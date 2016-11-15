Летающая микроволновка и информационные пузыри

На прошедшей неделе всю российскую электронную и бумажную прессу обошел так называемый EmDrive — очередная, давняя выдумка фриков, родственная отечественной «гравицапе». Фрик в данном контексте — ниспровергатель фундаментальных законов, изобретатель чудесных механизмов и всеобъемлющих теорий. Их довольно много везде. Данный аппарат претендует на то, что может создавать тягу в нарушение закона сохранения импульса, и предлагается для использования в космосе. На сей раз фрики зарубежные. Изобретатель — англичанин (2000 год), а теперь его поддержали американцы, к тому же работающие в NASA. Почему они работают в NASA — отдельный вопрос, история аппарата достаточно полно изложена Валерием Лебедевым (http://lebed.com/2014/art6559.htm). От нашей «гравицапы» EmDrive отличается тем, что он электромагнитный — берется микроволновой генератор, аналогичный или прямо взятый из бытовой микроволновки, и соединяется с резонатором в виде медного ведра. Электромагнитная основа позволяет использовать наукообразные словеса типа «эффекты специальной теории относительности», «взаимодействие с флуктуациями вакуума». Информационный повод — якобы утечка якобы отчета NASA об успешном испытании двигателя. Конечно, это не отчет NASA, и этому замечательному агентству еще придется краснеть и дезавуировать «отчет», если оно еще этого не сделало.

Нет никакой необходимости разбираться в устройстве. Закон сохранения импульса имеет точно такой же статус в фундаменте устройства мира, как и закон сохранения энергии (в теории относительности это один закон — сохранения энергии-импульса). Но уже столетиями новые и новые полуграмотные изобретатели предлагают новые и новые варианты вечного двигателя, некоторые экземпляры даже тихонько работают на паразитных эффектах и приводят в замешательство очевидцев, не слишком твердых в рациональном взгляде на мир. Умельцев с новыми вечными двигателями уже давно посылают с порога.

Как же случилось, что этот бред дружно подхватили российские СМИ? Не только «Лента.ру» или РИА, но и уважаемые мной «Независимая газета» и «N+1». Даже «Полит.ру», хотя их можно отчасти простить за издевательский заголовок, характеризующий аппарат как «удивительное ведро». Все пишут с той или иной долей скептицизма, но как о чем-то достойном обсуждения. Вот, дескать, новые подтверждения, конечно, надо перепроверять, но это интересная задача. Что же, есть много интересных задач, например поиск ДНК зеленых чертей, посетивших палату, в биологических материалах, снятых со стен и потолка. Там, кстати, можно привлечь всю мощь современной науки и наверняка найти что-то интересное.

Подняв свой недоуменный вопрос в «Фейсбуке», я получаю от журналистов два типичных ответа.

— У нас так принято — если все побежали, то и я побежал.

— Если есть инфоповод, он обязательно должен быть отработан. Другое дело как… Читатель разберется сам, как ему относиться к подобным открытиям…

Сейчас меня могут поймать на том, что я и сам тут отрабатываю тот же инфоповод. Не совсем так. Эта заметка не о гравицапе, а о журналистах и массовых явлениях в новостных СМИ. Общее впечатление таково, что, благодаря упомянутому выше принципу, новостные медиа порой выглядят однородной серой массой, синхронно пузырящейся фальшивыми сенсациями. Я пишу о научно-популярном сегменте, но подозреваю, что то же самое происходит и в прочих. Мне говорят: ну поставь себя на место журналиста! Что ему делать, когда об этом пишут все? И начальство взгреет, если у всех есть, а у него нет. Он перескажет то, что пишут все, своими словами, в лучшем случае добавив от себя чуть скептицизма. На большее у него нет статуса и полномочий.

Это ремесленный принцип среднего пошиба. Так работают и желтые СМИ, но здесь все-таки речь идет о серьезных. Благодаря этому принципу они не то чтобы желтеют — скорее сереют.

Пару слов насчет «читатель разберется». Мы обсуждали подобные вещи с одним из основоположников теории космологической инфляции Вячеславом Мухановым. Речь шла о куда более серьезном деле — об открытии реликтовых гравитационных волн, оказавшимся наведенным эффектом от космической пыли. Вспомнили о сверхсветовой скорости нейтрино, оказавшейся технической неисправностью. Вячеслав сказал примерно следующее: «В конечном счете, эти проваливающиеся сенсации губят авторитет науки. Молодежь воспринимает науку как балаган и теряет к ней интерес». Вот примерно так средний читатель и «разберется», начитавшись подобных новостей. Причем он посчитает балаганом не только науку, но и медиа. Дутые сенсации всплывают довольно часто. Не обязательно совсем патологические, как EmDrive. Это могут быть просто плохие научные работы с огромными притязаниями. Например, недавно прошелестело ниспровержение темной энергии — некая манипуляция со статистикой плюс непонимание современной космологии.

Что же делать несчастному научному журналисту в ситуации, когда жизнь требует реагировать, а внутренний голос предостерегает, что здесь может быть засада типа раздутой чепухи. Есть два варианта:

— Позвонить ближайшему научному работнику. В данном случае так поступил один из сотрудников «Газеты.ру». Я сказал всё, что думаю, и среди СМИ, перепечатавших новость про летающую микроволновку, «Газеты.ру» я, к своей радости, не нашел.

— Взять на себя смелость отреагировать на инфоповод примерно следующим коротким текстом в черной рамочке:

Наша газета не комментирует дутые лженаучные сенсации типа летающей микроволновки/гравицапы aka EmDrive.

Достаточно — и отметились, и лицо сохранили. А информационное пространство стало чище и красочней.

Борис Штерн

Связанные статьи