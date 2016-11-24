Гомеопатия. Судный день
«Национальный совет по гомеопатии» подал в суд на журнал «Вокруг света». Рассмотрение дела по существу состоится 30 ноября в арбитражном суде города Москвы.
В 19.30 того же дня в Культурном центре ЗИЛ журнал «Вокруг света» совместно с Политехническим музеем проводит мероприятие под названием «ГОМЕОПАТИЯ. СУДНЫЙ ДЕНЬ». В формате кратких 15-минутных лекций эксперты журнала расскажут о научном взгляде на гомеопатический метод. По завершении лекций эксперты Александр Панчин, Алексей Водовозов, Ася Казанцева и Василий Власов, а также главный редактор «Вокруг света» Сергей Апресов будут рады ответить на вопросы прессы.
ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ:
- Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», расскажет о том, почему даже умные люди легко попадаются на удочку шарлатанов;
- Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, зачитает отрывки из «Органона», «священной книги» предложит свою версию возникновения гомеопатии, а также расскажет о противоречиях, которыми нашпигована «священная книга» всех гомеопатов, «Органон» Самуэля Ганемана;
- Ася Казанцева, научный журналист, лауреат премии «Просветитель» и автор «подсудной» статьи в журнале «Вокруг света», приведет примеры из гомеопатической практики. Какое лекарство назначить ребенку, если он рисует осьминогов? И от чего помогает препарат из лунного света?
- Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ, президент Общества специалистов доказательной медицины, ответит на главный аргумент гомеопатов «а людям помогает» и объяснит, почему положительный эффект от приема гомеопатических средств – не более чем иллюзия.
Также в программе гомеопатический фуршет, на котором можно будет от души выпить, а потом законно сесть за руль.
Культурный центра ЗИЛ: ул. Восточная, 4, к. 1, метро «Автозаводская».
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А судьи кто? По крайней мере от приёма гомеопатических препаратов никто не умер. В то время как от медицинской
химиотерапии мрут сотнями тысяч.
Истинный целитель это человеческая ДУША, и медицинский эффект плацебо объясняется только тем что человек
как личность наконец достучался до своей души(Солнечного Ангела), а душа, являясь главным приёмником и
распределителем насыщающей жизни(ПРАНЫ) направляет её в проблемные органы и системы организма, рассасываются энергетические блоки негативных энергий и восстанавливается правильный энергообмен человека с
с универсальной насыщающей жизнью, это приводит к выздоровлению физического тела и в целом всей энергосистемы человека.
Беспринципно лишать людей возможности поправить своё здоровье методами гомеопатии. Гомеопаты на 90%
используют эффект плацебо, главное поверить что тебе это поможет. Большинство так называемых лекарств прописываемых врачами
совершенно бесполезны и даже вредны, но человек поверивший в их эффективность может выздороветь.
Недаром народная мудрость гласит Будем лечить или пусть живёт.
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думаю только что не дай бог вы серьезно заболеете то галопом помчитесь к врачам и как задорнов имея деньги променял свое виденье жизни на лечение у немцев,так и вы поменяете свое глупое умозаключение на таблетки и скальпель.
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