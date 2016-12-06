Потому что мы — банда!

Первый Слет просветителей, организованный фондом «Эволюция», прошел в Москве 18–19 ноября. Более 400 ученых, организаторов научпоп-мероприятий, научных журналистов и блогеров обсуждали, можно ли сделать науку популярной в России, или это проповедь «для обращенных»; способны ли просветители объединяться и ради чего, какие проблемы внутри и вне сообщества актуальны, какие форматы просветительства работают, а чему еще нужно учиться.

Вы стали заметным явлением в российской культурной жизни», — обратился к участникам во время открытия почетный гость слета, основатель фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Директор фонда «Эволюция» (соучредителем которого является АНО «Троицкий вариант, издающая нашу газету) Пётр Талантов дополнил: «Нам хотелось бы, чтобы «Эволюция» стала площадкой, которая отстаивает общие интересы и объединяет нас. Главная идея Слета — определить цели и задачи просветительского движения…»

Модераторами дискуссии о проблемах и задачах просветительского сообщества выступили Александр Панчин и Михаил Никитин. Сообщество обеспокоено в первую очередь разрушением института репутаций и появлением псевдоэкспертов, низким качеством государственных решений, общественными предрассудками (особенно в сфере медицины), агрессивной рекламой «фуфломицинов» и клерикализацией образования. Решили:

изучать лженауку как общественное явление;

выстраивать горизонтальную сеть взаимодействия между просветительскими проектами, чтобы консолидировать мнение научного сообщества по важным вопросам государственной и общественной жизни, имеющим научную составляющую;

использовать разнообразные форматы, в том числе совсем популярные; строить цепочки форматов от простых к сложным; просвещать школьных учителей, снабжать методической литературой и поддерживать научной экспертизой;

использовать нетрадиционные площадки и медиаресурсы: учительские форумы, геймерские сообщества и т. п.

Чтобы задачи не остались сухим списком, сообществу стоит для начала стать таковым в полном смысле слова — объединиться и наладить механизмы кооперации. О том, как ученым и популяризаторам стать «бандой», рассуждал Александр Дубынин (EUREKA!FEST): «Любое сообщество — это несколько микросообществ внутри, которые идут за своими лидерами. Они автономны, но связаны. Так и у нас — главаря нет. Нас всех ведет желание просветить народ, да, это утопическая миссия, но она — как путеводная звезда. Движению нужны энтузиасты, координаторы, которые найдут в себе силы все это тянуть. Сможем ли мы стать полноценным сообществом? Для меня это пока вопрос открытый».

Аннет Клинкерт из Европейской ассоциации организаторов научно-популярных мероприятий (EUSEA) рассказала, как живет европейское сообщество: «Мы часто напоминаем друг другу, что популяризация науки — это не то, когда ученые образовывают глупых людей. Это диалог между учеными и обществом. Не только вовлечение людей, но и — ученых. Мы, организаторы научных событий, любим встречаться и придумывать новые форматы, искать новые аудитории и новых ученых».

Михаила Гельфанда, биоинформатика и публичного борца с предрассудками, беспокоит «коэффициент конверсии»: «Насколько те усилия, которые сообщество популяризаторов и ученых тратит на научно-популярную деятельность, конвертируются то ли в изменения в массовом сознании, то ли в государственные решения? Не оказывается ли так, что всё это замечательно и интересно и требует колоссальных усилий, а мы общаемся с одними и теми же людьми, которые ходят на наши лекции, потому что мы им нравимся и они уже почти превращаются в наших личных друзей, и всё? И дальше никуда не идет…» Как оценить эффективность, каковы критерии? Слово экспертам.

Борис Долгин, научный редактор «Полит.ру»: «Необходимо проводить опросы только в зависимости от конкретных задач, бюджета, по какому-то направлению (вакцинация, ГМО). Или отслеживать биографическую динамику в опросах студентов, молодых ученых (зачем и как они пришли в науку)».

Ася Казанцева, научный журналист: «Эффективность популяризации лично я оцениваю по количеству своей работы. И жду, когда у меня ее станет меньше. Рынок сильно вырос, и лекторов не хватает».

Александр Ершов, шеф-редактор N+1: «Нужны фокус-группы, не просто опросы. Соцопросы — это дорого. Не знаю, кому это по зубам».

Анна Урманцева, «Мозговой штурм» телеканала «ТВ-Центр»: «Вы слишком глубоко залезаете. Если „РАН“ люди переводят как с английского „бежать“, то не нужны фокус-группы, можно просто выйти в метро».

Юрий Войнилов, социолог, Исследовательская группа «Циркон», ВШЭ: «Мы уже 25 лет с периодичностью примерно раз в два года проводим мониторинг инновационного поведения населения России. Казалось бы, всё хорошо — 67% россиян считают науку полезной. Но другие данные, полученные из ответов на более тонкие вопросы, говорят об обратном — около 30% затрудняются ответить, и столько же считают науку непригодной в быту, слишком сложной для понимания и потому — ненужной. А если сравнивать Россию с 30 другими странами, то мы на предпоследнем месте по участию в научном дискурсе! Даже Мексика опережает нас на 15 пунктов».

Параллельно в первый день проходила Конференция для организаторов научно-просветительских и профориентационных мероприятий, соорганизатором которой выступила РВК. Коллеги-организаторы обозначили список вопросов, на которые должен ответить каждый, кто хочет организовать мероприятие.

— Тема и концепция:

Эта тема интересна зрителям? Кому? Почему?

Эта тема интересна компаниям? Кому? Почему? Чего вы хотите от них? Что можете им дать?

— Циклы (если продолжительные проекты);

— Масштабируемость (география);

— Обратная связь — понимание аудитории:

Что известно о посетителях? Возраст? Интересы?

Какие компании заинтересованы в аудитории?

Откуда приходит аудитория?

Как оценивать реакцию аудитории?

Вот некоторые рекомендации приглашенных экспертов — потенциальных внешних партнеров научно-популярных мероприятий.

Илья Курмышев, директор по продвижению инновационной деятельности РВК: «При оценке возможности работы РВК с мероприятиями научно-популярной и профориентационной направленности для нас важны: масштабируемость/тиражируемость формата, устойчивость модели (то есть способность команды в перспективе самостоятельно обеспечивать его финансирование), наличие аудиторного фокуса (а не работа „со всеми заинтересованными“), возможность получить обратную связь от участников».

Екатерина Дементьева, «Афиша»: «Обращайтесь в СМИ с внятным предложением. Подумайте о формате текста: например, листинг („пять фактов о…“) или научный комментарий популярных явлений (компьютерных игр, фильмов)».

Мария Уварова, DI Telegraph: «Выбирайте темы, которые можно развернуть на несколько мероприятий. Привлекайте медийного спикера или модератора».

Андрей Воронин, НИТУ «МИСиС»: «Не пишите университету официальные письма с предложением сотрудничать: это не работает. Найдите в его структуре человека, готового вести научно-популярную работу, и решайте вопросы о совместных мероприятиях на уровне личных коммуникаций».

Мария Кибкало, Intel: «Корпорациям важны несколько критериев: тема мероприятия, стилистика, аудитория, выход на интересных экспертов и новые проекты. Подготовьте питч: какой формат поддержки вам нужен и почему именно от этой компании».

Аннет Клинкерт, Ассоциация европейских научных событий: «Всё начинается с нетворкинга, инновации движут не отдельные люди, а кооперация. Вступайте в кооперацию с международными сообществами просветителей!»

19 ноября прошла дискуссия «Инфраструктурные организации: кому и для чего они могут быть полезны» — популяризаторы узнали, как получить поддержку фондов и институтов развития.

Ксения Тузова, координатор проектов фонда «Эволюция»: «В первую очередь мы поддерживаем книгоиздание — совместно с издательствами и самостоятельно. Мы проводим, так называемые двойные лектории в регионах. Мы открыты для ваших идей, готовы помочь, приехать, обучить и совместно провести мероприятие. Поддерживаем выпуск меморандумов Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Отправляем учителям по всей стране научную литературу, в данный момент — по биологии. Начинающих молодых (и не только) популяризаторов обучаем в Школе лекторов, сейчас идет второй набор. Для организаторов у нас есть база лекторов и модераторов, в которую могут попасть выпускники нашей школы. И, конечно, этот сет, который мы планируем сделать ежегодным».

Илья Курмышев: «Приоритет программы популяризации — работа с сообществами: инвесторами, технологическими предпринимателями, мейкерами, сообществами молодых ученых. Мероприятия, позволяющие этим сообществам расти, вовлекать новых участников, развивать внешний нетворк, — в фокусе внимания РВК. Для команд, организующих мероприятия, часто становящиеся интеграторами сообществ, уже три года действует система поддержки. Мы готовы помогать организационно, экспертно, проводим образовательные семинары для команд-организаторов».

Евгения Михина, Информационные центры по атомной энергетике: «Не стоит сразу просить огромный бюджет: дробите проект на задачи, чтобы получить финансовую помощь хотя бы на одну из них. Ищите общие с организацией цели и выгоды».

Константин Петров, фонд «Траектория»: «Ищите конкурсы по вашей тематике: отправлять заявки «веером» в разные фонды бессмысленно. У многих фондов есть свои проекты, попробуйте предложить формат, способный интегрироваться в них».

Сергей Ивашко, «Экспир»: «Тщательно изучите конкурсную документацию; если нужно — найдите специалиста. Посмотрите, кто побеждал в прошлых конкурсах».

Сергей Филиппов, Фонд инфраструктурных и образовательных программ: «Мы поддерживаем форматы, которые популяризируют инженерную деятельность среди студентов и дают им четкое представление о возможной карьерной траектории».

Организаторы создали Telegram-чат на время мероприятия и группу в «Фейсбуке» как место, где причастные смогут обсудить связанные с просветительством вопросы, куда придут начинающие организаторы научных мероприятий, молодые лекторы или журналисты, чтобы задать вопросы более опытным коллегам. Там появились материалы Слета, первый печальный, но яркий и убедительный повод для кооперации (вспышка кори в Екатеринбурге) и первая просьба поделиться опытом. Присоединяйтесь к Клубу просветителей в «Фейсбуке». Потому что мы — банда!

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