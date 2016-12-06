Очередной указ. Очередная стратегия

Наша газета не могла пройти мимо такого события. Сообщение появилось относительно недавно, 1 декабря. Наверное, обстоятельный анализ документа впереди, хотя первые отклики уже появились. И практически все они сводятся примерно к следующему резюме: «Благие намерения (которыми, известно куда вымощена дорога) Капитана Очевидность, который слышал звон». Хотелось бы, конечно, чтобы истинные и мнимые эксперты ошибались. Но, как показывает практика последних лет, ошибаются они всегда в лучшую сторону. Реальное положение дел оказывается хуже пессимистических прогнозов. В том числе в науке и в «научно-технологическом развитии страны».

Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития страны (http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uZiATIOJiq5tZsJgqcZLY9YyL8PWTXQb.pdf)

В указе утверждается, что научно-технологическое развитие страны является одним из приоритетов российской политики. Это развитие должно удовлетворить потребность в продовольственной безопасности и продовольственной независимости России.

Документ также сообщает, что Россия исчерпала возможности экономического роста за счет эксплуатации сырья. А вот страны-лидеры уже испольуют новые производственные технологии и переходят на производство возобновляемых ресурсов.

Не обошелся указ без упоминания о появлении новых внешних угроз национальной безопасности России, в том числе военных угроз и угрозы утраты национальной и культурной идентичности россиян.

Документ назвал приоритетами в области научно-технологического развития России на ближайшие годы «переход к передовым цифровым, интеллектуальным и производственным технологиям, роботизированным системам, к экологически чистой и ресурсосберегающей энерегетике, высокотехнологичному здравоохранению, а также создание искусственного интеллекта».

Оно (развитие) должно нам помочь и в противодействии техногенным и социокультурным угрозам, а также терроризму, идеологическому экстремизму и киберугрозам.

Сейчас в российской экономике есть ряд нерешенных проблем, которые препятствуют научно-технологическому развитию страны. Среди них — отсталость российской науки (исследования и разработки актуальны для конца прошлого века), сконцентрированность исследовательского потенциала только в нескольких регионах страны и невосприимчивость общества и экономики к инновациям. Эффективность российских исследовательских организаций намного ниже, чем в США, Японии, Корее и Китае, отмечается в документе. Эти факторы создают риски отставания России от мировых технологических лидеров, снижают ее независимость в мире, а также ставят под угрозу национальную безопасность страны.

И. М.

(по материалам http://kremlin.ru)

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