Назначь плагиатора — реши проблему кадров

«Почему с учеными большого, очень успешного института поступают как с крепостными, как с бессловесной скотиной?» — подчеркивал в 2010 году физик Дмитрий Дьяконов, заместитель руководителя отделения теоретической физики Санкт-Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ), выступая на конференции научной диаспоры. Главной темой его яркого выступления было отчуждение научного сообщества и власти. В частности, по его словам, прежний директор института узнал о том, что ПИЯФ решено перевести из Академии наук в Курчатовский центр, только из СМИ.

Напомним, что ПИЯФ, с момента основания в 1956 году и преобразования в отдельный институт в 1971-м, входил в состав РАН, а 30 сентября 2009 года был передан указом президента Дмитрия Медведева вместе с двумя другими ведущими ядерно-физическими институтами — Институтом физики высоких энергий (Протвино) и Институтом теоретической и экспериментальной физики — Курчатовскому центру.

В конце октября 2015 года назначение нового директора Дениса Минкина стало не меньшим сюрпризом для сотрудников и директора ПИЯФ 68-летнего Виктора Аксёнова. Последний теперь станет научным руководителем института.

Широкой общественности пока неизвестно, почему выбор Михаила Ковальчука пал на профессора кафедры пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. «Фонтанка.ру» предположила, что одной из главных причин стало то, что Минкин «является учредителем стрелкового клуба, входившего в Национальную федерацию спортинга Юрия Ковальчука» [1].

Будучи научным руководителем этого университета, Минкин защитил там в 2006 году диссертацию на соискание степени доктора технических наук, которая сразу привлекла внимание экспертов Диссернета [2]. Оказалось, что труд «Методологические основы управления социально-психологической и профессиональной адаптацией персонала в коллективах» — совершенно явный копипейст с другой диссертации — зам. начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России, канд. техн. наук Евгения Алексеика [3].

Источником копирования для докторской Минкина была также кандидатская диссертация Алексея Николаевича Козленко «Организация процесса управления профессионально-психологической адаптацией курсантов в высших пожарно-технических образовательных учреждениях» (2002).

Выяснилось, что сам Алексеик не был оригинальным автором, а скопировал свою кандидатскую диссертацию с монографии «Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с внешним статусом» (авторы — Багрецов С. А., Львов В. М., Наумов В. В., Оганян К. М), изданной в Санкт-Петербургском университете МВД России в 1999 году [4].

Личный научный вклад Евгения Алексеика свелся к творческой замене слова «группа» на «учебные группы», «расчеты» на «учебные расчеты» и т. д. Впрочем, в разделе «Выводы» Алексеик проявил неслыханную вольность, не только поменяв сокращение СЧМ на ПТС, но и резко повысив готовность последних с 3–5% до 23–25%, то есть совершил умышленную подмену научных данных.

В монографии 1999 года В диссертации Евгения Алексеика Таким образом, если считать условия деятельности, уровень начальной подготовки кандидатов и допустимое время формирования расчетов неизменными, то применение комплекса разработанных средств и методик их использования позволяет увеличить готовность рассматриваемых в примере образцов СЧМ на 3–5%. По предложенной методике установлено, что если считать условия деятельности, уровень начальной подготовки кандидатов в вузы МВД пожарно-технического профиля и допустимое время формирования учебных расчетов неизменными, то применение комплекса разработанных средств и методик их использования позволяет увеличить готовность рассматриваемых в примере образцов ПТС (на примере основных пожарных автомобилей) на 23–25%.

Если взглянуть на тот же самый фрагмент в диссертации Дениса Минкина (2006), на с. 281, то из него видно, что новоявленный директор ПИЯФ изначальной монографии не видел и копировал непосредственно у Евгения Алексеика:

«По предложенной методике установлено, что если считать условия деятельности, уровень начальной подготовки кандидатов для работы в подразделениях холдинга ЗАО “Компания «Музей»” и допустимое время формирования групп персонала неизменными, то применение комплекса разработанных средств и методик их использования позволяет увеличить профпригодность рассматриваемых в примере сотрудников, а соответственно экономическую прибыль организации на 23–25%». Как видим, Денис Минкин также пошел не только на копипейст чужих текстов, но и на умышленную подмену научных данных, что является еще более серьезным нарушением этики науки. Такая же подмена в таблицах данных для экспериментальных групп есть и в других местах (таблица 5.8 на с. 272 у Минкина и таблица 3.8 на с. 172 у Алексеика). Речь идет уже не о двух цифрах, а о нескольких десятках. Контрольная и экспериментальная учебные группы превратились в коллективы ОАО «Скороход» и ООО «БИО».

На днях и. о. ректора МАИ был назначен бывший ректор МАТИ Александр Рождественский, задача которого — решить проблемы этого института. Не поверите, но он тоже стал героем Диссернета! Его диссертация на соискание степени доктора экономических наук (2009) скопирована из трех диссертаций 2003 и 2009 годов и сборника, изданного Информационно-аналитическим управлением Аппарата Совета Федерации ФС РФ [5]. Риторический вопрос: может быть, на ведущие посты в науке и образовании Михаил Ковальчук и Дмитрий Ливанов специально назначают людей, которых потом легко снять за фальшивые диссертации?

Наталия Демина, Андрей Ростовцев, Антон Сабанцев

1. www.fontanka.ru/2015/10/27/042/

2. www.disserr.com/contents/171886.html

3. http://wiki.dissernet.org/wsave/MinkinDJu2006.html

4. http://wiki.dissernet.org/wsave/AlekseikEB2002.html

5. www.dissernet.org/expertise/rozhdestvenskiyav2009.htm

Дополнительные материалы (подготовлены Антоном Сабанцевым):

Минкин-Алексеик-найдите отличия (скачать презентацию в Power Point)

Связанные статьи