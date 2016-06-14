Почему я не баллотируюсь в РАН?
И в них, магический, как Демон,
Вселенной правит, возлежит,
Антибукашкин, академик,
И щупает Лоллобриджид.
Андрей Вознесенский
Объявлены новые выборы в члены РАН. В мае 2016-го по всей стране прошли заседания ученых советов, на которых выдвинуты кандидаты в Академию. Образовалась очередная очередь желающих войти в число бессмертных. Своевременно получил и я напоминание от дирекции, что пора выдвигаться, однако, после некоторого размышления, решил отказаться. Поскольку уже несколько человек с удивлением отнеслись к такому решению и потребовали объяснений, я подумал, что надо высказаться публично.
В народной мифологии представление об академиках как о высшей элите страны, уступающей по обласканности судьбой разве лишь министрам и членам Политбюро, укоренилось с послевоенных времен, когда у тех, кто ковал ракетно-ядерный щит Родины, было, действительно, всё, что они могли пожелать. Тогда же появилась практика рассматривать звание академика как награду директору института за решение его коллективом сложной научно-технической задачи, даже если его личный вклад имел мало отношения к науке. В результате в АН СССР стало много директоров, которые прославились не научными, а организаторскими способностями. Такие директора стали выбирать в Академию себе подобных, подобные — себе подобных и т. д. В результате стало проблематичным соответствие части академиков Уставу, где сказано, что «Действительными членами Российской академии наук избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепенного научного значения» [1]. Все-таки роль директора не научная, а организаторская, а за решение коллективом сложной и важной научно-технической или научно-организационной задачи нужно давать премии, ордена и медали, но никак не звания академиков.
Конечно, мне скажут, что напрасно я позорю Академию, репутация которой и так уже упала в ходе реформы. А что сделали сами академики, чтобы поднять репутацию РАН? Такие члены РАН, как М. В. Ковальчук, наоборот, делают всё, чтобы растоптать представление о РАН как о сообществе независимых авторитетных ученых [2]. Научные сотрудники возмущены, а большинство членов РАН молчит или обсуждает создавшуюся ситуацию только между собой. Лишь единицы возвышают голос, обращаясь к обществу и власти.
Внутренние дела Академии тем более не обсуждаются публично. Пожалуй, единственное выступление в печати академика с публичной критикой Президиума РАН — письмо академика Ф. Л. Черноусько [3], вызывающее большое уважение прежде всего своей принципиальностью.
Я участвовал в выборах в члены-корреспонденты РАН шесть раз, начиная с 1997 года. Сначала по спискам «молодых», потом — по спискам «стариков». Был выдвинут и в 7-й раз в 2013-м, и документы уже ушли в Москву, но… грянула реформа РАН, и выборы отменили. Теперь выборы назначены вновь. Предыдущие выборы были пять лет назад, в декабре 2011 года. Изменилось ли что-то за эти пять лет? И да, и нет.
В мае 2011 года, как раз перед началом очередного выдвижения, появился знаменитый пост Дмитрия Дьяконова (ник на форуме — ДД) на форуме Сайнтифик.ру: «Усмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом» [4], где предлагался радикальный план реформирования РАН изнутри. И сказаны пророческие слова: «Если не провести немедленно плавную и контролируемую учеными реформу РАН изнутри, она неизбежно будет реформирована снаружи на тяжелых условиях, на которые ученые влиять не смогут, или же РАН попросту потеряет свое величие, значение и независимость, повторив, например, путь Академии сельскохозяйственных наук». Слова пророческие до жути, поскольку РАН не просто повторила путь РАСХН, а влилась в нее (или слилась с ней — теперь уже не разобрать).
Однако РАН продолжает действовать так, как будто ничего не случилось, опираясь на Устав, который изменился лишь чисто косметически. Стоит ли участвовать в выборах в такую РАН?
С одной стороны, ставшие членами РАН получат возможность влиять на РАН изнутри, влиять на Устав, на исход выборов и т. д. С другой стороны — эта возможность эфемерна: консервативное большинство никогда не допустит радикальных изменений. Можно ли представить, например, что пройдет «5-й пункт» предложений ДД «5. Ликвидация после принятия нового Устава феодальной системы пожизненной стипендии членам РАН и других сословных привилегий. Пожизненная стипендия сохраняется уже избранным членам РАН»? Если бы этот пункт приняли, я, честное слово, сразу бы пошел на выборы. Потому что не за деньги, а за идею. Потому что это означало бы, что тон в РАН стали задавать те академики, которых я глубоко уважаю и научными достижениями которых восхищаюсь.
1. Устав РАН. ras.ru/about/rascharter.aspx
2. Как вся РАН станет КНБИКС? http://trv-science.ru/2016/05/29/kak-vsya-ran-stanet-knbiks/
3. Черноусько Ф. Л. На ошибках учатся? // ТрВ-Наука, № 196 от 26 января 2016 года
4. ДД05.2011. www.scientific.ru/dforum/scilife/1305883850
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Жаль, нет как в Фейсбуке кнопки «лайк». Позиция Александра Фрадкова внушает уважение.
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Зря, что не пытаетесь баллотироваться. Чем больше в РАН будет тех, кто хочет внутренних реформ, тем больше шансов эту реформу осуществить.
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Уже поздно. Порочна сами принципы построения организации, несмотря на то, что в ней хватает и достойных людей. Гинзбург сколько пытался бороться с застоем и «отрывом от народа» верхушки РАН. И ничего не смог, со всем своим авторитетом нобелевского лауреата, «Васьки слушали да ели».
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Гм ... первое высказывание типа «мне стыдно бы было быть в этой академии?» Раньше стыдились только членства в Партии, быть коррупциози (известный в литературе тип печального воришки), вертухаем ... Теперь дошла очередь и до академии? Пожалуй и прав ... «систему менять надо» как говаривал при Советах водопроводчик. Без этого — напрасная трата сил и времени
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Автор неточен: М.Ковальчук не член РАН, его не приняли, не прошел по Отделению физики. И вот тогда началось то, что началось 3 года назад.
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Ковальчук не академик, но членкор
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Во всем происходящем принципиально важно, что он НЕ академик.
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Мне не понятно, почему вопросу об академических стипендиях придается столь принципиальное значение. Выглядит, честно говоря, как какой-то неуместный идеализм и чистоплюйство. Этак можно предложить всем ученым работать «не за деньги, а за идею» :)
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Потому что это деньги на за работу, а за погоны. Чистоплюйство — это когда академик, получающий «просто так» за раз полтора десятка аспирантских стипендий, начинает рассуждать « в науку молодежь не идет».
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Так может лучше поднять вопрос о повышении стипендий аспирантам?
Возьмем более приземленный вариант — доплата за степени. Я, к примеру, получаю доплату за кандидатскую степень, так сказать, «за погоны». Есть много криков со стороны тех же персонажей, что, мол, эти доплаты надо отменить. Честно скажу: я против отмены. Потому что зарплата у меня и так небольшая, а будет еще меньше. Никакого механизма компенсации этого уменьшения, конечно, не предлагается. Людей, которые предлагают уменьшить зарплаты своим коллегам, я назвал чистоплюями. Можно придумать что-нибудь пожестче.
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Уважаемый коллега,
речь не идет об этом «приземленном варианте». Тем более, что доплаты за степень на федеральном уровне уже отменены, точнее, включены в должностные оклады. Речь о том, что не все ладно в Академии. Те, кто руководит наукой и нами, научными сотрудниками, должны быть не только научными, но и моральными лидерами. А наличие «академической пенсии» этому мешает.
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Чистоплюйство — это когда академик, получающий «за просто так» полтора десятка аспирантских стипендий, начинает рассуждать «в науку молодёжь не идёт».
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Такой разброс — верный признак того, что система гнилая. Второй признак — отсутствие обратных связей: завравшегося и заворовавшегося академика, явно и целенаправленно уничтожающего науку, нельзя снять с поста, пусть весь институт против него, — академик вообще неприкасаем.
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Алферова из ФТИ выгнали именно за его любовь к деньгам.
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Вы думаете Забродский лучше.
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вполне согласен членам ран вполне комфортно руководить окружающими их нищими да и бесправными сотрудниками и пран и члены ран вполне решили свои личные материальные проблемы ничто иное их в общем не волнует
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В академических институтах уже давно на выборы идут всевозможные заведующие (лабораторией, сектором, отделом, отделением). Иногда для приличия их разбавляют 1-2 реально работающими учеными. А так основной стимул эта самая пожизненная стипендия. Какое мещанство!
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«Те, кто руководит наукой и нами, научными сотрудниками, должны быть не только научными, но и моральными лидерами. А наличие «академической пенсии» этому мешает.»
Когда стадо поворачивает обратно, первыми идут хромые бараны.
Лидерами при движении куда? На некоторых направлениях «академическая пенсия» полезна, а на некоторых наоборот.
Куда идём?
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Все правильно в статье. Но не надо быть пророком: число желающих попасть туда не будет сильно уменьшаться со временем. Те же герои «диссернета», отпихивая друг друга, толпой попрутся к этой кормушке...
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Справедливости ради, «к кормушке» рвутся все. На последних выборах пытались пройти и активисты «Диссернета» (Гельфанд) и ТрВ (Штерн). Посмотрим, в какой степени они готовы теперь согласиться с Фрадковым. Лично я не верю в возможность положительных изменений в этой системе изнутри.
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Я имел в виду не активистов (разоблачителей, Ростовцева и др), а персонажей, пойманных на жульничестве. Ну, если активисты тоже... получается, что, действительно, все.
Замечу, что, например, в Королевском физ. обществе (Великобритания), правила совсем другие. Там не платят, а, наоборот, избранные в него платят взносы. Но чтобы быть избранными, не надо собирать бумажкки, характеристики, кланяться начальству... Общество само, на периодических собраниях, избирает новых членов, а потом звонят и говорят: уважаемый Джон, мы Вас избрали, Вы не против?
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Не стоит идеализировать людей. Они всюду одинаковы. Поэтому грызня за членство в королевском обществе идет отчаянная. Кадидаты задействуют всевозможные механизмы ублажения голосующих.
Это мировая проблема — неважно, кто ты, важно, от кого ты вышел. Ты мне — я тебе. А печеньки за FRS тоже неслабые, идут через распределение грантов.
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Я никого не призывал отказываться от выборов. Это мой личный frexit, и это трудное было решение. И, заметьте, Дьяконова тоже провалили в 2011 году, что может ввести «доброжелателей» в соблазн говорить, что ОНР создали провалившиеся на выборах в РАН. На самом деле провал развязал руки, как пишет и цитируемый Вами Шкловский. К тому же часто выдвигаться заставляет начальство, зная, что в академических традициях измерять научный уровень института числом работающих в нем членов РАН.
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«...в академических традициях измерять научный уровень института числом работающих в нем членов РАН.»
Вот именно. Только раньше это коррелировало с выполнением задач, поставленных экономикой перед наукой, а, теперь, спустя двадцать пять лет после исчезновения этой обратной связи, оно коррелирует сами знаете с чем. И будет коррелировать, пока обратная связь не будет восстановлена.
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«... каждый член Королевского общества обязан ежегодно платить в казну общества 5 фунтов. Теперь поговорим о правах, каждый член означенного общества имеет право совершенно бесплатно получать периодические издания своего отделения. В среднем выходит фунтов на 7 с половиной. Так что быть членом Королевского общества — выгодно, джентльмены!..» ©http://www.lib.ru/MEMUARY/SHKLOWSKIJ/eshelon.txt_with-big-pictures.html
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Давно пора ввести индекс публикационной активности ученого (Пи)
(см мою заметку на ТрВ гайд парке от 16.09.2013)
и делать защиты своих публикаций
при достижении пороговых значений индекса Пи.
на получение научных степеней(которых учредить 5-7 и более)
Чем выше степень- тем больше «стипендия» за степень.
И все.
А академик- почетное звание (без доп оплат)
получаемое путем избрания среди достойных, которых выдвигают коллективы.
Почти так как сейчас.
Но уверен,
НЕ БУДЕТ ДОПЛАТ- НЕ БУДЕТ И ОЧЕРЕДИ НА ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ.
А зачем избираться?
А затем, что звание обязывает и позволяет принимать
организационные и управляющие решения...
Так что все сбалансируется.
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«НЕ БУДЕТ ДОПЛАТ- НЕ БУДЕТ И ОЧЕРЕДИ НА ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ»
«А затем, что звание обязывает и позволяет принимать организационные и управляющие решения...»
Во-первых, деньги сейчас в руках ФАНО. Оно решения и принимает.
Во-вторых, если вдруг наличие звания позволит принимать организационные и управляющие решения, то автоматически появятся и доплаты. Только в другой форме.
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Извините, это уж чересчур.
Это, чтобы люди, вместо того, чтобы заниматься наукой, занимались этой ерундой? Считали ссылки, добивались каких-то бессмысленных званий и степеней??
Количество ссылок, вообще — далеко не показатель. Знаю ряд примеров, когда много ссылок на неправильную работу (даже очень известных, уважаемых людей), и наоборот, на правильную, но с немодной идеей, ссылок практически нет. Вообще, полезно иметь в виду, что — извините — дураков все-таки больше, даже в науке. Если судить по ссылкам, то работа, которую 100 раз обругали, в 100 раз лучше работы, которую 1 раз похвалили.
Вот Гриша Перельман — крайность, конечно, но это — настоящий ученый. Ему наплевать на ссылки и даже на деньги...
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«Считали ссылки, добивались каких-то бессмысленных званий и степеней??»
А почему бы и нет? Здоровое честолюбие, стремление быть впереди других — не самый плохой мотив создавать что-то полезное.
Совершенно другой вопрос — как этим естественным для многих стремлением разумно пользоваться. Например, ссылки — хороший вспомогательный показатель при выборке достаточного объёма. То есть для каждого конкретного человека — плохой, а для многих сразу — хороший. Только его нельзя делать функционалом. Аналогично: если степени присуждаются людьми, чьи достижения подтверждены практикой — это хорошо.
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Гриша ваш, прошу прощения, натуральный юродивый, а ученый — это профессия, такая же, как токарь или пекарь, со своей конечно, спецификой. В каждой профессии есть свои квалификационные разряды, видя которые работодатель дает больше денег. И ученые — не исключение. У них — такие же табеля, премии, надбавки, как и у всех иных наемных работников.
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И чуть-чуть про автора — Александра Фрадкова — его же собственными словами.
http://onr-russia.ru/content/итоги-выборов-в-ран-2016
1. «Свою область — процессы управления, отделение ОЭММПУ, я посмотрел внимательнее. Вот что увидел.
На 2 вакансии академиков по процессам управления прошли:
Алешин Б.С. — был президент-генеральный директор ОАО « АВТОВАЗ ». сейчас — директор ЦАГИ. (Хирш H=3)
Чернышев С.Л. — бывший директор ЦАГИ, сейчас — генеральный директор ЦАГИ, член-корром стал в 2011 г. (Хирш H=6)
Не прошел декан матмеха СПбГУ Г.А. Леонов (Н=25)
На „молодежные“ вакансии академиков по процессам управления прошли:
Желтов С.Ю. — директор ГосНИИАС (Хирш Н=12)
Якушенко Е.И. — начальник Военно-морского политехнического института, член-корром стал в 2011 г. (Хирш Н=3) (единственный из Питера!)
Каляев И.А. — Директор НИИ многопроцессорных вычислительных систем им. академика А. В. Каляева. (Хирш Н=10)
No comment.»
2. «На молодежную вакансию прошел сильный член-корр Сергей Решмин из ИПМех РАН. Остальных не комментирую.»
Рекомендую желающим попробовать угадать, что «сильного» Александр Львович нашёл в последнем персонаже.
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Я просто знаю работы Решмина, они мне нравятся, считаю их сильными. Чего тут угадывать?
Вот Вы угадайте, почему избраны остальные из тех, кого Вы упомянули. А еще сосчитайте, сколько родственничков сильных мира сего прошло. Даже по телевизору в новостях успокаивали: мол, не сам Дворкович прошел, а его племянник.
Нет, это число не сосчитать, пожалуй. Лучше угадайте, за какие научные заслуги избрали Киссинджера. Угадали?
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1. «Вот Вы угадайте, почему избраны остальные из тех, кого Вы упомянули.»
Если я хотя бы намекну, почему избрали знакомых мне деятелей из ЦАГИ, меня тут же уволят.
2. «Я просто знаю работы Решмина, они мне нравятся, считаю их сильными. Чего тут угадывать?»
Вам нравится оценивать по индексу. Какой у него Хирш? Почему именно для него индекс не указан?
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У Решмина Н=5 по WoS Core Collection, H=9 по РИНЦ. Это больше, чем у других прошедших молодых. И очередной раз подтверждает, что индекс в целом верно оценивает уровень ученого, а выборы в РАН — нет.
А вообще для молодых Хирш — слабоадекватный показатель. Их лучше оценивать по показателю m, который также ввел Х.Хирш в своей знаменитой статье (см. isterligov.blogspot.ru/2013/11/m.html) Для автора m-индекс определяется как h-индекс, деленный на число лет с момента выхода его первой публикации. В отличие от h, этот показатель способен не только расти, но и убывать.
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1. «Это больше, чем у других прошедших молодых.» = «применительно к подлости».
2. «А вообще для молодых Хирш — слабоадекватный показатель.»
Да и для «старых» не особенно. Итак, с чепухой закончили. Теперь, для начала, немного более серьёзный вопрос о преподавании.
Какой опыт преподавания имел Решмин на момент присуждения ему «профессора РАН»? В каких учебных заведениях, с какого года и какие именно курсы? Сколько у него было студентов?
Когда он вообще начал преподавательскую деятельность?
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Предпочитаю на форумах персональные данные не обсуждать, тем более с анонимами. Регистрируйтесь на сайте ОНР, там поговорим открыто. Хотя при существующем порядке выборов в РАН мнение посторонних все равно не стоит ни гроша.
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А эти данные (что, где, когда и кому преподавал «сильный член-корр») секретны? Их нельзя обсуждать на форумах? Я и не знал.
Я думал, что секретно то, что мне рассказали. Всякие конференции, съезды, сессии, просто разговоры с народом иногда приносят чудные новости. Как та, которую мне поведали в связи с докторской защитой рассматриваемого персонажа люди, связанные через знакомых с ВАК. Будучи человеком не первой молодости и (как мне казалось) несколько «принюхамшись» к таким открытиям, всё равно сильно удивился.
Однако, сравнив кандидатскую и докторскую диссертации персонажа (не по буквам, а по существу), поверил. Конечно, если обе эти диссертации тоже секретны, то прошу прощения за нескромность.
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АЛФ, вы уже столько взмутили вокруг академии, то вас, наверное, никогда не изберут. Ну кому охота пускать источник возмущения внутрь?
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Нынешняя система его бы не выбрала в прошлом и не выберет в будущем независимо от экспертизы. Но перспективы у ALF есть, причём совершенно реальные.
Его час наступит, когда к власти придут совсем другие люди. И очень хотелось бы, чтобы тогда, когда эти люди согласно давней национальной традиции начнут действовать кувалдой, он показал им правильные цели.
А то снова, опять же по традиции, наломают дров.
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