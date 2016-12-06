Академгейт и Альцгеймер
Президент Владимир Путин прекрасно умеет управлять повесткой дня.
О чем говорили бы после заседания Совета по науке и образованию 2016 года, если бы не заключительная реприза президента? О том, что принимается Стратегия научно-технологического развития России, в которой президент РАН Владимир Фортов не обнаружил места для фундаментальной науки. Многие ли помнят об этом сейчас? Нет, все поглощены обсуждением странной истории про чиновников-псевдоакадемиков и 13-го подвига Геракла, пресекшего их тихий бунт. Неудобная повестка заменена во всех отношениях безупречной.
А когда неудобную повестку дня не удается целиком вытеснить, ее можно «угнать». Так, после серии задержаний чиновников-взяточников у благонамеренного обывателя должно сложиться впечатление, что дело Навального отныне в надежных руках и услуги строптивого добровольца более не требуются. Обвинения же в политической мотивированности упомянутых задержаний и непрозрачной подковерности их мотивов — это такие навязшие в зубах общие места, что их и обсуждать нет смысла.
По той же схеме после четырежды повторенного президентом вопроса о чиновниках «Они такие крупные ученые?» Диссернет можно распускать: ведь власть делает всё то же самое, но со свойственной ей решительностью и победоносной лапидарностью! А вопросы доказательности, таблицы, диссернетовские раскраски — такие, право же, занудные мелочи…
Так «уводят», заматывают и профанируют неудобную повестку. Это политтехнологическая азбука. Кому-то кажется, что Диссернет для власти — что слону дробина? Как сказать. «Тянутые» диссертации были в «элите» гламурной модой, а теперь какие-то мерзавцы приравнивают их к карманничеству.
Путин уволил чиновников со свежими академическими степенями. Смущает ли его, что он лишился, вероятно, не самых тупых и не самых безграмотных? Похоже, нет, ни в малой степени: послушание должно быть абсолютным, а грамотность и сообразительность достаточны на среднем уровне.
Прямую логику в проведенной экзекуции обнаружить крайне сложно. Кому-нибудь приходило в голову, что полученные ранее академические звания мешали Черешневу или Кашину (не говоря об Алфёрове) заседать в Думе? Едва ли. Тогда как работе чиновников могут помешать свежеполученные звания? В конце статьи попробуем ответить на этот вопрос.
А что до послушания… Про Лопатина пишут, что он сам предпочел науку. Про других мне трудно представить, что чиновники, включая тех, что с крупными звездами на погонах, подались бы в Академию (а в голосовании их участвовало 25, включая министра здравоохранения Веронику Скворцову), если бы до них внятно донесли рекомендацию Путина этого не делать. Они не заметили, что прощается всё, но только не ослушание, и не понимали, что их увольнение — дело пяти минут? Или они все больны Альцгеймером? Но тогда отправка их на академическую пенсию требует несколько иной интонации…
Идем дальше. Возможно ли представить, что руководство РАН провело бы этих чиновников через голосование (да еще и, как утверждает А. Колесников, настойчиво уговаривало идти на выборы), если бы до оного руководства довели указание Путина их не принимать? После закона 2013 года о разгоне Академии она настолько в аховом состоянии, настолько держится на нитке личных договоренностей Фортова с Путиным, что только самоубийцы могли отважиться учинять над этой ниткой такие опыты. Или руководство РАН само поголовно поражено Альцгеймером? Не верится. Станиславский бы тоже не поверил.
А может быть, было не совсем так? Я не видел пресловутого письма Путина. В действительности, его рекомендация, представляемая сегодня категорической, могла быть высказана в стилистике, мешающей придать ей всеобъемлющее значение. Например, она могла быть обращена к чиновникам, не имеющим научных заслуг академического уровня. Но какой же чиновник, будучи автором нескольких десятков (а то и сотен) работ, про себя такое скажет? В этой ситуации видимый неучет «высочайшей» рекомендации всеми сторонами было бы гораздо легче объяснить. Сегодняшние рассказы о том, что люди из Администрации в период выборов в РАН чуть ли не тыкали носом в нее все заинтересованные стороны, трудно совместить с противоположным результатом. Вот если бы они вместо этого намекали, что слова президента относились к недостойным академического звания, а избрание достойных чиновников в Академию будет расценено как укрепление союза власти и науки, то они достигли бы ровно того результата, который мы сегодня видим. И это не оставило бы выбора и президенту РАН — в рамках давно избранного им курса на решение проблем Академии посредством особых, предполагающих абсолютную лояльность, отношений с Путиным. Ибо при таком раскладе уже непринятие никого из чиновников становилось опасной манипуляцией с той самой ниткой.
Следует отметить, что в созданной системе власти сталинского типа выбор президентом РАН более независимого курса означал просто его снятие — за предлогом дело бы не стало. С опасностью быстрой зачистки, без церемоний, всей научной сферы. Выбранный же курс являлся шансом существенно смягчить энергично начатый в 2013 году разгон академической науки — ценой, возможно, собственной репутации. И с опасностью подвергнуться унижению со стороны той же власти — как только ей это понадобится и в самой болезненной форме. Что сейчас и произошло.
Разыграла ли власть двухходовку? Состоящую, пользуясь специфическим языком, из провокации и разводки: провокация — действия, приводящие к избранию чиновников в РАН, разводка — разнос поддавшихся на провокацию.
Лишь ленивый не назовет эту версию конспирологической и, вероятно, этот скепсис оправдан. Потому что часто бывает иначе: стихийно сложившуюся ситуацию используют для получения нужных результатов.
Каковы же результаты? Как всегда, убито целое стадо зайцев. Вот некоторые опознанные (список открыт). 1. Красивый и понятный пиар (ложно-содержательный). Читаться должен так: мухи отдельно, котлеты отдельно; пусть всё будет «по чесноку» — академики академиками, чиновники чиновниками, и без подхалимажа. Нам побрякушек не надо и нечего их нам всовывать. 2. Результат обливания чиновников, лезущих в ученые, уничтожающей иронией таков. Как бы сильно ни опозорился по этой части хоть Мединский, хоть кто угодно еще из министров, депутатов, судей и т.д., — выразивший иронию окажется при этом не в проигрыше, а в выигрыше. В этом и смысл фейкового перехвата повестки дня Диссернета. 3. Демонстрация, кто в доме хозяин, как скор он на расправу и как крепка его рука. 4. Сжигание содержательной повестки дня, связанной с критикой ублюдочной стратегии научно-технологического развития, на уровне целеполагания отменяющей фундаментальную науку в стране. 5. Сшибающий с ног удар по Академии (и лично по Фортову) как источнику интеллектуального и морального авторитета, употребляемого на критику планов власти и ее главных советников — Фурсенко и Ковальчука — в отношении научно-технической сферы. «О каком авторитете может идти речь, если вы тянете в Академию не пойми кого и лезете в первые ряды лизоблюдов?» — чем не пункт для пропагандистского темника? Посмотрим, насколько тема эта будет раздута. Да, целый ряд результатов выборов в РАН не делает ей чести. И уже сейчас из многих утюгов слышим шипение, что Фортов выглядел жалко. С последним не могу согласиться. На мой взгляд, педалирование темы чиновников-академиков имело не содержательную, а политтехнологическую подоплеку, а ответы Фортова были логичными и не лишенными достоинства. 6. Показательно снят Христофоров, по слухам сильно разозливший своих коллег тем, что был слишком либерален и пропускал в архивы «кого ни попадя». А заодно и последовательный критик реформы РАН Лопатин. 7. Продемонстрировано, что источник авторитета в стране один — «нацлидер» — и авторитетны лишь те, кому он сегодня доверяет. Здесь, кстати, и ответ на вопрос, чем академические звания могут помешать чиновникам на их должностях. Тем, что предполагают существование какой-то другой шкалы весомости, — крамола!
Павел Чеботарев,
докт. физ. -мат. наук, заведующий лабораторией ИПУ РАН
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На конкурс «Кто глубже лизнёт» подана свежая заявка:
«Я понимаю, что некоторые мои коллеги очень любят ругать политику наших властей в области науки. Но при обдумывании итогов совета по науке и образованию и при написании этой заметки мне постоянно в качестве рефрена приходили на ум классические слова А.С. Пушкина из письма П.Я. Чаадаеву: «Правительство все еще единственный европеец в России». Почти двести лет прошло, но мало что изменилось…»
www.gazeta.ru/science/201...a_10412849.shtml
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Или вот аналогичная проблема: можно ли ходить на поклон к Макфолу и одновременно быть «источником морального авторитета».
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Нежели кому-то ещё не понятно, что РАН — это на 80% сборище геронтофилов, посредственных чиновников и администраторов, и только 15-20% действительно хороших ученых? Как любая система, сборище посредственностей, РАН, воспроизводит саму себя, плодя очередной сонм посредственностей. Ну, и какой уровень экспертизы от них можно ожидать? То-то и они! Нужно отобрать у неё последние рычаги власти и финансовые потоки, а также стипендии, и пусть акадЭмики резвятся, как хотят!
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В текущей ситуации такое решение будет глубоко ошибочным. Сейчас нет выбора между существующей АН и новой, лучшей организацией. Сейчас есть выбор между АН и стаей шакалов третьего и прочих разрядов, которые точат зубы на имущество АН. После них от фундаментальной науки останется не больше, чем от прикладной по результатам 90-х.
Сначала необходимо начать развитие промышленности, которое даст толчок прикладной науке, что неизбежно поставит определённые задачи перед фундаментальной наукой. Вот в процессе решения этих задач и появится понимание, что делать с АН. Можно, например, предположить образование сравнительно небольших объединений активно работающих учёных с последующим роспуском существующей организации и созданием новой на базе этих объединений. Но это всего лишь один из вариантов, до реализации которого нужно ещё дожить.
Здесь и сейчас АН, даже если намеренно сгустить краски и считать её трупом, представляет собой заметный барьер на пути шакалов. Разрушать её сейчас — грубейшая ошибка.
Съедят.
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Саш, вы не правы. У государственной академии наук не должно быть «личного» имущества, поскольку в рыночных условиях это неизбежно ведет к злоупотреблениям и элементарному развращению директорского корпуса. По существу вся академическая грызня, в том числе и на уровне выборов, вокруг этого имущества и крутится.Посмотрите для примера на результаты выборов по медицинскому отделению, где своих детей и жен двигают просто в наглую. Лишите академию собственности и незаслуженной стипендии, кроме мозгов, и в академики будут проходить только ученые. Можно оставить стипендию, но только как доплату к пенсии после выхода на нее, как у госслужащих. Это хоть немного очистит моральную атмосферу. Путин по своему обыкновению использовал прием дзю-до. И очень эффектно. Жаль что Фортов не знает даже бокса. Было бы что вспомнить перед своей отставкой.
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«...поскольку в рыночных условиях это неизбежно ведет к злоупотреблениям и элементарному развращению директорского корпуса.»
Скажите пожалуйста, почему опыт реформ заставляет Вас думать, что новые собственники будут использовать имущество академии:
а) по назначению;
б) более эффективно?
Посмотрите на прикладную науку. Вы видите, что от неё осталось? Хотите той же судьбы и для фундаментальной?
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Можно осуждать брутальную манеру Путина, но если чиновники действительно перестанут лезть в науку, это хорошо для науки. И если это произошло в какой-то степени благодаря Диссернету, то это фундаментальная стратегическая победа Диссернета.
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Вы всерьёз считаете, что вмешательство Путина ограничится увольнением нескольких чиновников? Вы «Стратегию» читали?
trv-science.ru/2016/12/06...naya-strategiya/
Речь идёт о реформе «под Ковальчуков». Никому мало не покажется.
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Выступая на заседании Совета по науке и образованию вслед за Фортовым, некто Дмитрий Ник. Песков из Агентства стратегических инициатив, находясь (на взгляд наблюдателя старой закваски) в измененном состоянии сознания, в частности, заявил:
«Следующая [накатывающая на нас] волна… ‒ это уже то, чем занимается Михаил Валентинович Ковальчук. Это новая биология, новая этика, новая натурфилософия, то, чему мы ещё даже названия не придумали. Но все эти угрозы (!) абсолютно субстантивны, и они угрожают не только национальной безопасности и не только создают новые вызовы в сфере этики (!), но и создают прямые экономические вызовы существующему бюджету Российской Федерации (!), социальным обязательствам и, собственно говоря, основам для инвестиций в научные исследования, в научную деятельность (!)». Восклицательные знаки – мои.
Здесь, как на эталонном спиритическом сеансе, ничего не подозревающее блюдце четко артикулировало истину.
Дмитрий Песков (не путать с пресс-секретарем) представляет новый слой людей и новый стиль. Они 100%-но рациональны и 100%-но безответственны. Производимый ими поток слов воскрешает образ «Корчевателя». Но сгенерирован тоньше: он доказывает то, что они поставили целью доказать, но не позволяет возразить, поскольку что возразишь на окрошку, пересыпанную непонятными терминами?
Первый человек в этом «Агентстве» – некий Андрей Никитин (1979 г.р.), бывш. гендиректор компании «РУСКОМПОЗИТ». Ныне он член Экономического совета при Президенте РФ, член комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, член Президиумов Советов при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, а также по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Эти люди пишут сегодня стратегии государства. И не только пишут. «Нооскопист» Антон Вайно из той же когорты конкретно рулит.
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«...находясь (на взгляд наблюдателя старой закваски) в измененном состоянии сознания...»
Он всегда в этом состоянии: например, он успешно ловил покемона на заседании Центрального Банка РФ.
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Изменение сознания этих ребят в том и состоит, что для них между покемоном и Николаем II нет большой разницы. www.facebook.com/onlinekp...pe=3&theater
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Возможно мне, как человеку абсолютно не русскому, и не подобает такого говорить, но на мой нерусский взгляд Россия и русские обречены. Практически всю эту нацию охватило безумие разрушительного свойства и у меня единственное желание — свалить обратно в свой великий кукурузный Рим, так как я начинаю уже опасаться и за свое психическое состояние.
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Грустно всё это. Еще лет пять назад было ощущение, будто не всё так плохо, и у российской науки есть пусть и не самые блестящие, но перспективы. Сейчас же наблюдается настоящий триумф воинствующего идиотизма (в данном случае — это не ругательство, а буквальное определение): показательный разгром Академии, пляски с «патриотизмом» и т.д. При всех известных недостатках, уровень intellectual integrity в Академии остается значительно выше средневузовского и политика уничтожения Академии с заменой на «вузовскую науку» (само это выражение до недавнего времени было эвфемизмом для крайне низкого научного уровня — «вестники», мусорные диссоветы, коррупция...) выглядит настоящим вредительством. В стране найдется всего десятка полтора вузов, где есть приличная фундаментальная наука, остальное — всё очень, очень печально...
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В вузах такой адов угар и чад кутежа, что это трудно представить. Ученые стали там чужим и ненужным элементом. Зато свежие инициативы мочальства: ввести обязательную 6-часовую отсидку на кафедрах (в которых столько людей просто не поместится) с учетом рабочего времени по АСКУД, ввести учет посещений аудиторий и продолжительность нахождения в них сотрудников через АСКУД. Студенты на занятиях едят, хрюкают, беснуются, отчисление невозможно, проверка знаний недопустима. РП, ФОС и УМК множатся, как плесень. Зарплата профессора в 23 тысячи противостоит зарплате проректора в 200 тысяч. Все возможные расходы переложены на факультеты, включая коммуналку, с переводами зарплат — задержки. Денег на оборудование нет, даже на ISBN для сборника статей нет. И да, это я описываю отличный вуз. Что в плохих — трудно передать. Дежурства преподов с повязками в общагах и на крылечках, принуждение преподавателей мыть полы в аудиториях, взятки со студентов за каждый чох, методика ведения занятий, при которой студенты запираются в аудиториях, а препод идет по своим делам, администрация с полностью фальсифицированными диссертациями.
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