Почему я не баллотируюсь в РАН?

И в них, магический, как Демон,

Вселенной правит, возлежит,

Антибукашкин, академик,

И щупает Лоллобриджид.

Андрей Вознесенский

Объявлены новые выборы в члены РАН. В мае 2016-го по всей стране прошли заседания ученых советов, на которых выдвинуты кандидаты в Академию. Образовалась очередная очередь желающих войти в число бессмертных. Своевременно получил и я напоминание от дирекции, что пора выдвигаться, однако, после некоторого размышления, решил отказаться. Поскольку уже несколько человек с удивлением отнеслись к такому решению и потребовали объяснений, я подумал, что надо высказаться публично.

В народной мифологии представление об академиках как о высшей элите страны, уступающей по обласканности судьбой разве лишь министрам и членам Политбюро, укоренилось с послевоенных времен, когда у тех, кто ковал ракетно-ядерный щит Родины, было, действительно, всё, что они могли пожелать. Тогда же появилась практика рассматривать звание академика как награду директору института за решение его коллективом сложной научно-технической задачи, даже если его личный вклад имел мало отношения к науке. В результате в АН СССР стало много директоров, которые прославились не научными, а организаторскими способностями. Такие директора стали выбирать в Академию себе подобных, подобные — себе подобных и т. д. В результате стало проблематичным соответствие части академиков Уставу, где сказано, что «Действительными членами Российской академии наук избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепенного научного значения» [1]. Все-таки роль директора не научная, а организаторская, а за решение коллективом сложной и важной научно-технической или научно-организационной задачи нужно давать премии, ордена и медали, но никак не звания академиков.

Конечно, мне скажут, что напрасно я позорю Академию, репутация которой и так уже упала в ходе реформы. А что сделали сами академики, чтобы поднять репутацию РАН? Такие члены РАН, как М. В. Ковальчук, наоборот, делают всё, чтобы растоптать представление о РАН как о сообществе независимых авторитетных ученых [2]. Научные сотрудники возмущены, а большинство членов РАН молчит или обсуждает создавшуюся ситуацию только между собой. Лишь единицы возвышают голос, обращаясь к обществу и власти.

Внутренние дела Академии тем более не обсуждаются публично. Пожалуй, единственное выступление в печати академика с публичной критикой Президиума РАН — письмо академика Ф. Л. Черноусько [3], вызывающее большое уважение прежде всего своей принципиальностью.

Я участвовал в выборах в члены-корреспонденты РАН шесть раз, начиная с 1997 года. Сначала по спискам «молодых», потом — по спискам «стариков». Был выдвинут и в 7-й раз в 2013-м, и документы уже ушли в Москву, но… грянула реформа РАН, и выборы отменили. Теперь выборы назначены вновь. Предыдущие выборы были пять лет назад, в декабре 2011 года. Изменилось ли что-то за эти пять лет? И да, и нет.

В мае 2011 года, как раз перед началом очередного выдвижения, появился знаменитый пост Дмитрия Дьяконова (ник на форуме — ДД) на форуме Сайнтифик.ру: «Усмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом» [4], где предлагался радикальный план реформирования РАН изнутри. И сказаны пророческие слова: «Если не провести немедленно плавную и контролируемую учеными реформу РАН изнутри, она неизбежно будет реформирована снаружи на тяжелых условиях, на которые ученые влиять не смогут, или же РАН попросту потеряет свое величие, значение и независимость, повторив, например, путь Академии сельскохозяйственных наук». Слова пророческие до жути, поскольку РАН не просто повторила путь РАСХН, а влилась в нее (или слилась с ней — теперь уже не разобрать).

Однако РАН продолжает действовать так, как будто ничего не случилось, опираясь на Устав, который изменился лишь чисто косметически. Стоит ли участвовать в выборах в такую РАН?

С одной стороны, ставшие членами РАН получат возможность влиять на РАН изнутри, влиять на Устав, на исход выборов и т. д. С другой стороны — эта возможность эфемерна: консервативное большинство никогда не допустит радикальных изменений. Можно ли представить, например, что пройдет «5-й пункт» предложений ДД «5. Ликвидация после принятия нового Устава феодальной системы пожизненной стипендии членам РАН и других сословных привилегий. Пожизненная стипендия сохраняется уже избранным членам РАН»? Если бы этот пункт приняли, я, честное слово, сразу бы пошел на выборы. Потому что не за деньги, а за идею. Потому что это означало бы, что тон в РАН стали задавать те академики, которых я глубоко уважаю и научными достижениями которых восхищаюсь.

1. Устав РАН. ras.ru/about/rascharter.aspx

2. Как вся РАН станет КНБИКС? http://trv-science.ru/2016/05/29/kak-vsya-ran-stanet-knbiks/

3. Черноусько Ф. Л. На ошибках учатся? // ТрВ-Наука, № 196 от 26 января 2016 года

4. ДД05.2011. www.scientific.ru/dforum/scilife/1305883850

Связанные статьи