Михаил Ревнивцев. 3 мая 1974 — 23 ноября 2016

Зверь на бегу и птица влет…

Умер один из сильнейших российских астрофизиков Михаил Ревнивцев. Больше года назад у него обнаружили рак. Для коллег, встречавшихся с ним лишь эпизодически, эта смерть стала полной неожиданностью, жутким шоком — Михаилу было всего 42 года, и он был на подъеме. Недавно получил звание профессора РАН. Казалось, что членство в РАН для него — вопрос времени, причем небольшого.

Михаил был полностью погружен в науку и обладал фантастической работоспособностью. Он мог одновременно работать в нескольких окнах на компьютере: в одном — контролировать вычисления, во втором — писать статью, в третьем дискутировать по электронной почте — всё одновременно — Цезарь бы мог позавидовать. Его коньком была рентгеновская астрономия, особенно всяческие аккрецирующие компактные источники. Пожалуй, его самый известный цикл работ — объяснение «рентгеновского хребта Галактики». Это рентгеновское излучение вдоль галактической плоскости, не сводившееся ни к космическим лучам, ни к дискретным источникам, — оно выглядело непрерывным и имело линии, будто излучает космическая плазма. Но такая плазма не может удерживаться тяготением Галактики — поэтому явление выглядело загадочным. Михаил, перелопатив массивы данных нескольких рентгеновских обсерваторий, в том числе изучив все типы близлежащих источников, нашел ответ. Хребет Галактики — рентгеновское излучение огромного числа белых карликов, входящих в двойные системы. Карлик стягивает на себя звездный ветер компаньона — отсюда и возникает рентгеновское свечение. Каждый из этих объектов довольно слаб, но число их огромно — миллионы, поэтому и возникает впечатление непрерывного фона.

За этот цикл работ Михаил получил Премию Президента Российской Федерации. Как пошутил на банкете один из коллег — два миллиона белых карликов скинулись по рублю и преподнесли их Мише в виде премии.

Он был светлым и очень дружелюбным человеком. Всегда был готов помочь, иногда тратя на это немало ценного времени. Обсуждать с ним любую научную проблему было большим удовольствием — он очень быстро и четко мыслил и схватывал на лету. Всё у него было хорошо — и коллеги, и семья, и друзья. И еще больше у него было впереди. В частности, наконец-то скоро должны запустить космическую обсерваторию «Спектр рентген-гамма», где Миша наверняка бы стал одним из первых добытчиков интересных данных.

Это тот случай, когда нечего сказать себе и другим в утешение. Светлая память…

Б. Ш.

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