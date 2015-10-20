Возвращение полицейщины
На заседании кафедры в МГУ, где я имею честь работать по совместительству, было объявлено о восстановлении старой советской практики оформления акта экспертизы на все публикуемые статьи и продемонстрирована его новая форма. Сотрудники в возрасте сразу же стали вспоминать былое, но для тех, кому немногим более сорока (и, разумеется, еще более молодых), это совершеннейшая экзотика. Завидую им!
Хочу, однако, поведать более молодым сотоварищам по науке о совсем не славном прошлом и привожу цитату из своей перестроечной статьи «Наука и демократия» («Вопросы философии», 1988, № 8): «Знает ли широкая общественность, что ученый может опубликовать научную статью только с разрешения своего начальства, даже если она не имеет никакого отношения к плановой теме и написана благодаря одному лишь энтузиазму? Законом это не предусмотрено, но, для того чтобы представить статью к публикации, надо оформить на нее акт экспертизы, в котором сказано, что в статье не содержатся сведения, запрещенные к опубликованию различными документами, и другие сведения, открытое опубликование которых может нанести вред советскому государству. Вторая часть этой формулировки уже сама по себе создает возможность для произвола. Руководитель организации, если он хочет воспрепятствовать публикации статьи, просто отказывается утвердить акт экспертизы на том основании, что не согласен с ее содержанием. Жаловаться при этом некуда. Чаще всего такое случается с теоретическими статьями, не содержащими никаких запрещенных к опубликованию данных, но задевающих амбиции руководства. Как-то ко мне обратился специалист по градостроительству и предложил стать соавтором его статьи на том только основании, что на работе ему не дадут акт экспертизы. Отказывали в предоставлении этого самого акта и многим моим коллегам, да и мне самому».
Так было в советские времена. Тогда был всесильный Главлит с разветвленной сетью территориальных и отраслевых подразделений, без разрешения которого ничто не могло публиковаться. Сам факт его существования фактически был государственной тайной: его нельзя было упоминать в печати; на зданиях, где располагались Главлит и его органы, не было никаких табличек, даже самых скромных.
Эти мрачные времена сейчас возвращаются. Сотрудники одного из институтов Уральского отделения РАН возмущаются тем, что их заставляют переводить на русский написанные на английском статьи на предмет оформления акта экспертизы, хотя эксперты английским владеют и перевод им совершенно не нужен, но при этом категорически отказываются обнародовать подобную информацию, опасаясь серьезных последствий. В МГУ переводить статьи с английского на русский пока не требуют, но ведь кроме английского есть и другие языки. Воистину, весомый вклад в развитие международных научных связей!
Да что мы, не знаем свою страну? Сегодня не требуют, завтра потребуют. ФАНО тоже было вполне лояльно к институтам в первый год своей работы, зато теперь совершенно с нами не церемонится. Между тем у ФСБ такие же ведомственные интересы, как и у ФАНО, там также заинтересованы в увеличении объема бумаг и соответствующем расширении штатов.
Всё, однако, совсем не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Всё несопоставимо хуже. Научная общественность не разглядела за деревьями леса. Ведь главное даже не в бессмысленной трате сил и времени, например, на выполнение никому не нужного русского перевода написанных на английском статей, а в том, что воссоздается мрачный механизм, который в принципе не может работать в правовом поле и который в силу этого обречен стать источником самых омерзительных злоупотреблений, как это и было в СССР. Разве мало уже того, что ученому могут отказать в праве опубликовать статью на основании документов, с которыми он не может быть ознакомлен, поскольку не имеет допуска к секретным материалам? Каким может быть механизм обжалования такого отказа? Вопрос риторический — никаким. Как и в советские времена.
Представим себе, что в институте, где я работаю, введено оформление акта экспертизы. Я требую заверенную копию приказа, чтобы обжаловать его в суде. Разумеется, с привлечением правозащитных организаций, не исключая и иностранных агентов. У руководства института, которому придется отдуваться за вышестоящее начальство, едва ли есть самомалейшие шансы выиграть дело. Будет крайне затруднительно доказать в состязательном процессе с хорошим адвокатом, представляющим интересы истца (даже при самом благожелательном отношении к ответчику со стороны судьи), что научный сотрудник, не имеющий допуска к секретным сведениям и никогда его не имевший, может в своих публикациях их разгласить. Не легче будет доказать и то, что выполнение перевода тех или иных статей (хоть своих, хоть чужих) входит в его служебные обязанности.
Понятно, что судиться по такому делу нельзя, меня надо будет уволить за опоздание, прогул, несвоевременную сдачу отчета и т. п. либо создать мне такие условия, чтобы я ушел сам. Это будет печально не только для меня самого, это сделает омерзительным психологический климат в институте и никак не будет способствовать эффективной работе всего коллектива. Именно это происходило в начале 1980-х, когда мой непосредственный начальник подал заявление на выезд, а затем еще и занялся правозащитной деятельностью. Так что нет надобности напрягать воображение. Достаточно напрячь память.
Ползучее восстановление акта экспертизы — чисто полицейская мера, направленная на усиление управляемости и подконтрольности. Она имеет и важное психологическое значение: пойдешь ли на митинг, зная, что тебе скоро оформлять этот акт? Будешь ли там выступать с пламенной речью и давать откровенные интервью? Но главное в том, что подготавливаются организационные структуры и формируется психологический климат, потребные для восстановления полномасштабной цензуры. Ведь секретными инструкциями можно запретить публиковать любую нежелательную информацию, как это и было в советские времена, когда запрещалась публикация даже неблагоприятных сравнений с зарубежными странами.
Молодые не знают, что такое советская спецчасть, с которой в принципе нельзя было спорить, поскольку это щупалец КГБ, плевавшего на любые законы и подчинявшегося только высшему партийному руководству. На Урале спецчасть (она же 1-й отдел), судя по всему, уже набрала в академических институтах прежнюю силу. Акты экспертизы там требуют оформлять даже на беседы с зарубежными коллегами или переписку с ними (можно ли тогда отклоняться от утвержденного текста?).
Кстати, сотрудниками университетов и НИИ могут быть и иностранные граждане. Они тоже должны оформлять акт экспертизы? Им тоже надо будет писать отчеты о контактах с иностранцами, как это приходилось делать нам в советские времена? Если им не надо, то почему надо нам, ведь мы так же, как и они, не имеем доступа к государственным тайнам? Если власть действительно озабочена именно предотвращением утечки секретных сведений в открытую печать, то обязанность по оформлению акта экспертизы должна быть возложена на тех и только тех сотрудников, которые имеют к ним допуск.
Возрождая внеправовую тайную полицию, что неизбежно приведет к хорошо знакомому нашему поколению произволу, нас опять хотят лишить Родины, выпихнуть во внутреннюю эмиграцию тех, кто не собирается во внешнюю. Возвращение старой советской полицейщины несовместимо с модернизацией страны, с заботой о «человеческом капитале» (терпеть не могу этот термин). Мы можем играть за свою страну на международной арене, резко критикуя власть в вопросах внутренней политики, но мы не сможем этого делать, если будем ее ненавидеть.
Вячеслав Шупер,
докт. геогр. наук, вед. науч. сотр. Института географии РАН,
профессор кафедры экономической и социальной географии России
географического факультета МГУ
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ничего нового
с этим столкнулся уже лет десять назад
некоторые ВАКовские журналы требуют такой акт
даже, если статья, например, по истории
Журналы то Бог с ними. Вот у нас в институте (Новосибирск) акты экспертизы требовали всегда, а с этого года стали ещё и требовать перевод англоязычных статей на русский для проведения этой самой экспертизы. Маразм ситуации в том, что:
1) Публикуется то англоязычный вариант, поэтому его и нужно проверять. Причём тут вообще русский перевод? Да и кто гарантирует правильность перевода на русский?
2) Контролёр из «органов» всё равно не поймёт ни русский ни английский варианты, так зачем огород городить? Есть же заключение эксперта на русском, что статья не содержит ничего секретного.
3) Дальнейшее закручивание гаек приведёт к тому, что какой-то процент действительно хороших учёных уедет на Запад, подальше от этого маразма. Учёному, как любому творческому человеку, очень неприятно, когда посторонние люди диктуют ему, как ему работать. Вот уедут все, кого тогда будут контролировать?
А что, собственно, мешает публиковаться в нормальных зарубежных изданиях (которым этоо акт экспертизы вообще пофиг), а не совковых окаменелостях. На русском всё равно никто не читает.
Всё верно, нормальным международным журналам акт экспертизы не нужен. Экспертиза требуется ДЛЯ ИНСТИТУТА, а не для журнала. Само требование предоставить акт экспертизы вполне оправдано. Но для экспертизы теперь нужен дополнительный перевод статьи на русский, а вот это — маразм, т.к. публикуется то английский вариант и все эксперты владеют английским (иначе это не эксперты).
Акт экспертизы требуют именно рецензируемые журналы.
У нас в институте много лет уже на каждую статью нужно оформлять акт экспертизы, заполнять массу согласований и т.д. Хотят сделать еще рецензирование каждой статьи каждым членом Ученого совета (т.е. на 1 статью с десяток рецензий). Так что ничего нового в МГУ не изобрели.
В каком институте?
Один из гуманитарных институтов РАН
Да, автор затронул очень правильную тему.
Есть и всегда существовала в институтах РАН и семинары, которые якобы оценивают качество статей (как будто они впервые видят сотрудника, проработавшего там 30 лет),
и экспертные заключения, и 1-ый отдел. Естьи люди, которые не подписывают заключение и все это никуда не делось после перестройки.
И все эти «контролеры» получают зарплату значительно большую, чем научный сотрудник.
При этом нарушается и Конституция, и ГК РФ и многое другое.
Но почему-то все предпочитают молчать в тряпочку...
Хотя совершенно непонятно, почему же я, не имеющий доступа ни к каким тайнам, не могу публиковать собственные результаты, не спрашивая разрешений?
В реальности все делается так. Сначала люди публикуют статью (ведь рецензенты не обращают внимания на разрешения), а затем после ее принятия проводят через семинар и прочие бумаги (иначе не выплатят ПРНД).
К чему этот бред и произвол? С кем нужно судится? Думаю, директор института, таким образом крепит свою власть. Вряд ли Путин прислал ему такое указание)))
В каком институте требуется перед публикацией получать экспертное заключение?
Формально -во всех. Но я уже со времён перестройки этого не делаю
[…] оригинал статьи […]
А у нас никуда эта экспертиза и не пропадала — и сейчас, и 10 лет назад. Правда, сотрудники в большинстве своем действительно работают с гостайной. Где-то день-два на заключение надо, процесс достаточно простой.
А если сотрудник не работает с гостайной, все равно надо получать заключение? В каком институте?
Без разницы, работает или не работает — надо получать и ныне, и раньше. Институт составе госкорпорации Ростех, а в старые времена — министерства промышленности средств связи СССР.
Дело не в гос.тайне, а в шайках тупых аспирантов, которые хорошо платят и хотят защититься. Дык, и соавтора можно подсунуть, поди потом разберись кто и что вложил в статью. Экспроприация, начатая в 1917 году, — продолжается.
Поскольку умных мало, то экспертиза должна быль многоступенчатой. E=M*C^2, даже если это написано на заборе.
Никакой экспертизы вообще не надо, достаточно потребовать две статьи с первым авторством в журналах с IF>4 (или одну в IF>10, можно также нормировать по области) и все проблемы решаться без приглашения всяких «экспертов».
Не кажется ли Вам, что при таком подходе выгодоприобретателем становится тот, кто клеит инвентарные ярлычки, а не тот, кто дело сделал?
Вот Вам пример:
www.neuroscience.ru/entry.php?b=562
И можете передать привет и наилучшие пожелания Генри Маркраму.
IF=0
Выгодоприобретателями становятся те кто пашет. Тот скан что вы мне кинули я по диагонали пробежал, это очевидно не научная работа, а лабуда какаято, обсуждать это бумагомарание смысла нет. Естественно статью можно и на arxiv кинуть и она будет пользоваться большой популярностью. Но для аспиранта нужен вариант с peer-review, все-таки человек пока учится.
Если сможете сформулировать возражения по существу, то тогда и можно будет обсуждать, а лабуду какую-то, действительно, обсуждать нет смысла.
Так какие могут быть возражения к ненаучному тексту? Я в этом тексте не вижу больше информационного содержания, чем в статье о Корчевателе. К тому же текст ваш отлично демонстрирует мое высказывание — ни в один из журналов с IF>4 он точно не пройдет, даже на ревью (вот как порой бывает полезен редакторский фильтр). Если вам удасться пропихнуть ЭТО в такой журнал, то я вам готов ящик Hennessy XO поставить.
Вот пример чего вам ответят, фраза о специфическом повышении экспрессии Siglec который переводит нейрон из одной формы в другую:
1) Siglec это не один ген, их много, что вы там в browser поглядели еще не говорит что он (в смысле они, научитесь понимать хоть основы перед тем как использовать данные) дифференциально экспрессирован, P-value в студию (я думаю что RNA-Seq обсчитать у вас просто не получится :)). И PCR не забудьте поставить чтобы независимо валидировать, может это артефакт того самого конкретного исследования.
2) Специфическое по отношению к чему? Он скорее всего на всех миелоидных клетках есть. У глии есть еще куча генов которые не экспрессированы высоко в нейронах.
3) Микроскопия показывающая что он есть только рядом с активированными нейронами, на которых вы его хотели видеть, но не на остальных
4) Knock-out studies, или как вы объясните
en.wikipedia.org/wiki/SIG...nock-out_studies, судя по вашей теории у таких мышек должен отсутствовать интеллект :))
И статья улетит в ведро. Как же меня развлекают личности которые пытаются все объяснить памятью воды, ядерным матриксом, свободными радикалами и всякой химией. Парадигмы у вас там какието, вместо ссылок на литературу фамилии каких-то непонятных людей :) Работать нужно а не разглагольствовать.
PS Интересно, какой процент таких как вы в науке этой страны?
1. Я сначала проверил экспрессию всех лектинов по базе Стенфокдского университета, а потом указал, что только транскрипция генов семейства siglec (кроме одного) специфически повышена у микроглиоцитов. Можете проверить.
2.а)"Он скорее всего на всех миелоидных клетках есть." Я тоже так думал, но решил проверить.
б) «У глии есть еще куча генов которые не экспрессированы высоко в нейронах.» Конечно, на ресурсе даже опция есть для сравнения одной субпопуляции с другой. Я искал слабый сигнал, поскольку в выраженных сигналах, наверняка, до меня порылись.
3) «Микроскопия показывающая что он есть только рядом с активированными нейронами, на которых вы его хотели видеть, но не на остальных» Конечно нужна, но для начала надо обосновать необходимость тратить реактивы.
4)Спасибо. Надо посмотреть эпидемиологию по человекам, там с интеллектом надежней.
www.google.com/search?q=s...0.0.RSjN4kCGbL8
Ну и поведение мышек
www.functionalglycomics.o...ourcecoref.shtml
5."Парадигмы у вас там какието, вместо ссылок на литературу фамилии каких-то непонятных людей :)"
Это — не у меня, если Вам нужны ссылки, то Вы их найдете
И ещё, если Вас действительно интересует вопрос, то лучше дискутировать на нейросаенс, а не офтопить на ТрВ.
И ещё, для загонной охоты стая — собирается, а толчея возникает возле кормушки, из этологии и про выбрасывание статей, и про экспертизы.
«Работать нужно а не разглагольствовать.»
А вообще-то, база данных Стендфордского университета сильно не совпадает с ранее опубликованными статьями, пытаюсь разобраться почему. Бесплатно верифицировать БД — не буду.
«Возрождая внеправовую тайную полицию» — автор — наивный лох. Она никуда не девалась все это время. Елкин же отказался провести люстрации.
Коллега, вы не того опасаетесь. Экспертное заключение сегодня делается на базе четкого и понятного перечня сведений, не подлежащих открытому опубликованию. Эксперты, включая председателя экспертной комиссии — это, в основном, наши же коллеги, которые за свою работу получают мизерную надбавку к окладу. Лично я не вижу здесь никакой проблемы. Гораздо страшнее не экспертные заключения, а корпоративные ограничения, охраняющие коммерческую/корпоративную тайну. Вот здесь уж мало не покажется — каждый начальник будет по-своему понимать корпоративные интересы. Государство ему не указ. Формальных документов/перечней нет. Ограничения по гостайне при этом покажутся детскими шалостями. Инструментом корпоративных запретов может быть не экспертное заключение, а, например, подписка работника о неразглашении, конфиденциальности и т.п.
Безусловно, любой дебил-начальник-эффективныйменеджер может сделать экспертное заключение орудием давления на подчиненных, но, поверьте, других инструментов гораздо больше и при желании их можно использовать.
С чего это мою статью перед ревью в каком-нибудь Cell должны сперва утвердить какието олухи? Что Cell не в состоянии ревьюверов найти нормальных? Не смешите меня. Линия «в коммерции ужас, в США на 30 сажают» чтото везде в комментариях озвучивается. Создается впечатление что это либо один человек с осенним обострением либо дурачки из ольгино. В коммерции человек подписывает non-disclosure agreement и естественно знает на что идет.
«Темнее всего перед рассветом ...» «Доктор Живаго», если не ошибаюсь
Только ожидаемый либералами рассвет может оказаться окрашенным в такие тона, что эти самые либералы, толкаясь локтями, рванут в Шереметьево.
Как там у Владимира Владимировича описаны последствия рассвета 1917-го года:
«Бегут
по Севастополю
к дымящим пароходам.
За день
подметок стопали,
как за год похода.
...
Кадеты —
на что уж
люди лояльные —
толкались локтями,
крыли матюгом.»
Братишка, а братишка, а ты — патриот?
Всё-таки политика Президента оказала благотворное влияние даже на либералов: и они поняли, что без ссылок на свой патриотизм (и, соответственно, без обвинений оппонентов в отсутствии оного) популярности в народе им не сыскать.
«Политика президента»? "оказала влияние на либералов? Если оказала, то это не либералы. И какое вообще отношение это имеет к статье?
[…] сайт
trv-science.ru, 20 октября 2015 […]
забавно, что такая обличающая статья появилась только, когда дело дошло до МГУ
экспертиза статей на предмет гостайны уже давно не новость в институтах РАН
В каком институте? (Не во всех; например у меня в ИППИ РАН на моей памяти — с 2007 г. — никогда ничего похожего не было).
да во всех вообще-то РАНовских, а если в Вашем нет, то, значит, его сотрудники «нарушают закон»
На самом деле, есть Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203
«Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». Именно на соответствие ему и проверяют статью. Помимо этого, есть еще более детальный подперечень, у нас это — перечень Минпромторга, большая зеленая дспшная книжка. Написана она совершенно маразменным языком и понять из нее, что секретно, а что не очень — бывает затруднительно. Есть еще какое-то секретное дацзыбао на эту же тему, я его читал, но не понял ни слова.
Эксперитизы требуют давно, а вот по шапке давать за их отсутствие начали в этом году.
Ян, в каком институте? Многие говорят — но подтверждения почти ниоткуда нет. Хочется понять масштаб бедствия.
Ну как минимум в ЮУрГУ(НИУ) всегда был такой порядок оформление актов, по крайней мере на тех специальностях в той или иной мере связяных с ВПК. Да и на ряд конференций без акта на пушечный выстрел не подпускали. Я лет 5 назад вроде как оформлял на доклад даже 2 бумаги «Акт идентификационной экспертизы» и «Экспертное заключение о возможности опубликование», но это было бзиком принимающей стороны.
Ян просветите как за это дают по шапке
А тут всё просто. Спец отдел поднимает список публикаций за прошлый год( в основном те что прошли через РИНЦ и есть в ЛК сотрудника), и через руководство запрашивает недостающие экспертизы.
1-система истина мгу никакого Вячеслава Шупера в числе сотрудников мгу не показывает вполне возможно что эта персона вовсе мифическая страло быть авторы трв- фрики
Шупер — из ин-та географии, см.
elibrary.ru/author_profile.asp?id=59646
видимо как совместитель он вообще забил на «Истину» — ему же всё равно МГУ за публикации платить премию не будет, ну и он МГУ в качестве аффилиации, как правило, не указывает
а сама статья забавная: автор напридумывал такого, что сам испугался и читателей с толку сбил
тут в комментариях уже указывали, что многие наши журналы всегда требовали акт экспертизы; никаких проблем с оформлением такого акта не было
Для людей, которые публикуются в российских журналах на русском языке, ничего и не поменялось — нужно «заключение», как и прежде; коллега из соседнего кабинета это заключение подписывает, и нет проблем. Хуже тем, кто занимается реальной наукой, и поэтому публикуется на английском. Вот их теперь заставляют переводить статьи на русский. Зачем — не понятно, смысла в этом нет никакого. К примеру, по моей теме в мире найдётся человек 500, из них в России — человек 5, не более, и эти пятеро владеют английским, иначе они были бы не «в теме».
«Для людей, которые публикуются в российских журналах на русском языке» — это как раз автор обсуждаемой заметки
«Хуже тем, кто занимается реальной наукой, и поэтому публикуется на английском. Вот их теперь заставляют переводить статьи на русский» — вот с этим пока ни разу не сталкивался ни я ни знакомые коллеги.
ну бессмыслица в стране очевидно нарастает в этом ряду и возрождение актов экспертизы но вот что интересно что будет с теми кто их не оформит а статьи будет публиковать
На самом деле 1-й отдел никогда не закрывали. Он сузился до 1 человека в лице замдира по иностранным связям. Просто все на это положили. Собственно, что? Я тогда перестану вообще публиковаться в российских журналах (включая международные). Чтобы опубликовать хорошую статью (а не публикашку) в зарубежном англоязычном журнале, нужны только положительные отзывы рецензентов. Их редакциям (да и большинству нормальных российских пока что) эти экспертизы пофиг. Они им вообще не нужны. Собственно, какие проблемы? Ну, да, предзащитникам могут не засчитывать публикации за публикации, если они не были «разрещены». Не учитывать их в отчётах? Пршли нафиг. Я вообще могу публиковать статьи, как «свободный исследователь», тогда они точно не пойдут в зачёт НИИ, где я работаю. Подозреваю, что могут провести «профилактическую беседу» или даже срок дать (хотя у меня специализация нейтральная)
«Мы можем играть за свою страну на международной арене, резко критикуя власть в вопросах внутренней политик» — это относится, скажем, к сторонникам КПРФ, но отнюдь ни к либералам. Как-то не заметно, чтобы они «играли за свою страну на международной арене», поскольку позиция среднестатистического либерала по Крыму или Сирии известна и не совпадает с государственной политикой.
Не знаю, как у других, но в МЭИ экспертные заключения требуют уже года три. Проблем особых нет, так как ВУЗ заинтересован в увеличении публикационной активности и перевода на русский статей не требуют. Хотя коллеги из Перми жалуются, что их переводить заставляют.
Вот это новость! Новость в том, что кто-то это не делает.
Насколько я знаю, во всех исследовательских институтах, связанных с физикой, например, эта практика и не прекращалась со времен СССР. Никакой «массы согласований» не было, ну разве что у реально секретных людей.
Нужно было на некой стандартной бумаге с утверждением, что «публикация не содержит сведений содержащих гостайну» получить подпись одного из членов экспертного совета и, вместе с копией статьи сдать другому специальному человеку. Все.
Кстати, а какой-такой наукой в МГУ занимаются ? Филологией ?
в указе Президента в перечень секретов отдельной графой попали...
«Сведения, раскрывающие физические, химические свойства, изотопный состав материалов, применяемых при создании вооружения, военной техники»
ВНИМАНИЕ! Болт, которым крепится унитаз в казарме, изготовленный из стали общего применения тоже попадает под этот закон! Как и материал пряжки военного
или вот «Сведения о достижениях науки и техники, о технологиях, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики»...
Да мы все уже зеки просто!)))) я первый раз все это вижу!
Ведь совершенно любое достижение впоследствии может быть применено военными...
а здесь для получения срока только и требуется «могут быть использованы», а вовсе не использованы еще.
и еще...
«Сведения о физико-химических явлениях (полях), сопутствующих созданию, производству, эксплуатации, перевозке, хранению, реализации или утилизации вооружения, военной техники, созданию перспективных технологий, режимных объектов, раскрывающие их охраняемые параметры»...
Интересно, как сочтет следователь, гравитационное поле сопровождает создание, производство хранение...? И если я расскажу, что g = 9.8, сяду ли я в тюрьму?
Посылайте смело этих «контролеров» на три веселые буквы. Ибо если вы публикуете результаты ваших личных исследований и не были до публикации ознакомлены с тем, что публикуемая вами информация составляет государственную тайну РФ, закон на вашей стороне. Легальной основы для подобных практик, как описал автор статьи, нет. Удачи.
Подтверждаю, на мехмате МГУ то же самое, Приказ декана от 15 октября 2015 года N 58 «Об экспертизе материалов, предназначенных для открытого опубликования». Заключения должны оформляться не только по требованию отдельных журналов, как раньше, а вообще на ВСЕ, и складироваться в научном отделе. Экспертами назначены некоторые преподаватели.
Из цитированного выше Указа следует, что государственная тайна — это не обязательно что-то, что можно где-то узнать, но и что-то, что можно выработать в собственной голове, не осознавая этого, а потом понести такую же ответственность за распространение. Если в стране такие законы, то лучше им подчиниться, а не лезть на рожон.
Возникло новое толкование того же приказа, что заключения оформляются «по месту требования». В общем, непонятно пока. Люди в недоумении.
Лучше музыку послушайте. «Моя бабушка курит трубку» — очень даже ничего. Поднимает настроение. Это лучше чем читать измышления не очень современного человека под фамилией на Ш. (его ли это фамилия?)
Я вам большую тайну открою. Пока вы читали этот текст, ваш мозг излучал в окружающее вас пространство ЭМИ, которое может быть зарегистрировано радиометром, причем только по этой характеристики ЭМП можно восстановить прочитанный вами текст. Примерно так проверяют зрение у детей до года, которые еще не умеют говорить (ЭФИ — электрофизиологическое исследование). Так что теперь ваша голова — тоже государственная тайна. Советую сдать ее навечно... в тот самый Спецхран.
Удачи...
Ecть 2 факта.
Получив бесплатное образование, ученые бегут в Израиль.
И секретоносители обогащают это государство.
Посмотрите сколько их много в институте физических проблем в Москве.
Иностранцы паразитируют на научных публикациях ученых из России.
Вот замедлить эти два процесса и должны эти разрешения.
А как же с индексом цитируемости быть? Вон, РНФ даже РИНЦ не признает, токо WoS and SCORUS.
Эти люди налоги платят как и вы, и налоги немалые если их честно посчитать. Большинство отучившихся становится манагерами и паразитируют в гораздо большей степени чем те, кого вы упомянули. Не надо этого бреда, по честному государство должно людям доплачивать за то что создали им уровень жизни хуже чем в хлеву и своей бездарной политикой превратили население в бомжей. Стипендия аспиранта 300$, средняя зарплата научного сотрудника 600$ это позор мирового масштаба. А эти разрешения только ускорят процессы описываемые вами. Если будут прессинговать, думаю ученым не составит труда скооперироваться и написать редакторам, чтобы скорректировали статьи, сняли аффилиации институтов и поставили вместо них что-нибудь вроде «Non-state association of Russian scientists» с адресом на северном полюсе и окажется страна на уровне Зимбабве по научному рейтингу.
Хм, бегут в Израиль? Ученые все евреи что ль, по Вашему? А я вот румын, меня в Израиль не берут. Только в Молдову. Не подскажите, к кому обратиться, чтоб взяли в Израиль? Готов там продавать родину оптом. Владею секретами Полишинеля. Имею многолетний опыт работы в казенных заведениях, писания секретных бумажек и перевода из пустого в порожнее.
Что-то слышится голос одних только недовольных. А как положительная сторона?
Не может быть, что от этого один вред?
Ну во первых тут же ещё одна бумажка. В Российских журналов и так только своих публикуют. А тут ещё надо разрешение предъявлять.
Это же ещё один критерий влияния на политику журналов. Тут даже думать и читать статью не надо. Если её куча народу уже проверило.
Всё идёт к тому, чтоб публиковать в журналах только правильных доцентов. Со всеми правильными бумажками. Они конечно для виду возмущаются. Но скорее всего сами и были инициаторами этого.
Вы невменяемы, не правда ли? Пользы от этого никакой по определению, если требуют экспертизы статей человека, не допущенного к гостайне, только перевод бумаги. По-сути, вводят предварительную цензуру. И это вовсе не инициатива ФСБ, это именно новое орудие устранения неугодных для директоров институтов и ректоров вузов.
В российских естественнонаучных и технических журналах спокойно публикуют кого угодно с хорошими статьями. В российских гуманитарных же нет смысла публиковаться, так как там просто банда надутых ничтожеств. Я пишу это, так как сам с этим столкнулся.
Не соглашусь на счет первого абзаца.
Если есть экспертное заключение, то можно «попытаться» свалить вину на эксперта, когда придут ребята из ФСБ брать за разглашение государственной тайны. Проблема лишь в слове «попытаться», но в любом случае сидеть в компании с экспертом приятнее, чем в одиночестве... :-)
ФСБ — гораздо более приличная организация, чем Вы можете подумать. Они придут сажать ученого только от полной безысходности и под угрозой собственного сокращения. Директора и ректора — на несколько порядков лучше оплачиваемые и безмерно менее приличные люди, чем фсбшные опера (сравните ректорский официальный миллион против оперских тысяч 70-100). И скорее эти мафиози от науки будут пытаться натравливать ФСБ против неугодных, чем ФСБ будет это делать само по своей инициативе.
Есть идея — затроллить всех этих сборщиков актов самим же ФСБ. Написать туду запрос с просьбой разъяснить, действительно ли необходимы акты экспертизы для лиц, заведомо не допущенных к гостайне, например.
Начать что-ли примеры приводить? Вот хороший журнальчик.
Только своих публикует. И главное всегда правильных доцентов. Меня вот это автор забавляет.
ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=495
Судя по названиям статей им давно пора Нобелевскую премию выдавать. Таких шарашкиных контор полно.
А что к ФСБ пристали? Многие доценты не в состоянии ничего придумать — вот часто плагиаством занимаются. Частные фирмы тоже всегда контролируют публикации своих сотрудников. Некоторые прямо запрещают любую публикацию по той тематике — за которую ему платят.
То, что в журнале могут опубликовать кого угодно — это враньё которое постоянно пропагандируется. Существуют стандартные требования к авторам — чтобы их статьи приняли. Это будет ещё одним требованием.
Ага, накрывшись простынёй для маскировки и взяв в качестве оружия швабру, поползу ночью в ЦРУ продавать государственные секреты =) Автор статьи пытается сделать новость из того, что новостью быть не может. Пора ему... поспать.
думаю есть еще один аспект в возвращении пресловутых актов таким образом бюрократия нии и вузов рассчитываает вернуть свой утраченный контроль за излишне свободными сотрудниками уоткоторые с 1991 г научились обходиться во многом вообще без бюрократии ибо она же их в 1991 г банально кинула отправив выживать кто как сумеет сняв с себя все обязательства и вот теперь все решено вернуть ну это так приятно что сотрудники будут ожидать подписи и тд и тп вернется значимость и ее ощущение могу подписать а могу и нет
Он больной, кажется, на всю его голову. Если бы его, скажем, в лотерейном киоске обидели, он бы писал жалобы на директора Спортлото, или как его там... ))) Увы, Интернет предоставляет возможности самовыражения, не проверяя уровень культуры самовыражающегося.