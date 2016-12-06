Академгейт и Альцгеймер

Президент Владимир Путин прекрасно умеет управлять повесткой дня.

О чем говорили бы после заседания Совета по науке и образованию 2016 года, если бы не заключительная реприза президента? О том, что принимается Стратегия научно-технологического развития России, в которой президент РАН Владимир Фортов не обнаружил места для фундаментальной науки. Многие ли помнят об этом сейчас? Нет, все поглощены обсуждением странной истории про чиновников-псевдоакадемиков и 13-го подвига Геракла, пресекшего их тихий бунт. Неудобная повестка заменена во всех отношениях безупречной.

А когда неудобную повестку дня не удается целиком вытеснить, ее можно «угнать». Так, после серии задержаний чиновников-взяточников у благонамеренного обывателя должно сложиться впечатление, что дело Навального отныне в надежных руках и услуги строптивого добровольца более не требуются. Обвинения же в политической мотивированности упомянутых задержаний и непрозрачной подковерности их мотивов — это такие навязшие в зубах общие места, что их и обсуждать нет смысла.

По той же схеме после четырежды повторенного президентом вопроса о чиновниках «Они такие крупные ученые?» Диссернет можно распускать: ведь власть делает всё то же самое, но со свойственной ей решительностью и победоносной лапидарностью! А вопросы доказательности, таблицы, диссернетовские раскраски — такие, право же, занудные мелочи…

Так «уводят», заматывают и профанируют неудобную повестку. Это политтехнологическая азбука. Кому-то кажется, что Диссернет для власти — что слону дробина? Как сказать. «Тянутые» диссертации были в «элите» гламурной модой, а теперь какие-то мерзавцы приравнивают их к карманничеству.

Путин уволил чиновников со свежими академическими степенями. Смущает ли его, что он лишился, вероятно, не самых тупых и не самых безграмотных? Похоже, нет, ни в малой степени: послушание должно быть абсолютным, а грамотность и сообразительность достаточны на среднем уровне.

Прямую логику в проведенной экзекуции обнаружить крайне сложно. Кому-нибудь приходило в голову, что полученные ранее академические звания мешали Черешневу или Кашину (не говоря об Алфёрове) заседать в Думе? Едва ли. Тогда как работе чиновников могут помешать свежеполученные звания? В конце статьи попробуем ответить на этот вопрос.

А что до послушания… Про Лопатина пишут, что он сам предпочел науку. Про других мне трудно представить, что чиновники, включая тех, что с крупными звездами на погонах, подались бы в Академию (а в голосовании их участвовало 25, включая министра здравоохранения Веронику Скворцову), если бы до них внятно донесли рекомендацию Путина этого не делать. Они не заметили, что прощается всё, но только не ослушание, и не понимали, что их увольнение — дело пяти минут? Или они все больны Альцгеймером? Но тогда отправка их на академическую пенсию требует несколько иной интонации…

Идем дальше. Возможно ли представить, что руководство РАН провело бы этих чиновников через голосование (да еще и, как утверждает А. Колесников, настойчиво уговаривало идти на выборы), если бы до оного руководства довели указание Путина их не принимать? После закона 2013 года о разгоне Академии она настолько в аховом состоянии, настолько держится на нитке личных договоренностей Фортова с Путиным, что только самоубийцы могли отважиться учинять над этой ниткой такие опыты. Или руководство РАН само поголовно поражено Альцгеймером? Не верится. Станиславский бы тоже не поверил.

А может быть, было не совсем так? Я не видел пресловутого письма Путина. В действительности, его рекомендация, представляемая сегодня категорической, могла быть высказана в стилистике, мешающей придать ей всеобъемлющее значение. Например, она могла быть обращена к чиновникам, не имеющим научных заслуг академического уровня. Но какой же чиновник, будучи автором нескольких десятков (а то и сотен) работ, про себя такое скажет? В этой ситуации видимый неучет «высочайшей» рекомендации всеми сторонами было бы гораздо легче объяснить. Сегодняшние рассказы о том, что люди из Администрации в период выборов в РАН чуть ли не тыкали носом в нее все заинтересованные стороны, трудно совместить с противоположным результатом. Вот если бы они вместо этого намекали, что слова президента относились к недостойным академического звания, а избрание достойных чиновников в Академию будет расценено как укрепление союза власти и науки, то они достигли бы ровно того результата, который мы сегодня видим. И это не оставило бы выбора и президенту РАН — в рамках давно избранного им курса на решение проблем Академии посредством особых, предполагающих абсолютную лояльность, отношений с Путиным. Ибо при таком раскладе уже непринятие никого из чиновников становилось опасной манипуляцией с той самой ниткой.

Следует отметить, что в созданной системе власти сталинского типа выбор президентом РАН более независимого курса означал просто его снятие — за предлогом дело бы не стало. С опасностью быстрой зачистки, без церемоний, всей научной сферы. Выбранный же курс являлся шансом существенно смягчить энергично начатый в 2013 году разгон академической науки — ценой, возможно, собственной репутации. И с опасностью подвергнуться унижению со стороны той же власти — как только ей это понадобится и в самой болезненной форме. Что сейчас и произошло.

Разыграла ли власть двухходовку? Состоящую, пользуясь специфическим языком, из провокации и разводки: провокация — действия, приводящие к избранию чиновников в РАН, разводка — разнос поддавшихся на провокацию.

Лишь ленивый не назовет эту версию конспирологической и, вероятно, этот скепсис оправдан. Потому что часто бывает иначе: стихийно сложившуюся ситуацию используют для получения нужных результатов.

Каковы же результаты? Как всегда, убито целое стадо зайцев. Вот некоторые опознанные (список открыт). 1. Красивый и понятный пиар (ложно-содержательный). Читаться должен так: мухи отдельно, котлеты отдельно; пусть всё будет «по чесноку» — академики академиками, чиновники чиновниками, и без подхалимажа. Нам побрякушек не надо и нечего их нам всовывать. 2. Результат обливания чиновников, лезущих в ученые, уничтожающей иронией таков. Как бы сильно ни опозорился по этой части хоть Мединский, хоть кто угодно еще из министров, депутатов, судей и т.д., — выразивший иронию окажется при этом не в проигрыше, а в выигрыше. В этом и смысл фейкового перехвата повестки дня Диссернета. 3. Демонстрация, кто в доме хозяин, как скор он на расправу и как крепка его рука. 4. Сжигание содержательной повестки дня, связанной с критикой ублюдочной стратегии научно-технологического развития, на уровне целеполагания отменяющей фундаментальную науку в стране. 5. Сшибающий с ног удар по Академии (и лично по Фортову) как источнику интеллектуального и морального авторитета, употребляемого на критику планов власти и ее главных советников — Фурсенко и Ковальчука — в отношении научно-технической сферы. «О каком авторитете может идти речь, если вы тянете в Академию не пойми кого и лезете в первые ряды лизоблюдов?» — чем не пункт для пропагандистского темника? Посмотрим, насколько тема эта будет раздута. Да, целый ряд результатов выборов в РАН не делает ей чести. И уже сейчас из многих утюгов слышим шипение, что Фортов выглядел жалко. С последним не могу согласиться. На мой взгляд, педалирование темы чиновников-академиков имело не содержательную, а политтехнологическую подоплеку, а ответы Фортова были логичными и не лишенными достоинства. 6. Показательно снят Христофоров, по слухам сильно разозливший своих коллег тем, что был слишком либерален и пропускал в архивы «кого ни попадя». А заодно и последовательный критик реформы РАН Лопатин. 7. Продемонстрировано, что источник авторитета в стране один — «нацлидер» — и авторитетны лишь те, кому он сегодня доверяет. Здесь, кстати, и ответ на вопрос, чем академические звания могут помешать чиновникам на их должностях. Тем, что предполагают существование какой-то другой шкалы весомости, — крамола!

Павел Чеботарев,

докт. физ. -мат. наук, заведующий лабораторией ИПУ РАН

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