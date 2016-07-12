Задевая за живое

Важнейший нюанс восприятия молекулярной биологии в отечественных реалиях: ее традиционно слабо преподают, особенно в сравнении с «классическим» физматом, в школах и вузах России. Кроме того, в нашей стране очень слабо развита био- и фарминдустрия — и в отсутствие индустриального, промышленного «заказа» не сложилось никаких типовых подходов к базовому образованию в этих областях. В итоге эта сфера малопонятна для молодежи, даже искренне мотивированной на «поиск себя» и на погружение в новые области знаний.

Между тем современная молекулярная биология — важная часть фундаментального знания о мироустройстве. Потому задачей первоочередной важности в биологическом образовании мне видится разговор об общности законов природы, — управляющих и окружающим нас миром в целом, и миром живого в частности. Базовое устройство объектов, составляющих мир живого, как и общие принципы течения процессов в этом мире, можно обсуждать, оперируя простыми, интуитивно понятными категориями. И как итог переноса озвученных тут мыслей в непосредственную практику появился этот курс «Введение в молекулярную биологию и биомедицину» (https://stepic.org/549). Я надеюсь, что это первый кирпичик в попытке выстроить новое, современное понимание базового биологического образования. Я буду рад отклику всех заинтересованных людей.

Пётр Власов,

senior postdoc в Centre for Genomic Regulation (CRG), Барселона

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