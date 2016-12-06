Письмо министру

На сайте Общества научных работников (http://onr-russia.ru/content/RFBR_2Minister) проведен сбор подписей под письмом против политики нынешнего руководства Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Послание подписали более 750 человек, более 500 из них — руководители и исполнители грантов РФФИ и РГНФ, 6 академиков, 21 член-корреспондент РАН, 10 профессоров РАН. Письмо отправлено адресату.

Министру образования и науки

Российской Федерации

О. Ю. Васильевой

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Мы, нижеподписавшиеся российские ученые, в том числе руководители и исполнители проектов, поддержанных грантами Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), хотим привлечь Ваше внимание к негативным аспектам политики руководства Фонда, образованного в результате присоединения РГНФ к РФФИ [1]. Результатом этой политики уже в следующем 2017 году может стать прекращение продуктивной работы сотен научных групп и тысяч ученых, а значит — продолжение снижения конкурентоспособности российской науки.

РФФИ и РГНФ — старейшие научные фонды России, гранты которых поддерживают исследования более 10 000 научных групп и десятков тысяч научных сотрудников, аспирантов и студентов. Без грантовой поддержки, обеспечивающей приобретение расходных материалов, относительно недорогих приборов, компьютерной и офисной техники и финансирование поездок на научные конференции и в экспедиции, для большинства этих групп исследования были бы невозможны.

Основным видом деятельности объединенного Фонда, согласно его Уставу, «являются финансовая… и организационная поддержка фундаментальных научных исследований… основанная на принципах предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и методов проведения исследований». В соответствии с этим основополагающим принципом основной формой поддержки научных исследований, осуществляемой РФФИ, на протяжении многих лет были гранты для инициативных проектов научных групп без ограничения тематики и возраста руководителя (конкурс «а»). Экспертиза проектов «а» проводится в три этапа, как принято во всем мире. Она включает рассмотрение заявок экспертами, которые дают письменные отзывы о проекте, коллегиальное рассмотрение заявок и отзывов профильным профессиональным экспертным советом («панелью»), вырабатывающим рекомендации для Совета Фонда, который окончательно утверждает победителей конкурса. Такая система экспертизы хорошо себя зарекомендовала: научный уровень проектов, которые получают поддержку по конкурсу «а», вызывает меньше всего нареканий. В последние годы, однако, доля финансирования самого массового конкурса «а» снизилась: в 2016 она составила лишь около 40% бюджета Фонда, хотя еще в 2011 году она составляла 58%.

Всё большую долю средств Фонд тратит на поддержку «ориентированных фундаментальных междисциплинарных» исследований («офи-м»), тематику которых имеют право предлагать лишь члены Совета Фонда. Эта тематика зачастую настолько узкая, что по названию конкурса можно легко «угадать» предполагаемых победителей. Размер грантов «офи-м» в несколько раз превосходит средний размер инициативного гранта «а». Заявки по каждому конкурсу «офи-м» рассматривают специализированные экспертные советы, персональный состав которых назначается по рекомендации же члена Совета, который предложил тему конкурса. Профильные профессиональные экспертные советы по различным отраслям науки отстранены от подведения итогов этих конкурсов. При этом доля средств, направляемых на поддержку проектов «офи-м», составляет около 20% бюджета Фонда. Такой порядок задания тематики конкурсов и подведения их итогов узким кругом лиц является коррупциогенным. Кроме того, поддержка проектов, ориентированных на практические приложения в рамках конкурсов («офи-м»), представляется нам нецелевым использованием средств Фонда фундаментальных исследований. Вопрос о прекращении поддержки Фондом непрозрачных грантов «офи-м», давно обсуждаемый научной общественностью, стал особенно актуальным после создания Российского научного фонда (РНФ), который поддерживает как фундаментальные, так и поисковые исследования и предоставляет значительно более крупные гранты, чем РФФИ.

Другой вид грантов, на долю которых приходится более 20% средств Фонда, предназначен для молодежных проектов. Несомненная важность поддержки молодых ученых не оправдывает и не объясняет, однако, почему некоторые молодежные гранты («мол-а-вед», «мол-а-дк») в несколько раз превышают размер среднего гранта «а» без ограничения возраста. Еще большее недоумение вызывает то обстоятельство, что подведение итогов молодежных конкурсов, как и конкурсов «офи-м», проходит без участия профильных экспертных советов по отраслям науки, словно существует какая-то особая «молодежная» наука. В экспертный совет молодежных программ входят лишь по одному представителю некоторых отраслей науки, в результате чего профессиональное коллегиальное обсуждение экспертной «панели» становится невозможным, зато члены совета получают неограниченные возможности для лоббирования.

Выведение всё большей доли средств Фонда в непрозрачные молодежные и «ориентированные» конкурсы привело к тому, что в 2016 году средний размер гранта по самому массовому конкурсу «а» стал меньше 500 тыс. руб. на группу до 10 человек, что даже без учета инфляции заметно меньше, чем в недавнем прошлом.

Недавно руководство Фонда решило зафиксировать объем поддержки новых проектов конкурса «а» в 2017 году на уровне 700 тыс. руб. независимо от состава научного коллектива и реальных потребностей проекта. Это означает, что, например, проекты группы из 1–2 математиков, которым для проведения исследования нужны лишь бумага, картридж для принтера и командировки на научные конференции, и коллектива из 10 биологов-экспериментаторов, работа которых невозможна без дорогостоящих реактивов, получат одинаковую поддержку.

Отход от традиционной практики РФФИ, предполагавшей, что при определении объема финансирования гранта учитываются характер проводимых исследований и число исполнителей проекта, представляется серьезной ошибкой.

Такая политика руководства Фонда по снижению доли средств, направляемых на поддержку базового и наиболее массового конкурса «а» с одновременной фиксацией объема гранта, неизбежно приведет к снижению доли поддержанных проектов конкурса «а» с 30% до 15–18%. В результате уже через несколько месяцев, с начала 2017 года, сотни сильных научных групп и, соответственно, тысячи ученых, продуктивно работающих на современном мировом научном уровне и публикующих результаты своих исследований в международно признанных изданиях, останутся без поддержки. Это нанесет сильнейший удар по российской науке и снизит ее конкурентоспособность.

Чтобы избежать этих негативных последствий, мы настоятельно просим Вас вмешаться в политику Фонда в рамках функций и полномочий учредителя, предоставленных Министерству образования и науки пп. а) и е) ст. 7 Устава Фонда [2], которые предусматривают формирование и утверждение государственного задания для Фонда и осуществление контроля за его деятельностью возглавляемым Вами министерством, и добиться реализации следующих целей:

Установить уровень расходов на инициативные проекты научных групп без ограничения тематики и возраста руководителя (конкурс «а») в объеме не менее 70% бюджета Фонда.

Прекратить практику определения победителей конкурсов Фонда без участия профильных профессиональных экспертных советов по отраслям знания: такие советы должны проводить экспертизу всех проектов, включая молодежные. Что касается междисциплинарных проектов, то они должны рассматриваться несколькими профильными экспертными советами.

Прекратить коррупциогенную практику проведения конкурсов с узкой тематикой, которую формирует ограниченная группа лиц.

Отменить фиксированный объем гранта в рамках конкурса «а» и вернуться к практике назначения объема финансирования в зависимости от состава научного коллектива и реальных потребностей проекта.

Обязать руководство РФФИ публиковать краткие аннотации отчетов по всем завершенным проектам, поддержанным Фондом, вместе с полным перечнем всех публикаций по проекту.

Принято Советом ОНР 22 ноября 2016 года.

1. Распоряжение Правительства РФ от02.2016 № 325-р.

2. Постановление Правительства РФ № 767 от 08.2016.

Связанные статьи