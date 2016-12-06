Льву Гудкову – 70

6 декабря 2016 года исполняется 70 лет директору «Левада-центра», профессору факультета социальных наук НИУ-ВШЭ, доктору философских наук Льву Дмитриевичу Гудкову. Публикуем поздравления его коллег и друзей.

В моем понимании, Лев Дмитриевич Гудков – один из серьезнейших и наиболее известных российских обществоведов. Я вижу в нем социолога и культуролога, философа и полстера, политического журналиста. Таков сегодняшний итог его научной и публичной деятельности. И прежде всего хочется пожелать ему еще долго сохранять интерес к научным исследованиям и общественный темперамент.

Лев Гудков, безусловно, публичный человек, он много публикует, о нем много пишут. К тому же его творчество, если рассматривать сделанное им в совокупности и в динамике, весьма биографично. В написанном им многое читается о нем самом.

Он человек, рано определившийся и сделавший свой выбор. Но если выбор делает сама личность, то опции для этого выбора человеку дает время, или пространство-время, его жизни. Он родился в 1946 году, семья, послевоенная «оттепельная» Москва, школа – вот среда, формировавшая его гражданскую позицию и направленность его интеллектуальных интересов. Нелегко было все это впитать, еще сложнее – сохранить в себе. Лев Гудков смог.

Весьма интересен генезис творчества Льва Гудкова, конечно же, он – уникален, но в нем четко просматриваются и черты типического. Одним из результатов моего многолетнего изучения истории послевоенной российской социологии является поколенческая стратификация нашего профессионального сообщества.

К третьему поколению в ней относятся социологи, родившиеся в 1935—1946 годах. Гудков – представитель младших страт этой генерации, точнее точнее – пограничного слоя. И в траектории его движения в науку, и в развитии его профессиональной деятельности просматриваются черты как третьего, так и следующего – четвертого поколения. И, безусловно, Гудков – продолжатель научных и гражданских традиций социологов первого поколения, прежде всего – Ю.А.Левады.

Выбор был сделан давно, и Лев Гудков верен своему выбору. Это – большое счастье. И для него, и для российской социологии.

Борис Докторов, независимый социолог

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Занятие социологией в несвободной стране, требует от человека не только знаний и добросовестности, но и настоящего мужества. Лев Дмитриевич, если «Фейсбук» посчитал правильно, то Вам – 70, с чем я Вас и поздравляю. И спасибо за повод, обязательно выпью за Ваше здоровье.

Владимир Корсунский, журналист

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Киевский международный институт социологии (КМИС) много лет сотрудничает с «Левада-центром», в свое время Юрий Левада приезжал наблюдателем на наши экзит-полы. В Виннице на школе, которую он заканчивал, установлена памятная доска (и это единственная в Украине доска, которая посвящена социологам), мы с сотрудниками «Левада-центра» ездили открывать ее. И Лев Гудков оказался достойным преемником Юрия Александровича.

Наше сотрудничество продолжается, с 2008 года мы осуществляем очень важный, с моей точки зрения, мониторинг отношения украинцев к России и россиян к Украине, а после аннексии Крыма этот проект стал еще более важным. Я и мои коллеги с глубоким уважением относимся к Льву Гудкову, восхищаемся его мужеством и с интересом следим за его публикациями с глубоким анализом социальных процессов в России. Желаем ему здоровья, спокойной, беспрепятственной и интересной работы!

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто

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Уважаемый Лев Дмитриевич! От имени движения «Голос» и себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Социологи сродни наблюдателям на выборах: очень чутко замеряют состояние нашего общества, что дает ему шанс стать лучше.

Ваш вклад в развитие российской социологии и институтов гражданского общества трудно переоценить. Ваша четкая и аргументированная позиция по острым вопросам жизни нашего общества является авторитетным ориентиром для многих. Открытость и дружелюбие, с которыми Вы идёте по жизни, редкие качества для профессионалов такого высокого уровня.

Лев Дмитриевич, позвольте пожелать Вам еще не раз пережить радость научных открытий, мирного неба над головой и здоровья.

С глубоким уважением,

Григорий Мельконьянц, сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос»

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Лев Дмитриевич Гудков сегодня самый известный в Украине российский социолог. Известен он и как уникальный исследователь постсоветских социальных реалий, и, прежде всего, как публичный социолог, последовательно отстаивающий право социальных аналитиков на объективную позицию в не самых благоприятных для этого условиях. Не случайно возглавляемый им центр был признан «иностранным агентом».

Для меня Лев Гудков действительно агент – агент чести, агент профессионального достоинства, агент независимости от властных прихотей и массовых заблуждений. Жаль только, что «иностранный»… Поздравляя выдающегося российского социолога с юбилеем, желаю ему сил, здоровья и новых творческих взлетов, а себе новых встреч с блестящими научными и публицистическими работами юбиляра!

Евгений Головаха, зам. директора Института социологии НАН Украины

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