Письмо Профсоюза работников Российской академии наук к членам РАН

Глубокоуважаемые члены РАН!

Академическая наука находится в тяжелой ситуации, непродуманные организационные меры и усиление бюрократического давления наносят ей серьезный вред. Однако наиболее острая в настоящее время проблема — финансы. Бюджетное финансирование науки сокращается уже не первый год, зарплатный фонд институтов сжимается, идут ползучие сокращения, не хватает денег на коммунальные услуги, на оплату налогов на имущество и т. д.

Министерство образования и науки предлагает в 2017 году существенно повысить бюджетное финансирование ведущих научных фондов — РФФИ и РНФ, — а также резко увеличить расходы на обеспечение выполнения Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года. Однако правительство может значительно урезать запрос министерства. Результатом этого станет дальнейшее ухудшение ситуации в науке, сокращения научных сотрудников и отток молодежи.

Расходы на фундаментальные исследования в нашей стране и ранее находились на позорно низком уровне: и в благополучном 2014 году Россия тратила на эти цели гораздо меньший процент ВВП, чем такие страны, как Венгрия, Польша, Португалия или Эстония. Даже находящаяся в условиях жесточайшей бюджетной экономии Греция тратит на фундаментальную науку заметно большую долю своего ВВП. Сейчас ситуация резко ухудшилась. О поставленной ранее цели довести расходы на исследования и разработки до 1,77% ВВП давно забыто — у правительства другие приоритеты. Похоже, расходы на исследования и разработки, в том числе и расходы на фундаментальные исследования, рассматриваются им как резерв для бюджетной экономии. Если не изменить отношение правительства к науке, на перспективах научно-технического развития страны можно будет поставить крест. Наша общая задача — не допустить этого!

Российская академия наук — наиболее авторитетная в стране научная организация, и хотя бы в силу этого Академия несет ответственность за состояние дел в науке, в первую очередь — в фундаментальной науке. По мнению Профсоюза работников РАН, без вмешательства Президента России добиться улучшения ситуации с финансированием науки невозможно. Поэтому Профсоюз призывает членов РАН на очередном Общем собрании РАН принять обращение к Президенту Российской Федерации, касающееся финансирования фундаментальной науки. Профсоюз работников РАН считает, что сейчас в первую очередь необходимо:

— в ближайшие годы довести расходы федерального бюджета на фундаментальные научные исследования до 0,22% ВВП;

— зафиксировать в разрабатываемой в настоящее время Стратегии научно-технологического развития РФ необходимость довести финансирование фундаментальной науки из средств федерального бюджета до 0,35% ВВП.

Даже в наиболее развитых странах поддержка фундаментальных исследований ведется не бизнесом, а государством, и ответственность государства за развитие науки должна быть зафиксирована на самом высшем уровне.

Глубокоуважаемые коллеги! Если сегодня не изменить отношение правительства к науке как к резерву для бюджетной экономии, завтра будет поздно. Действовать нужно сейчас и решительно. Надеемся, что Общее собрание РАН — самое авторитетное в России собрание ученых -выскажет свое отношение к этому вопросу.

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