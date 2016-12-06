Грубая сила как метод просвещения

Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого», — писал Иммануил Кант в 1784 году и радовался, что ему посчастливилось жить в век Просвещения. Хотя и отмечал, что для окончательного торжества рассудка еще нужно приложить некоторые усилия. Прошло 232 года, но слова великого философа столь же актуальны.

В 2016 году изрядная доля тех, кто называет себя просветителями (какая точно — сказать сложно, потому что в сообществе нет внятной статистики о себе), тратят весь свой популяризаторский пыл именно на просвещение темных масс. Они пишут книжки, где объясняют, чем наука отличается от лженауки, выступают с лекциями, почему не нужно верить шарлатанам, и отважно ходят на мракобесные телеканалы, чтобы, как они говорят, «в медиаполе была представлена вторая точка зрения».

При этом совершенно не ясно, влияет ли бурная активность просветителей-борцов на общественное сознание. Потому что критериев, при помощи которых можно оценить эффективность популяризаторской деятельности, не существует.

Отношение к НЛО, гомеопатии, теории Дарвина или вечным двигателям — можно ставить точечные просветительские задачи и проверять, удалось ли их решить. Но как взвесить глобальный результат? Наша основная цель — научить людей научному методу, говорят просветители. Выработать у них рефлекс проверять любую информацию — даже если она исходит от человека в белом халате или ведущего на Первом канале. Тогда всё, что мы делаем, не зря, говорят они. Но надо подождать, пока накопится критическая масса знаний.

Жаль разрушать комфортную утопию, которая прочно угнездилась в сознании популяризаторов, но рядовая мама не полезет в банк научных статей, услышав назначение педиатра. Она полезет на форум, где ей расскажут, что врачи и фармкомпании наживаются на простых гражданах, а ее ребенку совершенно необходим остеопат. Или гомеопат. Или умывание мочой.

Научный метод предполагает, что использующий его человек абстрагируется от эмоций, а это сложно. Даже ученые подвержены влиянию чувств, но они умеют сдерживать их, чтобы рассмотреть разные аргументы (по крайней мере, так считается). Обычные граждане в навыке перехода на чистый разум не тренированы. Особенно если им или их детям плохо. И граждане с куда большей готовностью поверят шарлатану, который обещает выздоровление, чем ученому и просветителю, который ничего не обещает. Или, еще хуже, констатирует неизбежность плохого.

Возьмем классическую тему просветительских баталий — прививки. Вакцинация несет определенный риск. Он ничтожно мал, намного меньше, чем риск осложнений от тех болезней, против которых ставят прививку. Но болезни, с которыми современные родители, благодаря повальной вакцинации в СССР, никогда не сталкивались лично, — они как бы не взаправду, а прививку-то надо делать уже сейчас. Без навыков работы со статистическими данными сравнить эти риски затруднительно. Поэтому люди принимают эмоционально понятное решение прививок не делать — хотя, разумеется, много раз слышали, что делать их нужно.

Последствия такой стратегии — вполне ожидаемо — проявились в Екатеринбурге, где доля привитых от кори упала ниже 75%. Итог — десятки заболевших и принудительная массовая вакцинация. Редкий случай, когда Россия не отстает от мировых трендов: в США, по данным исследования Университета штата Алабама в Бирмингеме, с 2006 по 2013 год процент педиатров, которые сталкивались с отказом родителей вакцинировать детей, вырос с 75 до 87. Итог — 11 вспышек кори в США в 2011 году и 23 — в 2014 году. Еще чуть-чуть, и пресловутый коллективный иммунитет, защищающий непривитых от смертельных инфекций, которые из природы никуда не делись, перестанет работать. И тогда непривитые начнут болеть — а довольно часто и умирать.

Переломят ли смерти упертость антипрививочников — большой вопрос. Магическое сознание взрослого изменить очень трудно, если вообще возможно. И, осененный знаниями о специальной теории относительности и экзопланетах, такой взрослый, заболев, радостно побежит в гомеопатическую аптеку. Потому что мир для человека с магическим сознанием — загадочное место без причинно-следственных связей. Наверно, если очень долго стараться, эти связи можно построить — хотя в критической или незнакомой ситуации мозг легко соскочит обратно. Создавать заново мир для взрослых людей — труд благородный и этически безупречный. Но если говорить в терминах эффективности, он совершенно бесполезен.

Поэтому я хочу попросить Дедушку Мороза (больше некого: депутаты с министрами верят в память матки и возможность остановить эпидемию ВИЧ верностью), чтобы он сделал вакцинацию в России обязательной. Чтобы непривитых детей не брали в сад и школу, а родителей наказывали за отказ делать прививки без медицинских поводов. И когда угроза вернуться в Средние века с их эпидемиями кори и полиомиелита отступит, вот тогда можно просвещать общество в свое удовольствие и ждать, когда научный метод закрепится в ДНК.

Ирина Якутенко

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