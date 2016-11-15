ТрВ №23 (217) за 2016 г.: Физфак ВШЭ: что это будет такое
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 217 от 15 ноября 2016 года в PDF
Анонс номера
Политология в России
Невеселые мысли о юбилее в статье Григория Голосова — стр. 3
Два берега
О том, как Россия помогла Америке поверить в себя, беседуют Иван Курилла и Ольга Орлова — стр. 4–5
Микоян в Америке
У кого учились создатели советского пищепрома? Рассказывает Александр Никулин — стр. 6
«Петух пожирает лису»
Илья Леенсон об истории химической номенклатуры — стр. 8
Ученые, журналисты, фантасты
Павел Амнуэль о взаимовлиянии научной фантастики и научной популяризации — стр. 11
Звездный ковбой с Маунт-Вилсон
Виталий Мацарский о «невоспетом герое» — Милтоне Хьюмасоне — стр. 12
Трамп и американская наука
Ответы нового американского президента и его команды на вопросы научных журналистов — стр. 13
Летающая микроволновка и квадратура образования
Борис Штерн и Павел Семёнов обсуждают «проколы» российских СМИ — стр. 16
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Метки: #217, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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