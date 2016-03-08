Александр Зеленко и русский модерн

Российский архитектор Александр Устинович Зеленко (1871–1953) ныне известен прежде всего в Самаре. Среди прочего, там он построил на редкость изящный особняк в стиле русского модерна, известный как Дом Курлиной. Сейчас в этом здании размещен Музей модерна (см. подробное описание здания и музея1).

В Москве с именем Зеленко связаны по меньшей мере три здания, из которых два (стилистически близкие строения в Мансуровском и Вадковском переулках) хорошо сохранились. Третье здание — на Тверском бульваре, 6 (совместно с архитектором А. Ф. Мейснером) — получило когда-то известность как Дом с драконом. Этот прекрасный образец русского модерна сохранился, однако во время уличных боев 1917 года дом потерял свою оригинальную отделку, в том числе башенку и фигуру дракона.

Зеленко построил много всего, не только в Самаре и Москве, но сегодня он известен в основном не в качестве архитектора, а как педагог-новатор, что довольно далеко от архитектуры. Сведения о нем проще найти в педагогической литературе, хотя меня-то он занимает именно в качестве архитектора.

К счастью, в Интернете кое-что нашлось. Родился Александр Зеленко в Москве в семье профессора Военно-медицинской академии. После кадетского корпуса окончил Институт гражданских инженеров в Петербурге, кроме того, в течение года слушал лекции в Венском техническом университете в Австрии.

Дипломированным инженером-архитектором Зеленко поступил на службу к Юрию Степановичу Нечаеву-Мальцову, высокообразованному промышленнику, владельцу знаменитых стекольных заводов (о Мальцове см.: Фрумкина Р. Нечаевы и Мальцовы (к юбилею Музея изящных искусств)2).

В 1897 году Зеленко был приглашен в Самару заведовать дорожно-строительным отделом земской управы, а в 1899 году там же получил должность городского архитектора. В эти годы он и построил упомянутый выше Дом Курлиной. Осенью 1900 года Зеленко уехал из Самары в Москву, приняв предложение архитектора Фёдора Осиповича Шехтеля (одного из ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве) стать его помощником при строительстве павильонов Международной выставки в Глазго.

В 1903 году Зеленко отправился в кругосветное путешествие: за два года он побывал в Англии, Америке, Индии и Австралии. В справочниках пишут, что там он «наряду с архитектурой изучал педагогику» (курсив мой. — Р. Ф.). Это более чем удивительно: Александру Устиновичу в то время уже за тридцать, что для начала XX века возраст безусловной зрелости. Как бы то ни было, между архитектурой и педагогикой не больше общего, чем между архитектурой и, например, медициной…

При этом как архитектор Зеленко был вполне успешен — в частности, в 1905—1906 годы по его проекту в стиле «северного модерна» построено здание по Мансуровскому переулку, 4 — так называемый Дом Лоськова; затем по заказу Санкт-Петербургского страхового общества построен упомянутый выше Дом с драконом.

Видимо, в эти годы в жизни Зеленко наступил перелом: он не просто увлекся определенными педагогическими новациями, но погрузился в сферу педагогики так глубоко, что архитектура отступила на второй план. В США Зеленко познакомился с деятельностью специальных поселений интеллигенции среди бедных слоев населения — так называемых сеттлементов, созданных для ведения просветительской работы. Эта работа не предполагала какой-либо политической вовлеченности, однако в Москве 1905 года, когда Зе-ленко совместно с педагогами С. Т. Шацким и Л. К. Шлегер основал летнюю детскую трудовую колонию в Щёлково (Московская область), едва ли было возможно отгородиться от подозрений в неблагонадежности.

В 1907 году Зеленко спроектировал и построил (на деньги одного из благотворителей) здание в Вадковском переулке, где они с С. Т. Шацким открыли воспитательный центр для детей рабочих окраин (он назывался «Сеттлемент», а позднее — «Детский труд и отдых»). Там проходили разнообразные занятия, которые сегодня мы бы назвали кружками по интересам.

Эта инициатива не могла остаться безнаказанной, и в 1908 году «Сеттлемент» был разгромлен полицией по подозрению в революционной пропаганде. Зеленко был даже арестован «за попытку проведения социализма среди маленьких детей». После этого он опять уехал в Америку, а вернувшись в Россию в 1910 году, принял участие в работе общества «Детский труд и отдых».

В дальнейшем Зеленко вплоть до 1918 года читал лекции в Университете Шанявского по курсам: «Обзор новейших школ Западной Европы», «Духовное развитие детей в связи с детским чтением», «Физическое развитие детей в связи с подвижными играми и гимнастикой», «Общественное воспитание детей (детские кружки, клубы)», «Рассказывание и литература дошкольного возраста», «Иллюстрирование детских книг» и др. Он постоянно сотрудничал в журналах «Свободное воспитание» и «Для народного учителя» и уже при советской власти издал несколько книг о детских клубах и школьных музеях. В середине 1920-х годов Зеленко снова побывал за границей, изучая формы внешкольного образования в США, Европе (Англии, Германии) и Японии. А поскольку позднее эксперименты в педагогике были уже невозможны, Зеленко вновь обратился к архитектуре и, как написано в одном из справочников, успешно защитил в 1947 году диссертацию.

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С моей точки зрения, жизненный путь Александра Устиновича Зеленко являет собой пример тихого героизма. Надо думать, им руководило стремление помочь «униженным и оскорбленным»; в его случае это дети, в силу социальных обстоятельств лишенные возможности получить достойное образование и воспитание. И неправильно было бы считать, что ради этой цели он пожертвовал архитектурой, — просто он нашел для себя иную цель.

Не к этой ли традиции восходят кружки при наших школах, домах детского творчества, домах пионеров, наконец?

Из книг Зеленко А. У: Детские музеи в Северной Америке. М., 1925; Сельские клубы молодежи в Северной Америке. М., 1926; Американцы в своих клубах и общественных центрах. М., 1927; Школьный музей. М., 1927; Детские парки. М. -Л., 1938.

1 otzovik.com/review_2452821.html

2 www.polit.ru/article/2012/05/31/nechaevy_maltsovy

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