен доступ к конкурсам а (а не только всяким инженерам, историкам и медикам).»
Это борьба нищих за сухари. «Благотворителями» нужно заниматься, причём по-настоящему.
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Так все познается в сравнении. Хоть нам гранты не дают, но всегда можно подать заявку на грант от «правильного ученого из РАН» и выиграть (худо бедно это решаемо). Поэтому разрушать РФФИ не хотелось бы, ведь альтернативы нет. Если отдать деньги РФФИ нашим большим дяденькам то они их распределят еще более ... предсказуемо, скажем так. В общем, не знаю что тут делать. А в абсолютном исчислении деньги на конкурс а тоже в меньшем количестве приходят? Я мог бы допустить что уменьшение удельной доли затрат РФФИ на конкурс А обусловлено увеличением количества конкурсов в сочетании с ростом общего финансирования РФФИ. Ведь сложно просить денег на увеличение затрат на то что уже есть, намного проще подготовить новый проект и нового конкурса и обосновать дополнительное выделение денег под этот проект. Вот 700 тыщ это зло ... приятно что значительная часть ученых наконец -то, на своей шкурке, поняла что увеличение размера гранта не гарантирует получение этого гранта, скорее гарантирует снижение вероятности его получения. Арифметику люди начали учить — уже польза.
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