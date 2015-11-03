Диссернет

Назначь плагиатора — реши проблему кадров

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«Почему с учеными большого, очень успешного института поступают как с крепостными, как с бессловесной скотиной?» — подчеркивал в 2010 году физик Дмитрий Дьяконов, заместитель руководителя отделения теоретической физики Санкт-Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ), выступая на конференции научной диаспоры. Главной темой его яркого выступления было отчуждение научного сообщества и власти. В частности, по его словам, прежний директор института узнал о том, что ПИЯФ решено перевести из Академии наук в Курчатовский центр, только из СМИ.

Напомним, что ПИЯФ, с момента основания в 1956 году и преобразования в отдельный институт в 1971-м, входил в состав РАН, а 30 сентября 2009 года был передан указом президента Дмитрия Медведева вместе с двумя другими ведущими ядерно-физическими институтами — Институтом физики высоких энергий (Протвино) и Институтом теоретической и экспериментальной физики — Курчатовскому центру.

В конце октября 2015 года назначение нового директора Дениса Минкина стало не меньшим сюрпризом для сотрудников и директора ПИЯФ 68-летнего Виктора Аксёнова. Последний теперь станет научным руководителем института.

Минкин Денис Юрьевич (2006). Таблица заимствований

Минкин Денис Юрьевич (2006). Таблица заимствований

Широкой общественности пока неизвестно, почему выбор Михаила Ковальчука пал на профессора кафедры пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. «Фонтанка.ру» предположила, что одной из главных причин стало то, что Минкин «является учредителем стрелкового клуба, входившего в Национальную федерацию спортинга Юрия Ковальчука» [1].

Будучи научным руководителем этого университета, Минкин защитил там в 2006 году диссертацию на соискание степени доктора технических наук, которая сразу привлекла внимание экспертов Диссернета [2]. Оказалось, что труд «Методологические основы управления социально-психологической и профессиональной адаптацией персонала в коллективах» — совершенно явный копипейст с другой диссертации — зам. начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России, канд. техн. наук Евгения Алексеика [3].

Алексеик Евгений Борисович (2002). Таблица заимствований

Алексеик Евгений Борисович (2002). Таблица заимствований

Источником копирования для докторской Минкина была также кандидатская диссертация Алексея Николаевича Козленко «Организация процесса управления профессионально-психологической адаптацией курсантов в высших пожарно-технических образовательных учреждениях» (2002).

Выяснилось, что сам Алексеик не был оригинальным автором, а скопировал свою кандидатскую диссертацию с монографии «Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с внешним статусом» (авторы — Багрецов С. А., Львов В. М., Наумов В. В., Оганян К. М), изданной в Санкт-Петербургском университете МВД России в 1999 году [4].

Личный научный вклад Евгения Алексеика свелся к творческой замене слова «группа» на «учебные группы», «расчеты» на «учебные расчеты» и т. д. Впрочем, в разделе «Выводы» Алексеик проявил неслыханную вольность, не только поменяв сокращение СЧМ на ПТС, но и резко повысив готовность последних с 3–5% до 23–25%, то есть совершил умышленную подмену научных данных.

В монографии 1999 года В диссертации Евгения Алексеика
Таким образом, если считать условия деятельности, уровень начальной подготовки кандидатов и допустимое время формирования расчетов неизменными, то применение комплекса разработанных средств и методик их использования позволяет увеличить готовность рассматриваемых в примере образцов СЧМ на 3–5%. По предложенной методике установлено, что если считать условия деятельности, уровень начальной подготовки кандидатов в вузы МВД пожарно-технического профиля и допустимое время формирования учебных расчетов неизменными, то применение комплекса разработанных средств и методик их использования позволяет увеличить готовность рассматриваемых в примере образцов ПТС (на примере основных пожарных автомобилей) на 23–25%.

Если взглянуть на тот же самый фрагмент в диссертации Дениса Минкина (2006), на с. 281, то из него видно, что новоявленный директор ПИЯФ изначальной монографии не видел и копировал непосредственно у Евгения Алексеика:

«По предложенной методике установлено, что если считать условия деятельности, уровень начальной подготовки кандидатов для работы в подразделениях холдинга ЗАО Компания «Музей» и допустимое время формирования групп персонала неизменными, то применение комплекса разработанных средств и методик их использования позволяет увеличить профпригодность рассматриваемых в примере сотрудников, а соответственно экономическую прибыль организации на 23–25%». Как видим, Денис Минкин также пошел не только на копипейст чужих текстов, но и на умышленную подмену научных данных, что является еще более серьезным нарушением этики науки. Такая же подмена в таблицах данных для экспериментальных групп есть и в других местах (таблица 5.8 на с. 272 у Минкина и таблица 3.8 на с. 172 у Алексеика). Речь идет уже не о двух цифрах, а о нескольких десятках. Контрольная и экспериментальная учебные группы превратились в коллективы ОАО «Скороход» и ООО «БИО».

На днях и. о. ректора МАИ был назначен бывший ректор МАТИ Александр Рождественский, задача которого — решить проблемы этого института. Не поверите, но он тоже стал героем Диссернета! Его диссертация на соискание степени доктора экономических наук (2009) скопирована из трех диссертаций 2003 и 2009 годов и сборника, изданного Информационно-аналитическим управлением Аппарата Совета Федерации ФС РФ [5]. Риторический вопрос: может быть, на ведущие посты в науке и образовании Михаил Ковальчук и Дмитрий Ливанов специально назначают людей, которых потом легко снять за фальшивые диссертации?

Наталия Демина, Андрей Ростовцев, Антон Сабанцев

1. www.fontanka.ru/2015/10/27/042/

2. www.disserr.com/contents/171886.html

3. http://wiki.dissernet.org/wsave/MinkinDJu2006.html

4. http://wiki.dissernet.org/wsave/AlekseikEB2002.html

5. www.dissernet.org/expertise/rozhdestvenskiyav2009.htm

 

Дополнительные материалы (подготовлены Антоном Сабанцевым):

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеик. Слайд 1

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 1

 

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеик. Слайд 2

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 2


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеик. Слайд 3

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 3


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 4

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 4


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 5

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 5


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 6

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 6


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 7

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 7


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 8

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 8


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 9

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 9


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 10

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 10


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 11

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 11


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 12

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 12


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 13

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 13


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 14

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 14


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 15

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 15


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 16

Сравнение диссертаций Минкина и Козленко. Слайд 16


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 17

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 17


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 18

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 18


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 19

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 19


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 20

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 20


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 21

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 21


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 22

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 22


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 23

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 23


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 24

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 24


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 25

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 25


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 26

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 26


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 27

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 27


Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 28

Сравнение диссертаций Минкина и Алексеика. Слайд 28

 

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3 комментария

  • Мыслитель:
    26.11.2015 в 3:25

    Плагиатор без образования и вдруг по блату стал менеджером института. А не возвращаются ли в Россию времена Лысенко, Хрущева, Щелокова? Ведь сын этого пожарника-директора будет жить точно также.

    Что об этом помнять ученые пожилого вораста? На что это похоже? Могут ли сотрудники другого института нанять юриста, подать маленький коллективный иск в прокуратуру с иском к пожарнику-директору о временном приостановлении его работы в связи с кражей диссертации и тем, что они незаконно проиграли конкурс на должность директора этого института. Первый в мире маленький иск о подлоге. Это было бы весело.

    Если таких будет много, они запретят Диссертнет.Объявят его зарубежным агентом, как Мемориал.

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  • Сергей Немалевич: Большой ученый | Реорганизация Российской академии наук 2013:
    10.02.2016 в 17:23

    […] в области пожарной безопасности Денис Минкин, по данным сообщества Диссернет, защитивший почти полностью списанную […]

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  • Anatolij Yasinowyj:
    15.01.2017 в 15:51

    ASY-Lviv.

    Денис Минкин пришел чистить ужастно вонючие конюшни ПИЯФ, но сам оказался частью этой системы присвоения и феодализма. Однако сам ПИЯФ (с 1986г) загнал всю науку о физике атомов и особенно их ядер в угол сверхнемого архаизма (кваркового типа). Бывший учёный секретарь ПИЯФ А.И.Москалёв в содружестве с В.И.Исаковым отбросили высокоточную теорию

    тонкой структуры атомных ядер (Заключение 04.01.90г, №11303/180-2175,более 200 примеров) в мусор и тем успешно похоронили фундамент развитие всей науки, включая физику, химию, материаловедение и прочее. Потеряно более 30 лет и горизонта не видно. Общий ущерб преобретает глобальный характер (количество ядерных реакторов более 2000, а отходы ядерной энергетики зашкалии даже критический уровень восприятия ).

    На этом апокалиптическом фоне Денис Минкин выглядит сталкером, пытающимся в пожарном порядке как то (административно и видимо временно) подправить безнадёжно провальную ситуацию в ПИЯФ и возможно всей ядерной промышленности России.

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