Письмо Профсоюза работников Российской академии наук к членам РАН
Глубокоуважаемые члены РАН!
Академическая наука находится в тяжелой ситуации, непродуманные организационные меры и усиление бюрократического давления наносят ей серьезный вред. Однако наиболее острая в настоящее время проблема — финансы. Бюджетное финансирование науки сокращается уже не первый год, зарплатный фонд институтов сжимается, идут ползучие сокращения, не хватает денег на коммунальные услуги, на оплату налогов на имущество и т. д.
Министерство образования и науки предлагает в 2017 году существенно повысить бюджетное финансирование ведущих научных фондов — РФФИ и РНФ, — а также резко увеличить расходы на обеспечение выполнения Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года. Однако правительство может значительно урезать запрос министерства. Результатом этого станет дальнейшее ухудшение ситуации в науке, сокращения научных сотрудников и отток молодежи.
Расходы на фундаментальные исследования в нашей стране и ранее находились на позорно низком уровне: и в благополучном 2014 году Россия тратила на эти цели гораздо меньший процент ВВП, чем такие страны, как Венгрия, Польша, Португалия или Эстония. Даже находящаяся в условиях жесточайшей бюджетной экономии Греция тратит на фундаментальную науку заметно большую долю своего ВВП. Сейчас ситуация резко ухудшилась. О поставленной ранее цели довести расходы на исследования и разработки до 1,77% ВВП давно забыто — у правительства другие приоритеты. Похоже, расходы на исследования и разработки, в том числе и расходы на фундаментальные исследования, рассматриваются им как резерв для бюджетной экономии. Если не изменить отношение правительства к науке, на перспективах научно-технического развития страны можно будет поставить крест. Наша общая задача — не допустить этого!
Российская академия наук — наиболее авторитетная в стране научная организация, и хотя бы в силу этого Академия несет ответственность за состояние дел в науке, в первую очередь — в фундаментальной науке. По мнению Профсоюза работников РАН, без вмешательства Президента России добиться улучшения ситуации с финансированием науки невозможно. Поэтому Профсоюз призывает членов РАН на очередном Общем собрании РАН принять обращение к Президенту Российской Федерации, касающееся финансирования фундаментальной науки. Профсоюз работников РАН считает, что сейчас в первую очередь необходимо:
— в ближайшие годы довести расходы федерального бюджета на фундаментальные научные исследования до 0,22% ВВП;
— зафиксировать в разрабатываемой в настоящее время Стратегии научно-технологического развития РФ необходимость довести финансирование фундаментальной науки из средств федерального бюджета до 0,35% ВВП.
Даже в наиболее развитых странах поддержка фундаментальных исследований ведется не бизнесом, а государством, и ответственность государства за развитие науки должна быть зафиксирована на самом высшем уровне.
Глубокоуважаемые коллеги! Если сегодня не изменить отношение правительства к науке как к резерву для бюджетной экономии, завтра будет поздно. Действовать нужно сейчас и решительно. Надеемся, что Общее собрание РАН — самое авторитетное в России собрание ученых -выскажет свое отношение к этому вопросу.
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Метки: #215, бюджет, ВВП, государство, обращение, Общее собрание РАН, отношение, письмо, просьба, профсоюз работников РАН, РАН, РНФ, РФФИ, финансирование, финансирование науки
Какова практическая отдача от науки таково и её финансирование. Народу не нужна наука ради самой науки!
Финансироваться должна только та наука которая может дать реальную отдачу не позднее чем через семь лет
после постановки задачи. Ну а проходимцы от науки пусть ищут филантропов для финансирования своих идей.
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Кинем зигу, братишка?
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«Плезиозавры народу не нужны» © lol
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Народу не нужны нездоровые плезиозавры, народу нужны здоровые плезиозавры
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«Однако правительство может значительно урезать запрос министерства.»
Уверен, что представители профсоюза неоднократно и на разных уровнях слышали заявления, что увеличить финансирование науки невозможно из-за отсутствия средств.
Возможно, профсоюз работников РАН заинтересует то, что ЦБ РФ (в отличие от правительства) нашёл в нашей экономике (точнее, в банковской системе) свыше триллиона «лишних» рублей. Эти деньги по мнению ЦБ не могут принести никакой пользы и поэтому должны быть в ближайшие месяцы изъяты из системы и «заморожены» на депозитах в ЦБ.
Предлагаю попытаться выяснить, нельзя ли хотя бы малую часть этих денег использовать для нужд развития науки. Для начала можно обратиться к экономистам за консультацией. Например, к С.Ю. Глазьеву и А.А. Абалкиной. Они, конечно, люди слишком занятые для того, чтобы разъяснять широким слоям научной общественности экономические тонкости. Но неужели у них не найдётся хотя бы аспирантов, для которых популярное изложение основ изучаемой ими науки на конкретном примере ничего, кроме пользы, принести не может?
Было бы крайне интересно, на мой взгляд, разместить на сайте два материала, посвящённых этому крайне актуальному вопросу и исходящих из двух различных источников.
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[…] РАН опубликовал открытое письмо к членам РАН, в котором призывает академиков […]
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Вообще в связи с поиском денег на науку имеется много актуальных вопросов к экономистам. Например, есть такая интересная компания — «Роснефтегаз».
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««Роснефтегаз», председателем совета директоров которого является главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, получил разрешение разместить на депозитах в Газпромбанке до 1,8 трлн руб. ($29 млрд)...»
««Роснефтегаз» на 100% принадлежит государству. Через него оно владеет 69,5% «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,3% «Интер РАО». «Роснефтегаз» не ведет операционной деятельности, аккумулируя дивиденды на пакеты в госкомпаниях.»
«В марте «Роснефтегаз» сменил регистрационную форму с открытого акционерного общества (ОАО) на непубличное акционерное общество (АО). Согласно новой редакции Гражданского кодекса, компания получила право не раскрывать о себе никакой информации, включая годовые отчеты, которые она публиковала, будучи в статусе ОАО. Теперь информацию о своей деятельности компания будет раскрывать, только если этого захочет его акционер — государство...»
«Минфин также предложил изъять в бюджет все дивиденды «Роснефтегаза», а не четверть или половину, как раньше. Но при разработке проекта распоряжения об изъятии дивидендов чиновники столкнулись с трудностью: им не удалось оценить, сколько у «Роснефтегаза» денег...»
««Ведомости» со ссылкой на переписку чиновников написало, что «Роснефтегаз» проигнорировал просьбы Росимущества предоставить свою инвестпрограмму. Гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев в письме главе Росимущества Дмитрию Пристанскову, на которое ссылалось газета, пояснил, что компания отчитывается непосредственно перед президентом Владимиром Путиным.»
«В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в целом Путин «обладает основной картиной» о финансовом состоянии «Роснефтегаза». «Я не думаю, что он обладает всей текущей информацией, но в целом у него представление есть»...»
www.rbc.ru/business/27/10...9a79470e2c84ec10
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Может быть, вместо того, чтобы экономить гроши на науке, сесть и разобраться с имеющимися ресурсами? Хотя бы просто подсчитать, сколько есть и посмотреть, кто и как ими распоряжается?
Если там есть рынок, то почему он не работает? А если там никакого рынка нет, то зачем нужны все эти абсолютно непрозрачные акционерные общества?
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Да РАН давно пора разогнать, засилье недоученых с регалиями, последние выборы это очень хорошо показали: отрицательная селекция в действии
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Тупой разгон ничего хорошего не даст. Нужно начать проводить экономику в нормальное состояние. В процессе и выяснится, кто в РАН попал случайно. Например, во Франции после начала первой мировой отстранили от командования кучу генералов по причине полной неспособности к ведению боевых действий.
Практически невозможно сколько-нибудь грамотно радикально реформировать часть системы, не имея представления, как должна выглядеть система в целом и для чего эта система вообще нужна.
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Я бы вообще не финансировал фундаментальную науку. Финансировал только разработки которые дают отдачу гарантированно. А уж сами ученые, если считают нужным , могут отщипнуть часть на фундаментальщину -никто не против. Но если сорвут прикладной заказ-полетят головы.
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В СССР примерно так и было. Отраслевым институтам выделяли около 90% от всех расходов на науку. АН СССР получала оставшиеся 10%, из которых примерно половина шла на военные исследования. Так что на чисто фундаментальные разработки получалось несколько процентов — типовой норматив для накладных расходов.
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