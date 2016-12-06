Премия «Просветитель»

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия», а с 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России. Подробнее о премии на сайте www.premiaprosvetitel.ru.

История

5 октября на пресс-конференции были объявлены имена финалистов. В Шорт-лист премии этого года за лучшую научно-популярную книгу на русском языке вошли 8 изданий (по 4 в номинациях «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки»).

Финалисты в номинации «Естественные и точные науки»:

Владимир Динец «Песни драконов. Любовь и приключения в мире крокодилов и прочих динозавровых родственников» (М.: АСТ: Corpus, 2015) Борис Жуков «Введение в поведение» (М.: АСТ: Corpus, 2016) Моисей Каганов «Физика глазами физика» В 2 частях. (М.: МЦНМО, 2014) Александр Панчин «Сумма биотехнологии» (М.: АСТ: Corpus, 2015)

«Гуманитарные науки»:

Александр Аузан «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014) Кирилл Бабаев, Александра Архангельская «Что такое Африка» (М.: Рипол Классик, 2015) Сергей Кавтарадзе «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле» (М.: Издательский Дом ВШЭ, 2016) Наталья Лебина «Мужчина и Женщина: тело, мода, культура. СССР — Оттепель» (М.: Новое литературное обозрение, 2014)

В жюри сезона 2016 вошли:

Роман Тименчик , председатель жюри, литературовед, профессор Еврейского университета в Иерусалиме

, председатель жюри, литературовед, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Дмитрий Баюк , историк науки, заместитель главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники»

, историк науки, заместитель главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники» Евгений Бунимович , поэт, математик, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России

, поэт, математик, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России Владимир Плунгян , лингвист, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова

, лингвист, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Константин Северинов , биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, профессор Университета Ратгерса (США)

, биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, профессор Университета Ратгерса (США) Алексей Юрчак , антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США)

, антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли (США) Редакторы-составители книги «Математическая составляющая» ( Николай Андреев, Сергей Коновалов, Никита Панюнин ; представитель на заседаниях жюри — Сергей Коновалов)

; представитель на заседаниях жюри — Сергей Коновалов) Дмитрий Зимин — основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса)

16 ноября 2016 в Клубе писателей Центрального дома литераторов состоялась девятая торжественная церемония вручения премии Дмитрия Зимина «Просветитель». Этот день стал праздником науки и просвещения, когда признанные эксперты называют лучшие книги в области гуманитарных, естественных и точных наук. Торжественная церемония объединила выдающихся ученых, популяризаторов науки, исследователей, писателей, научных журналистов, литературных критиков, культурологов и поклонников жанра нон-фикшн.

Лауреатом в номинации «Естественные и точные науки» стал Александр Панчин, автор книги «Сумма биотехнологии». Это уже традиция — премия «Просветитель» практически создана для авторов ТрВ-Наука.

Александр Панчин: «Большое спасибо членам жюри и Дмитрию Борисовичу Зимину, который основал эту премию. Мне кажется, что она вдохновляет очень многих людей писать научно-популярные книжки и делать это хорошо. Моя книжка не была бы написана вообще, если бы не мои родители и учителя. И она была бы написана, но не была бы номинирована на премию, если бы не многочисленные люди, которые помогали мне ее редактировать.

Также я очень благодарен Асе Казанцевой. Я как-то слушал ее мастер-класс о том, как и зачем писать научно-популярную книжку. Ее речь была очень вдохновительной, после которой я серьезно задумался о том, что это действительно целесообразно. Наслушался и написал».

Награда в номинации «Гуманитарные науки» досталась Сергею Кавтарадзе за книгу «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле».

Лауреаты премии получают денежное вознаграждение в размере 700 тыс. руб., финалисты получают по 100 тыс. руб. Издатели книг лауреатов получают денежный сертификат достоинством в 130 тыс. руб. на продвижение книг на рынке. Кроме того, книги лауреатов и финалистов премии будут отправлены в 100 библиотек регионов России. В течение года будут проводиться лекции номинантов, финалистов и лауреатов премии в регионах и за рубежом, а также онлайн-трансляции для читателей региональных библиотек.

Специальной награды «Просветитель просветителей» и денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. удостоен Андрей Зорин, автор книги «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века». Специальный приз Дмитрия Зимина «Совещательный голос» получил Владимир Решетников, автор книги «Почему небо темное. Как устроена Вселенная».

В этом году при поддержке информационного партнера премии — научно-популярного издания N+1 — состоялось народное голосование за лучшую книгу, ставшее уже традиционным. В течение двух недель на сайте издания публиковались фрагменты из книг финалистов премии. После этого в паблике «ВКонтакте» «Образовач» (372 500 подписчиков) и на сайте www.nplus1.ru в течение двух дней (14-15 ноября) проходило голосование, в котором участвовало 2547 человек. Победителем стал также Александр Панчин и его «Сумма биотехнологии».

Связанные статьи