Премия «Просветитель»
Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия», а с 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России. Подробнее о премии на сайте www.premiaprosvetitel.ru.
История
5 октября на пресс-конференции были объявлены имена финалистов. В Шорт-лист премии этого года за лучшую научно-популярную книгу на русском языке вошли 8 изданий (по 4 в номинациях «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки»).
Финалисты в номинации «Естественные и точные науки»:
- Владимир Динец «Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых родственников» (М.: АСТ: Corpus, 2015)
- Борис Жуков «Введение в поведение» (М.: АСТ: Corpus, 2016)
- Моисей Каганов «Физика глазами физика» В 2 частях. (М.: МЦНМО, 2014)
- Александр Панчин «Сумма биотехнологии» (М.: АСТ: Corpus, 2015)
«Гуманитарные науки»:
- Александр Аузан «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014)
- Кирилл Бабаев, Александра Архангельская «Что такое Африка» (М.: Рипол Классик, 2015)
- Сергей Кавтарадзе «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле» (М.: Издательский Дом ВШЭ, 2016)
- Наталья Лебина «Мужчина и Женщина: тело, мода, культура. СССР — Оттепель» (М.: Новое литературное обозрение, 2014)
В жюри сезона 2016 вошли:
- Роман Тименчик, председатель жюри, литературовед, профессор Еврейского университета в Иерусалиме
- Дмитрий Баюк, историк науки, заместитель главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники»
- Евгений Бунимович, поэт, математик, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России
- Владимир Плунгян, лингвист, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова
- Константин Северинов, биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, профессор Университета Ратгерса (США)
- Алексей Юрчак, антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США)
- Редакторы-составители книги «Математическая составляющая» (Николай Андреев, Сергей Коновалов, Никита Панюнин; представитель на заседаниях жюри — Сергей Коновалов)
- Дмитрий Зимин — основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса)
16 ноября 2016 в Клубе писателей Центрального дома литераторов состоялась девятая торжественная церемония вручения премии Дмитрия Зимина «Просветитель». Этот день стал праздником науки и просвещения, когда признанные эксперты называют лучшие книги в области гуманитарных, естественных и точных наук. Торжественная церемония объединила выдающихся ученых, популяризаторов науки, исследователей, писателей, научных журналистов, литературных критиков, культурологов и поклонников жанра нон-фикшн.
Лауреатом в номинации «Естественные и точные науки» стал Александр Панчин, автор книги «Сумма биотехнологии». Это уже традиция — премия «Просветитель» практически создана для авторов ТрВ-Наука.
Александр Панчин: «Большое спасибо членам жюри и Дмитрию Борисовичу Зимину, который основал эту премию. Мне кажется, что она вдохновляет очень многих людей писать научно-популярные книжки и делать это хорошо. Моя книжка не была бы написана вообще, если бы не мои родители и учителя. И она была бы написана, но не была бы номинирована на премию, если бы не многочисленные люди, которые помогали мне ее редактировать.
Также я очень благодарен Асе Казанцевой. Я как-то слушал ее мастер-класс о том, как и зачем писать научно-популярную книжку. Ее речь была очень вдохновительной, после которой я серьезно задумался о том, что это действительно целесообразно. Наслушался и написал».
Награда в номинации «Гуманитарные науки» досталась Сергею Кавтарадзе за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле».
Лауреаты премии получают денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб., финалисты получают по 100 тыс. руб. Издатели книг лауреатов получают денежный сертификат достоинством в 130 тыс. руб. на продвижение книг на рынке. Кроме того, книги лауреатов и финалистов премии будут отправлены в 100 библиотек регионов России. В течение года будут проводиться лекции номинантов, финалистов и лауреатов премии в регионах и за рубежом, а также онлайн-трансляции для читателей региональных библиотек.
Специальной награды «Просветитель просветителей» и денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. удостоен Андрей Зорин, автор книги «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века». Специальный приз Дмитрия Зимина «Совещательный голос» получил Владимир Решетников, автор книги «Почему небо темное. Как устроена Вселенная».
В этом году при поддержке информационного партнера премии — научно-популярного издания N+1 — состоялось народное голосование за лучшую книгу, ставшее уже традиционным. В течение двух недель на сайте издания публиковались фрагменты из книг финалистов премии. После этого в паблике «ВКонтакте» «Образовач» (372 500 подписчиков) и на сайте www.nplus1.ru в течение двух дней (14-15 ноября) проходило голосование, в котором участвовало 2547 человек. Победителем стал также Александр Панчин и его «Сумма биотехнологии».
Связанные статьи
Метки: #218, N+1, «ВКонтакте», Александр Аузан, Александр Панчин, Александра Архангельская, Алексей Юрчак, Андрей Зорин, Борис Жуков, Владимир Динец, Владимир Плунгян, Владимир Решетников, голосование, Дмитрий Баюк, Дмитрий Зимин, Евгений Бунимович, жюри, имена, история, Кирилл Бабаев, книги, Константин Северинов, Моисей Каганов, награждение, Наталья Лебина, Никита Панюнин, Николай Андреев, премия, премия «Просветитель», Роман Тименчик, Сергей Кавтарадзе, Сергей Коновалов, церемония, № 218: Премии и просветители
С одной стороны, конечно, надо радоваться, что такие замечательные проекты как премия «Просветитель» и сайт «Элементы» живы и процветают... А с другой, получается что вот была «Династия», теперь фонд Зиминых, и ничего толком не изменилось...получается что ничего страшного и не было в объявлении фонда «иностранным агентом» — утёрлись, зарегистрировали новое юрлицо и всё по прежнему... чего бузить то было?..(
И с «Мемориалом» тоже самое...
И с Фортовым..."они получили разрешения от своих руководителей"...(
Полезно? 1 1
Да уж! Как тут не вспомнить фразу, что самое страшное — это не отсутствие знаний, а иллюзия знаний. Что бы этот народ не делал — всё равно пропаганда получается. Пора её переименовать.
Просветительство оно требует обратной связи с народом. Если в виде монолога вести речь — это всё равно превратиться в пропаганду. Идеи надо обсуждать. А все форумы и странички так или иначе под жёсткой цензурой.
По сравнению с этим Морозов с компанией вообще анархисты. Кстати — а ему премию дадут? Он вроде как на поприще борьбы с лженаукой столько сил потратил!
А хотя не понятно — почему не взять те же элементы. Навести элементарный порядок. Создать на его основе форумы — где была бы возможность обсуждать задачки? Есть же ПЕН у буржуинов. Замечательный ресурс.
В России ничего не выходит. Либо всё скатывается в полнейший бред и ахинею. Либо тотальный контроль каждого слова.
Полезно? 1 1