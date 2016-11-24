«Национальный совет по гомеопатии» подал в суд на журнал «Вокруг света». Рассмотрение дела по существу состоится 30 ноября в арбитражном суде города Москвы.

В 19.30 того же дня в Культурном центре ЗИЛ журнал «Вокруг света» совместно с Политехническим музеем проводит мероприятие под названием «ГОМЕОПАТИЯ. СУДНЫЙ ДЕНЬ». В формате кратких 15-минутных лекций эксперты журнала расскажут о научном взгляде на гомеопатический метод. По завершении лекций эксперты Александр Панчин, Алексей Водовозов, Ася Казанцева и Василий Власов, а также главный редактор «Вокруг света» Сергей Апресов будут рады ответить на вопросы прессы.

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ:

Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», расскажет о том, почему даже умные люди легко попадаются на удочку шарлатанов;

расскажет о том, почему даже умные люди легко попадаются на удочку шарлатанов; Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, зачитает отрывки из «Органона», «священной книги» предложит свою версию возникновения гомеопатии, а также расскажет о противоречиях, которыми нашпигована «священная книга» всех гомеопатов, «Органон» Самуэля Ганемана;

зачитает отрывки из «Органона», «священной книги» предложит свою версию возникновения гомеопатии, а также расскажет о противоречиях, которыми нашпигована «священная книга» всех гомеопатов, «Органон» Самуэля Ганемана; Ася Казанцева, научный журналист, лауреат премии «Просветитель» и автор «подсудной» статьи в журнале «Вокруг света», приведет примеры из гомеопатической практики. Какое лекарство назначить ребенку, если он рисует осьминогов? И от чего помогает препарат из лунного света?

приведет примеры из гомеопатической практики. Какое лекарство назначить ребенку, если он рисует осьминогов? И от чего помогает препарат из лунного света? Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ, президент Общества специалистов доказательной медицины, ответит на главный аргумент гомеопатов «а людям помогает» и объяснит, почему положительный эффект от приема гомеопатических средств – не более чем иллюзия.

Также в программе гомеопатический фуршет, на котором можно будет от души выпить, а потом законно сесть за руль.

Культурный центра ЗИЛ: ул. Восточная, 4, к. 1, метро «Автозаводская».

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