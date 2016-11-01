Академия, ты одурела
Среди разговоров о том, кого и почему не выбрали в Академию, незамеченными проскочили некоторые свежевыбранные члены РАН. А среди них есть замечательные персонажи.
Вот, например, членом-корреспондентом по отделению физиологии стал генеральный директор компании «Материа Медика», производящей разнообразные гомеопатические средства, Олег Ильич Эпштейн, автор множества гомеопатических патентов и монографий. Среди продаваемых Олегом Ильичем снадобий числятся средство от импотенции «Импаза» и «препарат на основе сверхмалых доз антител» «Анаферон», про который писал, в частности, издаваемый Комиссией РАН по лженауке бюллетень «В защиту науки» [1].
Звания академика по тому же отделению удостоился автор скандального феномена «альтернативного зрения» Святослав Всеволодович Медведев — в его опытах испытуемые «видели» сквозь плотную повязку. Вот как объясняет этот феномен Святослав Всеволодович: «Например, на дискотеках, на которых большинство читателей «Вестника РАН», к сожалению, уже не бывает, широко используются ультрафиолетовые прожектора, позволяющие восхищенным участникам видеть сквозь платье. Прозрачность в инфракрасном диапазоне определенных материалов привела к скандалам, так как некоторые модели видеокамер предоставляют возможность видеть сквозь купальники на пляжах. Подобные феномены абсолютно ясны и не вызывают удивления. По-видимому, мы столкнулись с похожим явлением» [2].
Как было сказано по похожему поводу: «Академия, ты одурела».
Михаил Гельфанд
1. Седых С. Е. Гомеопатия: история и современность // В защиту науки. 2011. № С. 49–52.
2. Медведев С. В. К вопросу о так называемом альтернативном зрении. Вестник РАН. 2005. Т. 75. № С. 558–559.
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Метки: "В защиту науки", #216, выборы РАН, глупость, гомеопатия, Михаил Гельфанд, Олег Эпштейн, РАН, Святослав Медведев
Новость выглядит феерической в контексте суда над Вокруг Света
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Причина в том, что сейчас у науки почти полностью отсутствует обратная связь с практикой. В частности, ликвидирован механизм, обнаруживающий и устраняющий ошибки. Ошибки эти выражаются и в постепенно деградирующем составе РАН.
В итоге за 25 лет сформировалось целое отделение, способное на «альтернативное зрение», и, что ещё хуже, общее собрание этого в упор не видит.
До тех пор, пока мы не начнём вылезать из Трубы, дела будут обстоять всё хуже и хуже. Казалось бы, давно нужно серьёзнейшим образом заняться экономической теорией и выяснить, почему мы оказались в Трубе и что сейчас делать.
Нет, все сидят и ждут мессии. И ведь придёт: пушистый-пушистый, белый-белый...
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Факт того ,чтоГосударство отделяет себя от церкви.Позволит гомеопатии отделить себя от таких великих «ученых».
Приказ от 1995г. №335 ,подписанный Ельциным реабилитировал гомеопатию вместе с пострадавшими за идею священнослужителями, во времена господства марксизма- ленинизма,
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В членкоры, помимо скандальных фигур, избрались просто люди с незначительными научными результатами, а поскольку их много — это не менее страшно. До выборов публиковали наукометрические данные кандидатов, но пока никто системно не посмотрел, кого-же РАН получила в итоге. Например, среди гуманитариев есть люди, у которых нет даже необходимого количества публикаций для защиты докторской по новым правилам, а невысокий уровень цитирования скорее свидетельствует, что оставшиеся статьи — не шедевры. Лишь три примера:
* Савенков Александр Николаевич (право) — Хирш в системе РИНЦ = 8, статей в журналах из перечня ВАК = 8
* Гринцер Николай Павлович (филология) — Хирш в системе РИНЦ = 2, статей в журналах из перечня ВАК = 2 (на самом деле чуть больше за счет старых публикаций, но когда он защищал докторскую, правила 15 статей не было)
* Войтоловский Федор Генрихович (глобальное управление) — Хирш в системе РИНЦ = 12, статей в журналах из перечня ВАК = 7 (согласно автореферату — 12, после защиты докторской ни одной новой статьи).
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Википедия: «14 июля 2006 года в Москве, с поличным по подозрению в мошенничестве был задержан брат Александра Николаевича — Сергей. Он являлся начальником, упраздненного после этого случая[15], Управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности администрации города Ливны Орловской области. Ссылаясь на родственные связи в руководстве Главной военной прокуратуры, Сергей Савенков предлагал отцу одного офицера из Волгограда за 17 тысяч долларов США «решить» вопрос сына, которому грозил приговор за растрату[16]. Факт передачи наличных был задокументирован аудио- и видеотехникой, номера изъятых купюр заранее переписаны, а сам Сергей первоначально свою вину признал[17]. Однако после вмешательства старшего брата дело забрала Московская городская прокуратура и уголовное дело закончилось ничем[17].»
Наверно, уже за деньги можно избраться и в РАН. Особенно, учитывая состояние состояние сотрудников МВД (см. пример Захарченко).
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«В членкоры, помимо скандальных фигур, избрались просто люди с незначительными научными результатами, а поскольку их много — это не менее страшно.»
Это много страшнее. Несколько одиозных фигур могут, конечно, нанести сильный локальный вред. Но толпа «серых» утопит всё и вся. Из-за них в будущем придётся реформировать академию по много более жёсткому варианту, чем быстрая очистка от отдельных ясновидящих.
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Любопытно представить, что Андрей Гейм в 33 года с хиршем 1 не уехал в Голландию, а остался бы в РФ. Он бы вообще мог претендовать на членкора (понятно, никакой нобелевки ему бы уже не светило — просто лаборатории не те)? А вдруг бы его таки выбрали! И кто-нибудь писал бы про него, что ужас как страшны эти серые! Такая вот забавная антиутопия ... которая уже, кстати, наступила. Просто мы не знаем, кто из «серых» мог бы чего достичь в нормальных-то условиях, если бы «менее страшные» академики не превратили РАН в то, чем она стала.
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1. «...понятно, никакой нобелевки ему бы уже не светило — просто лаборатории не те...»
А серость определяется по отсутствию достижений, а не по потенции. Убеждён, что человек, придумавший левитирующую лягушку, как-нибудь себя бы проявил.
2. «А вдруг бы его таки выбрали!»
А вот это маловероятно. Гейм по складу характера не политик и имеет привычку сначала говорить, а потом думать. Он бы наверняка поссорился с кем-нибудь или вообще «засветился» непривычным образом.
3. «Просто мы не знаем, кто из «серых» мог бы чего достичь в нормальных-то условиях, если бы «менее страшные» академики не превратили РАН в то, чем она стала.»
Академики тут не главные виновники. Невозможно иметь нормальную науку без нормальной экономики.
Вспомните, куда шли способные люди последние 25 лет? Сколько будет получать пенсионер (не академик), когда оставит должность? Что Вы после этого хотите?
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«Академики тут не главные виновники.» Да они вообще ни причем нигде в РАН, где нет их личного интереса. В этом то и пролема. И тут они не главные, и там жизнь заела. А нафига они тогда академики? Сидели бы в завлабах.
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«А нафига они тогда академики?»
Правильный вопрос. Только нужно его ставить шире. А зачем нашей нынешней экономике наука? Совершенно незачем.
И уже отсюда вытекают соответствующие утверждения относительно академиков, завлабов и прочих сотрудников.
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Хирш крайне мало говорит об уровне ученного и его публикций (по крайней мере, в гуманитарных науках). Большой индекс означает лишь то, что ученый пишет на «широкие» темы. Более того, если написать яркий бред, то все станут писать опровержения и, соответственно, цитировать, и Хирш вырастет еще как.
То, что кто-то при защите не соответствовал введенным сильно позже правилам, — это просто смешно.
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В естественных науках наукометрия, применённая к рационально выбранному множеству учёных (а не одному человеку), даёт разумные результаты.
Но тут дело не в этом. Сейчас при выборах в член-коры главное — иметь влиятельного «шефа», ни с кем не поссориться и вообще поменьше «светиться». Да и общий уровень сильно упал. Вот «серые» и выдвигаются.
«Да еще потому, что при назначении на ответственную должность отвергается любой кандидат, если против него можно сказать хоть слово. А неплох, но немного богемен; Б хорош, но чересчур активен; В подходит, но уж очень он властный; Г — горлопан; Д — какой-то несчастный; Е тошнотворно сочится елеем, и говорят, что он извращенец, а не скромник; Е — ерник, да к тому же и недотепа; у Ж чересчур железная логика; З, к сожалению, сильно заикается; И очень часто пререкается с начальством. Забудьте про К — он теряет память; Л — ленив; М — пьет; Н — нерадив и работать не станет; О — обидчив; П — мот; Р — резонер; С — суетлив... Может быть, попробуем выдвинуть Т? Он талантлив, но тактичен. Точен. Трудолюбив. Толковый работник, ничего не скажешь, слишком толковый, чтобы убирать его оттуда, где он работает, ему весьма непросто подыскать замену. У? Что же, он всем хорош. Давайте-ка возьмем его на заметку и продолжим наше обсуждение. Ф... кто знает Ф? Как он хоть выглядит? Никто не помнит. Вряд ли он необычайно толст. Иначе его бы заметили. Он явно не очень высокий и наверняка не слишком низкорослый. Видимо, не особенно глуп. Но и умом, должно быть, не блещет — это неминуемо было бы отмечено. Хороший ли он работник? Уживчивый ли человек? Возможно, ни то ни другое. Возможно, он умер. Против него немыслимо выдвинуть какие-нибудь возражения. Никто не уверен, что узнает его при встрече. Он не возбудил ничьей зависти, злости или восхищений. Назначить его немедленно! Эта должность просто создана для него!
Итак, Ф, гений безликости, выдвинут. Если он стал управляющим, организацию неминуемо ждет катастрофа.»
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Я посмотрела, Войтоловский Федор Генрихович, не написал за 5 лет вообще ни одной статьи в журнале ВАК. А кто такой Академик? Это тот, кто статей вообще не пишет? У нас бы в институте он не прошел на звание доцента по конкурсу, уволили бы сразу и никто бы даже объяснения слушать бы не стал.
Это не человек виноват, его выдвинули, вопрос к тем, кто за него проголосовал. Гниет Академия, если никого другого не нашли. Причем я не хочу злорадствовать, за родину обидно. А что дальше будет?
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1. «Это не человек виноват, его выдвинули...»
Человек тоже виноват. Что он, не знает, своих достоинств и недостатков? Небось вырос уже.
2. «Причем я не хочу злорадствовать, за родину обидно. А что дальше будет?»
Так это от нас с Вами зависит. Что толку обижаться, если никаких результатов от этой обиды не планируется? Если ничего не будем делать, а только ругать академиков, то будет плохо. Опять же нам с Вами в первую очередь.
Продолжим ожидание или таки будем что-то делать?
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Зато журнал Nature в свежей редакционной статье (www.nature.com/news/russi...ossroads-1.20908) точно знает, что нужно делать с российской наукой: надо продолжать ливановские реформы и добивать Академию наук. Мне особенно нравится строгий тон, которым написан текст: «Putin must understand... Livanov’s reforms should continue... Putin and his ministers must also strive...» Какая категоричность! Путин должен — и точка :)
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Да, уровень высокомерия и некомпетентности в т.н. «редакционной статье» зашкаливает. И, конечно, радует полное отсутствие аргументов. Похоже, эти господа на полном серьезе считают себя носителями сокровенного знания...
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Миша, Вы еще забыли г-д Сепиашвили (я Вам о нем писала), Мусу Хаитова, детей Чазова, Бокерии и т.д.
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Анаферон, кстати, активно продвигает и академик Дыгай, включая, например, премии правительства РФ. Теперь, вот, продвинул Эпштейна. Ведь далеко не секрет, что избрание в академики давно связано с подковерной борьбой и к науке имеет отдаленное отношение. Сколько сейчас среди академиков реально выдающихся ученых, да еще и добившихся результатов своим трудом? Наверно, немногочисленное меньшинство. Академия РАН (собрание академиков, а не институты теперь ФАНО) превращается в подобие академии РАЕН, только с государственными стипендиями. И процесс этот уже не остановить.
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Комментарий скрыт в связи с низким рейтингом. Прочитать.
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Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
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...и поэтому — здоровья и побольше часов в сутках Михаилу Гельфанду и Александру Панчину. их просветительская деятельность сравнима по успеху в массах и эффективности с научными достижениями.
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Никогда не думал, что пропагандой можно заменить научные успехи.
Может подскажите, а ещё какая деятельность может быть эквивалентом науки???
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Михаил Гельфанд вполне приличный исследователь. Много занимался биоинформатикой и связанными с ней вещами. Не моя специальность, но довольно близко. И уж к схоластике он причастен не больше, чем подавляющее большинство учёных.
Если есть к нему конкретные научные претензии — выскажитесь конкретно.
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Странно, что ни сайт РАН (www.ras.ru/.../person.../...dentmembers.aspx...), ни РАМН (www.ramn.ru/index.php?option=com_content...) об этом не знают.
Члены-корреспонденты РАН
Членами-корреспондентами Российской академии наук избираются ученые, обогатившие науку…
RAS.RU
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indicator.ru/article/2016... -korrespondenty/
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Стоит отметить, что из новоизбранных членкоров биологического отделени я знаю 4х, и все очень даже годные ученые с приличными и свежими публикациями, достойным количеством цитирований и индексом Хирша...
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У импазы прекрасный курсовой эффект, кстати. Может, конечно, это плацебо, но с моим недоверием к сектантам, маловероятно
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[…] появляется заметка с очень резким заголовком «Академия, ты одурела!» по известной ассоциации с выборами 1993 года. В ней […]
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