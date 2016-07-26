Новый патент МГУ: ультразвук для удаления опухолей
Ученые из лаборатории медицинского и промышленного ультразвука (LIMU) МГУ ведут исследования в области разрушения опухолей мягких тканей с применением ультразвуковых волн, без хирургического вмешательства. Исследователи получили патент на изобретение «Способ и устройство для неинвазивного локального разрушения биологической ткани». Разработка стала «Патентом недели» по версии Роспатента [1].
«Ультразвуковая волна легко проникает внутрь тела, и ее можно сфокусировать на опухоли. В точке фокуса мягкие ткани испытывают перегрев и очень высокое давление. Вследствие этого происходит денатурация белка, опухоль разрушается. После воздействия организм человека с помощью внутренних ресурсов избавляется от отмершей ткани. Таким образом, уничтожение опухолей возможно неинвазивным способом — без надрезов кожного покрова и тканей», — объясняет один из авторов исследования докт. физ. -мат. наук, проф. физического факультета МГУ Олег Сапожников. Его соавторы — Леонид Гаврилов, докт. техн. наук, гл. науч. сотр. Акустического института, и Вера Хохлова, докт. физ. -мат. наук, доцент МГУ.
В области неинвазивного локального разрушения тканей работают научные группы из разных стран: ученые МГУ сотрудничают со специалистами из Франции, Англии и Америки, а с недавнего времени еще и с Китаем. Лабораторией медицинского и промышленного ультразвука МГУ ведутся разработки в области новых механизмов проникновения ультразвуковой волны в мягкие ткани. Исследуются новые механизмы взаимодействия биологической ткани с мощной ультразвуковой волной, так называемым звуковым ударом, действующим как ударная волна. В области генерации ультразвуковых волн физиками МГУ создана антенная решетка из непериодически расположенных источников ультразвука, размещающихся по спирали. Результаты работ, посвященных данному методу, регулярно публикуются ими в российских и зарубежных журналах, среди которых серия статей текущего года в журнале Journal of the Acoustical Society of America.
«Речь идет об удалении опухолей из самых разных органов: среди них печень, почки, кости, щитовидная железа, желудок, даже глаза — все мягкие ткани, сквозь которые проходят ультразвуковые волны. Особенно актуально, конечно, удаление злокачественных опухолей. В частности, миома матки и рак предстательной железы уже лечатся с помощью ультразвуковых волн в клиниках России и мира. Ультразвук применяется даже в косметических целях: он способен разрушать жировую ткань. Но это достаточно экзотичный метод», — рассказывает Олег Сапожников.
По материалам пресс-службы МГУ им. М. В. Ломоносова
1. www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/weekpatent21
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Метки: #209, LIMU, Вера Хохлова, волны, давление, исследования, Леонид Гаврилов, МГУ, Олег Сапожников, опухоль, патент, работа, рак, ультразвук, ученые, физика
Меня просто поражает система выдачи патентов. Просто удивительно.
Одни, что угодно могут делать — им никогда не выдадут патент. Шансов нет вообще.
А вот на вот такой идиотизм спокойно получают. Не работает такой механизм. Часами человек должен сидеть там. И то не факт, что будет воздействие.
Выдача патентов как публикация в журналах. Свои правильные доценты могут на любой бред получить бумажку.
Ну никак до этих людей не может дойти. Есть некоторые области деятельности человека — откуда надо метлой гнать всяких фальсификаторов. Ну не стоит благосостояние некоторых личностей — тех денег которые выделяет общество для них.
Лет несколько назад я подавал заявку на патент и общался с экспертами ФИПС. Основной претензией с их стороны был факт частичной публикации нами же своих данных в кратком сообщении. Тогда удалось решить проблему, предоставив в заявке расширенные данные по отношению к тому краткому сообщению. На прямой вопрос: «Может ли заявка содержать непроверенные или просто придуманные данные?» последовал ответ: «Это ваше личное дело, вы ведь сами платите госпошлину за подачу заявки и поддержание патента». Выходит, что за совсем небольшую сумму я могу запатентовать что угодно, отличающееся тем, что.
Маловато вы общались, значит. Во-первых, для авторов статей действует т.н. «льгота по новизне», т.е. в течении 6 месяцев ваши публикации не порочат новизну вашей заявки (п. 3 ст. 1350 ГК РФ). Во-вторых, при экспертизе проверяют новизну, изобретательский уровень и промышленная применимость. Если эксперт ФИПС выявит, что заявленное решение не может быть реализовано в виде материального объекта, то патент Вам не дадут, т.к. не будет критерия промышленной применимости.
По-моему, Вы гоните, как всегда. Не стоит свою неспособность к изобретательству оправдывать заговором. А использование ультразвука для дробления камней в почках известно очень давно, что полностью демонстрирует ваше невежество. И сидят там не часами, а минут 30 — 40.
Ну да конечно!!! Для Вас клетка которую надо разорвать звуковыми колебаниями — то же самое, что и инородный камешек имеющий относительно маленький предел прочности на разрыв. Окружённый к тому же жидкостью.
К тому же как Вы там собрались — допустим даже создав такое мощное излучение ультразвука — объяснить волне??? Ты туда ходи и там всё ломай, а вот это не трогай???
Даже лейкоциты не в состоянии определить где там раковая и где там нормальная???
Если уж так хотите всё там нагревать и изжарить, что сложного в том — ввести два тонких электрода и строго определённые участки сжечь???
Ясно одно!!!
Ещё один новый прогрессивный метод лечения — который не работает.
Волне «объясняют» с помощью её фокусирования в малую область, которую хотят разрушить. А точность фокусирования гарантируется либо известной геометрией, либо тем или иным способом визуализации (тот же ультразвук или МРТ). Почитайте хотя бы Википедию, прежде чем ставить большое количество восклицательных и вопросительных знаков после каждого предложения. Например, наберите в поиске HIFU (High-intensity focused ultrasound). Если по каким-то причинам не хотите читать на басурманском, почитайте на русском, опять же начиная с рабоче-крестьянской Википедии: см., например, там статью «Фокусированный ультразвук высокой интенсивности в медицине».
Я вроде вопрос задал совсем другой.
К тому же, что за маниакальное стремление всё сжечь и под лечением понимается уничтожение всего живого, что может находится в некотором месте.
То есть считаете замечательным сжечь в организме некоторый кусок тканей и оставить его гнить в организме до тех пор пока не расосётся???
А ещё есть какие нибудь гениальные идеи????
Почитайте всё же хоть что-то (см. выше), кроме короткой заметки о патенте. Конечно, если Вам это действительно интересно, как тысячи людей и десятки фирм используют мощный ультразвук в медицине уже много лет. А если неинтересно и просто не нравится сам факт написания людьми патентов, то надо это обсуждать где-то в другом месте.
И опять вы щеголяете невежеством — опухоли имеют сильно отличную от окружающей ткани плотность. На этом основано удаление аденомы простаты на ощупь — хирург нащупывает (там не увидишь) намного более плотные, чем окружающая ткань, узлы и выковыривает их пальцем.
Александр, здесь Вы, увы, неправы. По плотности опухоли практически не отличаются от здоровой ткани: то, что мы при ощупывании (пальпации)чувствуем как уплотнение, связано с повышенным сдвиговым модулем (и связанным с ним модулем Юнга), а не с увеличенной плотностью. Медузу, плавающую в воде (а значит имеющую равную с водой плотность) мы ощущаем как что-то «более плотное», даже если она не жалит. На этой особенности опухолей даже создан метод ультразвуковой диагностики, уже вошедший в практику, называемый shear wave elasticity imaging. Но хотя плотность опухолей слабо отличается от плотности здоровых тканей, имеется много других способов отличить одно от другого.
А, Вы про плотность в том смысле, как ее физики определяют... Ну да, такая плотность та же. Но для врачей естественно называть плотностью именно то, что Вы правильно поименовали «повышенным сдвиговым модулем». Практически во всех медицинских статьях это величают «плотностью». И практически всегда опухоли на ощупь сильно мягче или сильно тверже окружающих тканей. Я это про эту привычку врачей достоверно знаю, так как мне из шеи удаляли преогромную (3 на 5 см) опухоль — все, как один величали «плотностью» — и на УЗИ специалисты писали «образование высокой плотности», и рентгенологи «образование высокой плотности».
А может быть и отношение массы к объему сильно больше или сильно меньше у многих типов опухолей (у опухолей костной ткани, например). Так что тут не могу с Вами однозначно согласиться.
Но я понял, в заявленном изобретении упомянутое свойство тканей опухоли не используется, а используется просто фокусировка ультразвука. Правильно я понимаю?
Похоже, что так.
Ну вообще-то уже есть коммерческий продукт см MRgFUS , так что технология не новая и работает. А патенты? В России патент получить очень даже несложно
Какие деньги на них выделяются? Почитайте как работает патентное право. Ты платишь за поддержание патента. И не важно что ты изобрел, если до этого это никто не патентовал, то вы получите патент заплатив все пошлины. Патент дадут любому кто оформит патент по всем правилам и заплатит пошлину. Не пускают в России? Ну патентуйся за границей, если можешь в английский.