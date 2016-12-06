… а Вас, Fortoff, я попрошу остаться!

Коллизии взаимоотношений государственных чиновников и Академии наук, а также то, что происходит в самой Академии, я воспринимаю очень лично и болезненно не только потому, что являюсь сотрудником ФИАНа, а в основном из-за пиетета к академической среде, сформированного сначала родителями, а потом и окружением.

Но из-за событий последних недель (беседа Путина с Фортовым, а перед этим выборы в Академию) я пребываю в каком-то странном ощущении оплеванности, с одной стороны, и предательства, с другой.

Если рассуждать логически, то звание академика является почетным званием, присуждаемым за прошлые заслуги, а не за будущие. Поэтому получается, что вновь избранных чиновников-академиков сняли не за то, что они ослушались, а за то, чего они достигли раньше. По-моему, это бред. Но мы давно уже живем в кафкианском мире и даже приспособились к нему.

Какая бы Академия ни была, ее члены сами вправе решать, кто достоин пополнить их ряды. Представьте себе гипотетическую ситуацию, что Примаков становится академиком и Брежнев говорит ему: «Евгений Максимович, спасибо, до свидания! Я же Вас предупреждал!..»

Я не думаю, что за решением Путина стоит желание унизить Академию в лице Фортова. Скорее это просто высокомерное безразличие к Академии как к надоевшему и слабому существу. Увы, сложно ожидать какого-то плодотворного альянса Государства и Академии в ситуации, когда между супругами нет ни уважения, ни любви, ни взаимного интереса, а есть только взаимные претензии.

То, что сказано выше, — это про ощущение оплеванности. А то, что президент Академии фактически повел себя как унтерофицерская вдова и еще поблагодарил за мудрый совет, выглядит как предательство тех людей, которые его поддерживали во многих неоднозначных событиях последних лет.

К сожалению, события, происходящие с Академией и в Академии одно за другим, имеют синергетический эффект. И, возможно, беседа Путина с Фортовым не воспринималась бы так болезненно, если бы не наложилась на прошедшие недавно выборы в Академию.

О выборах писалось очень много, в том числе и на страницах ТрВ-Наука, но есть один момент, который стал отчетливо виден после того, как спал накал страстей. Выборы показали мертвую хватку членов Академии преклонного возраста за свои места и полное нежелание менять что-либо изнутри. Выбрали довольно много молодежи, но при этом среднее активное поколение оказалось практически полностью «выключенным» из академической жизни. Я представляю себе такую гипотетическую беседу академического старца с молодым избранником. Избранник: «Нам нужно всё менять! Давайте немедленно всё реформировать! Через месяц уже будет поздно!» Старец: «Подожди… Не торопись… Всему свое время… Ты пока осмотрись, привыкни… Мы скоро уйдем, и вот тогда ВСЁ БУДЕТ ТВОЕ. А пока сиди тихо».

Сергей Нечаев,

докт. физ. -мат. наук, вед. науч. сотр. сектора математической

физики ФИАН, директор Лаборатории Понселе

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