Звездный парус: обсуждение продолжается

В начале лета известный меценат науки Юрий Мильнер и автор этого сообщения договорились о том, что «Троицкий вариант – Наука» станет одной из площадок общей дискуссии вокруг проекта «Звездный парус» (в оригинале «Starshot», но «звездный выстрел» по-русски звучит плохо).

Технически это организовано как дискуссионный форум на английском языке, так что участие людей, не умеющих читать по-английски, практически невозможно. Зато, если участник читает, но плохо пишет по-английски, он может писать по-русски. Все более-менее значимые вопросы и высказывания будут переведены. Дискуссии будут проходить здесь: http://starshot.trv-science.ru/. Форум уже действует. В преамбуле форума дана ссылка на описание концепции проекта.

В свое время на страницах ТрВ-Наука прошла горячая дискуссия по поводу этого проекта [1–2] . Сейчас тема немного «остыла», но не перестала быть интересной. Напомню, суть проекта — разгон многогигаваттной системой лазеров зонда весом порядка грамма до около 20% скорости света. Зонд запускается в направлении системы Альфа Центавра; прилетев туда через 20 лет, делает снимки и передает на Землю.

Авторы проекта утверждают, что они не нашли принципиальных препятствий к осуществлению проекта. Хорошо ли они искали — другой вопрос. В любом случае дискуссия по поводу проекта полезна вне зависимости от его реалистичности. Здесь завязано много интереснейших вопросов — от адаптивной оптики до физики взаимодействия излучения с веществом, от проблем передачи сигналов до стратегии исследования других звездных систем.

Думаю, что дискуссия может оказаться крайне интересной. ТрВ-Наука обещает приз в виде бессрочной подписки и нескольких хороших книжек тому, кто найдет-таки принципиальное препятствие, делающее проект неосуществимым.

1. Штерн Б. Двойка по физике Мильнеру с Хокингом. ТрВ-Наука. №202 от 19 апреля 2016 года. С. 5.

2. Штерн Б. Под «Звездным парусом» к Альфа Центавра. ТрВ-Наука. № 204 от 17 мая 2016 года. С.1–2.

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