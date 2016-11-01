Среди разговоров о том, кого и почему не выбрали в Академию, незамеченными проскочили некоторые свежевыбранные члены РАН. А среди них есть замечательные персонажи.

Вот, например, членом-корреспондентом по отделению физиологии стал генеральный директор компании «Материа Медика», производящей разнообразные гомеопатические средства, Олег Ильич Эпштейн, автор множества гомеопатических патентов и монографий. Среди продаваемых Олегом Ильичем снадобий числятся средство от импотенции «Импаза» и «препарат на основе сверхмалых доз антител» «Анаферон», про который писал, в частности, издаваемый Комиссией РАН по лженауке бюллетень «В защиту науки» [1].

Звания академика по тому же отделению удостоился автор скандального феномена «альтернативного зрения» Святослав Всеволодович Медведев — в его опытах испытуемые «видели» сквозь плотную повязку. Вот как объясняет этот феномен Святослав Всеволодович: «Например, на дискотеках, на которых большинство читателей «Вестника РАН», к сожалению, уже не бывает, широко используются ультрафиолетовые прожектора, позволяющие восхищенным участникам видеть сквозь платье. Прозрачность в инфракрасном диапазоне определенных материалов привела к скандалам, так как некоторые модели видеокамер предоставляют возможность видеть сквозь купальники на пляжах. Подобные феномены абсолютно ясны и не вызывают удивления. По-видимому, мы столкнулись с похожим явлением» [2].

Как было сказано по похожему поводу: «Академия, ты одурела».

Михаил Гельфанд

1. Седых С. Е. Гомеопатия: история и современность // В защиту науки. 2011. № С. 49–52.

2. Медведев С. В. К вопросу о так называемом альтернативном зрении. Вестник РАН. 2005. Т. 75. № С. 558–559.

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