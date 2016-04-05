Фабричное производство в экономике… диссертационной. О самой крупной на сегодняшний день межвузовской сети липовых диссертаций

Кейс В.В. Якушина

За несколько лет работы участниками проекта Диссернет накоплен обширный материал для анализа и систематизации моделей функционирования сетей фальшивых диссертаций.

Как правило, в каждой такой сети присутствует основной организатор. Именно он ведет наибольшее количество аспирантов и докторантов. При этом такая сеть по своему внешнему устройству может не отличаться от добросовестного диссертационного совета, где есть ученый-звезда, привлекающий за счет своего научного потенциала большое количество соискателей.

Отличительным же признаком такой сети является невысокое качество защищаемых работ и попустительское отношение к плагиату. Эта особенность формирует особые отношения между участниками сети, сообща прикрывающими факты нарушения научной этики.

К защите и оппонированию диссертаций допускается, как правило, узкий круг доверенных лиц. А в диссертационные советы привлекаются либо соучастники, либо «молчуны», которые не будут поднимать скандал из чувства корпоративной солидарности, страха потерять работу или по каким-то другим соображениям. Известны случаи, когда профессора, проявившие нетерпимое отношение к низкокачественным работам, были впоследствии исключены из таких диссертационных советов.

Топологии сетей разнообразны. Это может быть сеть, построенная вокруг одного профессора, например Ольги Владимировны Губарь из Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Особенностью данной сети выступает то, что одни и те же тексты диссертаций, подготовленные под руководством О. В. Губарь, были защищены в разных диссертационных советах Юга России и к их оппонированию были всегда привлечены разные кандидаты и доктора наук. Таким образом, их использовали вслепую, ни оппоненты, ни члены диссертационного совета, по-видимому, не подозревали о прохождении через их руки продукта second-hand. Наличие же тождественных текстов в работах аспирантов объяснялось очень просто — наличием «научной школы».

Другая топология сети характерна для фабрик в рамках диссертационных советов, например, орловского ГУУНПК и московского РГГУ, где члены диссертационных советов либо непосредственно участвовали в сопровождении липовых диссертаций, либо просто игнорировали нарушения норм академической этики.

При этом фабрики отдельных организаций бывают связаны между собой и образуют масштабную межвузовскую сеть. Примером может служить сеть сомнительных диссертаций при участии доктора экономических наук, профессора Анатолия Юрьевича Егорова, которая поистине уникальна, поскольку она соединила целый ряд российских вузов в единую сеть по созданию диссертаций по экономике с массовыми некорректными заимствованиями.

В ней присутствуют как вузы из Москвы — бывшая Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) и Международный институт экономики и права (МИЭП), так и Волгоградский и Чувашский государственные университеты (ВолГУ и ЧГУ), Башкирская академия государственной службы и управления (БАГСУ) и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ). На графе представлена только вершина айсберга с наиболее одиозными участниками сети. В реальности она намного обширнее.

Центром этой сети выступает совет ГАСИС Д 212.043.01, в котором защищены по меньшей мере 60 диссертаций с некорректными заимствованиями по экономике, из них в 34 случаях научным руководителем выступал проф. А. Ю. Егоров. На сегодняшний день он является лидером Диссернета по количеству сопровожденных сомнительных диссертаций: 36 кейсов (34 — в качестве научного руководителя, 2 — в качестве оппонента).

Были выстроены связи по сопровождению диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями с привлечением кандидатов и докторов наук как в своей организации, так и в вузах по всей России.

На графе видно, что фабрики различных организаций тесно связаны между собой. И это неслучайно. Здесь имеет место эффект обучения. Лилия Сабиховна Валинурова из БАГСУ (ныне зав. кафедрой в Башкирском госуниверситете), Альбина Валерьевна Гукова из ВолГУ и Дмитрий Валерьевич Хавин из ННГАСУ защищались в ГАСИС (двое последних при научном консультировании А. Ю. Егорова), несмотря на наличие диссертационных советов в своих городах.

Впоследствии они распространили практику недобросовестности в своих организациях. Ряд кадров был выращен внутри ГАСИС. В частности, одна из постоянных участниц защит в ГАСИС Анастасия Анатольевна Сафронова защитила там кандидатскую диссертацию, к оригинальности содержания которой есть вопросы [1]. Помимо этого фабрика ГАСИС развила кооперационные связи с Чувашским государственным университетом, alma mater А. Ю. Егорова.

Механизмы и методы работы фабрик липовых диссертаций

На примере данной сети можно оценить методы и механизмы работы фабрик липовых диссертаций. Основные принципы деятельности фабрики таковы: необходимо придать диссертационным работам подобие научности, соблюсти минимальные формальности, которые предписывает ВАК, но при этом не придавать огласке свою недобросовестную деятельность по прикрытию диссертаций с некорректными заимствованиями. Этим объясняется достаточно узкий круг лиц, который регулярно участвует в защитах в лице научного руководителя и оппонента, а также формирование устойчивых связей между участниками сети.

Источниками диссертационных работ, как правило, выступают диссертации, защищенные ранее в пределах сети. Это объясняется тем, что диссертации являются рукописями, которые не публикуются в открытой печати. А это означает ограниченный доступ к работе и низкую вероятность обнаружить некорректные заимствования и подлог посторонними.

При этом используется метод «перекрестного опыления», когда диссертационные советы обмениваются текстами диссертаций для последующих защит своих подопечных. В данном случае обмен происходил между центром — ГАСИС — и сателлитами в Уфе, Волгограде и Чебоксарах.

Помимо этого в диссертациях соискателей нередко оказывались тексты научных руководителей и оппонентов. Это достаточно распространенный прием «прикрытия» диссертации с массовыми некорректными заимствованиями. Например, тексты диссертаций некоторых аспирантов А. В. Гуковой, в частности И. Н. Кулиной [2], А. А. Гавриленко [3] и В. Б. Сенглеева [4], имели десятки страниц тождественного текста с диссертацией научного руководителя.

У Владимира Борисовича Сенглеева, генерального директора Олимпийского комитета России, присутствует текст, совпадающий со страницами диссертации оппонента И. Д. Аникиной, ныне ученого секретаря диссовета в ВолГУ.

В сетях со временем формируются определенные роли и специализация по производству липовых диссертаций. В частности, в работе таких «фабрик» участвуют профессиональные оппоненты, которые неоднократно сопровождали диссертации, выпущенные в данной сети. Это, например, М. В. Петровская, зав. кафедрой РУДН и эксперт Рособрнадзора, уже упомянутая выше А. А. Сафронова, ныне зав. кафедрой в Финансовом университете, и Е. М. Блех — сегодня зам. директора Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством РАНХ и ГС.

Необходимым звеном фабрики липовых диссертаций выступает также журнал, в котором публикуются соискатели ученых степеней сети. Им является журнал «Инновации и инвестиции», входящий в список ВАК, который издает один из аспирантов Л. Б. Валинуровой — Ю.А. Сулимов. В редакцию журнала раньше входили и А. Ю. Егоров, и П. П. Пилипенко, ректор МИЭП.

Этот журнал имеет все признаки «мусорного». Проверка случайного номера журнала (2008, № 1) показала, что 5 из 9 статей соискателей ученой степени кандидата наук, размещенных в журнале на стр. 52–86, имеют массовые некорректные заимствования. Помимо этого статьи множества аспирантов имеют одинаковый контактный e-mail, что свидетельствует о заказном характере размещения статей [5].

Да и по данным нового антирейтинга журналов Диссернета, «Инновации и инвестиции» входят в топ-15 журналов с сомнительной репутацией [6]. Кроме того, участники сети активно публиковались в журнале «Транспортное дело России» — одном из самых «мусорных» научных журналов, выпускаемых в России.

При эффективно работающих экспертном совете ВАК и Президиуме ВАК соискателям сети со слабыми и неоригинальными диссертациями должно было быть отказано в присуждении ученых степеней. Однако А. Ю. Егоров, будучи членом экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике, вероятно, блокировал объективное рассмотрение диссертаций, защищенных в сети.

Об этом свидетельствуют массовые некорректные заимствования, подлоги, фальсификации публикаций в авторефератах, что при ответственном рассмотрении аттестационных дел было бы основанием для отказа в присуждении степени.

Приведем только самый одиозный случай из работы диссертационного совета ГАСИС. Кейс В. В. Якушина отличается не только многостраничным копипейстом [7], но и подлогом публикации. Статья, указанная в автореферате (Якушин В. В. Особенности рынка недвижимости как инвестиционного ресурса экономики // Предпринимательство, 2006, №6), в данном номере журнала отсутствует. Она была опубликована уже после защиты диссертации под другим названием (Якушин В. К вопросу об управлении инвестициями на рынке недвижимости // Предпринимательство, 2007, № 1).

Однако уникален случай В. В. Якушина еще и тем, что в диссертации и в автореферате его имя-отчество не совпадают! Вряд ли сам соискатель мог перепутать свое имя… Это свидетельствует о формировании эффективной параллельной системы присуждения ученых степеней в нарушение норм академической этики и при полной профанации научных исследований. Всё это как следствие порождает ощущение безнаказанности участников сети.

Каковы итоги?

В данной сети, созданной вокруг проф. Анатолия Юрьевича Егорова, было защищено порядка 120 сомнительных диссертаций преимущественно в период 2003–2012 годов. Подавляющее большинство тех, кто получил ученые степени, не лишены их из-за срока давности. Основные участники сети сегодня занимают руководящие должности в российских вузах и являются членами различных диссертационных советов.

А. Ю. Егоров был исключен из экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике по результатам деятельности комиссии А. А. Аузана (Приказ Минобрнауки от 22 октября 2014 года). Однако он по-прежнему является членом диссертационных советов в МГУ и Институте экономики РАН. В результате слияния ГАСИС с Высшей школой экономики А. Ю. Егоров и А. А. Сафронова перешли на работу в другие организации, а в 2015 году они трудоустроились в Финансовый университет при Правительстве РФ.

Необходимо отметить, что Финансовый университет после публикации «Диссеропедии российских вузов» [8] отметил, что он «никакого отношения к спорным диссертациям» новых сотрудников не имеет [9]. Однако, к сожалению, университету придется иметь дело с их недобросовестностью сегодня и с не совсем оригинальной кандидатской диссертацией самой А. А. Сафроновой. Хотелось бы надеяться, что работа созданной комиссии по проверке информации о возможном участии ряда сотрудников Финансового университета в подготовке диссертаций с большим количеством заимствований будет прозрачной, а результаты — обоснованными [10].

Диссертационный совет в БАГСУ под руководством Л. С. Валинуровой закрыли, однако на сегодняшний день она выступает руководителем совета при Башкирском государственном университете. И если сейчас происходят подвижки с закрытием советов, принимающих необоснованные решения, то запрета на профессию для сопроводителей липовых диссертаций по-прежнему нет.

Репутационные механизмы в российских социогуманитарных науках работают лишь локально и очень неэффективно. Практически все основные участники сети хорошо трудоустроены, продвигаются по карьерной лестнице в вузах, получают почетные звания и являются членами различных диссертационных советов. А это означает, что связи между звеньями сети остаются и воспроизводство кадров с фальшивыми учеными степенями продолжится.

1. www.dissernet.org/expertise/safronovaaa2004.htm

2. http://wiki.dissernet.org/wsave/KulinaIN2006.html

3. http://wiki.dissernet.org/wsave/GavrilenkoAA2006.html

4. http://www.dissernet.org/expertise/sengleevvb2005.htm

5. http://trv-science.ru/2014/10/07/lipovye-dissertatsii-lipovye-publikatsii/

6. http://trv-science.ru/2016/01/26/korchevatel-vozvrashchaetsya/

7. http://wiki.dissernet.org/w/YakushinVV2006.html

8. http://rosvuz.dissernet.org/

9. www.fa.ru/news/Pages/2016-03-16-diss.aspx

10. http://fa.ru/news/Pages/2016-03-28-diss.aspx

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