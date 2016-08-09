Верной дорогой идете, господа

Наше государство не устает удивлять своим отношением к науке и ученым. СМИ доносят до нас всё больше удивительных новостей, которые были бы очень забавны, если бы не были столь серьезны. Вот, например.

Куда идем мы с другом Пятачком

«ФАНО просит у президента права относить к государственной тайне разработки академических ученых из вверенных агентству институтов», — сообщает «Коммерсантъ» (kommersant.ru/doc/3054852). Также агентство хочет попасть в перечень организаций, которые имеют право распоряжаться секретными сведениями.

В других материалах этого номера неоднократно упоминается о том, что ФАНО создавалось исключительно для управления имуществом Академии. Но поскольку любая бюрократическая система, для оправдания собственной значимости, стремится неограниченно расширяться как по численности, так и по зонам ответственности, то и ФАНО ведет себя ровно по знаменитой поговорке: «Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде».

В соответствии с проектом указа президента ФАНО намерено засекречивать сведения о научных разработках в военной сфере. Под амбарный замок попадут результаты работ по созданию и модернизации вооружения, информация о проводившихся ранее работах в области оружия массового поражения, сведения о показателях гособоронзаказа, достижения науки и техники в военной сфере и технологии двойного назначения. Ну а до кучи предполагается убрать долой с любопытных глаз данные о расходах на научно-исследовательские работы по созданию вооружений, прогнозные оценки научно-технического прогресса по направлениям, определяющим обороноспособность государства, сведения о внешней политике и внешней торговле России и данные о достижениях науки, «которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики».

Исходя из вышеизложенного, по сути, ЛЮБОЕ научное исследование может стать государственным секретом. С очевидными последствиями. Всё сильнее и сильнее нашу страну подталкивают в 20–30-е годы. Но не XXI, а XX века. Ну а такие мелочи, как дальнейшее разрастание аппарата ФАНО с увеличением расходов на содержание соответствующей структуры, в расчет можно не принимать. Ведь экономика России в таком замечательном состоянии, для определения которого тоже подходит народная мудрость: «Снявши голову, по волосам не плачут».

Вера и наука — близнецы-сестры

По материалам www.mgorskikh.com

«1 августа 2016 года в купольном зале палат Успенского мужского монастыря Саровская пустынь в рамках круглого стола „Вера и наука — взаимодействие во благо России“ состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с российскими учеными».

Подробностями встречи можно поинтересоваться у Интернета. Однако глянем на список участников со стороны «науки»: зам. председателя правительства РФ — зам. председателя ВПК Д. О. Рогозин; генеральный директор госкорпорации «Росатом» С. В. Кириенко; председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству А. А. Клишас; председатель комитета Госдумы ФС РФ по образованию В. А. Никонов; губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев; начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Ю. Г Сыч; со стороны научного сообщества — ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, академик РАН В. А. Садовничий; научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Р. И. Илькаев; президент Нижегородского государственного университета им. Н. В. Лобачевского, председатель Общественной палаты Нижегородской области Р. Г. Стронгин; директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков; генеральный конструктор по лазерным системам — зам директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по лазерному физическому направлению, директор Института лазерно-физических исследований, чл. -корр. РАН С. Г. Гаранин; а также некоторые безымянные академики РАН, ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ, сотрудники госкорпорации «Росатом», представители ряда научных учреждений и высших учебных заведений. Обалдеть! Ей-богу (здесь такое вступительное слово к месту), людям что, больше заняться нечем?! А у государства, видимо, действительно не осталось других способов поддержки науки, кроме как молитва. Но зато — от самого патриарха.

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