Задевая за живое
Важнейший нюанс восприятия молекулярной биологии в отечественных реалиях: ее традиционно слабо преподают, особенно в сравнении с «классическим» физматом, в школах и вузах России. Кроме того, в нашей стране очень слабо развита био- и фарминдустрия — и в отсутствие индустриального, промышленного «заказа» не сложилось никаких типовых подходов к базовому образованию в этих областях. В итоге эта сфера малопонятна для молодежи, даже искренне мотивированной на «поиск себя» и на погружение в новые области знаний.
Между тем современная молекулярная биология — важная часть фундаментального знания о мироустройстве. Потому задачей первоочередной важности в биологическом образовании мне видится разговор об общности законов природы, — управляющих и окружающим нас миром в целом, и миром живого в частности. Базовое устройство объектов, составляющих мир живого, как и общие принципы течения процессов в этом мире, можно обсуждать, оперируя простыми, интуитивно понятными категориями. И как итог переноса озвученных тут мыслей в непосредственную практику появился этот курс «Введение в молекулярную биологию и биомедицину» (https://stepic.org/549). Я надеюсь, что это первый кирпичик в попытке выстроить новое, современное понимание базового биологического образования. Я буду рад отклику всех заинтересованных людей.
Пётр Власов,
senior postdoc в Centre for Genomic Regulation (CRG), Барселона
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Метки: #208, биолог, биология, знания, молекулярная биология, образование, Петр Власов, преподавание, фундаментальная наука, фундаментальные знания
Петр, все учебные курсы, данной платформы, доступны массам? А то при просмотре, уже выскочило уже «страшное предупреждение», что ресурс по данному IP — закрыт.
Я прочитал , Петр, Вашу краткую информацию о курсе на сайте Степик.Орг.
Так как она очень краткая, то её надо бы вам слегка расширить и поместить прямо сюда, чтобы можно было быстро и эффективно её обсуждать.
Некоторые простые мысли по поводу вашего курса:--
1) Так как этот курс предназначен для школьников, то его надо устроить как «музейный экспонат» (Слайды, рисунки, большие фото,краткие тексты) по типу того, как устроены экспозиции для школьников по ряду наук в Музее Натуральной Истории в Нью-Йорке. Цель таких экспозиций — это дать наглядное пособие для БЫСТРОГО ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ основных концепций науки , — и тем самым талантливый школьник может за 2-3 недели достичь уровня студента 2-4 курсов ВУЗа (до степени Бакалавра).
2) Предмет вашего курса важный, современный, но есть ряд замечаний:--
«Наукой о Живом» в России интересовались давно многие ученые, но кафедр с таким названием не было. А значит не была сформулирована область знания, предмет этой науки. Это была в СССР и США просто некая смесь биологии, физики, биофизики, приборов и немного медицины. Кафедры «Лайф Сайенс» стали появляться в США в 1993-95 годах. Особого нового в них не было. Сейчас в последнии годы ряд крупнейших университетов и НИИ в США под термином и наукой «Наука о Живом» понимают науки и ареал более старые (19 и первой половины 20 века)(типа Палеонтология, Физиология Растений, и тд).
3) Таким образом, ваш курс нуждается в ФИЛОСОВСКОМ и НАУЧНО-предметном-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ,
4) Вы отметили, что математику в вашем курсе давать вы избегаете. Да это трудно дать школьникам , а то и СОЗДАТЬ их, некоторые современные концепции и подходы к статистики, теории систем, матмоделированию и тд и тд Но школьники уже кое что знают о рядах и прогрессиях, комбинаторики и статистики, об Интернете-Веб- и Кибер-моделировании. Подумайте и создайте схемы, иллюстрации и часть формул для «музейной» экспозиции вашего курса для школьников!
Чтобы что-то конкретное сказать, надо скачать сам материал.
Пётр Власов, большое спасибоза курс.
Моей дочери он наеврное ещё не по возрасту, но буду надеяться, что он останется доступным и через нескольк лет.
Поддерживаю предложения Nikolay Botov.