Грубая сила как метод просвещения
Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого», — писал Иммануил Кант в 1784 году и радовался, что ему посчастливилось жить в век Просвещения. Хотя и отмечал, что для окончательного торжества рассудка еще нужно приложить некоторые усилия. Прошло 232 года, но слова великого философа столь же актуальны.
В 2016 году изрядная доля тех, кто называет себя просветителями (какая точно — сказать сложно, потому что в сообществе нет внятной статистики о себе), тратят весь свой популяризаторский пыл именно на просвещение темных масс. Они пишут книжки, где объясняют, чем наука отличается от лженауки, выступают с лекциями, почему не нужно верить шарлатанам, и отважно ходят на мракобесные телеканалы, чтобы, как они говорят, «в медиаполе была представлена вторая точка зрения».
При этом совершенно не ясно, влияет ли бурная активность просветителей-борцов на общественное сознание. Потому что критериев, при помощи которых можно оценить эффективность популяризаторской деятельности, не существует.
Отношение к НЛО, гомеопатии, теории Дарвина или вечным двигателям — можно ставить точечные просветительские задачи и проверять, удалось ли их решить. Но как взвесить глобальный результат? Наша основная цель — научить людей научному методу, говорят просветители. Выработать у них рефлекс проверять любую информацию — даже если она исходит от человека в белом халате или ведущего на Первом канале. Тогда всё, что мы делаем, не зря, говорят они. Но надо подождать, пока накопится критическая масса знаний.
Жаль разрушать комфортную утопию, которая прочно угнездилась в сознании популяризаторов, но рядовая мама не полезет в банк научных статей, услышав назначение педиатра. Она полезет на форум, где ей расскажут, что врачи и фармкомпании наживаются на простых гражданах, а ее ребенку совершенно необходим остеопат. Или гомеопат. Или умывание мочой.
Научный метод предполагает, что использующий его человек абстрагируется от эмоций, а это сложно. Даже ученые подвержены влиянию чувств, но они умеют сдерживать их, чтобы рассмотреть разные аргументы (по крайней мере, так считается). Обычные граждане в навыке перехода на чистый разум не тренированы. Особенно если им или их детям плохо. И граждане с куда большей готовностью поверят шарлатану, который обещает выздоровление, чем ученому и просветителю, который ничего не обещает. Или, еще хуже, констатирует неизбежность плохого.
Возьмем классическую тему просветительских баталий — прививки. Вакцинация несет определенный риск. Он ничтожно мал, намного меньше, чем риск осложнений от тех болезней, против которых ставят прививку. Но болезни, с которыми современные родители, благодаря повальной вакцинации в СССР, никогда не сталкивались лично, — они как бы не взаправду, а прививку-то надо делать уже сейчас. Без навыков работы со статистическими данными сравнить эти риски затруднительно. Поэтому люди принимают эмоционально понятное решение прививок не делать — хотя, разумеется, много раз слышали, что делать их нужно.
Последствия такой стратегии — вполне ожидаемо — проявились в Екатеринбурге, где доля привитых от кори упала ниже 75%. Итог — десятки заболевших и принудительная массовая вакцинация. Редкий случай, когда Россия не отстает от мировых трендов: в США, по данным исследования Университета штата Алабама в Бирмингеме, с 2006 по 2013 год процент педиатров, которые сталкивались с отказом родителей вакцинировать детей, вырос с 75 до 87. Итог — 11 вспышек кори в США в 2011 году и 23 — в 2014 году. Еще чуть-чуть, и пресловутый коллективный иммунитет, защищающий непривитых от смертельных инфекций, которые из природы никуда не делись, перестанет работать. И тогда непривитые начнут болеть — а довольно часто и умирать.
Переломят ли смерти упертость антипрививочников — большой вопрос. Магическое сознание взрослого изменить очень трудно, если вообще возможно. И, осененный знаниями о специальной теории относительности и экзопланетах, такой взрослый, заболев, радостно побежит в гомеопатическую аптеку. Потому что мир для человека с магическим сознанием — загадочное место без причинно-следственных связей. Наверно, если очень долго стараться, эти связи можно построить — хотя в критической или незнакомой ситуации мозг легко соскочит обратно. Создавать заново мир для взрослых людей — труд благородный и этически безупречный. Но если говорить в терминах эффективности, он совершенно бесполезен.
Поэтому я хочу попросить Дедушку Мороза (больше некого: депутаты с министрами верят в память матки и возможность остановить эпидемию ВИЧ верностью), чтобы он сделал вакцинацию в России обязательной. Чтобы непривитых детей не брали в сад и школу, а родителей наказывали за отказ делать прививки без медицинских поводов. И когда угроза вернуться в Средние века с их эпидемиями кори и полиомиелита отступит, вот тогда можно просвещать общество в свое удовольствие и ждать, когда научный метод закрепится в ДНК.
Ирина Якутенко
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А почему нельзя остановить эпидемию ВИЧ верностью?:) Была бы верность.
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А почему нельзя остановить все войны на земле подставлением второй щеки? Вот поэтому же.
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В современном мире распространение подобных инфекций происходит многими способами, ни один из которых не следует недооценивать. Беспорядочные половые связи играют среди этих способов не последнюю роль, и менее всего недооценивать следует их. Кстати, информационно-волновой памяти у половых органов, разумеется, нет, зато есть микрофлора, из чего следуют неоднозначные и неприятные последствия для любых участников неверных пар.
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Вроде бы много верного в статье, но как-то сильно веет популяризаторским высокомерием. Выходит, популяризаторы все сплошь знатоки научного метода, который несут в массы. Только не понятно, почему периодически то одного, то другого заносит куда-то не туда при выходе за пределы своей компетенции. И научный метод не спасает.
Причина очень проста. Научному методу как таковому невозможно научить, ибо это абстракция. Научить можно только чему-то конкретному. К примеру, в свое время я учился на физфаке, и нас никто не учил научному методу. Зато нас учили, как применять те или иные конкретные методы для решения физических задач и получения научных результатов. После такого обучения ты уже весьма четко понимаешь, что такое физическое исследование, а что такое псевдонаучный бред. Аналогично и в других науках: обучение идет на конкретном материале. Это, кстати, хорошо понимает Московкин, написавший в своей заметке на соседней странице: «Умение логически мыслить достигается за счет решения в школьном возрасте множества алгебраических и геометрических задач...»
Поэтому хотелось бы пожелать популяризаторам не увлекаться чересчур сильно рассуждениями о «научном методе», а доносить до народа в своих статьях, книгах и лекциях результаты научных исследований и те конкретные способы, которыми эти результаты получены.
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«- Чтобы что-то узнать, — ответил Трутти, — нужно уже что-то знать. Ведь узнавать — значит запихивать услышанное в голову в определенном порядке.»
Объяснение философских оснований науки через отдельные задачи требует очень большого числа задач и длительного времени обучения. И то не до всех доходит — отсюда верующие учёные и учёные, считающие, что можно примирить веру с наукой.
В СССР философия была сакрализована и потому заброшена. А уж её преподавание в большинстве Вузов — вообще анекдот. Это привело, в частности, к восторженному восприятию большинством интеллигенции смены идеологии при сохранении тотальной идеологизированности СМИ.
Так что упор в популяризации именно на научный метод — очень хорошо.
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Да я же не против, пусть пропагандируют научный метод. Просто это никого не научит отличать науку от лженауки, вот и всё. Мой опыт общения с философами подтверждает это. Абсолютное большинство из них, включая тех, кто профессионально занимается философией науки, не способны на это. Для них всё имеет равный статус и интерес — будь то теория относительности или махровая эфирщина. При этом они, конечно, способны произносить много красивых и верных слов о научном методе. Вот поэтому я и считаю, что единственный более-менее надежный способ — это знакомство с конкретной наукой и тем, как она работает.
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«Для них всё имеет равный статус и интерес — будь то теория относительности или махровая эфирщина.»
У нас произошёл разрыв между философией и физикой. Требуется совмещение. Нужно, рассматривая конкретный пример, указывать, как общие положения применены в данном случае и наоборот, какие более общие выводы были сделаны из совокупности наблюдений.
Например, очень полезно показывать, что тот же Ньютон в дифференциальном исчислении исходил из повседневного опыта. И как потом дифференциальное исчисление повлияло на повседневную жизнь.
Популяризатор не обязан вникать в детали, крайне существенные для профессионала. Взамен он приобретает возможность давать намного более общую картину. Этим нужно пользоваться.
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Кто нибудь пытался народ на какое то дело организовать? В особенности если это дело является убыточным. До жути не благодарное занятие и оно постоянно разваливается. А вот у так называемых борцов с лженаукой всё выходит замечательно.
Фрики сами по себе не способны в большие компании собираться. У них полная анархия — это только доценты толпами бегают.
Смысл всех таких борцов и популяризаторов один. Продвижение своих интересов под видом борьбы с не справедливостью. Для этого конечно находят какого то чёкнутого — который заявляет, что после употребления ГМ кукурузы вырастают рога. И давай кричать, что какой глупый народ не даёт дорогу прогрессу.
Просвещение в первую очередь подразумевает общение с людьми которые не образованны в данной области. Чего можно научить доцента — если все эти идеи в школе должен был проходить???
Перед нами разыгрывается большой спектакль и как в любом спектакле мнение зрителей не интересует. Они должны только внимать.
Вот возьмём их любимые ГМО. Постоянно крутиться одна та же пластинка. Внушается жителям Мегаполисов как же это хорошо. А с фермерами и промышленниками — кто будет общаться? Какой то сумашедший ляпнит, что рога от них могут вырасти и они годами эту тему обсуждают.
Кто нибудь слышал других претензий от кого то? Может народ не доволен другим? Про остальное абсолютная тишина. Вообще слово не говорят.
Иногда фермеры и промышленники, когда их доставали требованием закупать семена — задавали вопрос зачем должны закупать семена стоимость одного семени кукурузы больше чем 3 килограммов собранного урожая. Кто нибудь слышал как они объясняли как же это замечательно? И таких вопросов десятки.
Если собралась большая компания и она пропагандирует какие то идеи — это всегда плохо. Там нет обсуждения идей. Если кто-то не нравиться всей толпой на него наваливаются. Какой поиск истинны там может быть?
К тому же когда эта компания мнит себя инквизиторами от науки — свои идеи какими бы они не были бредовыми, можно спокойно продвигать. Какой доцент в здравом рассудке осмелиться их критиковать?
Как всегда хорошими намерениями создан ресурс основная функция — это борьба с конкурентами. Надо показать процесс борьбы — найдут гадалку или антипрививочников и давай на них орать. Рядом при этом куча народу такие гранты получает, продаёт такие препараты и методы лечения... Просто своим глазам не веришь когда такое читаешь. И кто нибудь слово упоминает про это?
Лженаука и наука неразрывно связаны между собой. Мы должны понять, что такая ситуация везде. Не бывает так, что в одной области всё абсолютно бредово, а в другой абсолютная истина. Можем только стараться уменьшить количество бреда в какой нибудь дисциплине. А лучшая защита это нападение. Поэтому чтоб отвлечь народ от собственного бреда — надо их внимание привлекать чужой ахинеей.
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Дедушка Мороз в текущих координатах ни за что такого не сделает по одной только простой причине — депутатам и министрам придётся в этом случае оплачивать дорогостоящее лечение серьёзных поствакцинальных осложнений (или компенсации в случае летального исхода). А они этого очень не хотят. Сейчас всё на ответственности родителей — хочешь вакцинируй, хочешь нет, но за последствия (и в том и в другом случае, кстати) отвечают только родители сами, о чём перед вакцинацией подписывается соответствующая бумага. Очень удобно.
Статистика тяжёлых поствакцинальных осложнений достаточно богата. Да, люди могут выбирать сердцем а не умом, и зачастую будут так делать. С одной стороны — педиатр, стращающий некоей никогда не виденной корью, с другой стороны — ребёнок с тяжёлой формой ДЦП, просящий помощи в соцсетях. Что повлияет на среднестатистическую маму сильнее? Это как выбор между более безопасным самолётом и менее безопасным автобусом. Я даже не знаю, следует ли считать однозначно порочным такое рассуждение, и может ли сколь угодно широкое и богатое просвещение его пересилить.
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С одной стороны, с автором можно согласиться — действительно, отказ от прививок в большинстве случаев (но не всегда, с тем же гриппом, например, всё далеко не так просто) ставит под угрозу здоровье и жизнь ребенка и с этим нужно как-то бороться. С другой стороны — учитывая чудовищный уровень деградации медицинского образования и медицинской науки в стране, создание механизма ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ медицинских процедур выглядит довольно зловеще. А если вспомнить еще и про коррупционную составляющую, то и вовсе становится не по себе. Так что, уж лучше пусть будет как есть, чем выпускать такого джина их бутылки...
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рядовая мама не полезет в банк научных статей ©
ошибочное мнение. Но не потому, что она лезет, в моменте ей не до этого. Однако!!! И самое главное!!! — у «мам» — очень много ресурсов общения, через которые она получает и обменивается информацией. Так вот, просвещение как раз и заключается в том, что оно проникает не через банки научных статей, а через форумы, группы, чаты, подписки и пр. и пр. и пр. Но туда оно не может придти сухим научным языком общей темы — оно может придти только так же ,как и к «маме» — через актуализацию проблемы, через её злободневность. И сегодня можно смело сказать, что тот шквал ГМО-фобии практически побежден, как раз, этими «мамами». Самими. И только благодаря просветительской работе из «уютного» мирка просветителей. Им было у кого взять недостающую кроху информации, к свои критическим размышлениям на эту тему, что бы сложилась полная картина.
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