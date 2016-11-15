Летающая микроволновка и информационные пузыри
На прошедшей неделе всю российскую электронную и бумажную прессу обошел так называемый EmDrive — очередная, давняя выдумка фриков, родственная отечественной «гравицапе». Фрик в данном контексте — ниспровергатель фундаментальных законов, изобретатель чудесных механизмов и всеобъемлющих теорий. Их довольно много везде. Данный аппарат претендует на то, что может создавать тягу в нарушение закона сохранения импульса, и предлагается для использования в космосе. На сей раз фрики зарубежные. Изобретатель — англичанин (2000 год), а теперь его поддержали американцы, к тому же работающие в NASA. Почему они работают в NASA — отдельный вопрос, история аппарата достаточно полно изложена Валерием Лебедевым (http://lebed.com/2014/art6559.htm). От нашей «гравицапы» EmDrive отличается тем, что он электромагнитный — берется микроволновой генератор, аналогичный или прямо взятый из бытовой микроволновки, и соединяется с резонатором в виде медного ведра. Электромагнитная основа позволяет использовать наукообразные словеса типа «эффекты специальной теории относительности», «взаимодействие с флуктуациями вакуума». Информационный повод — якобы утечка якобы отчета NASA об успешном испытании двигателя. Конечно, это не отчет NASA, и этому замечательному агентству еще придется краснеть и дезавуировать «отчет», если оно еще этого не сделало.
Нет никакой необходимости разбираться в устройстве. Закон сохранения импульса имеет точно такой же статус в фундаменте устройства мира, как и закон сохранения энергии (в теории относительности это один закон — сохранения энергии-импульса). Но уже столетиями новые и новые полуграмотные изобретатели предлагают новые и новые варианты вечного двигателя, некоторые экземпляры даже тихонько работают на паразитных эффектах и приводят в замешательство очевидцев, не слишком твердых в рациональном взгляде на мир. Умельцев с новыми вечными двигателями уже давно посылают с порога.
Как же случилось, что этот бред дружно подхватили российские СМИ? Не только «Лента.ру» или РИА, но и уважаемые мной «Независимая газета» и «N+1». Даже «Полит.ру», хотя их можно отчасти простить за издевательский заголовок, характеризующий аппарат как «удивительное ведро». Все пишут с той или иной долей скептицизма, но как о чем-то достойном обсуждения. Вот, дескать, новые подтверждения, конечно, надо перепроверять, но это интересная задача. Что же, есть много интересных задач, например поиск ДНК зеленых чертей, посетивших палату, в биологических материалах, снятых со стен и потолка. Там, кстати, можно привлечь всю мощь современной науки и наверняка найти что-то интересное.
Подняв свой недоуменный вопрос в «Фейсбуке», я получаю от журналистов два типичных ответа.
— У нас так принято — если все побежали, то и я побежал.
— Если есть инфоповод, он обязательно должен быть отработан. Другое дело как… Читатель разберется сам, как ему относиться к подобным открытиям…
Сейчас меня могут поймать на том, что я и сам тут отрабатываю тот же инфоповод. Не совсем так. Эта заметка не о гравицапе, а о журналистах и массовых явлениях в новостных СМИ. Общее впечатление таково, что, благодаря упомянутому выше принципу, новостные медиа порой выглядят однородной серой массой, синхронно пузырящейся фальшивыми сенсациями. Я пишу о научно-популярном сегменте, но подозреваю, что то же самое происходит и в прочих. Мне говорят: ну поставь себя на место журналиста! Что ему делать, когда об этом пишут все? И начальство взгреет, если у всех есть, а у него нет. Он перескажет то, что пишут все, своими словами, в лучшем случае добавив от себя чуть скептицизма. На большее у него нет статуса и полномочий.
Это ремесленный принцип среднего пошиба. Так работают и желтые СМИ, но здесь все-таки речь идет о серьезных. Благодаря этому принципу они не то чтобы желтеют — скорее сереют.
Пару слов насчет «читатель разберется». Мы обсуждали подобные вещи с одним из основоположников теории космологической инфляции Вячеславом Мухановым. Речь шла о куда более серьезном деле — об открытии реликтовых гравитационных волн, оказавшимся наведенным эффектом от космической пыли. Вспомнили о сверхсветовой скорости нейтрино, оказавшейся технической неисправностью. Вячеслав сказал примерно следующее: «В конечном счете, эти проваливающиеся сенсации губят авторитет науки. Молодежь воспринимает науку как балаган и теряет к ней интерес». Вот примерно так средний читатель и «разберется», начитавшись подобных новостей. Причем он посчитает балаганом не только науку, но и медиа. Дутые сенсации всплывают довольно часто. Не обязательно совсем патологические, как EmDrive. Это могут быть просто плохие научные работы с огромными притязаниями. Например, недавно прошелестело ниспровержение темной энергии — некая манипуляция со статистикой плюс непонимание современной космологии.
Что же делать несчастному научному журналисту в ситуации, когда жизнь требует реагировать, а внутренний голос предостерегает, что здесь может быть засада типа раздутой чепухи. Есть два варианта:
— Позвонить ближайшему научному работнику. В данном случае так поступил один из сотрудников «Газеты.ру». Я сказал всё, что думаю, и среди СМИ, перепечатавших новость про летающую микроволновку, «Газеты.ру» я, к своей радости, не нашел.
— Взять на себя смелость отреагировать на инфоповод примерно следующим коротким текстом в черной рамочке:
Наша газета не комментирует дутые лженаучные сенсации типа летающей микроволновки/гравицапы aka EmDrive.
Достаточно — и отметились, и лицо сохранили. А информационное пространство стало чище и красочней.
Борис Штерн
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Метки: #217, EmDrive, N+1, боль, Борис Штерн, борьба с дезинформацией, борьба с лженаукой, Валерий Лебедев, Вячеслав Муханов, газета, ДНК, журнал, журналистика, космос, ложь, научные фрики, скептицизм, СМИ
Это вроде не совсем бред. Фотонные двигатели и их вариации вечно народ придумывает.
В идеальном варианте — тяга такого двигателя равно мощности излучения на выходе делённое на скорость света. В зависимости от конструкции и от её недостатков она будет падать. Конечно всякие наводки вообще то сильно и эту очень маленькую тягу могут уменьшить.
У них там вроде соседняя организация парус тоже запускает на орбиту. Сколько не общался с ихними доцентами. Бесполезно. Такое впечатление, что некоторые направления специально пропагандируют.
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Там нет никакого фотонного двигателя, так как нарушается закон сохранения импульса.
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Да ладно! Фотон это и частица и электромагнитная волна. Ну подумаешь — в данном случае используется другой частотный диапазон. Где там нарушается закон сохранения импульса?
Там просто тяга очень малая выходит. И фактически опыты фальцифицированы.
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«Где там нарушается закон сохранения импульса?»
Если бы речь шла всего-навсего о новой разновидности фотонного двигателя, не было бы столько шума. И обсуждаемая статья была бы написана (если бы вообще появилась) в совершенно другом ключе: какую конкретно тягу и при каких условиях можно получить в этом случае.
Разумеется, на самом деле с законом сохранения импульса всё в порядке. Но авторы устройства исходят из того, что никакие кванты из «ведра» не уходят. Другими словами, авторы предполагают нарушение закона.
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Зря они из этого исходят. Фотоны таки уходят из ведра, унося импульс. Но сила очень маленькая.))
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Народ ищет, как бы полететь куда-то дальше Луны. Увы, но на химической тяге это вряд ли будет иметь смысл... Похоже, в нашей вселенной межзвездные империи или даже колонизация одной отдельно взятой звездной системы — бессмысленные мечты. Просто потому, что, скажем, колонизировать тундру или сахару будет несравненно дешевле, чем марс. Да и добыть любое минеральное сырье на Земле всегда будет дешевле, нежели на астероидах.
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Извините, но по-моему светлый образ науки порочат как раз такие статьи, как настоящая. По сути что произошло? Автор статьи в своей ипостаси физика объявил анафему автору ведроида. С одной лишь мотивацией — нас в школе так не учили, поэтому этого не может быть никогда. Но позвольте, а чем тогда эта ваша наука отличается от религии?
Меня вот учили, что наука — она потому наука, что в ней главный судья — эксперимент. Авторы ведроида (и не только они!) эксперимент провели. Какой-никакой, а эксперимент. И какой-то результат получили. И можно хоть миллион гневных статей накатать, но против эксперимента они ничто, хоть бы и написаны трижды нобелевским лауреатом. Ежели завтра ведроид запустят в космос и он долетит до Плутона за полгода — то все проклинатели пойдут лесом, сколько бы пафоса в их статьях ни было.
Каким на мой взгляд должен был бы быть истинно научный ответ? В идеале хорошо бы таки запустить этот несчастный ведроид в несчастный космос. Тогда сразу всё станет ясно. В этом смысле Петрик поступил как настоящий учёный, как бы мы к нему ни относились. Не знаю, правда, на что он надеялся, но факт остаётся фактом — он прилюдно поставил эксперимент, и эксперимент увенчался прилюдным же опровержением его ожиданий. Можно, конечно, говорить, что это и без эксперимента было каждому ежу понятно — но вот, как оказывается, не каждому. Можно рассуждать, на какие шиши он это проделал, но ежели абстрагироваться от шишей и посмотреть с чисто научной точки зрения — то так и надо поступать.
Ну хорошо, космос дорого. Но можно взять и сделать этот самый ведроид и испытать его на земле. Благо сделать его не так дорого, и никаких деталей конструкции авторы не скрывают, в отличие от большинства авторов вечных двигателей. Коли нет тяги — замечательно, наука показала, кто в доме хозяин. Есть тяга — ещё лучше, пытаемся объяснить её исходя из современной физики. Быть может, там банальное тепловое расширение воздуха играет. А ежели не получилось объяснить — вот тогда не останется другого выхода, кроме как посыпать голову пеплом, поздравить авторов и строить космический аппарат.
На эксперименты тоже нет денег и прочего? Можно статью раскритиковать. Только не так, что всё сделали криворукие дебилы (хотя графики в виденной мною статье ненавязчиво на это намекают), а по пунктам — вот то-то и то-то согласно современной физике могло внести вклад в показания весов в таком-то количестве (и привести расчёт). Желательно ещё предложить более лучший эксперимент, в котором бы посторонние влияния лучше бы отсекались. К сожалению, даже таких статей я как-то не встречал. Везде только эмоции. Я бы сам такую статью написал, но я не физик.
Вы спросите — а какого, собственно, члена учёные должны реагировать на каждое заявление каждого фрика? На каждое, конечно, не должны. Но здесь-то мы уже имеем общественный резонанс. И учёные на это так или иначе реагируют. Но можно отреагировать на это так, чтобы на этом примере показать массовому обывателю, что такое наука и как она должна работать. А можно — так, как это происходит сейчас. После чего у обывателя создаётся полное ощущение того, что вот люди претворяют мечты в жизнь, а закостенелая официальная наука ™ их нещадно травит.
На всякий пожарный замечу, что я не защищаю фриков и не говорю, что я верю в ведроид. Я тоже думаю, что, скорее всего, авторы фрики и/или шарлатаны. Я говорю, что гневными отповедями их неправота не доказывается.
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«Я бы сам такую статью написал, но я не физик. ... Я говорю, что гневными отповедями их неправота не доказывается.»
Попробую Вам объяснить, но для этого нужно желание с Вашей стороны. Настоятельно прошу воспринимать все мои вопросы и рассуждения серьёзно, какими бы глупыми они не казались на первый взгляд.
Представим себе, что нам звонит некий деятель и сообщает: «Только что напротив окна моего дома на ветку села стая напильников по металлу и поёт замечательные песни».
Два вопроса:
1. Нужно ли высылать к деятелю объединённую комиссию слесарей и биологов?
2. Если не нужно, то по какой причине?
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Метафоры — это хорошо, но неудачная метафора, как известно, подобна котёнку с дверцей. Вы обрисовали несколько иную ситуацию.
Во-первых, имеет место лишь единичное наблюдение. С единичными наблюдениями всё печально — научными методами, насколько я понимаю, невозможно доказать, что события не было. Можно вспомнить НЛО, снежного человека и т. п. Остаётся разве что рассматривать подлинность и качество приведённых улик (как, скажем, Зализняк сделал с велесовой книгой). Но и в этом случае мой тезис остаётся в силе — гневные отповеди никак не помогут доказать подложность/ошибочность чего бы то ни было или укрепить общественное доверие к официальной науке™.
В нашем же случае известен рецепт, по которому, как утверждается, можно наблюдение повторить. Вот ежели бы ваш господин сказал — что напильники прилетают всякий раз, ежели в полнолуние высыпать килограмм железных опилок в кормушку для птиц, распевая песню «не кочегары мы, не плотники» на манер церковных песнопений — тогда можно было бы об чём-то говорить. А вот ежели бы он при этом попросил бы не думать о белой обезьяне или отказался бы сообщать один из факторов призыва напильников — тогда бы снова разговаривать бы было не о чем.
Во-вторых. Одно дело — ежели он только нам позвонил. Мало ли кто кому звонит и что говорит. Можно внести его в чёрный список и забыть. А другое дело — ежели окажется, что об этом знают все и что миллионы людей этим сообщениям доверяют. Вот тогда бы это стоило того, чтобы прилюдно разобрать это с научной точки зрения. Только опять же не в том ключе, что это невозможно, см. параграф 69, а автор балбес. Я ещё раз повторю, что по моему убеждению такие заявления только отвращают людей от науки и по сути являются не только непопулярными (что можно было бы простить), но и антинаучными. Ежели что и невозможно — то это доказательство невозможности чего-либо. Как можно научно и при том популярно разоблачать утверждения, основанные на единичных наблюдениях — можно посмотреть, например, на talkorigins в том разделе, где рассматривают т. н. неуместные артефакты.
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1. «А другое дело — ежели окажется, что об этом знают все и что миллионы людей этим сообщениям доверяют.»
Тут есть две стратегии, дополняющие друг друга. Первая — не распространять соответствующую информацию, чтобы не забивать головы ни в чём не повинного населения. Вторая — если уж так получилось, что информация широко растеклась, то нужно принимать активные меры по разоблачению.
Проблема же в том, что активное разоблачение требует ресурсов, которых и так не хватает.
2. «...что напильники прилетают всякий раз, ежели в полнолуние высыпать килограмм железных опилок в кормушку для птиц, распевая песню «не кочегары мы, не плотники» на манер церковных песнопений — тогда можно было бы об чём-то говорить.»
Я правильно понял, что в этом случае нужно высылать комиссию для проверки?
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> не распространять соответствующую информацию, чтобы не забивать головы ни в чём не повинного населения
Понимаете ли в чём дело, ежели миллион людей что-то перепостит, а я это не перепощу, то это никак не повлияет на распространённость этого чего-то. Точно так же, как ежели я буду бойкотировать торговцев и прочих попрошаек в электрических поездах, им от этого не будет ни холодно, ни жарко, а меня это не избавит от крика над ухом.
> нужно принимать активные меры по разоблачению
Об чём и речь. По разоблачению, а не по поливанию говном. Я всё же смею настаивать, что это две большие разницы. При этом надо всегда быть готовым к тому, что разоблачение плавно перетечёт в подтверждение. Скорее всего, этого не случится, но ежели изначально ставить задачу — во что бы то ни стало доказать истинность Единственно Верной Теории — то науки в этом не будет ни на грамм. Помнится, была такая мода — доказывать существование Б-га, а чуть позже — всесильность учения партии. Только вот ни тому, ни другому это не помогло.
> Я правильно понял, что в этом случае нужно высылать комиссию для проверки?
Я вас умоляю, что здесь может быть непонятного? Надобно попросить на заводе железных опилок, спокойно дождаться следующего новолуния и заснять сие действо на несколько камер. Кстати, непонятно, что мешает оному господину самому снять видео — камеры-то нынче в каждом тапке.
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1. «Понимаете ли в чём дело, ежели миллион людей что-то перепостит, а я это не перепощу, то это никак не повлияет на распространённость этого чего-то.»
Это очень сильно зависит от двух вообще говоря слабо связанных вещей: во-первых, от Вашей репутации, и, во-вторых, от того, как часто люди, которые не интересуются данным вопросом, будут тем не менее получать соответствующую информацию.
Другими словами, если не пускать информацию, во-первых, в так называемые надёжные источники, и, во-вторых, в средства массовой информации в обычном понимании этого слова, то вред от чепухи будет сильно ограничен.
2. «Надобно попросить на заводе железных опилок, спокойно дождаться следующего новолуния и заснять сие действо на несколько камер.»
Вот тут и возникает один из ключевых вопросов — готовы ли лично Вы посвятить изучению подобных сообщений всю свою трудовую жизнь?
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> Это очень сильно зависит от
Нет, это от этого не зависит. Это меметика. У людей есть желание и возможность распространять некоторую информацию — она и будет распространяться. Чтобы она не распространялась — надо либо лишить людей желания (что невозможно), либо возможности. Например, запретить интернет, чем занимается наше любимое государство. И вы знаете, лично я предпочту плавать в океане бреда, выискивая там крупинки разумного, доброго и вечного, нежели чтобы за меня какой-то дядя решал, что мне надо знать, а что нет.
> готовы ли лично Вы посвятить изучению подобных сообщений всю свою трудовую жизнь?
Отчего же непременно всю жизнь? Подобного рода события не так часто случаются. И чтобы с ними разобраться, надо не так много времени. Ежели бы у меня была соответствующая квалификация и материально-техническая база, то я бы непременно посвятил бы пару выходных постройке и испытанию ведроида. Вот, например, на ютубе есть такой Игорь Белецкий, который помимо всего прочего периодически повторяет конструкции фриков и показывает, отчего они не работают. Да и здесь вроде собрались учёные и популяризаторы науки, так что им также это должно быть небезразлично.
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1. «У людей есть желание и возможность распространять некоторую информацию — она и будет распространяться.»
Это неверно. Вы просто не знакомы с соответствующими экспериментальными фактами.
2. «Отчего же непременно всю жизнь? Подобного рода события не так часто случаются. И чтобы с ними разобраться, надо не так много времени.»
Увы, такие «события» случаются постоянно. Просто Вы не занимаетесь наукой и не знаете, какой поток чепухи непрерывно льётся из всех щелей. Именно поэтому и нужно ограничивать распространения информации.
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> Это неверно. Вы просто не знакомы с соответствующими экспериментальными фактами.
Что неверно? Вы хотите сказать, что коли люди хотят и могут что-то сделать — они этого делать не будут? Да это же революция покруче любой гравицапы! Скорее же ознакомьте меня с этими шокирующими фактами, я весь в нетерпении.
> Увы, такие «события» случаются постоянно.
Ну вот как с вами можно разговаривать, коли вы меня отказываетесь слышать? Я вам ещё раз говорю, что обсуждаемое событие отличается от львиной доли прочих следующими обстоятельствами:
1. Оно достаточно раскручено в массовом сознании. Так что ежели вы по роду деятельности сталкиваетесь с потоком чепухи, то опровергать его целиком совершенно не обязательно.
2. Утверждение, постулируемое авторами, фальсифицируемо по Попперу. То бишь лежит в сугубо научном поле. Более того, уже произведён эксперимент, и не один, и вроде как есть какие-то положительные результаты. Так что простым выражением своего авторитетного неодобрения здесь не отмахнёшься.
Я вот за последние годы не помню иных случаев, удовлетворяющих обоим критериям. Разве что Петрик с гравицапой, но он сам себя выпорол (и я не следил, обнародовал ли он все детали своей установки). Видимо, у вас они случаются каждые пять минут. Опять же — жду указания на те щели, из которых на бедного вас льётся сей дичайший поток.
> нужно ограничивать распространения информации
Чемодан, вокзал, Северная Корея.
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1. «Что неверно?»
Ещё раз: если не пускать информацию, во-первых, в так называемые надёжные источники, и, во-вторых, в средства массовой информации в обычном понимании этого слова, то вред от чепухи будет сильно ограничен.
2. «Опять же — жду указания на те щели, из которых на бедного вас льётся сей дичайший поток.»
Существует комиссия по борьбе с лженаукой. Обратитесь туда. Мегатонны чепухи гарантирую.
3. «Я вам ещё раз говорю, что обсуждаемое событие отличается от львиной доли прочих...»
Вопрос: Вы собираетесь проверять, что при комнатных условиях пространство изотропно? Если вопрос непонятен, то так и скажите.
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«Чемодан, вокзал, Северная Корея.»
Истории с МММ Вас ничему не научили? Хотите ещё разок?
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Такой подход и такая тенденция в науке поголовно. И исправить её не представляется возможным. Очень много народу — которые выполняют функцию пропагандистов. А как известно в этом деле разум далеко не на первом месте стоит.
Поэтому любые попытки возвания к разуму — мало когда приводят к результату.
В России эта тенденция наиболее чётко выражена. Они там с трибуны, что-то несут. И народ может только слушать или же не слушать их.
Современные доценты взяли на вооружение методы католических монахов из Средневековья. Когда только на латинском читали народу Библию. И тайное знание было доступно только избранному кругу лиц.
Со временем конечно у народа образование повышается — начали читать и на своих языках и понимать. Но всегда остаётся тяга к внушению людям, что истинна последней инстанции — это только те люди кто посвящены в этот круг избранных. Будь то монах или доцент.
Постоянно придумываются понятия и языки чтоб как то отделить народ от этой своеобразной религии. Постоянно внушают, что это какое то тайное знание доступное избранным. Поэтому вызвать на дискуссию крайне тяжело.
Такая научная религия — постоянно занимается пропагандой. Борьбой с другими взглядами и идеями. И у неё тоже есть своя система рангов. Свои мученики и свои одиозные личности.
Единственная деталь которая отделяет её от традиционных религий, что её возрения не есть незыблемые догмы. И меняется в зависимости от числа сторонников.
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К Вам тот же вопрос: готовы ли лично Вы посвятить всю свою трудовую жизнь проверке сообщений о стаях напильников?
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Не переживайте так! В 99% случаев много времени и не надо. Прочитал, чуток подумал, на бумажке набросок сделал — если до этого дело дошло и всё становиться ясным.
Самое сложное начинается потом. Крики, вопли и истерика.
Целые Универы задействованы в фальсификации своих исследований и работ. И как представляете вообще и как хотя бы их переубедить, что занимаются какой то ахинеей?
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1. «В 99% случаев много времени и не надо.»
Очень скромная оценка. Нужно накинуть ещё несколько девяток после запятой.
2. «И как представляете вообще и как хотя бы их переубедить, что занимаются какой то ахинеей?»
Крайне просто — начать развивать промышленность. Всё само собой лет за десять отфильтруется.
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Яростно плюсую. Хорошо известна история про то, как Б.П. Белоусов 8 лет не мог опубликовать статью про периодические реакции [Белоусова-Жаботинского] из-за того, что редакторам научных журналов было «ясно как день», что этого быть не может. В равновесной термодинамике их этому не учили, а неравновесная была им неизвестна.
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С научной точки зрения речь идёт о настройке фильтра, который, как известно, допускает ошибки распознавания первого и второго рода. Обслуживать все события невозможно — никаких ресурсов не хватит. Приходится где-то ставить «планку». Тут ничего сделать нельзя.
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На самом деле всё гораздо хуже, чем представляется автору. Ибо существуют целые «отрасли науки», именно работающие как раз на такой вот медийный отклик. Например, психология.
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П.Н. Лебедев, именем которого назван знаменитый ФИАН, еще в 19-м веке экспериментально показал, что фотоны переносят импульс. В его опытах свет буквально отклонял пластинку, слабенько, но эффект есть. У этой штуки резонатор СВЧ с дырой. Часть фотонов уходит наружу, другая давит на стенки. Вот и сила. Ну очень маленькая
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На снимках в сети я не вижу никаких дыр. Но допустим. Если всё так просто, то к чему столько громких букаф?
Если тяга действительно есть, то, надо полагать, ведро с чем-то да взаимодействует. С чем и как? Этот вопрос может быть и неинтересен (я в этом совершенно ничего не смыслю и не могу судить), но не является антинаучным. Рискну всё-таки предположить, что он не является и совсем простым, иначе ответ был бы уже давно известен всем, а не только Вам.
Почему под парусом к Альфе Центавра интереснее, чем самодвижущееся ведро? Автор не кажется мне последовательным, и его пафос не кажется обоснованным.
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1. «Если всё так просто, то к чему столько громких букаф?»
К тому, что нарушение закона сохранения импульса — заявление совершенно чудовищное.
2. «Рискну всё-таки предположить, что он не является и совсем простым, иначе ответ был бы уже давно известен всем...»
Ответ давным-давно известен абсолютно всем изучавшим физику: для того, чтобы двигаться вперёд, нужно что-нибудь отбросить назад. Доказательство в рамках классической механики основано на изотропности пространства, то есть на независимости явлений от направления.
3. «Почему под парусом к Альфе Центавра интереснее, чем самодвижущееся ведро?»
Потому что фотонные двигатели типа «ведра» обсуждают уже десятки лет, а парус с лазером на Земле — недавно.
4. «Автор не кажется мне последовательным, и его пафос не кажется обоснованным.»
Это потому, что текст рассчитан на физиков.
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Я не знаю, какое сделал сообщение Гальвани о подёргиваниях лягушачьей лапки, но ясно, что широкая публика восприняла это так, что раскрыта тайна жизни и обнаружена та сила, которая делает живое живым. И вот представим, что какая-нибудь газета реагирует на это так, в торжественной чёрной рамочке:
«Наша газета не комментирует дутые лженаучные сенсации» и т.д.
Ну и что мы сказали бы о такой реакции? Мы сказали бы о ней, что она не очень умная.
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Со времён Гальвани многое изменилось, но не во всех областях науки. Представьте себе, что найден новый вид насекомых, или наоборот, сообщение об одном из ранее найденных видов оказалось ложным. Это никак не влияет на подавляющую часть биологии.
Современная физика — совершенно другая система. Если окажется, что «ведро» действительно нарушает закон сохранения импульса, то это поставит под сомнения почти все разделы физики. Окажется, что почти все проведённые эксперименты проведены с большими ошибками. Мало того, получится, что почти все современные сколько-нибудь сложные технические устройства работают только чудом.
С одной стороны на весах огромный многолетний опыт наблюдений за природой и опыт эксплуатации самых разнообразных технологий, а с другой — сообщение об одном-единственном устройстве. Они несовместимы. Поэтому моё сравнение со стаей поющих напильников на самом деле даже отдалённо не передаёт всю глубину катастрофы. Если интересно, могу привести методологические основания, лежащие в основе рассуждений такого рода.
Так что тут нужно выбирать: либо «ведро» — либо вся остальная физика и техника.
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Поскольку дыры на рисунка не видно, объяснение возможно состоит в разном характере отражения фотонов от стенок, поскольку они разные — диэлектрические и металлические. Если есть отражение (металл), передается примерно 2 импульса фотона. А в случае поглощения (диэлектрик) 1. Разница в один импульс дает тягу.
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Да там куча вариантов. Достаточно того, что устройство несимметрично (с одной стороны шире, с другой — уже). Кроме того, при испытаниях вокруг куча металла и прочего, и т.д. и т.п. Кто в институте делал лабораторные работы, тот понимает, что там много способов набрать тягу без привлечения сверхъестественных соображений типа нарушения законов физики.
Кстати, в одной из историй с инопланетянами микроволновка уже поучаствовала. Теперь дело пошло дальше.
Будем ждать новый вечный двигатель на основе айфона.
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«Оставив за СМИ право решать, на какие информационные поводы реагировать, «Газета.Ru» попыталась разобраться, кто стоит за странной лабораторией, дающей путевку в жизнь такому спорному проекту.»
www.gazeta.ru/science/201...a_10348331.shtml
Всё-таки нельзя не заметить, что «Двигатель нарушает закон сохранения импульса» и «Двигатель создаёт тягу» — это два разных утверждения.
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«...это два разных утверждения.»
Разумеется. Если бы авторы позиционировали «ведро» как (n+1) -ый вариант фотонного реактивного двигателя, всё было бы спокойно. Точно также опущенный в воду серебряный крест несколько повышает её качество. Однако не потому, что он — крест, а потому что — серебряный.
Проблема же не в том, может ли это «ведро» дать ненулевую тягу. Проблема во внушении обывателю пренебрежения к законам физики, а это открывает дорогу всякого рода мошенникам. Например, если того же Петрика не стали бы «раскручивать», сидел бы он в глухом углу интернета и травил тараканов водой из своего фильтра.
А так куча занятых людей потратила кучу времени на очередные поющие напильники. И, кстати, едва-едва спасли кучу денег.
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Нельзя также не заметить, что серебряный крест и поющие напильники — объекты существенно разной природы. Боюсь, что мы в очередной раз наблюдаем характерное для прикладных математиков отсутствие математической культуры, и, как следствие, способности логически мыслить.
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Просто Вы смотрите под другим углом. Если повернуть очевидным образом икону и разделочную доску, то разницы между ними будет очень мало.
В данном случае я имел ввиду заведомую ложность сообщения. Это, конечно, очень узко, но что поделаешь — прикладная математика — утилитарный предмет.
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arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.B36120
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Действительно, есть статья, пусть критики читают и высказывают замечания. Пока вся дискуссия очень поверхностна.
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«Пока вся дискуссия очень поверхностна.»
А что Вы понимаете под глубокой дискуссией в данном случае?
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Я понимаю следующее. Раз уж авторы разработки сподобились написать некий более-менее подробный текст, то надо прочитать его и указать, где содержатся ошибки, или какие места неубедительны. Например, я не специалист по двигателям, но меня лично сильно смущает, что авторы пытаются объяснить эффект с помощью ссылок на интерпретацию квантовой механики де Бройля — Бома. Это сильно :)
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«Раз уж авторы разработки сподобились написать некий более-менее подробный текст, то надо прочитать его и указать, где содержатся ошибки, или какие места неубедительны.»
Нужно чётко разделить два вопроса.
1. Какие явления происходят в конкретной установке. Это узкоспециальный вопрос, мало интересный широкой публике.
2. Нарушение закона сохранения импульса.
Эта тема вполне уместна для данного форума.
Здесь можно и нужно обсуждать недостаточные методологические знания населения: какие сообщения имеет смысл проверять, а какие — нет.
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В том-то и дело, что авторы считают, что у них всё происходит в соответствии с законом сохранения импульса.
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Одно из двух — либо импульс уносят частицы, либо нет. Авторы стоят на том, что никакие частицы импульс не уносят. Следовательно, они исходят из нарушения закона сохранения импульса в рамках классической механики, что противоречит экспериментальным данным.
Чепуха — она и есть чепуха.
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по поводу «несохранения» импульса:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0...0%B8%D0%BD%D0%BE
«Одной из основных проблем в ядерной физике 20-30-х годов ХХ века была проблема бета-распада: спектр электронов, образующихся при β-распаде, измеренный английским физиком Джеймсом Чедвиком ещё в 1914 году, имеет непрерывный характер, то есть, из ядра вылетают электроны самых различных энергий.
С другой стороны, развитие квантовой механики в 1920-х годах привело к пониманию дискретности энергетических уровней в атомном ядре: это предположение было высказано австрийским физиком Лизой Мейтнер в 1922 году. То есть спектр вылетающих при распаде ядра частиц должен быть дискретным и показывать энергии, равные разницам энергий уровней, между которыми происходит переход при распаде. Таковым, например, является спектр энергий альфа-частиц при альфа-распаде.
Таким образом, непрерывность спектра электронов β-распада ставила под сомнение закон сохранения энергии. Вопрос стоял настолько остро, что в 1931 году знаменитый датский физик Нильс Бор на Римской конференции выступил с идеей о несохранении энергии! Однако было и другое объяснение — «потерянную» энергию уносит какая-то неизвестная и незаметная частица.»
А вообще Вы оригинальную статью-то читали? Где они там ставят под сомнение закон сохранения импульса?
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1. «...в 1931 году знаменитый датский физик Нильс Бор на Римской конференции выступил с идеей о несохранении энергии! Однако было и другое объяснение — «потерянную» энергию уносит какая-то неизвестная и незаметная частица.»
Вы бы хоть полюбопытствовали, о какой абсолютной величине потери энергии шла речь в 1931 году. И с тех пор даже с этими ничтожными величинами разобрались.
2. «Где они там ставят под сомнение закон сохранения импульса?»
Где они там пишут, что уносит импульс?
3. Вы не понимаете простой вещи — если бы при указанных авторами условиях, т.е. вполне обычных (а не где-нибудь рядом с «чёрной дырой»), нарушался в макроскопическом масштабе закон сохранения импульса (хоть за счёт каких-то неизвестных частиц, хоть за счёт нечистой силы), то это означало бы, что огромное количество ранее произведённых экспериментов были произведены неправильно и что практически все высокотехнологические устройства работают только чудом.
4. Один вопрос: если Вам кто-нибудь скажет, что Солнце на небе не круглое, а квадратное — Вы тут же побежите проверять? А если погода пасмурная, то будете теряться в догадках до следующего антициклона?
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>Где они там пишут, что уносит импульс?
А ну т.е. Вы не читали... Ок.
>3... то это означало бы, что огромное количество ранее произведённых экспериментов
Это Вы о чем? Я где-то утверждал, что закон сохранения импульса нарушается или подвергал его сомнению?
Засим откланиваюсь.
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Возможно, все намного проще.
Авторы ведут разработки какого-то перспективного, но вполне реализуемого двигателя малой тяги. А чтобы не раскрывать сущность (есть ли в НАСА первый отдел?), публикуют ерунду, чтобы заведомо исключить желание конкурентов копать в этом направлении. Для этой цели в штате держат человека, умеющего профессионально такую ерунду сочинять.
Никто же из комментаторов настоящей технической документации не видел, не говоря о самом изделии.
Медное ведро может быть просто кожухом, скрывающим конструкцию, но проницаемым для реактивной струи. Например, какой-нибудь радиозотопный парус со складными лепестками, позволяющими тонко регулировать тягу (это версия так, насвскидку).
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«А что, если под видом чудовища попросту построить корабль и убежать на нем? Ведь можно приделать ему для маскировки уши, хвост, лапы, которые как ненужный камуфляж он отбросит в момент старта! Я уверен, это отличная идея!»
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Как учит нас история науки, корректно поставленный эксперимент кроет любую теорию, как бык овцу.
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Система открыта по отношению к гравитации, магнитному полю, физ. вакууму(?), …
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В данном случае речь идёт не о сравнении теории с экспериментом, а о сравнении одних экспериментов с другими.
Многие десятки лет миллионы людей ставили эксперименты как специально, так и непроизвольно, в рамках эксплуатации различных устройств. И всё время убеждались, что закон сохранения импульса работает.
А сейчас пришла кучка деятелей и говорит, что все эти миллионы экспериментаторов ошибались, что все устройства, работающие на законе сохранения импульса, работают чудом и т.д.
Такие заявления называются одним словом — чепуха. И место им — в мусорной корзине.
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Сравнивают эксперименты, поставленные в одинаковых условиях. Вы — теоретик (Ю. Вяземский).
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Вы будете смеяться, но вся физика в том и заключается, чтобы определять, какие условия и с какой точностью можно считать одинаковыми.
Сообщаю: закон сохранения импульса именно при тех условиях, при которых испытывали «ведро», выполняется с точностью до квантовомеханических эффектов. Поэтому всё, что авторы «ведра» намеряли, никакого отношения к реальному двигателю, пригодному для космических полётов, не имеет.
Чепуха — она и есть чепуха.
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Не возьму на себя смелость утверждать, в чем заключается физика, так что смеяться пока погожу. Похоже, теоретики под понятием «условия» подразумевают не совсем то, что работники паяльника и отвертки. Вот не затянутый болт, это условие или как?
В общем, первые защищают закон сохранения импульса, на который в общем-то никто и не покушается, а вторые хотят разобраться, в чем все-же дело. Может быть дырявая прокладка, а вдруг нет?
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«...защищают закон сохранения импульса, на который в общем-то никто и не покушается...»
Это просто потрясающе.
Скажите, Вы всерьёз думаете, что Штерн (и десятки других учёных) нашёл где-то в недрах познания какую-то невнятную малоинтересную экспериментальную установку и поднял вокруг неё шум в СМИ?
Положим, пришёл какой-то деятель и написал: «Мой холодильник ведёт себя как-то странно — электричество расходует, но не морозит». Тут как толпа журналистов и учёных набежит, как начнётся обсуждение в СМИ — «Да ведь это исчезновение энергии в никуда! Ату его!».
Ну нельзя же проявлять такую наивность.
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Вот про холодильник лучше не надо бы — не все еще забыли историю с тепловыми насосами...
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Да, испытания проводились в вакуумной камере или в комнатных условиях (в воздухе)? Не может широкое основание кожуха на какой-то частоте вибрировать, как мембрана динамика? Возможный источник тяги. Виброметрия какая-то была?
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Непонятно, почему Борис Штерн не напечатал название своей статьи в черной рамочке. Всё-таки главный редактор и мог бы позволить себе подтвердить свой совет личным примером.
Изумил своей безапелляционной манерой комментирования участник с ником ash. Google-переводчик на 82 языках из 103 перевел “ash” как “пепел”, на 11 – как “ясень”, на 9 – абракадабра и неординарный на китайском языке, в 2 восклицания, перевод – “Ах да”.
Мне нравится “ясень”, уж очень созвучен выражению “ясен пень…”.
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По существу вопроса Вы хоть один звук произнести можете?
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Не могу:
Оригинальную статью о двигателе не читал.
Передавать звуки печатным текстом без искажений не умею.
Мой интерес — статья Бориса Штерна и реакция на неё.
Мне нравится его планетарная активность.
И Ваша активность мне импонирует.
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Другими словами, физику Вы не знали, не знаете и знать не хотите, но тем не менее высказаться на тему физики Вам хочется.
Не могу сказать, что такая активность мне импонирует. Скорее, совсем наоборот.
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«>Где они там пишут, что уносит импульс?
А ну т.е. Вы не читали... Ок.
>3... то это означало бы, что огромное количество ранее произведённых экспериментов
Это Вы о чем? Я где-то утверждал, что закон сохранения импульса нарушается или подвергал его сомнению?
Засим откланиваюсь.»
-----------------------------------
Выступления защитников «ведра» становятся всё более содержательными и убедительными.
Только ссылок на Иверскую ещё не было. Ждём-с...
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Здесь нет ни одного защитника «ведра». Просто некоторые люди предлагают разобраться с тем, что в эксперименте не так. В этом может быть определенная методическая польза. Точно так же как в случае сверхсветовых нейтрино изначально было ясно, что что-то не так, но, к счастью, было решено не ограничиваться констатацией этого факта.
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«Здесь нет ни одного защитника «ведра».»
Разбор Вашего метода чтения форума также может принести определённую методическую пользу. Поясните, пожалуйста, точку зрения участника «фонтан».
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Насколько я вижу, «фонтан» не «ведро» защищает, а Штерна критикует.
Разбор вашего метода ведения дискуссии тоже может принести определённую методическую пользу. Поясните, пожалуйста, ваш метод троллинга.
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«Насколько я вижу, «фонтан» не «ведро» защищает, а Штерна критикует.»
На этом примере поясняю мой метод троллинга по шагам.
1. Штерн пишет, что «ведро», согласно мнению создателей, нарушает закон сохранения импульса и совершенно справедливо относится к этому заявлению как к чепухе.
2. «фонтан» критикует указанное в пункте 1 заявление Штерна.
3. «Денис Н.» не считает указанную в пункте 2 критику Штерна защитой нарушающего закон сохранения импульс «ведра».
Вопрос: можно ли придумать в связи с этим утверждение, которое «Денис Н.» не счёл бы троллингом?
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Если вы не заметили, основной посыл статьи Штерна, вокруг которого идет спор, состоит вовсе не в том, что «ведро» нарушает закон сохранения импульса, а в том, что он пытается указывать СМИ, на какие поводы реагировать. На этот счет ему уже ответила «Газета.ру», что оставляет за собой право определять эти самые поводы. Штерн, как ученый, имеет право оценить предмет разговора («ведро») так, как считает нужным. Я с его оценкой вполне согласен. Но его менторский тон несколько раздражает, и это мне тоже вполне понятно.
P.S. А троллинг ваш состоит в том, что вас тут стало слишком много. Такое чувство, что вы считаете своим долгом оспорить любое высказывание (даже самое безобидное), появляющееся в комментариях. Естественно, это приводит к пустым пререканиям и ничему более.
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«...оспорить любое высказывание (даже самое безобидное), появляющееся в комментариях.»
Например?
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В тему :) Цитата из книги — Понтекорво Б. Энрико Ферми (1971) стр.28.
Ферми нетерпимо относился к часто встречающейся тенденции экспериментаторов
переоценивать точность своих измерений.
В институте было известно «правило», которым руководствовался Ферми
в отношении к новому или «странному» результату:
увеличь втрое приведенную экспериментатором ошибку измерения,
и только после этого начинай свое рассуждение.
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Немного информации для оптимистов, полагающих, что всё это шуточки и мелкое копание в неточностях эксперимента:
1. «Newton’s three laws of motion have stood for hundreds of years...»
«The problem isn’t that these laws couldn’t be overturned by experiment; of course they could.»
«Now, there are some possibilities out there that can save the conservation of momentum. That can save the action/reaction laws. That can save physics as we know it.»
www.forbes.com/sites/star...ks/#6e9efd414b0c
2. «Эксперты не нашли ошибок в статье, рассказывающей о двигателе нового типа, разработанном семью сотрудниками Космического центра имени Линдона Джонсона, сообщил Forbes.»
rg.ru/2016/11/21/poiavils...ce=www.gazeta.ru
---------------------------
Эти мысли от альтернативно одарённых нужно пресекать в зародыше. Потом, когда они привлекут внимание чиновников, будет поздно.
Всем оптимистам очень советую задуматься перед тем, как проверкой закона сохранения импульса займутся на деньги из зарплат указанных оптимистов.
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Утверждение, что имеет место нарушение закона сохранения импульса, абсолютизировал сам автор статьи. В сообщениях: «авторы не могут объяснить возникновение силы». Нарушение физического закона указывается как вариант, но не утверждается. Эксперты подтвердили наличие силы как видно на фото в земных условиях на лабораторном столе. Поверим. Это еще не космический двигатель. Скорее всего и сила есть и законы физики не нарушаются. Пафос автора статьи: не слушайте никого, кроме физиков, неверен. Эти мысли от одаренных, но узких специалистов, нужно пресекать в зародыше. Слишком часто они проходят мимо действительно нового.
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«Нарушение физического закона указывается как вариант...Эти мысли от одаренных, но узких специалистов, нужно пресекать в зародыше. Слишком часто они проходят мимо действительно нового.»
Скажите пожалуйста, если к Вам придёт человек и попросит денег на проверку утверждения, что кирпичи с высоты в 1000 метров падают вниз, а не летят вверх, то Вы его профинансируете? Если нет, то почему?
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К журналистам претензий нет: отработали информационный повод, всем интересно. Выражаю им своё уважением. А вот с точки зрения физики пока результат невнятный, близкий к нулевому. Придумали нечто, где есть непонятная сила (экперты подтвердили не для того же, чтобы фриками прослыть). Двигатель — не двигатель, тоже вопрос. Задачка есть, но не решена. Остается теоретикам СМИ затыкать. (Спасибо, что думать не запрещают.)
Поэтому даже обозвав своих коллег и журналистов козлами автор статьи кажется неубедительным.
Так что, статья эта — провал автора.
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«К журналистам претензий нет: отработали информационный повод, всем интересно.»
Скажите пожалуйста, если возникнет «информационный повод» типа МММ и журналисты его «отработают», в результате чего куча экономически безграмотного народа лишится своих денег, то Вы тоже выразите упомянутым журналистам своё уважение?
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Я думаю наука — это не вера или не вера в «гравицапы», а приложение научных методов.
Гипотеза уноса импульса неизвестным носителем, или его несохранения вполне имеет право на проверку,
как и многое другое.
Конечно, 99.9% что это какая-то ошибка, например, магнитная сила от питающего тока Х земное магнитное поле,
тепловая конвенкция, электростатика,пр.
Но была бы вполне интересная работа, например, для студентов. И недорогая, если расковырять мирковолновку и
проявить смекалку для измерения малых сил.
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Если не трудно, ответьте, пожалуйста, на тот вопрос, который я уже задавал другому участнику:
Если к Вам придёт человек и попросит денег на проверку утверждения, что кирпичи с высоты в 1000 метров падают вниз, а не летят вверх, то Вы его профинансируете? Если нет, то почему?
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Да, суждение тут неизбежно субьективно и его вряд ли возможно свести к алгоритму. Так же ведь работают и venture investors и т.п.
По поводу кирпича и 1000 метров: насколько я слышал при попытке выбросить бомбу из бомболюка при очень высокой скорости бомбардировщика они имели тенденцию пытаться залететь назад. Так что не все так однозначно.
Вопрос еще сколько на это денег поросит и кто.
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OK.
Уточняю вопрос: дадите ли лично Вы деньги на проверку того, что сброшенные с высоты 1000 метров с неподвижно (относительно поверхности земли) висящего вертолёта кирпичи не летят вверх?
Обращение будет исходить от NASA и будут предъявлены кадры съёмки кирпичей, улетающих при указанных условиях строго вверх.
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Обращение будет исходить от NASA и будут предъявлены кадры съёмки кирпичей, улетающих при указанных условиях строго вверх.ак на такое не дать денег? Но много у меня нет, 2 Евро хватит? Они их с МКС запустят?
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Вы воспринимаете мой вопрос как шутку потому, что Вы, как и почти все остальные люди (и далеко не только люди) основываетесь на простом постулате: то, что произошло при определённых условиях много раз, произойдёт снова, если воспроизвести те же условия. Наука всего-навсего конкретизирует, какие условия и с какой точностью можно считать одинаковыми.
Теоретически доказать этот постулат невозможно. Всё определяется практикой. От человека требуется одно — быть последовательным. Тот, кто не уверен в соблюдении закона сохранения импульса, не может быть уверен и в земном тяготении — оба закона основаны на указанном постулате.
Поэтому такой человек обязан привязывать себя к креслу, опасаясь мгновенного исчезновения гравитации. Это — необходимый минимум. Полный список, как Вы понимаете, будет намного шире.
-------------------------
Все разговоры о необходимости экспериментальной проверки при обычных условиях (не в окрестности «чёрной дыры») закона сохранения импульса — проявление невежества, если они не сопровождаются действиями, предохраняющими от наиболее пагубных последствий нарушения других законов природы.
Ну а то, что последовательных скептиков поставят на учёт в соответствующем заведении — неизбежные издержки.
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Обсуждаемая статья является неудачным примером абсолютизации авторитетной точки зрения.
В начале статьи дана ссылка на обзор В.Лебедева по теме EmDrive, в котором представлены мнения доктора А. Вершовского и академика Е.Б. Александрова. Первый оценивает вероятность ошибочной физической интерпретации EmDrive в 99.999%, второй — практическую вероятность равной 100%. В контексте анализа устройства EmDrive это не вызывает вопросов.
Автор статьи оценку ещё усилил, но изменил контекст: «Нет никакой необходимости разбираться в устройстве», ... если «полуграмотные изобретатели» говорят «бред» о нарушении физического закона, значит — «фрики». Так вот, если смотреть на ситуацию с EmDrive вообще, как требует автор статьи, то есть с позиции гносеологии, то вопрос о возможном нарушении физического закона становится не предметом (вероятностной) оценки, а системным допущением. Необычные факты — это потенциальные точки роста науки. Отбрасывать их с порога или принимать к анализу носит принципиальный характер. Это понимают даже среди населения. Что и продемонстрировали. Каждый оппонент об этом написал.
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Вот только не надо за «каждого оппонента». Оппоненты писали совсем о другом.
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Если бы «Не физик» умел читать и понимать то, что написано, он придерживался бы совершенно другой точки зрения.
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«Необычные факты — это потенциальные точки роста науки.»
Нужно сделать выбор из двух вариантов.
1. Либо миллиарды сделанных наблюдений относительно закона сохранения импульса неверны и мы живём в мире постоянных чудес библейского образца
2. Либо создатели «ведра» вешают лапшу
Середины нет.
Ваш выбор?
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1. Ирония в том, что и физические законы и библейские чудеса существуют в нашем сознании одновременно. Но первые отражают и формируют действительность (в меру своей прогностичности), а вторые — формируют и при этом объективности не подвластны.
2. Против ваших «миллиардов наблюдений» на весы бросились полтора миллиарда китайцев (См.: lenta.ru/news/2016/12/21/emdrive/), как вы называете — «фриков».
Выбор пока делать рано.
И как же в этой ситуации обойтись без журналистов? Хорошо, что их не успели «запретить» с вашей подачи.
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1. «...библейские чудеса...объективности не подвластны.»
Очень даже подвластны. Стоило рухнуть СССР и иконы почти сразу начали оставлять чудесные отпечатки на стекле. А при КПСС — ни-ни, боялись.
2. «...на весы бросились полтора миллиарда китайцев...»
Вы забыли про миллиарды живых и мёртвых людей, уверенных, что Земля плоская. И, к сожалению, при этом без людей, столь же невежественных, как и журналисты, не обошлось.
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