Образ овуляции

Инстинкт продолжения рода в человеке все-таки заложен, как и в любом примате. Женщины (и обезьяны) могут забеременеть только во время овуляции или за несколько дней до ее наступления, следовательно, именно на этой стадии они должны привлекать партнера, такова биологическая целесообразность. Но если у приматов всё грубо и зримо, и признаки овуляции настолько заметны, что самцу не составляет труда выбрать самку, у женщин таких явных признаков фертильного периода нет. Это обстоятельство породило различные гипотезы о природе скрытой овуляции. Быть может, это ценное эволюционное приобретение, благодаря которому мужчина проявляет интерес к партнерше постоянно, а не два-три дня в месяц. Не исключено также, что женщина таким образом старается в определенные дни не привлекать к себе излишнего внимания противоположного пола, чтобы иметь возможность самой сделать выбор. Есть и другие гипотезы, но ни одну из них невозможно проверить на практике. Как бы то ни было, попытки скрыть женскую овуляцию с треском провалились, потому что мужчины всё равно ее чувствуют.

Несколько лет назад мир заинтересовали и позабавили результаты исследования психологов из Университета Нью-Мексико (США) [1]. Ученые выяснили, что танцовщицы, исполняющие эротические танцы на коленях у мужчин, в дни, предшествующие овуляции, получали от клиентов ощутимо больше чаевых, чем в лютеиновую фазу цикла (она наступает после овуляции и длится до начала менструации). Разница была значима для женщин, не принимавших гормональных контрацептивов. Это не очень представительное исследование, в нем участвовали всего 18 танцовщиц, но есть достаточно других результатов, которые показывают, что с женщиной в дни, предшествующие овуляции, в ее фертильный период, все-таки происходят некоторые изменения, небезразличные для мужчин.

Обзор этих исследований, многие из которых они сами и провели, сделали специалисты Калифорнийского университета Марти Хазелтон (Martie G. Haselton) и Келли Гилдерслив (Kelly Gildersleeve) [2]. Мужчинам приходилось рассматривать фотографии женских лиц и фото в полный рост с закрытыми лицами, слушать аудиозаписи, оценивать женские наряды, нюхать футболки, в которых дамы провели ночь. Результаты показали, что в фертильный период у женщин меняется походка и пластика, внешность и голос, поведение и запах, и именно в эти дни они сильнее привлекают мужчин. Эти изменения связаны с колебанием уровня половых гормонов, главным образом эстрадиола, уровень которого резко возрастает за несколько дней до овуляции. Но одно дело лабораторное исследование, фотография незнакомой женщины или танцовщица в клубе, а другое — реальная спутница жизни. Замечают ли мужчины признаки овуляции у своих жен? Оказалось, что да, хотя работ такого рода немного. Женщины отмечают, что в период фертильности мужья становятся более ревнивыми и стремятся контролировать поведение супруги. Надо сказать, прекрасные половинки дают им повод. Согласно тем же исследованиям, женщины в свои фертильные дни испытывают охлаждение к мужьям, их тянет к более маскулинным, тестостероновым парням, они выбирают более сексуальную одежду, чаще ходят в клубы, охотнее принимают приглашение на танец от незнакомцев. Поэтому трудно сказать, чем вызвано изменение мужского поведения: изменившимся голосом, запахом подруги или же ее усиленным кокетством, вызывающим у мужчины влечение или ревность. Кстати, женщины с повышенным уровнем эстрадиола и сами более ревнивы, чем в лютеиновую фазу.

Специалисты Венского университета, Университета Масарика (Брно, Чехия) и Университета им. Коменского (Братислава, Словакия) смогли выявить объективные признаки, которые позволяют отличить лицо овулирующей женщины от лица лютеальной [3]. Ученые использовали портретные фотографии 20 девушек, нанесли на изображение метки и проследили, как меняются координаты этих меток в разные фазы цикла. Оказалось, что в лютеиновой фазе лицо менее симметрично, нижняя его часть становится тяжелее, как будто оплывает, брови более заметны и слегка насуплены. В стадии овуляции нижняя часть лица тоньше и легче, губы полнее, само лицо розовее, вероятно благодаря усиленной циркуляции периферической крови, кожа окрашена равномернее. Тонкие черты и пухлые губы — признак молодости. Европейские красавицы по традиции белы да румяны. Румянец также признак здоровья. Неудивительно, что лица женщин в фазе овуляции кажутся более привлекательными, здоровыми, сексуальными, дружелюбными, заслуживающими доверия, молодыми и симпатичными, чем лютеиновые. Получается, что особенности женского лица, которые, как принято считать, делают его привлекательным, на самом деле сигнализируют об овуляции и уровне эстрадиола.

С биологической точки зрения это вполне объяснимо: мужчине нужна фертильная подруга. А сами женщины что же, замечают ли они состояние окружающих дам и если да, то как его воспринимают? У них есть причины тревожиться, потому что овулирующая женщина — потенциальная соперница.

Этот вопрос исследовали психологи Бернского университета под руководством профессора Янека Лобмайера (Janek S. Lobmaier). Ученые предположили, что, если лица в фазе овуляции действительно становятся красивее, их сочтут таковыми не только мужчины, но и женщины. А если эти изменения направлены на то, чтобы оповещать окружающих о готовности забеременеть, женщины вовсе не обязательно сочтут их привлекательными, зато могут почувствовать угрозу.

Проверка этой гипотезы потребовала довольно сложной подготовки. Сначала исследователи создали прототип (см. рисунок). Они сфотографировали лица 18 женщин в фертильной и лютеиновой стадиях цикла и нанесли на каждое изображение 179 точек, определяющих черты и форму лица. Затем изображения свели вместе и получили 179 усредненных меток для каждой фертильной и лютеиновой фазы. То есть прототип представляет собой сводный образ 18 женщин.

Затем исследователи изготовили стимулы. Для этого выбрали 20 фотографий женщин с нейтральным выражением лица, нанесли на него те же 179 меток и затем с помощью компьютерной программы привели к фертильному и лютеиновому прототипам.

Первый этап исследований провели онлайн, в нем участвовало 160 женщин разной сексуальной ориентации от 18 до 40 лет, 77 из них принимали гормональные контрацептивы. Им показывали пары фотографий в случайном порядке и просили выбрать более привлекательное лицо. Никакой связи между их выбором и фазой стимула исследователи не обнаружили.

Второй этап провели в лаборатории. Те же стимулы показывали 60 женщинам. Участниц эксперимента просили не только выбрать более привлекательное лицо, но и указать, какая из девушек на фотографии могла бы увести у них парня, составить конкуренцию прямо на свидании. Лицастимулы на стадии овуляции не казались девушкам ни красивее, ни опаснее лютеиновых. Ситуация изменилась, когда ученые разделили участниц на принимавших и не принимавших контрацептивы и проанализировали отдельно ответы каждой группы. Оказалось, что испытуемые, не принимавшие гормональные препараты, считают девушек в стадии овуляции возможными конкурентками, хотя и не находят их более привлекательными.

Психологи старались, чтобы все участницы опроса находились в одинаковых условиях, и минимизировали внешние воздействия. Исследования проводили в дневное время, участниц просили в течение полутора часов перед тестированием воздерживаться от еды, питья (можно только воду) и физических нагрузок. Все они во время эксперимента пребывали в лютеиновой фазе, но у женщин, которые не пользуются гормональными контрацептивами, уровень эстрадиола выше. Исследователи полагают, что именно эстрадиол позволяет женщине оценить гормональный статус другой женщины и понять, соперница она или нет, тем более что сама испытуемая находится в это время в лютеиновой фазе, то есть на минимуме привлекательности.

Хотя связанные с овуляцией признаки не делают женское лицо более привлекательным для других женщин, они все-таки не остаются слепы к этим сигналам. Дамы с высоким уровнем эстрадиола, то есть с высоким репродуктивным потенциалом, хорошо чувствуют опасность и могут принять меры, изменив стратегию поведения по отношению к партнеру и возможным соперницам.

