Смерть от ГМО: как российские СМИ на старый фейк попались

Известие о гибели испанца, съевшего томат со встроенным геном рыбы, всколыхнуло Рунет. Первым отписался «Блокнот.ру», затем подтянулись сайты второго эшелона, потом волна докатилась до URA.ru, «Экономики сегодня», «Дни.ру», 31-го канала Челябинска, подтянулись и соседи — украинский «Корреспондент» и «Новости Армении», запестрили перепостами соцсети. Большинство изданий традиционно перепечатывали текст друг у друга, но некоторые вполне честно отработали инфоповод. Например, Федеральное агентство новостей успело опросить экспертов из НИИ вакцин и сывороток, Института питания, специалистов по селекции. Впрочем, те, кто хотя бы раз выступал в роли комментатора, прекрасно помнят, как это обычно происходит: вам звонят из редакции, называют инфоповод и просят высказаться. Понятно, что на вопрос: «Могут ли привнесенные белки стать причиной аллергии?» — опрошенные ответили: «Да». Лишь отдельные эксперты усомнились в реальности инцидента, но их голос так и не был услышан.

Мотивация журналистов понятна: есть жареный факт на очень актуальную тему; если его растиражировать, можно собрать неплохой трафик. При этом никто не удосуживается проверить, а был ли мальчик. Между тем есть три варианта проверки новости про томат-убийцу: кратчайший, короткий и чуть подлиннее. Но в любом случае время, которое нужно затратить на поиски, не превышает 2–3 минут.

Вариант первый, кратчайший. На сайтах, распространяющих скандальную историю, упоминается источник: World News Daily Report (WNDR). Люди, достаточно давно работающие с новостями, должны хорошо знать этот портал. У нас в свое время был такой же — FogNews.ru. Их специализация — вымышленные новости. И не далее как в мае этого года на грабли WNDR уже наступали РИА «Новости» и телеканал «Россия 24», сообщившие о шестой пересадке сердца Рокфеллеру [1]. Поэтому опытный журналист, увидев, что источником инфоповода указан WNDR, должен был просто забыть его как страшный сон.

Второй вариант, короткий. Предположим, редактор или новостник никогда не сталкивался с WNDR и подобными ему ресурсами. Но его определенно должны были смутить другие заголовки с этого сайта: «Гитлер на самом деле женщина», «Рыбы едят психотропы из канализации и подсаживаются на них», «14-летняя девственница забеременела от гриппозной вакцины», «„Ангелы ада“ (банда байкеров, неоднократно обвинявшихся в торговле наркотиками) протестуют против легализации марихуаны».

«WNDR признает всю ответственность за сатирическую сущность его статей и вымышленное их содержание. Все персонажи в статьях на сайте, даже реальные люди, — полностью вымышленные, и любое совпадение с живыми людьми, мертвыми людьми или нежитью является чисто чудом».

Вариант третий, подлиннее. Даже если предположить, что редактор вообще никогда не слышал о WNDR, а обнаружил новость уже на российском сайте, ее всё равно можно проверить — так, как обычно журналисты и должны проверять все свои источники.

Шаг первый: традиционно все ссылаются друг на друга, так что идем до сайта, где все-таки упоминается зарубежный первоисточник. Как мы уже разобрались, всё указывает на портал World News Daily Report. Можно сразу перейти на него и искать там. Можно в гугле вбить «Spain tomato fish death GMO» — и первый результат наш. Как минимум на нем новость появилась первой, 18 января 2015 года [2]. То есть повод сильно устарел.

Шаг второй: внимательно читаем саму новость. Обнаруживаем имя пострадавшего — Juan Pedro Ramos, а также упомянутый в конце факт специального заявления испанского Минздрава по этому трагическому случаю.

Шаг третий: идем на сайт испанского Минздрава [3], в поисковую строку забиваем «Ramos OGM», где «OGM» — испанская аббревиатура ГМО (organismos genéticamente modifcados). Получаем ноль результатов. То есть уже ясно, что источник доверия не заслуживает, так как врет.

Шаг четвертый: забиваем в гугл «Ramos organismos genéticamente modifcados», чтобы отсечь сайты с левыми аббревиатурами, и выходим на небольшое расследование [4], где окончательно убеждаемся — фейк, фото сделано в 2006 году, а не за 24 часа до смерти, взято оно из Flickr’а, это не житель Мадрида, а американец Мэтт Рейнболд, заявлений от больницы имени Карлоса III не было, доктор-спикер вообще не тот и не оттуда, в общем, классика жанра любой фейковой новости.

Для того чтобы провести простейший факт-чекинг, не нужны медико-биологические знания. Да, специалист увидит в новости множество нестыковок, например упоминание о некоем гене антибиотикорезистентности, который не позволил лейкоцитам пострадавшего спасти его организм от фатальных последствий аллергии. Но для того чтобы сделать четыре перечисленных шага, нужно быть хотя бы журналистом. Впрочем, это же нужно напрягаться, а такая модель поведения сегодня не в моде, гораздо проще вытащить зачерствевший уже фейк и скормить его читателям, благо почва в виде тотальной ГМО-фобии для этого уже подготовлена.

1. www.vesti.ru/doc.html?id=2546075

2. http://worldnewsdailyreport.com/doctors-confirm-first-human-death-officially-caused-by-gmos/

3. msssi.gob.es/

4. www.boatos.org/boato-de-morte/morre-primeira-pessoa-por-ingestao-de-ogm-aponta-noticia-falsa.html

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