Образование

Задевая за живое

Образование 4 комментария 67100 просм., 16 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

Важнейший нюанс восприятия молекулярной биологии в отечественных реалиях: ее традиционно слабо преподают, особенно в сравнении с «классическим» физматом, в школах и вузах России. Кроме того, в нашей стране очень слабо развита био- и фарминдустрия — и в отсутствие индустриального, промышленного «заказа» не сложилось никаких типовых подходов к базовому образованию в этих областях. В итоге эта сфера малопонятна для молодежи, даже искренне мотивированной на «поиск себя» и на погружение в новые области знаний.

Между тем современная молекулярная биология — важная часть фундаментального знания о мироустройстве. Потому задачей первоочередной важности в биологическом образовании мне видится разговор об общности законов природы, — управляющих и окружающим нас миром в целом, и миром живого в частности. Базовое устройство объектов, составляющих мир живого, как и общие принципы течения процессов в этом мире, можно обсуждать, оперируя простыми, интуитивно понятными категориями. И как итог переноса озвученных тут мыслей в непосредственную практику появился этот курс «Введение в молекулярную биологию и биомедицину» (https://stepic.org/549). Я надеюсь, что это первый кирпичик в попытке выстроить новое, современное понимание базового биологического образования. Я буду рад отклику всех заинтересованных людей.

Пётр Власов,
senior postdoc в Centre for Genomic Regulation (CRG), Барселона

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , , , , , ,

 

4 комментария

  • Михаил Фёдоров Фейсбук:
    18.07.2016 в 22:34

    Петр, все учебные курсы, данной платформы, доступны массам? А то при просмотре, уже выскочило уже «страшное предупреждение», что ресурс по данному IP — закрыт.

    Ответить
  • Nikolay Botov:
    19.07.2016 в 2:44

    Я прочитал , Петр, Вашу краткую информацию о курсе на сайте Степик.Орг.

    Так как она очень краткая, то её надо бы вам слегка расширить и поместить прямо сюда, чтобы можно было быстро и эффективно её обсуждать.

    Некоторые простые мысли по поводу вашего курса:--

    1) Так как этот курс предназначен для школьников, то его надо устроить как «музейный экспонат» (Слайды, рисунки, большие фото,краткие тексты) по типу того, как устроены экспозиции для школьников по ряду наук в Музее Натуральной Истории в Нью-Йорке. Цель таких экспозиций — это дать наглядное пособие для БЫСТРОГО ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ основных концепций науки , — и тем самым талантливый школьник может за 2-3 недели достичь уровня студента 2-4 курсов ВУЗа (до степени Бакалавра).

    2) Предмет вашего курса важный, современный, но есть ряд замечаний:--

    «Наукой о Живом» в России интересовались давно многие ученые, но кафедр с таким названием не было. А значит не была сформулирована область знания, предмет этой науки. Это была в СССР и США просто некая смесь биологии, физики, биофизики, приборов и немного медицины. Кафедры «Лайф Сайенс» стали появляться в США в 1993-95 годах. Особого нового в них не было. Сейчас в последнии годы ряд крупнейших университетов и НИИ в США под термином и наукой «Наука о Живом» понимают науки и ареал более старые (19 и первой половины 20 века)(типа Палеонтология, Физиология Растений, и тд).

    3) Таким образом, ваш курс нуждается в ФИЛОСОВСКОМ и НАУЧНО-предметном-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ,

    4) Вы отметили, что математику в вашем курсе давать вы избегаете. Да это трудно дать школьникам , а то и СОЗДАТЬ их, некоторые современные концепции и подходы к статистики, теории систем, матмоделированию и тд и тд Но школьники уже кое что знают о рядах и прогрессиях, комбинаторики и статистики, об Интернете-Веб- и Кибер-моделировании. Подумайте и создайте схемы, иллюстрации и часть формул для «музейной» экспозиции вашего курса для школьников!

    Ответить
  • aosypov:
    19.07.2016 в 18:37

    Чтобы что-то конкретное сказать, надо скачать сам материал.

    Ответить
  • Любовь:
    15.07.2017 в 18:04

    Пётр Власов, большое спасибоза курс.

    Моей дочери он наеврное ещё не по возрасту, но буду надеяться, что он останется доступным и через нескольк лет.

    Поддерживаю предложения Nikolay Botov.

    Ответить

Добавить комментарий

Недопустимы спам, оскорбления. Желательно подписываться реальным именем. Аватары - через gravatar.com
 