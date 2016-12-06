Просветитель

Премия «Просветитель»

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Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия», а с 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России. Подробнее о премии на сайте www.premiaprosvetitel.ru.

История

5 октября на пресс-конференции были объявлены имена финалистов. В Шорт-лист премии этого года за лучшую научно-популярную книгу на русском языке вошли 8 изданий (по 4 в номинациях «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки»).

Финалисты в номинации «Естественные и точные науки»:

  1. Владимир Динец «Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых родственников» (М.: АСТ: Corpus, 2015)
  2. Борис Жуков «Введение в поведение» (М.: АСТ: Corpus, 2016)
  3. Моисей Каганов «Физика глазами физика» В 2 частях. (М.: МЦНМО, 2014)
  4. Александр Панчин «Сумма биотехнологии» (М.: АСТ: Corpus, 2015)

«Гуманитарные науки»:

  1. Александр Аузан «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014)
  2. Кирилл Бабаев, Александра Архангельская «Что такое Африка» (М.: Рипол Классик, 2015)
  3. Сергей Кавтарадзе «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле» (М.: Издательский Дом ВШЭ, 2016)
  4. Наталья Лебина «Мужчина и Женщина: тело, мода, культура. СССР — Оттепель» (М.: Новое литературное обозрение, 2014)

В жюри сезона 2016 вошли:

  • Роман Тименчик, председатель жюри, литературовед, профессор Еврейского университета в Иерусалиме
  • Дмитрий Баюк, историк науки, заместитель главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники»
  • Евгений Бунимович, поэт, математик, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России
  • Владимир Плунгян, лингвист, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Константин Северинов, биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, профессор Университета Ратгерса (США)
  • Алексей Юрчак, антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США)
  • Редакторы-составители книги «Математическая составляющая» (Николай Андреев, Сергей Коновалов, Никита Панюнин; представитель на заседаниях жюри — Сергей Коновалов)
  • Дмитрий Зимин — основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса)

16 ноября 2016 в Клубе писателей Центрального дома литераторов состоялась девятая торжественная церемония вручения премии Дмитрия Зимина «Просветитель». Этот день стал праздником науки и просвещения, когда признанные эксперты называют лучшие книги в области гуманитарных, естественных и точных наук. Торжественная церемония объединила выдающихся ученых, популяризаторов науки, исследователей, писателей, научных журналистов, литературных критиков, культурологов и поклонников жанра нон-фикшн.

Лауреатом в номинации «Естественные и точные науки» стал Александр Панчин, автор книги «Сумма биотехнологии». Это уже традиция — премия «Просветитель» практически создана для авторов ТрВ-Наука.

Александр ПанчинАлександр Панчин: «Большое спасибо членам жюри и Дмитрию Борисовичу Зимину, который основал эту премию. Мне кажется, что она вдохновляет очень многих людей писать научно-популярные книжки и делать это хорошо. Моя книжка не была бы написана вообще, если бы не мои родители и учителя. И она была бы написана, но не была бы номинирована на премию, если бы не многочисленные люди, которые помогали мне ее редактировать.

Также я очень благодарен Асе Казанцевой. Я как-то слушал ее мастер-класс о том, как и зачем писать научно-популярную книжку. Ее речь была очень вдохновительной, после которой я серьезно задумался о том, что это действительно целесообразно. Наслушался и написал».

Награда в номинации «Гуманитарные науки» досталась Сергею Кавтарадзе за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле».

Лауреаты премии получают денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб., финалисты получают по 100 тыс. руб. Издатели книг лауреатов получают денежный сертификат достоинством в 130 тыс. руб. на продвижение книг на рынке. Кроме того, книги лауреатов и финалистов премии будут отправлены в 100 библиотек регионов России. В течение года будут проводиться лекции номинантов, финалистов и лауреатов премии в регионах и за рубежом, а также онлайн-трансляции для читателей региональных библиотек.

Специальной награды «Просветитель просветителей» и денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. удостоен Андрей Зорин, автор книги «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века». Специальный приз Дмитрия Зимина «Совещательный голос» получил Владимир Решетников, автор книги «Почему небо темное. Как устроена Вселенная».

В этом году при поддержке информационного партнера премии — научно-популярного издания N+1 — состоялось народное голосование за лучшую книгу, ставшее уже традиционным. В течение двух недель на сайте издания публиковались фрагменты из книг финалистов премии. После этого в паблике «ВКонтакте» «Образовач» (372 500 подписчиков) и на сайте www.nplus1.ru в течение двух дней (14-15 ноября) проходило голосование, в котором участвовало 2547 человек. Победителем стал также Александр Панчин и его «Сумма биотехнологии».

 

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2 комментария

  • y.v.:
    07.12.2016 в 0:43

    С одной стороны, конечно, надо радоваться, что такие замечательные проекты как премия «Просветитель» и сайт «Элементы» живы и процветают... А с другой, получается что вот была «Династия», теперь фонд Зиминых, и ничего толком не изменилось...получается что ничего страшного и не было в объявлении фонда «иностранным агентом» — утёрлись, зарегистрировали новое юрлицо и всё по прежнему... чего бузить то было?..(

    И с «Мемориалом» тоже самое...

    И с Фортовым..."они получили разрешения от своих руководителей"...(

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  • individ:
    08.12.2016 в 8:55

    Да уж! Как тут не вспомнить фразу, что самое страшное — это не отсутствие знаний, а иллюзия знаний. Что бы этот народ не делал — всё равно пропаганда получается. Пора её переименовать.

    Просветительство оно требует обратной связи с народом. Если в виде монолога вести речь — это всё равно превратиться в пропаганду. Идеи надо обсуждать. А все форумы и странички так или иначе под жёсткой цензурой.

    По сравнению с этим Морозов с компанией вообще анархисты. Кстати — а ему премию дадут? Он вроде как на поприще борьбы с лженаукой столько сил потратил!

    А хотя не понятно — почему не взять те же элементы. Навести элементарный порядок. Создать на его основе форумы — где была бы возможность обсуждать задачки? Есть же ПЕН у буржуинов. Замечательный ресурс.

    В России ничего не выходит. Либо всё скатывается в полнейший бред и ахинею. Либо тотальный контроль каждого слова.

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