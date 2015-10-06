РИНЦ учит врать?

Готовя к публикации заметку [1], где показано, что трое из десяти самых цитируемых в РИНЦ российских ученых по автоматике и вычислительной технике — липовые лидеры, я обнаружил в РИНЦ еще много удивительного и понял, что обязан поделиться этим знанием с публикой. Начну с того, чем заканчивается [1]: «Следить за сохранением качества научных результатов и публикаций некому, кроме самих ученых. И главное наше оружие, как и в борьбе с бюрократией, — гласность. Надо сообщать публично, называя имена, не только о замеченных случаях искажения данных в РИНЦ, но и о других фактах искажений, жульничества, неэтичного поведения. Если каждый будет делать это в рамках своей области компетентности, возможно, все вместе мы сможем изменить мир к лучшему».

Позвольте мне самому последовать этому призыву на материале знакомого мне тематического раздела РИНЦ «Автоматика и вычислительная техника». Входя в авторский указатель РИНЦ и выбирая этот раздел, мы видим, что 10-ю строку в списке авторов, упорядоченном по цитируемости, занимает Николай Юрков, заведующий кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Пензенского государственного университета [2], с весьма впечатляющими показателями: 409 публикаций в РИНЦ с 3419 цитированиями, индекс Хирша — 31. Открывая список цитирований, мы сразу же видим 16 цитирований работ Николая Кондратьевича в одной и той же статье сотрудников кафедры [3].

Казалось бы, ну и что такого? Ученики, сотрудники почтительно цитируют учителя, начальника — так и должно быть. Однако, пройдя по ссылкам (для этого нужно быть зарегистрированным в Science Index) и заглянув в саму двухстраничную статью, мы видим, что больше половины ее занимает список литературы из 21 наименования. Как будто главное в статье не текст, а ссылки!

Далее в списке мы видим 15 цитирований работ Николая Кондратьевича из другой статьи, опубликованной в том же номере того же журнала [4] и также состоящей в основном из списка литературы. А еще ниже в списке видим 14 цитирований из третьей статьи из того же журнала, но из следующего номера и 13 цитирований из соседней статьи. Затем — еще 13 + 16 = 29 цитирований из двух статей следующего номера журнала. Далее идут 13 + 24 = 37 цитирований из двух статей 3-го номера того же журнала за 2015 год. Вот уже 124 цитирования в кармане!

Дальнейший просмотр показывает, что подобный стиль цитирования не исключение, а правило. Действуя такими методами, Николай Кондратьевич получил 832 цитирования только за 2015 год и еще 1816 цитирований за 2014-й. Между прочим, получивший 943 ссылки попадает в топ-100 в этой научной области. Оказывается, попасть в списки топ-100 российских ученых [5], стать известным ученым по версии РИНЦ можно меньше чем за год.

Научный подход к исследованию ситуации требует рассмотреть и гипотезу о том, что все эти ссылки поставлены по делу, в интересах научной истины, и никак не нарушают научную этику. Я и не собирался писать эту заметку, пока не решил из любопытства взглянуть на парочку статей из журнала «Молодой ученый», благо все есть в открытом доступе, см. [6]. Взгляните и вы, читатель. Вы увидите, например, что упомянутые выше статьи имеют по 2–2,5 страницы без таблиц и формул, большую часть которых занимают списки литературы. А главное — в тексте нет ни одной ссылки на источники из списка! Даже не читая текст (который содержит, в основном, пересказ общих мест), видно, что это явная научная липа. Тем не менее этот журнал, по мнению РИНЦ, ничем не хуже других научных журналов. Присылаете статью, платите 210 руб. за страницу, редакция статью рецензирует в течение 3–5 дней и затем публикует! Наука нон-стоп, журнал выходит два раза в месяц! Как это согласуется с научной этикой, хочется спросить у почтеннейшей публики. Каких молодых ученых воспитывает журнал «Молодой ученый»?

Ужас в том, что этот журнал не исключение. Взгляните хотя бы на другие журналы из списка цитирований Николая Кондратьевича. А ведь есть еще конференции, некоторые из них названы международными. Их труды также попадают в РИНЦ, а опубликованные в них тезисы с длинными списками литературы занимают всё большую часть массива научных источников, представленных в РИНЦ. Ежедневно многие из нас пачками получают на электронную почту приглашения прислать статью в подобные журналы и на конференции. На такие конференции даже не надо ездить: достаточно послать тезисы и денежки. И тем не менее они также полноценные члены РИНЦ. Начинаешь постигать глубину изречения Геннадия Еременко: «Какая наука, такой и РИНЦ» [7].

Еще ужаснее, что часто такие труды издаются не захудалыми учебными заведениями или сомнительными лавочками, а ведущими вузами с, казалось бы, безупречной репутацией. За примерами далеко ходить не надо: дальше по списку цитирований Н. К. Юркова мы встретим издание «Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов НИУ ВШЭ им. Е. В. Арменского. Материалы конференции. Московский институт электроники и математики НИУ „Высшая школа экономики“. Москва, 2015. Изд-во: Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ (Москва)».

Что может быть выше «Вышки»?! На труды Николая Кондратьевича в этом издании — 36 ссылок. Пройдя по одной из них, мы видим описание статьи, точнее, тезисов доклада «Труфанова С. Ю., Прошина А. А., Горячева Н. В. Практическое применение ПЛИС, с. 65–66». В ней на двух страницах поместились 24 ссылки на литературу, из которых 16 — на труды Н. К. Юркова. Пикантность тут еще и в том, что на сами тезисы посмотреть не удается: нигде в РИНЦе их нет.

И это не все чудеса. Через Интернет в еще одном сборнике легко найти другую статью с тем же названием, но с другими авторами «Трусов В. А., Баннов В. Я. , Григорьев А. В. Практическое применение ПЛИС. В кн.: Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сборник научных трудов по материалам VII Международной научно-практической конференции 31 января 2015 года: в 10 ч. Под общ. ред. М. Г. Петровой. Белгород: ИП Петрова М. Г. , 2015. Часть III. 152 с., 133– 135». Стоит ли удивляться тому, что авторы и этой статьи также сотрудники кафедры Николая Кондратьевича и не упускают случая на него сослаться.

А еще отличный способ повысить рейтинг — издать сборник. Например, в уважаемом вузе Высшая школа экономики (ВШЭ) в 2015 году издан сборник «Компьютерные измерительные технологии. Материалы I Международного симпозиума» [8]. Материалы вышли под общей редакцией Сайгида Увайсова, заместителя директора по научной работе Московского института электроники и математики [9]. Для тех, кто не помнит: Московский институт электроники и математики (МИЭМ) — солидный московский вуз, недавно ставший частью ВШЭ.

Конечно, Сайгид Увайсович легко добился включения сборника в РИНЦ — и тут же к списку его цитирований добавилась 121 полноценная единица! Правда, и здесь не обошлось без парадоксов: в списке цитирований Сайгида Увайсовича в РИНЦ действительно 121 ссылка, а вот в самом сборнике, выложенном на сайте ВШЭ [8], удалось увидеть только семь! Загадка материи…

А как вам нравится (двухстраничная!) статья в журнале «Увайсов С. У. , Увайсова С. С., Увайсова А. С. Электронный ассистент UVAYSOV докладчика. Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий. 2011. № 1. С. 61–62», на которую есть 7 ссылок в сборнике [8] под общей редакцией С. У. Увайсова? Есть ли? РИНЦ клянется, что ссылки на эту двухстраничную статью есть в статьях Дмитриева А. А., Новикова Ю. Н. на страницах 176–179, Жукова А. А. на страницах 179–182, Загидуллина Р . Ш. на страницах 182–186, Иванова Е. Б. на страницах 186–189, Клепикова А. К. Привалова А. Н. на страницах 189-191, Коробовой К. В . на страницах 191–193, Кульмамиров С. А., Шарифов Д. М. на страницах 193–197. Однако сборник [8] можно скачать с сайта ВШЭ, там на перечисленных страницах есть перечисленные статьи, но ни одна ни разу не ссылается на статью про UVAYSOV! Как это объяснит РИНЦ и нет ли там других аналогичных казусов? Кстати, Сайгид Увайсович не только соавтор уже знакомого нам Николая Кондратьевича, но и сосед его по списку выдающихся ученых по версии РИНЦ: он занимает 8-е место в упомянутом списке топ-10.

Должен сказать, что я ни в коем случае не порочу репутации лиц, упомянутых в статье и не нарушаю статьи 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации, поскольку не распространяю не соответствующих действительности сведений. Данные из РИНЦ были взяты по состоянию на 29 сентября 2015 года. Если я ошибся в подсчетах, то готов принести необходимые извинения. Если же данные неверны, то извинения должен принести РИНЦ. И исправить свои данные, пока не дошло до суда.

Проблема в том, что ученые поставлены в условия, когда стремление соблюдать нормы этики приходит в противоречие с материальной заинтересованностью. Часто само начальство в погоне за рейтингами заставляет нас нарушать этические нормы под угрозой понижения в должности, сокращения занятости, увольнения, расформирования кафедр и лабораторий и т.п. Поэтому нормы этики нарушаются фактически под давлением сверху. Просмотр других публикаций в РИНЦ показывает, что эти нарушения стали массовыми. А значит, первый шаг к исправлению ситуации должны сделать те, кто руководит наукой в стране. В частности, должна быть проявлена политическая воля и признаны недостатки, а затем и вложены необходимые ресурсы в реорганизацию РИНЦ.

Подводя очередной неутешительный итог, надо сказать, что доверие к мерам, принимаемым правительством для оценки уровня науки в стране и повышения оного, напрямую зависит от применяемых для этого инструментов. Приведенные здесь и в [1] факты свидетельствуют о том, что РИНЦ в теперешнем состоянии для объективной оценки науки не годится.

Более того, наличие в РИНЦ «помоечных» журналов и конференций, не требующих для публикации ничего, кроме денег, провоцирует ученых на пренебрежение нормами научной этики и снижение научного уровня их работ. Таким образом, действия Минобрнауки, ФАНО и других ведомств, стимулирующие рост числа и цитируемости публикаций в РИНЦ, приводят не к повышению уровня российской науки, а к его падению. А как иначе квалифицировать то, что из десяти лидеров науки в области автоматики и ВТ пятеро (двое названы выше, а трое — в статье [1]) оказались липовыми и произошло это в последний год? И подозреваю, что это не последние разоблачения…

К сожалению, замены РИНЦ пока нет и не предвидится, так как «Карта российской науки» поражена трудноизлечимыми недугами. Поэтому надо бороться за исправление РИНЦ общими усилиями. Среди реальных шагов по выправлению перекосов РИНЦ нужно упомянуть:

организацию оперативной связи службы поддержки с авторами и организациями, с непременной проверкой экспертами предлагаемых авторами коррекций;

исключение из источников оценки показателей публикационной активности и цитируемости нерецензируемых изданий и тезисов конференций;

проверку рецензируемых изданий на соблюдение общепринятых норм рецензирования и научной этики и исключение из источников оценки показателей публикационной активности и цитируемости тех, которые проверку не прошли.

Конечно, обратная связь будет нормально работать лишь при условии, что сами ученые будут соблюдать общепринятые нормы рецензирования и научной этики и следить за их соблюдением. А для этого случаи нарушения норм должны вскрываться и обсуждаться публично. Научной этике необходимо учить студентов и аспирантов, перед этим проведя семинары по ее основам для преподавателей и научных сотрудников.

Но если РИНЦ не поставит наконец заслон профанации научных публикаций, с мечтами об объективной базе данных российской науки придется проститься.

P. S. Пока же РИНЦ больше озабочен своими финансовыми проблемами, как показывает следующее недавнее объявление [10]:

«8 сентября 2015 года состоится учебно-практический семинар „Использование РИНЦ и Science Index для анализа и оценки научной деятельности”. Целью является обучение специалистов научно-образовательных организаций практической работе с базой данных РИНЦ и информационно-аналитической системой Science Index для увеличения показателей публикационной активности авторов и организаций. <…> Стоимость участия (регистрационный взнос) в семинаре на 1 специалиста составляет 11 800 рублей».

Организация, формирующая рейтинг, открыто берет деньги за повышение рейтинга?! Вспоминаются слова Иосифа Бродского: «Брать сестерций с покрывающего тела — всё равно что дранку требовать от кровли». И эти люди учат ученых этике…

В заключение подчеркну: сложившаяся ситуация порождена нынешней научной политикой властей, а ее главная опасность — развращение научной молодежи. И если не поставить заслоны сверху и снизу беззастенчивой накрутке показателей, российская наука скоро будет выглядеть иначе. Так в умирающих озерах доля чистой воды постепенно уменьшается, и озеро превращается в болото.

1. Фрадков А. Л. РИНЦ продолжает врать // ТрВ-Наука. №187 от 8 сентября 2015 года.

2. http://dep_kipra.pnzgu.ru/page/1107

3. Таньков Г. В., Горячев Н. В., Кочегаров И. И. Механические и тепловые воздействия на РЭС // Молодой ученый. 2015. № С. 112–113.

4. Шишкин Ф. Д., Горячев Н. В., Трусов В.А. Особенности программируемых логических устройств // Молодой ученый. 2015. № 1 (81). С. 115–117.

5. Топ-100 российских ученых — http://dissertation-info.ru/index.php/-100-/194--100- .html

6. Журнал «Молодой ученый». Изд.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Молодой ученый» (Чита) ISSN: 2072–0297.

7. Еременко Г. Во всем виноват РИНЦ? // ТрВ-Наука. № 163 от 23 сентября 2014 года.

8. Сборник КИТ-2015. Сборник материалов I Международного симпозиума «Компьютерные измерительные технологии». Научн. ред. А. Н. Тихонов; Общ. ред. С. У. Увайсов; Отв. ред. И. А. Иванов. М.: ДМК Пресс, 2015. http://cmt.hse.ru/materials

9. hse.ru/org/persons/47634076

10. http://elibrary.ru/projects/training/2015/5/info.asp

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