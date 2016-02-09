Диссернет добрался до педагогов
По числу кандидатов и докторов наук с диссертациями, которые, попросту говоря, грубо склеены из чужих работ, на втором месте после экономистов стоят педагоги. В базе данных сообщества Диссернет количество липовых диссертаций по педагогическим специальностям уже давно превысило трехзначное число и в отношении к полному числу педагогических диссертационных работ, защищенных за последние 15 лет, составляет 5,0%. Величина этого отношения превосходит аналогичные величины для экономики (3,2%) и праву (3,2%). Такой результат на первый взгляд может показаться несколько неожиданным, но вдумчивый читатель скорее сочтет его логичным отражением ситуации, сложившейся в системе образования в целом. Ведь потребительский подход к образованию как к сфере услуг противоречит парадигме научных исследований. Если следовать этой логике, то именно в сфере образования (а не в научной сфере) находится источник проблем, связанных с нарушениями академической и публикационной этики. В последнее время они приняли масштаб национального бедствия. Недаром говорят про незадачливого соискателя со списанной диссертацией, что он начинал учиться этому «искусству» еще со школьной скамьи. Поэтому проверка диссертационных работ самих педагогов в Диссернете стала важной темой в прошедшем 2015 году. Настала пора подвести итоги этой работы.
В целом география липовых работ по педагогике приблизительно равномерным слоем покрывает всё пространство страны. Над этим слоем, как мы это уже наблюдали в экономических науках и юриспруденции, возвышаются два горных пика: один в Москве и другой, пониже, в Санкт-Петербурге. Видны невысокие холмы в Тамбове, Шуе, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Самаре и Ставрополе. Все вместе они определяют ландшафт Российских фальсификаций в области педагогических наук. На рис. 1 показано распределение первых десяти мест в антирейтинге университетов, замеченных в массовой фабрикации диссертационных работ по педагогике.
Какова же дальнейшая судьба горе-педагогов со списанными диссертациями? В основном они остаются в своей специальности – идут преподавать в школы и университеты. Любопытно, что ученые степени педагогов особенно полюбили пожарные МЧС России [1]. Недаром второе место антирейтинга занимает Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России. Относительно небольшое число липовых ученых-педагогов идет в политику или становится чиновниками, и совсем мало педагогов-бизнесменов, которые предпочитают приобретать ученые степени экономических специальностей.
В ходе проведенного в 2015 году социологического исследования на наличие обширного плагиата были проверены диссертации директоров московских школ и колледжей. Более 150 директоров московских школ защитили кандидатские и докторские диссертации за последние 15 лет. Из 141 доступной диссертации 23 оказались махровой липой, как например, диссертационная работа директора московского колледжа сферы услуг № 3 [2]. Другие яркие примеры диссеродельного мастерства директоров московских школ можно найти на сайте сообщества Диссернет [3]. В итоге получается около 16% ерунды, что примерно в три раза превосходит средний уровень по профессии, обсуждавшийся выше. Это значит, что директора московских школ – очень «неслучайные» ученые (в основной массе педагоги), и на их отбор на статистическом уровне влияет некий механизм. Этот механизм заключается в выбраковке из общества людей, готовых идти на подлог в зависимости от обстоятельств. Это механизм отрицательного отбора. Почему так происходит? Это более серьезный вопрос, затрагивающий механизмы, работающие внутри всего общества в целом.
Еще одно интересное исследование, проведенное сообществом Диссернет в 2015 году, касалось журналов, в которых предпочитают публиковаться обладатели липовых диссертаций. Методология этого исследования на примере экономических наук была уже описана в газете «Троицкий вариант – Наука» [4]. То, как некоторые издательства научных журналов по педагогике взаимодействуют с фабриками липовых диссертаций, проиллюстрировано на рис. 2. Из рисунка видно, что эти журналы ориентированы на обслуживание конкретных диссертационных советов. Лидером такого антирейтинга является журнал «Среднее профессиональное образование». Не удивительно, что среди членов его редакционного совета преобладают профессора Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, который одновременно является лидером антирейтинга университетов по количеству сфальсифицированных защит ученых степеней среди педагогов. К сожалению, этот журнал уже успел пролезть в новый утвержденный перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук [5]. Предстоит работа по выпиливанию этого и многих других недобросовестных журналов из перечня ВАК.
Согласно т. н. теории разбитых окон (она рассматривает мелкие правонарушения как индикатор ухудшения криминогенной обстановки в целом) не так важны депутаты и губернаторы, списавшие свои диссертации, и даже не так важны липовые ученые ректоры университетов, хотя и они, безусловно, заслужили, чтобы общество обратило на них внимание. Первостепенное значение имеет простой педагог, и к школьным преподавателям, идущим на те или иные фальсификации, общество обязано быть особенно требовательным.
- http://trv-science.ru/2014/08/12/net-dyma-bez-ognya/
- www.dissernet.org/expertise/korchaginami2008.htm
- www.dissernet.org/expertise/tag/direktor-shkoly
- http://trv-science.ru/2016/01/26/korchevatel-vozvrashchaetsya/
- http://vak.ed.gov.ru/87
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Метки: #197, Андрей Ростовцев, антирейтинг, ВАК, Диссернет, диссертации, исследования, Корчеватель, МГГУ им. Шолохова, образование, педагог, педагоги, плагиат, результаты, рейтинг, СПб УГПС МЧС России, университеты
При всем уважении, как то очень мутно написано...
«в отношении к полному числу педагогических диссертационных работ, защищенных за последние 15 лет, составляет 5,0%» — 5% это от числа проверенных или защищенных за 15 лет работ? Или Диссернет уже все диссертации педагогов за последние 15 лет проверил?
«совсем мало педагогов-бизнесменов, которые предпочитают приобретать ученые степени экономических специальностей.»- так речь же о педагогах?! Или они потом еще степень кандидата экономических наук получают?
«Этот механизм заключается в выбраковке из общества людей, готовых идти на подлог в зависимости от обстоятельств» — из контекста следует, что из числа директоров выбраковываются люди НЕ готовые идти на подлог. Ну или механизм заключается в ОТБОРЕ людей, готовых идти на подлог...
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Диссернет уже все диссертации педагогов за последние 15 лет проверил. Процедура проверки такая же, как для экономистов и юристов.
Клиенты Диссернета не только не пишут своих диссертаций, не только их не читают, но часто не видят их вообще. Приобретают, что подешевле и сподручнее. Поэтому и бизнесмены могут быть учеными-педагогами, -историками, -психологами, и пр.
Из числа директоров никто никого уже не выбирает.
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Ну тогда не все так плохо. 3,2% и 5% переписанных диссертаций это не то чтобы очень много, я ожидал что их будет гораздо больше...
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3-5% — это махрово списанных — тех, кто копировал целыми главами или книгой целиком. Это самая верхушка айсберга.
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Я же не против. Вопрос в объемах и соотношении числа приличных людей, пишущих о своем опыте и своём видении развития науки к числу прочих. Думаю это очень важно.
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Нечистоплотность директоров школ вещь в общем то вполне ожидаемая...
Вспомните, кто у нас обычно является членами избирательных комиссий? Как раз школьные учителя. А председателем комиссии обычно выступает директор школы. Именно они чаще всего и ответственны за фальсификации на выборах... Кстати, вполне возможно, что именно директора школ в каком то виде отвечают перед вышестоящими инстанциями за результаты голосования...
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В Москве был округ, где, в отличие от соседних, комиссию возглавляли люди из РАН. Его и ликвидировали.
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А если посчитать всю систему высшего профессионального ПЕДАГОГИЧЕСКОГО образования в структуре ВПО России в объеме и соотношения одипломненных и остепененных? Наверное от процента «плохих» диссертантов в общем объеме всех педагогов/диссертантов и стоит считать, как в общем-то и с юристами и с экономистами. Не защищаю ни педагогов, ни юристов... После того, как в 1993 году моя диссертация по тематике коррупции сгорела в Белом доме вместе с блоком законов о борьбе с коррупцией я стал относиться к теме диссертационного творчества спокойно. но... а кто посчитал соотношение интересных работ по педагогике в сравнении с «заказными»? Всё познается в сравнении.
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А разве есть такая наука педагогика?
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Как полагаете, а стоит — пока, конечно, чисто умозрительно — рассмотреть вопрос о запрете на профессию. Может ли доказанный жулик — а как иначе назвать столь грубого плагиатора — воспитывать-учить детей?
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Спасибо Михаил. Но...Иметь или быть. Можно или нужно? запрет на профессию — интересная тема. Берем конкретный случай с депутатом ГосДумы, обвиняемым в плагиате www.newsru.com/russia/03dec2012/burmatov.html. «Потерпевший» — руководитель нашей программы «Медиаобразование» www.ifap.ru/projects/mediaed.htm Александр В.Федоров, известный в России и в мире специалист в области медиаобразования. Депутат защищался по теме «Формирование информационной культуры студентов в деятельности вузовских средств массовой коммуникации на основе культурологического подхода» — его какой профессии лишать? Специалиста в области культуры или депутата? И вообще, коллеге А.В.Федорову, как действующему профессору это нужно — связываться с зампредом профильного комитета нижней палаты, который щелчком пальцев может убрать уважаемого профессора вместе с его вузом.
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Так ведь эта элитка не только жадна (многие так), но еще и глупа аномально. Если труд переписать «своими словами» показался непомерным, или не докумекали, что не стоило бы так подставляться. Действительно, как уже писали — отрицательный отбор в элитку нашу ... не только по жадности, еще и по глупости.
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Отвечу двумя анекдотами в части глупа. Первый. Сидит обезьяна на берегу реки и кожуру от банана полощет. Мимо плывет крокодил и спрашивает — что делаешь? Обезьяна в ответ — не видишь, кожуру от банана полощу. Крокодил в ответ — не понимаю. Обезьяна — дай рубль — объясню. Получила обезьянка рубли и говорит «Кожуру от банана мою!». Крокодил ей — Дура ты!. Она в ответ — дура-дура, а свой червонец в день имею. И второй. Приходит школьник — сын олигарха домой и говорит. Папа я решил, что буду поступать учиться на журналиста. Папа ему — ты у нас дурачок неграмотный, в одном слове три ошибки делаешь. Сын ему в ответ — Хорошо, тогда я пойду учиться не тележурналиста. Так что глупыми их не назовешь — свой червонец и не только имеют, и вывернуться из любой ситуации могут... ну а то, что кроме правовых регуляторов в противостоянии их гнусностям нужно внедрять этику и нравственность, обычаи и традиции и иные социальные регуляторы — это задача и цель одновременно.
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«...то, что кроме правовых регуляторов в противостоянии их гнусностям нужно внедрять этику и нравственность, обычаи и традиции и иные социальные регуляторы — это задача и цель одновременно.»
Пока существует фактический владелец города (как в случае с нашими моногородами) никакими правовыми регуляторами, никакой этикой и нравственностью, а также обычаями, традициями и иными социальными регуляторами с ним ничего сделать нельзя — внешне его поведение всё равно будет поведением средневекового феодала, а его экономическая сущность как была олигархической, так и останется.
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Согласен. Кто же спорит, что наша элитка жадна. Но еще и столь глупа — согласитесь — защитить такой «диссер» все равно что разместить в интернете нотариально заверенную расписку «я, имя рек, вор». А ведь цена вопроса — несколько дней — «переписать своими словами»
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а не кажется почтенному сообществу что махинации с диссертациями буйно расцветшие за последние 25 лет отражают социальную природу буржуазного общества с его культом денег и наживы после ельцинского переворота и уничтожения советской стран в 1991 г все стало всего лишь товаром в том числе и диссертации и усилия диссернета выглядят для всего околонаучного жулья лишь мелкими укусами госудрство в лице мон и вак от этих безобразий как бы отошло по сути бездействием потакая продолжению проникновению лжи обмана подлога в науку и образование
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Ну да — куда же нам без мещан во дворянстве :( да и культурный слой изрядно истончился в результате многочисленных политико-экономических экспериментов, проведенных на бедной, но такой богатой, России
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Так ведь у нас почти все — симулякр. Но стоит ли это относить за счет «буржуазной идеологии» и «клики Ельцина»? Как никак в буржуазных странах такого много меньше. Я бы это отнес к стадии госкоррупции и госмоноподизма
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Михаил ваша методология ибо поминаемые стадии госкоррупции и госмонополизма есть порождение- часть буржуазного строя созданного в эрэфии обсуждая частности мы теряем первопричину
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Нет. Это последствия социализма с его программой перегнать Америку по урожаю кукурузы и числу кандидатов наук.
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наверное наука педагогика все же есть, хотя-бы как область психологии. Однако потенциальный объем идей и возможностей внедрить реальные научные идеи в педагогическую практику, без существенного ущерба учащимся, явно меньше количества людей которым нужна ученая степень. Зав кафедрой в пед университете, ректор или декан должны иметь ученые степени... В случае со всякими химиками и физиками, которые тоже бывают в пед вузах вроде все несложно, но тогда рулить педагогикой будут только непедагоги, что тоже нехорошо. Вывод — нужно ОТМЕНИТЬ необходимость иметь ученую степень для администраторов в педагогических вузах и т.д. и не считать наличие ученой степени в качестве положительного критерия для карьерного роста. Эта проблема касается и всяких технологических наук. Люди вынуждены городить всякие симулякры там где просто не реально написать научную работу.
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Я тоже сто раз пытался это объяснить. Массовые фальсификаты всегда там, где научной работы нет, а степень зачем-то требуют. Если от ученых требовать сдавать нормы ГТО, они будут относиться к этому точно так же.
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В декабре месяце прошлого года две ракеты, запущенные с российской ядерной лодки, не долетели до полигона Куру на Камчатке. Поэтому я поддерживаю работу по контролю над жуликами. Если бы не было Сердюкова, то был бы жив Поповкин А. Жулик в государстве — это множество погибших. Для населения очень опасны жулики, глупцы на гос должности.
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Ларионова Галина Александровна —
2005 г. — защита докторской диссертации
С 2006 г. по настоящее время — зав.кафедрой высшей математики ЧГАУ, а также является председателем предметной комиссии по математике
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К сожалению, ситуация еще хуже чем ее представил автор. Насколько? Лучше не спрашивайте. Попытки поиска правды ни к чему не приведут. Отсеивают только тех, кто не может «замаскироваться» или откупиться.
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А когда диссернет доберется до психологов? До врачей? До математиков? До всей российской и нероссийской науки? Может уже и ВАК надо заменить? Поиск фальшивых диссертаций — это зона ответственности ВАКа или Минобрнауки.
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