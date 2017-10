Новый патент МГУ: ультразвук для удаления опухолей

Ученые из лаборатории медицинского и промышленного ультразвука (LIMU) МГУ ведут исследования в области разрушения опухолей мягких тканей с применением ультразвуковых волн, без хирургического вмешательства. Исследователи получили патент на изобретение «Способ и устройство для неинвазивного локального разрушения биологической ткани». Разработка стала «Патентом недели» по версии Роспатента [1].

«Ультразвуковая волна легко проникает внутрь тела, и ее можно сфокусировать на опухоли. В точке фокуса мягкие ткани испытывают перегрев и очень высокое давление. Вследствие этого происходит денатурация белка, опухоль разрушается. После воздействия организм человека с помощью внутренних ресурсов избавляется от отмершей ткани. Таким образом, уничтожение опухолей возможно неинвазивным способом — без надрезов кожного покрова и тканей», — объясняет один из авторов исследования докт. физ. -мат. наук, проф. физического факультета МГУ Олег Сапожников. Его соавторы — Леонид Гаврилов, докт. техн. наук, гл. науч. сотр. Акустического института, и Вера Хохлова, докт. физ. -мат. наук, доцент МГУ.

В области неинвазивного локального разрушения тканей работают научные группы из разных стран: ученые МГУ сотрудничают со специалистами из Франции, Англии и Америки, а с недавнего времени еще и с Китаем. Лабораторией медицинского и промышленного ультразвука МГУ ведутся разработки в области новых механизмов проникновения ультразвуковой волны в мягкие ткани. Исследуются новые механизмы взаимодействия биологической ткани с мощной ультразвуковой волной, так называемым звуковым ударом, действующим как ударная волна. В области генерации ультразвуковых волн физиками МГУ создана антенная решетка из непериодически расположенных источников ультразвука, размещающихся по спирали. Результаты работ, посвященных данному методу, регулярно публикуются ими в российских и зарубежных журналах, среди которых серия статей текущего года в журнале Journal of the Acoustical Society of America.

«Речь идет об удалении опухолей из самых разных органов: среди них печень, почки, кости, щитовидная железа, желудок, даже глаза — все мягкие ткани, сквозь которые проходят ультразвуковые волны. Особенно актуально, конечно, удаление злокачественных опухолей. В частности, миома матки и рак предстательной железы уже лечатся с помощью ультразвуковых волн в клиниках России и мира. Ультразвук применяется даже в косметических целях: он способен разрушать жировую ткань. Но это достаточно экзотичный метод», — рассказывает Олег Сапожников.

По материалам пресс-службы МГУ им. М. В. Ломоносова



