Очередной указ. Очередная стратегия
Наша газета не могла пройти мимо такого события. Сообщение появилось относительно недавно, 1 декабря. Наверное, обстоятельный анализ документа впереди, хотя первые отклики уже появились. И практически все они сводятся примерно к следующему резюме: «Благие намерения (которыми, известно куда вымощена дорога) Капитана Очевидность, который слышал звон». Хотелось бы, конечно, чтобы истинные и мнимые эксперты ошибались. Но, как показывает практика последних лет, ошибаются они всегда в лучшую сторону. Реальное положение дел оказывается хуже пессимистических прогнозов. В том числе в науке и в «научно-технологическом развитии страны».
Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии научно-технологического развития страны (http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uZiATIOJiq5tZsJgqcZLY9YyL8PWTXQb.pdf)
В указе утверждается, что научно-технологическое развитие страны является одним из приоритетов российской политики. Это развитие должно удовлетворить потребность в продовольственной безопасности и продовольственной независимости России.
Документ также сообщает, что Россия исчерпала возможности экономического роста за счет эксплуатации сырья. А вот страны-лидеры уже испольуют новые производственные технологии и переходят на производство возобновляемых ресурсов.
Не обошелся указ без упоминания о появлении новых внешних угроз национальной безопасности России, в том числе военных угроз и угрозы утраты национальной и культурной идентичности россиян.
Документ назвал приоритетами в области научно-технологического развития России на ближайшие годы «переход к передовым цифровым, интеллектуальным и производственным технологиям, роботизированным системам, к экологически чистой и ресурсосберегающей энерегетике, высокотехнологичному здравоохранению, а также создание искусственного интеллекта».
Оно (развитие) должно нам помочь и в противодействии техногенным и социокультурным угрозам, а также терроризму, идеологическому экстремизму и киберугрозам.
Сейчас в российской экономике есть ряд нерешенных проблем, которые препятствуют научно-технологическому развитию страны. Среди них — отсталость российской науки (исследования и разработки актуальны для конца прошлого века), сконцентрированность исследовательского потенциала только в нескольких регионах страны и невосприимчивость общества и экономики к инновациям. Эффективность российских исследовательских организаций намного ниже, чем в США, Японии, Корее и Китае, отмечается в документе. Эти факторы создают риски отставания России от мировых технологических лидеров, снижают ее независимость в мире, а также ставят под угрозу национальную безопасность страны.
И. М.
(по материалам http://kremlin.ru)
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Метки: #218, безопасность, Владимир Путин, И.М., интеллект, прогноз, развитие, Россия, терроризм, указ, экстремизм
Конечно, читать такой словоблудный документ, как «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» тяжело, но нужно. Ибо там написаны совершенно фантастические вещи. Например:
«е) слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики, разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государственные инвестиции в человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик, вследствие чего возможности удержания наиболее эффективных инженеров, предпринимателей, создающих прорывные продукты, существенно сокращаются в сравнении со странами, лидирующими в сфере инноваций;»
sntr-rf.ru
Оказывается, причина нашей слабости в промышленности заключается в слабом взаимодействии сектора исследований и разработок с реальным сектором! Если это верно, то причины провала торговли свининой в синагоге заключаются в недостаточной нежности продукта.
Спроса нет! Наша промышленность не предъявляет платёжеспособного спроса на научные разработки. А если бы предъявляла, то заказывала бы соответствующие исследования за рубежом. Тогда речь шла бы о соответствующем импортозамещении.
А ведь из открытия о слабом взаимодействии следуют совершенно определённые выводы:
«а) долгосрочного планирования приоритетных научных, научно-технических проектов, позволяющих формировать
конкурентоспособные коллективы, объединяющие исследователей, разработчиков и предпринимателей;»
Для тех, кто ещё не понял, о чём (точнее о ком) речь, есть пояснения:
«— Следующая волна, еще более масштабная,— это уже то, чем занимается Михаил Валентинович Ковальчук — продолжил Дмитрий Песков.— Это новая биология, новая этика, новая натурфилософия, то, чему мы еще даже названия не придумали.»
Это говорилось на том же заседании, на котором Путин делал выговор Фортову, а Песков — это не тот Песков, который шевелит усами, а тот, который поймал покемона на заседании Центрального Банка РФ.
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Если учёные не займутся экономикой, то Ковальчук с Песковым займутся учёными.
Собственно, ловцы покемонов уже начали.
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И, естественно, Ковальчук испытывает чувство полного удовлетворения.
«Мы должны понимать, что этот документ появился очень своевременно. Человечество переживает глобальный цивилизационный кризис, его устойчивое развитие сегодня под вопросом»
«В общих положениях четко сказано, что «Стратегия» должна обеспечить научно-технологическое развитие, превращая его в ключевой фактор развития страны»
www.gazeta.ru/science/new.../n_9450485.shtml
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До чего же мерзок этот «инновационный» новояз... Стрекочущие насекомые.
Самое страшное из того, что может произойти с политическими элитами — это отрыв от реальности, жизнь в вымышленном мире. Если они сами верят в тот бред, которым изобилует данный документ, это уже по-настоящему страшно...
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