Диссернет добрался до педагогов

По числу кандидатов и докторов наук с диссертациями, которые, попросту говоря, грубо склеены из чужих работ, на втором месте после экономистов стоят педагоги. В базе данных сообщества Диссернет количество липовых диссертаций по педагогическим специальностям уже давно превысило трехзначное число и в отношении к полному числу педагогических диссертационных работ, защищенных за последние 15 лет, составляет 5,0%. Величина этого отношения превосходит аналогичные величины для экономики (3,2%) и праву (3,2%). Такой результат на первый взгляд может показаться несколько неожиданным, но вдумчивый читатель скорее сочтет его логичным отражением ситуации, сложившейся в системе образования в целом. Ведь потребительский подход к образованию как к сфере услуг противоречит парадигме научных исследований. Если следовать этой логике, то именно в сфере образования (а не в научной сфере) находится источник проблем, связанных с нарушениями академической и публикационной этики. В последнее время они приняли масштаб национального бедствия. Недаром говорят про незадачливого соискателя со списанной диссертацией, что он начинал учиться этому «искусству» еще со школьной скамьи. Поэтому проверка диссертационных работ самих педагогов в Диссернете стала важной темой в прошедшем 2015 году. Настала пора подвести итоги этой работы.

В целом география липовых работ по педагогике приблизительно равномерным слоем покрывает всё пространство страны. Над этим слоем, как мы это уже наблюдали в экономических науках и юриспруденции, возвышаются два горных пика: один в Москве и другой, пониже, в Санкт-Петербурге. Видны невысокие холмы в Тамбове, Шуе, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Самаре и Ставрополе. Все вместе они определяют ландшафт Российских фальсификаций в области педагогических наук. На рис. 1 показано распределение первых десяти мест в антирейтинге университетов, замеченных в массовой фабрикации диссертационных работ по педагогике.

Какова же дальнейшая судьба горе-педагогов со списанными диссертациями? В основном они остаются в своей специальности – идут преподавать в школы и университеты. Любопытно, что ученые степени педагогов особенно полюбили пожарные МЧС России [1]. Недаром второе место антирейтинга занимает Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России. Относительно небольшое число липовых ученых-педагогов идет в политику или становится чиновниками, и совсем мало педагогов-бизнесменов, которые предпочитают приобретать ученые степени экономических специальностей.

В ходе проведенного в 2015 году социологического исследования на наличие обширного плагиата были проверены диссертации директоров московских школ и колледжей. Более 150 директоров московских школ защитили кандидатские и докторские диссертации за последние 15 лет. Из 141 доступной диссертации 23 оказались махровой липой, как например, диссертационная работа директора московского колледжа сферы услуг № 3 [2]. Другие яркие примеры диссеродельного мастерства директоров московских школ можно найти на сайте сообщества Диссернет [3]. В итоге получается около 16% ерунды, что примерно в три раза превосходит средний уровень по профессии, обсуждавшийся выше. Это значит, что директора московских школ – очень «неслучайные» ученые (в основной массе педагоги), и на их отбор на статистическом уровне влияет некий механизм. Этот механизм заключается в выбраковке из общества людей, готовых идти на подлог в зависимости от обстоятельств. Это механизм отрицательного отбора. Почему так происходит? Это более серьезный вопрос, затрагивающий механизмы, работающие внутри всего общества в целом.

Еще одно интересное исследование, проведенное сообществом Диссернет в 2015 году, касалось журналов, в которых предпочитают публиковаться обладатели липовых диссертаций. Методология этого исследования на примере экономических наук была уже описана в газете «Троицкий вариант – Наука» [4]. То, как некоторые издательства научных журналов по педагогике взаимодействуют с фабриками липовых диссертаций, проиллюстрировано на рис. 2. Из рисунка видно, что эти журналы ориентированы на обслуживание конкретных диссертационных советов. Лидером такого антирейтинга является журнал «Среднее профессиональное образование». Не удивительно, что среди членов его редакционного совета преобладают профессора Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, который одновременно является лидером антирейтинга университетов по количеству сфальсифицированных защит ученых степеней среди педагогов. К сожалению, этот журнал уже успел пролезть в новый утвержденный перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук [5]. Предстоит работа по выпиливанию этого и многих других недобросовестных журналов из перечня ВАК.

Согласно т. н. теории разбитых окон (она рассматривает мелкие правонарушения как индикатор ухудшения криминогенной обстановки в целом) не так важны депутаты и губернаторы, списавшие свои диссертации, и даже не так важны липовые ученые ректоры университетов, хотя и они, безусловно, заслужили, чтобы общество обратило на них внимание. Первостепенное значение имеет простой педагог, и к школьным преподавателям, идущим на те или иные фальсификации, общество обязано быть особенно требовательным.

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