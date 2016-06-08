«Хокулеа» пришла в Нью-Йорк

Познакомившись в 2012 году с одним из основателей PVS, Общества полинезийских плаваний, инициатором возрождения традиционного полинезийского судостроения, профессором антропологии Гавайского университета Беном Финни, я никак не предполагал, что когда-нибудь увижу его легендарное детище, прославленное двойное каноэ «Хокулеа» (Hokulea). Но 4 мая 2016 года это произошло, и мы с внуком встречали его на Манхэттене. Оно стояло в крошечной гавани North Cove Yacht Harbor, что у Всемирного финансового центра, а на его борту прибыл сам Найноа Томпсон, многолетний капитан «Хоку», а ныне президент PVS и организатор кругосветки гавайских каноэ.

Томпсон и Финни были участниками девичьего плавания «Хокулеа», первенца этого общества, когда в 1976 году без каких-либо навигационных инструментов каноэ успешно дошло от Гавайев до Таити и вернулось обратно. И вот Томпсон задумал кругосветное путешествие. Старт планировался на февраль 2012 года, но сначала пришлось стать в док. За кормой у «Хоку» было уже 35 лет и 125 тысяч миль океанских плаваний — она избороздила весь Тихий океан! Лишь в марте 2013-го каноэ вышло из ремонта и модернизации — практика показала необходимость некоторых переделок.

С Беном (он, кстати, бывал в СССР — по приглашению Юрия Сенкевича) нас познакомила его супруга, Людмила Финни, преподаватель славистики в Гавайском университете. Они щедро делились информацией, и когда 30 мая 2013 года «Хоку» и новое каноэ «Хикианалиа» отправились для подготовки экипажей в тренировочное циркумгавайское плавание, присутствовали на торжественной церемонии.

А 30 мая 2014 года каноэ отправились в «Малама Хонуа» («Сбережем нашу Землю») — так называется их кругосветное путешествие в традиционном полинезийском стиле, без современных средств судовождения. Тем не менее к архипелагу Туамоту вышли точно, и отклонение от оптимального курса на дистанции в 2400 миль не превышало 70 км. В Папеэте, столице Таити, их встречали сотни лодок, яхт и катеров и тысячи людей на берегу, включая президента Французской Полинезии. В честь высоких гостей Паофаи-Бич переименовали в Хокулеа-Бич, а Томсон был возведен в рыцарское достоинство, став командором ордена Таити Нуи!

Далее путь пролегал через бесчисленные острова, рифы и атоллы островов Общества и Кука и вел на Самоа. Ваа (так гавайцы произносят полинезийское слово вака, лодка) посетили священный остров Раиатеа (раньше он назывался Хаваии-фанаура-фенуа — Хаваии-колыбель), оттуда зашли на Хуахине Нуи и через Бора-Бора отправились в дальний переход на Раротонга. Какие звонкие имена! Что ни название, то песня Городницкого!

21 августа гавайцы прибыли в Паго-Паго (Американское Самоа) и там на «Хоку» сменили парусное вооружение — традиционную так называемую «клешню краба» на одной из мачт заменили обычным косым парусом. Оттуда сильный ветер и рассвирепевшее море не пускали их в Апиа, где должна была начаться конференция ООН, посвященная развитию малых островов, и лишь 30 августа, невзирая на четырехметровые волны, Найноа сумел вывести лодки из гавани. Он сам вел каноэ, ориентируясь по луне и звездам, и вывел его точно к цели! Гавайцы успели на конференцию, и Томсон с Пан Ги Муном подписали на борту «Хокулеа» декларацию об охране окружающей среды и морских ресурсов. Генеральный секретарь самолично стоял у рулевого весла во время показательного плавания по бухте и выразил надежду на встречу с полинезийцами в 2016 году, когда их каноэ прибудут в Нью-Йорк.

Дважды посещал каноэ и глава Независимого государства Самоа — Туи Атуа (вождь, Его Высочество) Тупуа Тамасесе Эфи. Он заметил, что полинезийцы заселили все острова Тихого океана, когда европейцы едва вышли в море и нашли Канарские острова. Но теперь, увы, полинезийцы в целом и самоанцы в частности, говорят о своей культуре шепотом, посетовал Его Высочество.

Посетив острова Тонга, двинулись к Аотеароа, Длинному Белому Облаку, Новой Зеландии и 9 ноября увидели ее берега. Увы, в этот раз навигаторы подвели, отклонившись от курса более чем на 200 км, и каноэ едва не проскочили Северный остров. По счастью, удалось заметить его крайнюю оконечность и круто свернуть на юго-восток.

16 ноября в Национальном парке Ваитанги состоялась торжественная церемония: их встречали сотни маори с тяжелыми деревянными копьями, которых доставило огромное (24 тонны, 35 м длиной, 90 гребцов) боевое каноэ «Нгатокиматавароа», названное в честь древнего каноэ, на котором предки маори прибыли в Новую Зеландию.

7 декабря каноэ прибыли в Окленд, и там планы изменились (судя по всему, сыграли свою роль финансовые трудности). Путешествие продолжила лишь «Хокулеа». Выйдя в конце апреля из Окленда, она пересекла Тасманово море и прибыла в Сидней, откуда двинулась вдоль побережья Австралии на север, заходя по пути во многие порты. В районе Большого Барьерного рифа пришлось провести очистку корпусов, сильно обросших водорослями, и в итоге до Дарвина каноэ добиралось почти два месяца. 24 июля оно пересекло Тиморское море и прибыло на индонезийский остров Бали. А 16 августа полинезийцы отправились в незнакомые им воды Индийского океана.

Посетив Маврикий и Мадагаскар, достигли Мозамбика, в ноябре остановились в Кейптауне, а на Рождество, 24 декабря 2015 года, двинулись в Бразилию. По пути они посетили остров Святой Елены и острова Фернанду ди Норонья, где провели по четыре дня, еще на какие-то острова заходили, немного заплутали в незнакомых водах, прибыли в бразильский порт Натал 2 февраля. «Хоку» не гонщик, хотя она и выполнена из современных материалов, но строили ее по старинным образцам, она сильно уступает в скорости полинезийским каноэ XVIII века. Ее средняя курсовая скорость составляет 4-5 узлов, доходя в хороший ветер до 6-7 и более (даже до 10 узлов, но не верьте данным Рувики про 15-20 узлов!), что лишь чуть выше скорости нао эскадры Магеллана. И всё же по ходовому времени гавайцы преодолели Атлантику быстрее Колумба, хотя и пересекали ее наискосок, по гораздо более длинному маршруту.

Из Бразилии «Хоку» 12 февраля двинулась на Карибы, зашла на Виргинские острова и на Кубу (увы, визит Обамы на остров затмил прибытие гавайцев), после чего и направилась в США. К этому моменту стала сказываться нарастающая усталость экипажа и Флориду они огибать не стали, ее пересекли на буксире по рекам, каналам и озеру Окичоби, здорово разочаровав жителей Майами, надеявшихся полюбоваться столь экзотической птицей. Птенцы Найноа поднялись вдоль американского побережья до Чесапикского залива и, посетив Норфолк, это родовое гнездо знаменитых американских авианосцев, 18 мая в сопровождении целой флотилии местных каноэ пришли в столицу, Вашингтон, где и получили положенную долю почестей.

Ну а 31 мая каноэ вошло в нью-йоркскую бухту и проследовало мимо знаменитого Брайтон-Бич и моего берега (я живу на полуостровке Манхэттен-Бич, который сильно пострадал во время урагана Сэнди) в расположенный неподалеку яхт-клуб в заливе Джамейка-Бей. Мы с внуком были там, и надо сказать, что Иван ожидал большего. Да и то на фоне громадных океанских тримаранов, суперсовременных, стоящих миллионы и способных обогнуть нашу планету за 45 дней (таков нынешний рекорд), летящих над волнами со средней скоростью до 27 узлов, развивая порой более 47 (как торпедный катер!) «Хоку» с ее весьма умеренными скоростными данными и водоизмещением 12 тонн в полном грузу, не торопясь третий год огибающая Землю, смотрелась скромно. И всё же все эти породистые рысаки, эти гончие океана — все они потомки именно полинезийских катамаранов. Последний раз однокорпусная яхта выигрывала кубок Жюля Верна очень давно, лет сорок назад.

По соседству с нами полинезийцы отдыхали несколько дней, пока не отправились к большому Манхэттену, где и состоялась краткая предварительная церемония встречи. На каноэ пускали лишь гавайских тележурналистов и родственников, прилетевших встречать своих героев в столицу мира. Но вскоре, перешвартовав каноэ на другую сторону пирса, на причал сошел сам усталый Найноа Томпсон и пригласил всех прийти сюда завтра, 5 июня. Будет большой праздник, сообщил он, они очень рады видеть Нью-Йорк, куда прибыли специально к Всемирному дню океанов — и во исполнение обещания, данного Генсеку ООН год назад на Самоа.

Здесь, судя по всему, и будет принято решение, выжать ли всё возможное из путешествия, идти ли в Европу или возвращаться на Гавайи. Судя по тому, что завершение кругосветки запланировано на 2017 год, время на Европу есть, а визит туда стал бы величайшим триумфом полинезийского мореплавания. Но и усталость команды налицо. Еще бы, на такой скорлупке осилить почти 25 тысяч миль!

Но как бы то ни было, а полинезийцы показали, что были и остаются самыми великими мореплавателями мира, что они собаку съели в этом деле, а не капитана Кука, каковое преступление приписывает им молва и песня Высоцкого. Нет, господа, гавайцы, как подробно объяснила мне Людмила Финни, не ели таких достойных противников! Им нужны были только кости. У всех свои обычаи, не так ли?

Юрий Кирпичёв

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См. также

Юрий Кирпичёв Кругосветный вояж гавайских каноэ, 28 ноября 2014 года

Юрий Кирпичёв Гавайская кругосветка, 19 сентября 2015 года

Юрий Кирпичёв Полинезийская кругосветка, 10 февраля 2016 года

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