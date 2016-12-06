Потому что мы — банда!
Первый Слет просветителей, организованный фондом «Эволюция», прошел в Москве 18–19 ноября. Более 400 ученых, организаторов научпоп-мероприятий, научных журналистов и блогеров обсуждали, можно ли сделать науку популярной в России, или это проповедь «для обращенных»; способны ли просветители объединяться и ради чего, какие проблемы внутри и вне сообщества актуальны, какие форматы просветительства работают, а чему еще нужно учиться.
Вы стали заметным явлением в российской культурной жизни», — обратился к участникам во время открытия почетный гость слета, основатель фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Директор фонда «Эволюция» (соучредителем которого является АНО «Троицкий вариант, издающая нашу газету) Пётр Талантов дополнил: «Нам хотелось бы, чтобы «Эволюция» стала площадкой, которая отстаивает общие интересы и объединяет нас. Главная идея Слета — определить цели и задачи просветительского движения…»
Модераторами дискуссии о проблемах и задачах просветительского сообщества выступили Александр Панчин и Михаил Никитин. Сообщество обеспокоено в первую очередь разрушением института репутаций и появлением псевдоэкспертов, низким качеством государственных решений, общественными предрассудками (особенно в сфере медицины), агрессивной рекламой «фуфломицинов» и клерикализацией образования. Решили:
- изучать лженауку как общественное явление;
- выстраивать горизонтальную сеть взаимодействия между просветительскими проектами, чтобы консолидировать мнение научного сообщества по важным вопросам государственной и общественной жизни, имеющим научную составляющую;
- использовать разнообразные форматы, в том числе совсем популярные; строить цепочки форматов от простых к сложным; просвещать школьных учителей, снабжать методической литературой и поддерживать научной экспертизой;
- использовать нетрадиционные площадки и медиаресурсы: учительские форумы, геймерские сообщества и т. п.
Чтобы задачи не остались сухим списком, сообществу стоит для начала стать таковым в полном смысле слова — объединиться и наладить механизмы кооперации. О том, как ученым и популяризаторам стать «бандой», рассуждал Александр Дубынин (EUREKA!FEST): «Любое сообщество — это несколько микросообществ внутри, которые идут за своими лидерами. Они автономны, но связаны. Так и у нас — главаря нет. Нас всех ведет желание просветить народ, да, это утопическая миссия, но она — как путеводная звезда. Движению нужны энтузиасты, координаторы, которые найдут в себе силы все это тянуть. Сможем ли мы стать полноценным сообществом? Для меня это пока вопрос открытый».
Аннет Клинкерт из Европейской ассоциации организаторов научно-популярных мероприятий (EUSEA) рассказала, как живет европейское сообщество: «Мы часто напоминаем друг другу, что популяризация науки — это не то, когда ученые образовывают глупых людей. Это диалог между учеными и обществом. Не только вовлечение людей, но и — ученых. Мы, организаторы научных событий, любим встречаться и придумывать новые форматы, искать новые аудитории и новых ученых».
Михаила Гельфанда, биоинформатика и публичного борца с предрассудками, беспокоит «коэффициент конверсии»: «Насколько те усилия, которые сообщество популяризаторов и ученых тратит на научно-популярную деятельность, конвертируются то ли в изменения в массовом сознании, то ли в государственные решения? Не оказывается ли так, что всё это замечательно и интересно и требует колоссальных усилий, а мы общаемся с одними и теми же людьми, которые ходят на наши лекции, потому что мы им нравимся и они уже почти превращаются в наших личных друзей, и всё? И дальше никуда не идет…» Как оценить эффективность, каковы критерии? Слово экспертам.
Борис Долгин, научный редактор «Полит.ру»: «Необходимо проводить опросы только в зависимости от конкретных задач, бюджета, по какому-то направлению (вакцинация, ГМО). Или отслеживать биографическую динамику в опросах студентов, молодых ученых (зачем и как они пришли в науку)».
Ася Казанцева, научный журналист: «Эффективность популяризации лично я оцениваю по количеству своей работы. И жду, когда у меня ее станет меньше. Рынок сильно вырос, и лекторов не хватает».
Александр Ершов, шеф-редактор N+1: «Нужны фокус-группы, не просто опросы. Соцопросы — это дорого. Не знаю, кому это по зубам».
Анна Урманцева, «Мозговой штурм» телеканала «ТВ-Центр»: «Вы слишком глубоко залезаете. Если „РАН“ люди переводят как с английского „бежать“, то не нужны фокус-группы, можно просто выйти в метро».
Юрий Войнилов, социолог, Исследовательская группа «Циркон», ВШЭ: «Мы уже 25 лет с периодичностью примерно раз в два года проводим мониторинг инновационного поведения населения России. Казалось бы, всё хорошо — 67% россиян считают науку полезной. Но другие данные, полученные из ответов на более тонкие вопросы, говорят об обратном — около 30% затрудняются ответить, и столько же считают науку непригодной в быту, слишком сложной для понимания и потому — ненужной. А если сравнивать Россию с 30 другими странами, то мы на предпоследнем месте по участию в научном дискурсе! Даже Мексика опережает нас на 15 пунктов».
Параллельно в первый день проходила Конференция для организаторов научно-просветительских и профориентационных мероприятий, соорганизатором которой выступила РВК. Коллеги-организаторы обозначили список вопросов, на которые должен ответить каждый, кто хочет организовать мероприятие.
— Тема и концепция:
- Эта тема интересна зрителям? Кому? Почему?
- Эта тема интересна компаниям? Кому? Почему? Чего вы хотите от них? Что можете им дать?
— Циклы (если продолжительные проекты);
— Масштабируемость (география);
— Обратная связь — понимание аудитории:
- Что известно о посетителях? Возраст? Интересы?
- Какие компании заинтересованы в аудитории?
- Откуда приходит аудитория?
- Как оценивать реакцию аудитории?
Вот некоторые рекомендации приглашенных экспертов — потенциальных внешних партнеров научно-популярных мероприятий.
Илья Курмышев, директор по продвижению инновационной деятельности РВК: «При оценке возможности работы РВК с мероприятиями научно-популярной и профориентационной направленности для нас важны: масштабируемость/тиражируемость формата, устойчивость модели (то есть способность команды в перспективе самостоятельно обеспечивать его финансирование), наличие аудиторного фокуса (а не работа „со всеми заинтересованными“), возможность получить обратную связь от участников».
Екатерина Дементьева, «Афиша»: «Обращайтесь в СМИ с внятным предложением. Подумайте о формате текста: например, листинг („пять фактов о…“) или научный комментарий популярных явлений (компьютерных игр, фильмов)».
Мария Уварова, DI Telegraph: «Выбирайте темы, которые можно развернуть на несколько мероприятий. Привлекайте медийного спикера или модератора».
Андрей Воронин, НИТУ «МИСиС»: «Не пишите университету официальные письма с предложением сотрудничать: это не работает. Найдите в его структуре человека, готового вести научно-популярную работу, и решайте вопросы о совместных мероприятиях на уровне личных коммуникаций».
Мария Кибкало, Intel: «Корпорациям важны несколько критериев: тема мероприятия, стилистика, аудитория, выход на интересных экспертов и новые проекты. Подготовьте питч: какой формат поддержки вам нужен и почему именно от этой компании».
Аннет Клинкерт, Ассоциация европейских научных событий: «Всё начинается с нетворкинга, инновации движут не отдельные люди, а кооперация. Вступайте в кооперацию с международными сообществами просветителей!»
19 ноября прошла дискуссия «Инфраструктурные организации: кому и для чего они могут быть полезны» — популяризаторы узнали, как получить поддержку фондов и институтов развития.
Ксения Тузова, координатор проектов фонда «Эволюция»: «В первую очередь мы поддерживаем книгоиздание — совместно с издательствами и самостоятельно. Мы проводим, так называемые двойные лектории в регионах. Мы открыты для ваших идей, готовы помочь, приехать, обучить и совместно провести мероприятие. Поддерживаем выпуск меморандумов Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Отправляем учителям по всей стране научную литературу, в данный момент — по биологии. Начинающих молодых (и не только) популяризаторов обучаем в Школе лекторов, сейчас идет второй набор. Для организаторов у нас есть база лекторов и модераторов, в которую могут попасть выпускники нашей школы. И, конечно, этот сет, который мы планируем сделать ежегодным».
Илья Курмышев: «Приоритет программы популяризации — работа с сообществами: инвесторами, технологическими предпринимателями, мейкерами, сообществами молодых ученых. Мероприятия, позволяющие этим сообществам расти, вовлекать новых участников, развивать внешний нетворк, — в фокусе внимания РВК. Для команд, организующих мероприятия, часто становящиеся интеграторами сообществ, уже три года действует система поддержки. Мы готовы помогать организационно, экспертно, проводим образовательные семинары для команд-организаторов».
Евгения Михина, Информационные центры по атомной энергетике: «Не стоит сразу просить огромный бюджет: дробите проект на задачи, чтобы получить финансовую помощь хотя бы на одну из них. Ищите общие с организацией цели и выгоды».
Константин Петров, фонд «Траектория»: «Ищите конкурсы по вашей тематике: отправлять заявки «веером» в разные фонды бессмысленно. У многих фондов есть свои проекты, попробуйте предложить формат, способный интегрироваться в них».
Сергей Ивашко, «Экспир»: «Тщательно изучите конкурсную документацию; если нужно — найдите специалиста. Посмотрите, кто побеждал в прошлых конкурсах».
Сергей Филиппов, Фонд инфраструктурных и образовательных программ: «Мы поддерживаем форматы, которые популяризируют инженерную деятельность среди студентов и дают им четкое представление о возможной карьерной траектории».
Организаторы создали Telegram-чат на время мероприятия и группу в «Фейсбуке» как место, где причастные смогут обсудить связанные с просветительством вопросы, куда придут начинающие организаторы научных мероприятий, молодые лекторы или журналисты, чтобы задать вопросы более опытным коллегам. Там появились материалы Слета, первый печальный, но яркий и убедительный повод для кооперации (вспышка кори в Екатеринбурге) и первая просьба поделиться опытом. Присоединяйтесь к Клубу просветителей в «Фейсбуке». Потому что мы — банда!
Связанные статьи
Метки: #218, Facebook, N+1, Александр Дубынин, Александр Ершов, Андрей Воронин, Анна Урманцева, Аннет Клинкерт, Ася Казанцева, аудитория, Борис Долгин, борьба с лженаукой, вопросы, деятельность, Дмитрий Зимин, Евгения Михина, Екатерина Дементьева, женщины, Илья Курмышев, инновации, конкурсы, Константин Петров, Ксения Тузова, лекции, люди, Мария Кибкало, Мария Уварова, мероприятие, Михаил Гельфанд, популяризация, популяризация науки, проект, просвещение, работа, РВК, рекомендации, решения, семинар, Сергей Ивашко, Сергей Филиппов, Слет просветителей, финансирование, фонд «Траектория», фонды, церемония, Юрий Войнилов, № 218: Премии и просветители
Налицо калька с советской популяризации — физика, химия, биология и т.п.
А где экономика? Может возникнуть впечатление, что её не изучают, а потому и популяризировать нечего. Раньше за неправильную интерпретацию учебника могли посадить, но сейчас-то что мешает?
Полезно? 2 1
Хуже того, вообще нет ни одной гуманитарной науки. Но это вопрос скорее к гуманитария и я его время от времени задаю при встрече
Полезно? 0 1
К сожалению, именно в связи с экономикой проблема приобрела абсолютно катастрофический характер. Нужна какая-то просветительная деятельность среди учёных. Естествоиспытатели совершенно не воспринимают даже элементарные вещи.
Недавний пример: сидит Фортов на совещании у Путина, а ему прямо в лицо говорят — Вы не развиваете наукоёмкие отрасли. Если бы Фортов хоть чуть-чуть понимал в экономике, то он бы сказал — так наши предприятия не только у РАН, они ни у кого ничего не заказывают — делайте выводы относительно промышленной политики. А он пошёл рассказывать про что-то фундаментальное. Все и подумали — дедушка старенький, нам-то виднее будет.
Опять ведь реформаторы с нас шкуру снимут, причём почище, чем в 90-е.
Нужно самим что-то делать, а если ждать гуманитариев, то дождёмся красивой эпитафии.
Полезно? 2 1
Это точно! Банда правильных лжеучёных которые борются с не правильными лжеучёными!!!
Это же надо какое хорошее и прибыльное занятие. Уже где то видел такое...
www.youtube.com/watch?v=3ELeLvzGx6c
Полезно? (Много оценок.) 4 8
Очень люблю научно-популярную литературу, с огромным уважением отношусь к Науке, нахожу дело научного просвещения очень важным и полезным — то есть на 95% вас горячо поддерживаю. Единственное, что неприятно зацепило — намерение бороться с «клерикализацией». Продвижение науки и продвижение воинствующего атеизма в советском стиле — это разные и при этом конфликтующие задачи. Большинство людей скорее отталкивает воинствующий атеизм, и он просто закроет для вас аудиторию, которая иначе вполне готова была бы слушать то, что вы имеете сказать собственно о науке.
Полезно? 6 3
«Большинство людей скорее отталкивает воинствующий атеизм, и он просто закроет для вас аудиторию, которая иначе вполне готова была бы слушать то, что вы имеете сказать собственно о науке.»
Один вопрос: Вы в чудеса (в библейском смысле) верите или нет?
Полезно? 5 0
Sergey Hudievу
Увы, батенька, наука и религия — это антиподы. Либо одно, либо другое. И это не только касается интерпретации, это вопрос методологии. Наука строится на сомнениях, а возможно ли сомневаться верующему в наличии бога?
Полезно? 0 0
Это было давно и это не правда!
Разве существует сегодня сомневающийся доцент? За сомнения быстренько с работы можно вылететь.
Полезно? 0 0
В общем и целом, всё цельно. Всё правильно. Очень понравились советы внешних партнеров. Всё таки, работают на «земле».
Интересны опыты вебинаров, в разных специальностях — это на добавить в новые форматы. Но нужны постоянно работающие ресурсы. Просто нужен свои сайты — Просветитель! Нужна точка притяжения, тех самых энтузиастов и координаторов. Да и просто — апгрейд и отсев.
Это я поставил — Б. Штерну, только потому что хуманитарии недостойны считаться учеными. Возможно такие науки и есть — гуманитарные, но вот ученых-гуманитариев здесь точно нет.
Полезно? 0 1