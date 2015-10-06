РИНЦ учит врать?
Готовя к публикации заметку [1], где показано, что трое из десяти самых цитируемых в РИНЦ российских ученых по автоматике и вычислительной технике — липовые лидеры, я обнаружил в РИНЦ еще много удивительного и понял, что обязан поделиться этим знанием с публикой. Начну с того, чем заканчивается [1]: «Следить за сохранением качества научных результатов и публикаций некому, кроме самих ученых. И главное наше оружие, как и в борьбе с бюрократией, — гласность. Надо сообщать публично, называя имена, не только о замеченных случаях искажения данных в РИНЦ, но и о других фактах искажений, жульничества, неэтичного поведения. Если каждый будет делать это в рамках своей области компетентности, возможно, все вместе мы сможем изменить мир к лучшему».
Позвольте мне самому последовать этому призыву на материале знакомого мне тематического раздела РИНЦ «Автоматика и вычислительная техника». Входя в авторский указатель РИНЦ и выбирая этот раздел, мы видим, что 10-ю строку в списке авторов, упорядоченном по цитируемости, занимает Николай Юрков, заведующий кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Пензенского государственного университета [2], с весьма впечатляющими показателями: 409 публикаций в РИНЦ с 3419 цитированиями, индекс Хирша — 31. Открывая список цитирований, мы сразу же видим 16 цитирований работ Николая Кондратьевича в одной и той же статье сотрудников кафедры [3].
Казалось бы, ну и что такого? Ученики, сотрудники почтительно цитируют учителя, начальника — так и должно быть. Однако, пройдя по ссылкам (для этого нужно быть зарегистрированным в Science Index) и заглянув в саму двухстраничную статью, мы видим, что больше половины ее занимает список литературы из 21 наименования. Как будто главное в статье не текст, а ссылки!
Далее в списке мы видим 15 цитирований работ Николая Кондратьевича из другой статьи, опубликованной в том же номере того же журнала [4] и также состоящей в основном из списка литературы. А еще ниже в списке видим 14 цитирований из третьей статьи из того же журнала, но из следующего номера и 13 цитирований из соседней статьи. Затем — еще 13 + 16 = 29 цитирований из двух статей следующего номера журнала. Далее идут 13 + 24 = 37 цитирований из двух статей 3-го номера того же журнала за 2015 год. Вот уже 124 цитирования в кармане!
Дальнейший просмотр показывает, что подобный стиль цитирования не исключение, а правило. Действуя такими методами, Николай Кондратьевич получил 832 цитирования только за 2015 год и еще 1816 цитирований за 2014-й. Между прочим, получивший 943 ссылки попадает в топ-100 в этой научной области. Оказывается, попасть в списки топ-100 российских ученых [5], стать известным ученым по версии РИНЦ можно меньше чем за год.
Научный подход к исследованию ситуации требует рассмотреть и гипотезу о том, что все эти ссылки поставлены по делу, в интересах научной истины, и никак не нарушают научную этику. Я и не собирался писать эту заметку, пока не решил из любопытства взглянуть на парочку статей из журнала «Молодой ученый», благо все есть в открытом доступе, см. [6]. Взгляните и вы, читатель. Вы увидите, например, что упомянутые выше статьи имеют по 2–2,5 страницы без таблиц и формул, большую часть которых занимают списки литературы. А главное — в тексте нет ни одной ссылки на источники из списка! Даже не читая текст (который содержит, в основном, пересказ общих мест), видно, что это явная научная липа. Тем не менее этот журнал, по мнению РИНЦ, ничем не хуже других научных журналов. Присылаете статью, платите 210 руб. за страницу, редакция статью рецензирует в течение 3–5 дней и затем публикует! Наука нон-стоп, журнал выходит два раза в месяц! Как это согласуется с научной этикой, хочется спросить у почтеннейшей публики. Каких молодых ученых воспитывает журнал «Молодой ученый»?
Ужас в том, что этот журнал не исключение. Взгляните хотя бы на другие журналы из списка цитирований Николая Кондратьевича. А ведь есть еще конференции, некоторые из них названы международными. Их труды также попадают в РИНЦ, а опубликованные в них тезисы с длинными списками литературы занимают всё большую часть массива научных источников, представленных в РИНЦ. Ежедневно многие из нас пачками получают на электронную почту приглашения прислать статью в подобные журналы и на конференции. На такие конференции даже не надо ездить: достаточно послать тезисы и денежки. И тем не менее они также полноценные члены РИНЦ. Начинаешь постигать глубину изречения Геннадия Еременко: «Какая наука, такой и РИНЦ» [7].
Еще ужаснее, что часто такие труды издаются не захудалыми учебными заведениями или сомнительными лавочками, а ведущими вузами с, казалось бы, безупречной репутацией. За примерами далеко ходить не надо: дальше по списку цитирований Н. К. Юркова мы встретим издание «Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов НИУ ВШЭ им. Е. В. Арменского. Материалы конференции. Московский институт электроники и математики НИУ „Высшая школа экономики“. Москва, 2015. Изд-во: Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ (Москва)».
Что может быть выше «Вышки»?! На труды Николая Кондратьевича в этом издании — 36 ссылок. Пройдя по одной из них, мы видим описание статьи, точнее, тезисов доклада «Труфанова С. Ю., Прошина А. А., Горячева Н. В. Практическое применение ПЛИС, с. 65–66». В ней на двух страницах поместились 24 ссылки на литературу, из которых 16 — на труды Н. К. Юркова. Пикантность тут еще и в том, что на сами тезисы посмотреть не удается: нигде в РИНЦе их нет.
И это не все чудеса. Через Интернет в еще одном сборнике легко найти другую статью с тем же названием, но с другими авторами «Трусов В. А., Баннов В. Я. , Григорьев А. В. Практическое применение ПЛИС. В кн.: Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сборник научных трудов по материалам VII Международной научно-практической конференции 31 января 2015 года: в 10 ч. Под общ. ред. М. Г. Петровой. Белгород: ИП Петрова М. Г. , 2015. Часть III. 152 с., 133– 135». Стоит ли удивляться тому, что авторы и этой статьи также сотрудники кафедры Николая Кондратьевича и не упускают случая на него сослаться.
А еще отличный способ повысить рейтинг — издать сборник. Например, в уважаемом вузе Высшая школа экономики (ВШЭ) в 2015 году издан сборник «Компьютерные измерительные технологии. Материалы I Международного симпозиума» [8]. Материалы вышли под общей редакцией Сайгида Увайсова, заместителя директора по научной работе Московского института электроники и математики [9]. Для тех, кто не помнит: Московский институт электроники и математики (МИЭМ) — солидный московский вуз, недавно ставший частью ВШЭ.
Конечно, Сайгид Увайсович легко добился включения сборника в РИНЦ — и тут же к списку его цитирований добавилась 121 полноценная единица! Правда, и здесь не обошлось без парадоксов: в списке цитирований Сайгида Увайсовича в РИНЦ действительно 121 ссылка, а вот в самом сборнике, выложенном на сайте ВШЭ [8], удалось увидеть только семь! Загадка материи…
А как вам нравится (двухстраничная!) статья в журнале «Увайсов С. У. , Увайсова С. С., Увайсова А. С. Электронный ассистент UVAYSOV докладчика. Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий. 2011. № 1. С. 61–62», на которую есть 7 ссылок в сборнике [8] под общей редакцией С. У. Увайсова? Есть ли? РИНЦ клянется, что ссылки на эту двухстраничную статью есть в статьях Дмитриева А. А., Новикова Ю. Н. на страницах 176–179, Жукова А. А. на страницах 179–182, Загидуллина Р . Ш. на страницах 182–186, Иванова Е. Б. на страницах 186–189, Клепикова А. К. Привалова А. Н. на страницах 189-191, Коробовой К. В . на страницах 191–193, Кульмамиров С. А., Шарифов Д. М. на страницах 193–197. Однако сборник [8] можно скачать с сайта ВШЭ, там на перечисленных страницах есть перечисленные статьи, но ни одна ни разу не ссылается на статью про UVAYSOV! Как это объяснит РИНЦ и нет ли там других аналогичных казусов? Кстати, Сайгид Увайсович не только соавтор уже знакомого нам Николая Кондратьевича, но и сосед его по списку выдающихся ученых по версии РИНЦ: он занимает 8-е место в упомянутом списке топ-10.
Должен сказать, что я ни в коем случае не порочу репутации лиц, упомянутых в статье и не нарушаю статьи 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации, поскольку не распространяю не соответствующих действительности сведений. Данные из РИНЦ были взяты по состоянию на 29 сентября 2015 года. Если я ошибся в подсчетах, то готов принести необходимые извинения. Если же данные неверны, то извинения должен принести РИНЦ. И исправить свои данные, пока не дошло до суда.
Проблема в том, что ученые поставлены в условия, когда стремление соблюдать нормы этики приходит в противоречие с материальной заинтересованностью. Часто само начальство в погоне за рейтингами заставляет нас нарушать этические нормы под угрозой понижения в должности, сокращения занятости, увольнения, расформирования кафедр и лабораторий и т.п. Поэтому нормы этики нарушаются фактически под давлением сверху. Просмотр других публикаций в РИНЦ показывает, что эти нарушения стали массовыми. А значит, первый шаг к исправлению ситуации должны сделать те, кто руководит наукой в стране. В частности, должна быть проявлена политическая воля и признаны недостатки, а затем и вложены необходимые ресурсы в реорганизацию РИНЦ.
Подводя очередной неутешительный итог, надо сказать, что доверие к мерам, принимаемым правительством для оценки уровня науки в стране и повышения оного, напрямую зависит от применяемых для этого инструментов. Приведенные здесь и в [1] факты свидетельствуют о том, что РИНЦ в теперешнем состоянии для объективной оценки науки не годится.
Более того, наличие в РИНЦ «помоечных» журналов и конференций, не требующих для публикации ничего, кроме денег, провоцирует ученых на пренебрежение нормами научной этики и снижение научного уровня их работ. Таким образом, действия Минобрнауки, ФАНО и других ведомств, стимулирующие рост числа и цитируемости публикаций в РИНЦ, приводят не к повышению уровня российской науки, а к его падению. А как иначе квалифицировать то, что из десяти лидеров науки в области автоматики и ВТ пятеро (двое названы выше, а трое — в статье [1]) оказались липовыми и произошло это в последний год? И подозреваю, что это не последние разоблачения…
К сожалению, замены РИНЦ пока нет и не предвидится, так как «Карта российской науки» поражена трудноизлечимыми недугами. Поэтому надо бороться за исправление РИНЦ общими усилиями. Среди реальных шагов по выправлению перекосов РИНЦ нужно упомянуть:
- организацию оперативной связи службы поддержки с авторами и организациями, с непременной проверкой экспертами предлагаемых авторами коррекций;
- исключение из источников оценки показателей публикационной активности и цитируемости нерецензируемых изданий и тезисов конференций;
- проверку рецензируемых изданий на соблюдение общепринятых норм рецензирования и научной этики и исключение из источников оценки показателей публикационной активности и цитируемости тех, которые проверку не прошли.
Конечно, обратная связь будет нормально работать лишь при условии, что сами ученые будут соблюдать общепринятые нормы рецензирования и научной этики и следить за их соблюдением. А для этого случаи нарушения норм должны вскрываться и обсуждаться публично. Научной этике необходимо учить студентов и аспирантов, перед этим проведя семинары по ее основам для преподавателей и научных сотрудников.
Но если РИНЦ не поставит наконец заслон профанации научных публикаций, с мечтами об объективной базе данных российской науки придется проститься.
P. S. Пока же РИНЦ больше озабочен своими финансовыми проблемами, как показывает следующее недавнее объявление [10]:
«8 сентября 2015 года состоится учебно-практический семинар „Использование РИНЦ и Science Index для анализа и оценки научной деятельности”. Целью является обучение специалистов научно-образовательных организаций практической работе с базой данных РИНЦ и информационно-аналитической системой Science Index для увеличения показателей публикационной активности авторов и организаций. <…> Стоимость участия (регистрационный взнос) в семинаре на 1 специалиста составляет 11 800 рублей».
Организация, формирующая рейтинг, открыто берет деньги за повышение рейтинга?! Вспоминаются слова Иосифа Бродского: «Брать сестерций с покрывающего тела — всё равно что дранку требовать от кровли». И эти люди учат ученых этике…
В заключение подчеркну: сложившаяся ситуация порождена нынешней научной политикой властей, а ее главная опасность — развращение научной молодежи. И если не поставить заслоны сверху и снизу беззастенчивой накрутке показателей, российская наука скоро будет выглядеть иначе. Так в умирающих озерах доля чистой воды постепенно уменьшается, и озеро превращается в болото.
1. Фрадков А. Л. РИНЦ продолжает врать // ТрВ-Наука. №187 от 8 сентября 2015 года.
2. http://dep_kipra.pnzgu.ru/page/1107
3. Таньков Г. В., Горячев Н. В., Кочегаров И. И. Механические и тепловые воздействия на РЭС // Молодой ученый. 2015. № С. 112–113.
4. Шишкин Ф. Д., Горячев Н. В., Трусов В.А. Особенности программируемых логических устройств // Молодой ученый. 2015. № 1 (81). С. 115–117.
5. Топ-100 российских ученых — http://dissertation-info.ru/index.php/-100-/194--100- .html
6. Журнал «Молодой ученый». Изд.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Молодой ученый» (Чита) ISSN: 2072–0297.
7. Еременко Г. Во всем виноват РИНЦ? // ТрВ-Наука. № 163 от 23 сентября 2014 года.
8. Сборник КИТ-2015. Сборник материалов I Международного симпозиума «Компьютерные измерительные технологии». Научн. ред. А. Н. Тихонов; Общ. ред. С. У. Увайсов; Отв. ред. И. А. Иванов. М.: ДМК Пресс, 2015. http://cmt.hse.ru/materials
9. hse.ru/org/persons/47634076
10. http://elibrary.ru/projects/training/2015/5/info.asp
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Метки: #189, Александр Фрадков, аспирант, вуз, ВШЭ, Геннадий Еременко, доклад, журналы, индекс Хирша, индекс цитирования, критика, Минобрнауки, Николай Юрков, публикации, РИНЦ, российская наука, Сайгид Увайсов, семинар, список литературы, университет, ученые, ФАНО
Выскажу свое нескромное личное мнение о том, что РИНЦ не только учит врать, но и моитвирует врать и даже, как следует из статьи, в какой-то степени помогает врать.
До сих пор думаю посносить оттуда все привязки своих студенческо-аспирантских поделок, дабы стыдно не было. А стыдно еще как!
Ну уж а в том, что в нынешнем своем виде РИНЦ превратился в откровеннейшую помойку, согласны почти все мои знакомые из сферы науки и образования.
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РИНЦ не только учит врать, но и сам беззастенчиво мухлюет, очевидно, не без корыстного интереса по привлечению финансов от “индексируемых” им организаций. К примеру, Сибирский федеральный университет имеет там h-индекс 68 и входит в отечественный топ-100. Однако, при выводе списка публикаций оказывается, что у него только 43 публикации с цитируемостью > 43, т.е. реальный h-индекс равен 43. Причём, данное разногласие вряд ли можно объяснить некой скрытой спецификой подсчёта индексов в РИНЦ, поскольку, скажем, у Института археологии h-индекс 69 в точности соответствует списку публикаций (и у ряда других организаций соответствие таки наблюдается).
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У РИНЦ есть почти открытая специфика подсчета цитирований. РИНЦ считает как цитирования публикаций которые есть в РИНЦ(почти правильно), так и цитирования публикаций, которые он выудил из списков литературы(т.е. в РИНЦ есть статья, которая ссылается на другую статью, которой в РИНЦ нет(потому что она старая например). По этому в авторском указателе у человека скажем 50 публикаций и 500 цитирований, а когда смотришь список, то оказывается что публикаций там 40, а цитирований 300. Индексы правда рассчитываются только по публикациям входящим в РИНЦ...
В общем, это не то чтобы совсем баг, а такая кривая фича:(
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Действительно хорошая скрытая “фича”, позволяющая выборочно раздувать хирш с 43 до 68, причём без возможности проверки. Просто Клондайк.
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Вообще да, странно, я думал Хирш в РИНЦ считается без «списков литературы»...
И вообще для организаций страничка статистики выглядит довольно куцей
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не думал, что в ВШЭ то же издают такого рода сборники.
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Эта проблема куда серьезней, чем в предыдущей заметке...
С другой стороны, раз у Вас получилось пользуясь только РИНЦ выявить подобных махинаторов, значит не все потеряно и с этим можно бороться. Отчасти в РИНЦ уже есть инструменты борьбы с примитивной накруткой — например, показатели авторов приведены как для всего что есть в РИНЦе, так и только для статей в журналах(цитирования, индекс Хирша), только для журналов из WoS и Scopus, журналов из списка ВАК итпд...
Возможно, если базовые показатели будут рассчитываться по какой то выборке лучших журналов,(ну например той 1000), то это тоже в какой то мере исправит ситуацию...
Плохо и то, что в РИНЦ есть еще куча ошибок, втч и в их базе данных, которые нельзя исправить руками пользователей — например, дубликаты статей, русские и переводные версии, просто косячные ссылки. Цитирования из отечественных журналов учитываются крайне криво...
Интерфейс тоже не самый дружелюбный, разобраться с ним не просто, а пользы, кроме как для «наукометрии» от него почти нет. Впрочем, от elibrary уже во много раз больше пользы(просто потому что она открытый ресурс, доступный в сети), чем от ВИНИТИ и ЦИТИСА вместе взятых:(
что кстати весьма печально, учитывая, что ВИНИТИ получает от РАН(теперь от ФАНО) кучу денег (282млн руб в 2013, примерно вдвое больше среднего по институтам РАН, и почти в 10 раз больше в пересчете на число публикующихся авторов), и не совсем понятно что он в итоге производит, кроме десятка экземпляров РЖ и какой то закрытой БД.
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«только для журналов из WoS и Scopus, журналов из списка ВАК итпд…»
Должна заметить, что в РИНЦ часто попадаются неверные данные о принадлежности журналов к ВАК, WoS и Scopus. Списки зарубежных баз меняются по нескольку раз в год, а РИНЦ свои не актуализирует
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Если Хирш Юркова помножить на импакт-фактор статей Юркова, то получится бесконечно малая величина, которую из себя он и представляет.
Почему-то нулевой импакт-фактор не учитывается при расчете среднего импакт-фактора...=загадки РИНЦа
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели... «Кин-Дза-Дза».
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Полагаю такие же дефекты (но в более скрытой форме) имеют любые конторы, подсчитывающие публикации и цитирования.
Поди проверь Веб или Скопус.
Замучаешься «пыль глотать».
Именно поэтому нужна явная, очная система ранжирования ученых,
через их доклады на специализированном ученом совете экспертов,
и т.д. и т.п.
У меня есть наработки чего и сколько...
Дайте место и аудиторию, чтобы рассказать или написать
для обсуждения!!
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Ага, еще привязать оклад к результатам тайного голосования там. Вот здесь мы и увидим групповщину и кумовство во всей своей красе.
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Юрков это еще цветочки, а вот Кузьмина Виолетта Михайловна из Юго-Западного государственного университета (г. Курск) опубликовала за 2015 г. 112 статей, учтенных в РИНЦ
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Ну, Виолетта Михайловна — просто энциклопедист! Вот названия некоторых из ее 112 статей 2015 года:
ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТ ИНТЕРНЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО И ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РФ
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОБОРОНЕ СТРАНЫ
РОССИЯ И ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УКРАИНЕ: МИФЫ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГА В ВУЗЕ
РОССИЯ, КИТАЙ И БРИКС В СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКЕ
ЭКСПАНСИЯ ИСЛАМИЗМА НА ЗАПАД
САНКЦИИ ЗАПАДА И ОТВЕТ РОССИИ
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ — ПРОСТО ТАНЦЫ ИЛИ СПОРТ?
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Ну и что? Журналисты в течение года публикуют много заметок и по разным темам и никто не считает сколько их у них. А здесь человек интересуется разными темами и пишет о них?
У вас статьи только по одной вашей научной теме копаете, может быть и глубоко, но очень узко.
А есть тот, кто пишет о разном, обсуждать это бессмысленно.
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Браво! Подписываюсь под всем сказанным, то бишь, написанным.
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Несколько обидно (в том числе и для молодых) еще то, что при экспертизе заявок на гранты организации (РФФИ, Совет президента, прочие) зачастую учитывают эти ничего не предсталвяющие из себя публикации, и финансирование достается псевдоученым. Тогда как сотрудник с реальными, но малочисленными работами остается за бортом. Печально это все.
То же самое касается и списков ВАК. На работы, публикуемые в Вестниках и сборниках порой смотреть тошно.
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Сергей, Вы совершенно правы. Такой врущий инструмент оценки не только позволяет пролезать в науку жуликам, но и не пускает честных работающих людей. Его использование государственными структурами недопустимо.
К сожалению, создать новую систему или вычистить эту очень трудно. Выделение части журналов для оценки ученых и организаций только по ним имеет свои трудности. Это все равно как создать новый список ВАК — туда сразу станут прорываться жулики. Надо искать реалистические пути решения проблемы, обсуждать их между собой, требовать от МОН принятия соответствующих решений.
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Пример конечно очень хороший.
Специально не поленился пробил по Scopus описанного в статьей выдающегося ученого:
Yurkov, Nikolay K. University of Penza, Designing and Production of Radio Equipment Dept., Penza, Russian FederationAuthor ID: 6701691164
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Yurkov, Nikolay
Yurkov, N. K.
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Citations:4 total citations by 2 documents View citation overview
h-index: 1
Из 26 статей 23 в журнале Measurement Techniques, он же «Измерительная техника» ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
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А вот покажет он вам такую обложку:
www.benran.ru//magazin/ca...img/169879/1.jpg
и заявит: ”Вчера по телеку пуски ракет видели – моя работа”.
И чем крыть? ;)
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Ну дык и в РИНЦе написанно что у него 0 публикаций в зарубежных журналах и гордых 7 зарубежных цитирований... Спокойно можно было на месте посмотреть.)
Статья в ТРВ то не про Юркова, а про РИНЦ. И вопрос в том, можем ли мы определить уровень ученого с помощью РИНЦа или нет. Можно ли там обнаружить накрутки или нет. Собственно автор статьи пользуясь только РИНЦем этот уровень и определил, и наличие накруток тоже...
А утверждать в том, что это именно из за РИНЦа прекрасные ученые стали нечестными, это какая то демагогия. Мне на почту периодически приходят предложения опубликовать что угодно за умеренную плату как в журналах из РИНЦ, так и из Scopus...
Другое дело, что РИНЦ стоит бороться с такими примитивными накрутками. Если они выделят сore сollection из приличных журналов, по которым будут рассчитываться основные показатели — этого должно хватить. Если посмотреть презентацию про RSCI, то они это и собираются сделать — 1000 совсем хороших журналов будут жить в RSCI (который в WoS), по которому будет считаться наукометрия, а остальные журналы видимо останутся на elibrary и будут ждать своего часа...
elibrary.ru/project_rsci.asp
Вообще было бы неплохо, если кто нибудь из разработчиков РИНЦа ответил бы на критику Фрадкова, как это было в прошлый раз [7].
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> РИНЦ стоит бороться с такими примитивными накрутками.
Как Вы думаете, почему они не борются? Я не знаю, но если бы хотели, уже нашли бы способы. А они вместо этого перекладывают вину на пользователей. Волей-неволей приходишь к выводу: их все устраивает, поскольку они на этом сами зарабатывают. Поэтому вряд ли они захотят признать сейчас критику. Скорее надо давить на них сверху.
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У них нет полномочий исключать журналы из рейтинга, поскольку их рейтинг один из показателей, по которому журналы включают в ВАКовский список. А других способов для этого нет, не станут же они персонально отслеживать рейтинг каждого автора. Единственная возможность не включать журналы типа «Молодого ученого» в список 1000, и высчитывать РИНЦ по этому списку
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Конечно, следовало бы учитывать при оценке авторов импакт-фактор журнала. Но подобные журналы найдут способ, что бы его накрутить. И это уже происходит.
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Все эти российские разработки ничего не значат вообще. Только Wos или Scopus, реальные наукометрические данные дают для отслеживания роли отдельного ученого в науке.Ну еще google scholar и возможно в будущем researchgate. Не обращайте внимания на псевдоученых из ринц.
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Ну конечно, давайте теперь уже Россию ругать и Путина, а вовсе не конкретных шарлатанов от науки!
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со Скопусом тоже регулярно скандалы случаются из-за включённых туда аналогичных «Молодому ученому» мурзилок, ну а scholar c researchgate считают ссылки по чему угодно что к ним попадает — так что получается примерно как у РИНЦ, просто с несколько другим охватом источников
и, кстати, профили Scopus Researcher ID — тоже та ещё песня, не хуже РИНЦовских бывают
В WoS тоже не без косяков (и по моим неблюдениям число этих косяков там минимально), но подобные истории типа описанных в статье там сложнее распознать, т.к. там нет аналогов профилей отдельных исследователей как в РИНЦ со скопусом
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Косяки WoS озвучьте, плиз.
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Привязка статьи к авторам и организациям например,а точнее ее отсутствие. Так как внутреннего профиля нет, а внешний(ResearcherID)в обратную сторону с WoS не связан, поиск и по организациям и по авторам(а соответственно и статистика) могут давать сильно заниженные или завышенные за счет однофамильцев результаты. Собственно ResearcherID по этому и сделали — но он работает только для самих авторов(а не для организаций) которые сами хотят знать сколько у них цитирований, и надо сказать в этом профиле можно привязать статьи однофамильцев, если захотеть;)
Для наукометрии на уровне организаций собственно WoS не очень подходит, как раз из за отсутствия личных профилей и привязок к организациям. Но для организаций и наукометрии у них есть отдельный продукт за большие деньги — InCites. Который,(при грамотном использовании) тадам, улучшает результаты организаций!)
*reserchgate считает по WoS кажется, а вот гугл действительно по всему инету.
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Это не косяки, а естественные трудности работы с библиографической базой. И разрешаются они там естественно – для авторов через ResearcherID, для организаций – через InCites. А вот реальных косяков (таких, как в РИНЦ) я там за всё время работы не встречал. Попадались только опечатки в библиографии, которые исправляются при обращении за считанные дни.
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researchgate считает не по WoS, а по тем публикациям, которые загружены в базу, это видно на всплывающей надписи, если подвести мышь к своим цитированиям. Так что это по методике — аналог scholar'а с РИНЦ (собственно, это очень похоже на расчёт числа ссылок на expertcorps.ru на основе WoS)
по поводу косяков WoS — да, речь именно о кривой привязке авторов. Каждый год у нас обязательно какие-то институтские статьи по мнению WoS не относятся к ин-ту и наоборот — обязательно пара «левых» статей будет добавлена
за РИНЦ же стоит сказать что общедоступность авторских профилей (пусть и «кривых», но как показывает обсуждаемая статья, пригодных для того чтобы понять кто есть кто) — это огромный плюс по сравнению с другими БД, поскольку ScopusAuthorID доступен только по подписке, а ResearcherID и ORCID требуют вручную добавлять туда работы и имеются далеко не у всех исследователей
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«по поводу косяков WoS — да, речь именно о кривой привязке авторов.»
В WoS никакой привязки авторов нет, поскольку её разработчики осознают, что при естественном разнобое в написании и случайных совпадениях имён любая автоматическая привязка будет кривой. Авторам самим предоставляется возможность верифицируемой привязки публикаций в ResearcherID, и это единственно возможный некривой способ, поскольку при этом авторы несут ответственность за привязку, а система через верификацию минимизирует риск некорректности и ошибок.
Профили ResearcherID, кстати, общедоступны для просмотра без подписки на WoS, но для их формирования подписка, естественно, нужна.
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Вполне с Вами согласен. Верификация авторских правок — это и есть двойной контроль данных, обеспечивающий их достоверность. Как я писал в [1], такой двойной контроль должен быть введен и в РИНЦе. Посадить несколько аспирантов разных специальностей на верификацию данных обойдется НЭБ совсем недорого.
Общедоступность этих данных порождает еще один аспект: некорректность данных (фактическая или этическая) порождает некорректность рейтингов, а это приводит к репутационным потерям авторов. Я уже начал получать письма обиженных авторов, упомянутых в статьях. Среди них есть ничего не подозревавшие об ошибках (хотя как можно в наше время, работая в НИИ, имея публикации, ничего не знать о РИНЦ и не поинтересоваться своим в нем месте? Это уже вопрос к руководству НИИ), им можно посочувствовать. Но это и дополнительная ответственность, ложащаяся на РИНЦ: неадекватное место в рейтинге позорит автора. Есть надежда, что этот механизм начнет работать и авторы начнут предъявлять претензии к РИНЦ, вплоть до судебных исков. Кстати, репутационная обратная связь не зависит от того, открытая база данных или платная: все равно данные эти общедоступные и их может использовать каждый.
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Ну к Scopus и Researchgate никто иски не подает, так что и к РИНЦу вряд ли будут (там тоже присутсвуют автоматически генерированные кривые профили авторов).
А то что зарегестрированные авторы несут репутационные риски это правильно. А если упомянутые Вами авторы с чужими случайно привязанными публикациями зарегистрируются и удалят их — всем будет только лучше, тем более что они наверняка найдут и привяжут множество своих публикаций и цитирований) время конечно жалко, но что поделать, списки литературы тоже противное занятие.
А насчет верификации авторских правок — так ли она необходима, учитывая что уж за зарегистрированный профиль автор уж точно сам несет репутационные риски?
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Почему у Вас авторы кругом виноваты, а РИНЦ белый и пушистый? И ниже некто со звучным ником «Некорректность данных» тоже встал грудью на защиту РИНЦ. Почему?? Разве не все согласны, что среди ошибок есть ошибки авторов и ошибки РИНЦ, а значит, надо иметь контроль с обеих сторон. Нельзя оставлять без контроля ни автора, ни РИНЦ, поскольку РИНЦ слаб, а автор грешен. Двойной контроль существенно снизит долю нового мусора. И тогда надо будет думать, как чистить старый мусор, которого уже ого-го сколько накопилось. А пока каждый день в РИНЦ добавляются новые мусорные статьи и помоечные издания.
Учтите, что есть еще ошибки, которые не устранишь привязкой статей: опечатки в фамилии, выходных данных и т.д. Надо дать автору средства их указания/исправления, а РИНЦу средства контроля за этими правками.
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За новые инструменты правки БД — я только за!
Я не спорю, что РИНЦ довольно глючный и неудобный инструмент. Просто именно те примеры, которые Вы приводите в своих статьях, на мой взгляд, находятся в зоне ответсвенности авторов.
Если вы публикуитесь в «помоечных» журналах, приписываете себе чужие публикации, или защищаете списанную дисертацию — разве все это не несет рисков для вашей репутации? Это вас РИНЦ и ВАК заставили, или вы сами хотели кого то обмануть?
А раз уж РИНЦ и БД диссертаций дают возможность разоблачать мошенников — то это только в плюс этим БД. И оченьь хорошо что Вы подняли эту тему — многие, кто хотели бы занятся «накрутками» после этого задумаются.
На мой взгляд было бы замечательно, если авторам предоставили больше возможностей для работы с их профилем и БД, а вот про проверку экспертами см ниже: «непременная проверка экспертами» составляет узкое место: проверки самых пустяковых правок приходится ждать месяцами".
На мой взгляд именно авторы больше всех заинтересованы в достоверности информации, которую БД предоставляет о них, а исправить свой список публикаций автору куда легче, чем
проверять миллионы записей централизованно и в ручную.
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Насчет «помоечных изданий», а на самом деле насчет отбора качественных рецензируемых изданий, по которым имеет смысл считать собственно наукометрию, у авторов РИНЦ вроде как имеется готовое решение(отобрать мифическую 1000 лучших), которое должно, по крайней мере частично, решить эту проблему:elibrary.ru/project_rsci.asp
Насколько я понимаю, Ваше наибольшее возмущение вызывает перспектива того, что институты,лаборатории и научных сотрудников будут оценивать уже сейчас, по насквозь кривому РИНЦу?
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Вы попробуйте поискать, скажем, себя в WoS с использованием Cited Reference Search. Конечный результат будет зависеть от а) использования строчных и/или прописных букв, б) наличия/отсутствия пробела в ваших инициалах, в) наличия/отсутствия точек там же. Вроде бы идет обращение к одной и той же базе данных и подобные вещи должны отлавливаться автоматически, ан нет. Кстати, корпус экспертов на scientific.ru дает относительно меня другие, более высокие показатели. Видать, тоже сказывается алгоритм введения данных и поиска по ним.
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Повторюсь: это не косяки, а естественные трудности работы с библиографической базой. Идеальных систем не бывает. Там ещё и опечатки встречаются, и я их исправлял через обратную связь (время реакции – считанные сутки).
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У нас в России повально распространено убеждение, что это мы убогие, а вот на Западе все прекрасно. Потому РИНЦ — плохой, гадкий, а WoS — образцовый пример.
А на самом деле ситуация следующая.
Данная система оценки научной деятельности пришла к нам из западного научного мира и тамошние ученые давно занимаются такого же рода профанациями, как сейчас в России наши ученые. Единственное отличие — может не в столь откровенной форме, а более изощренно.
Тем, кто регулярно читает зарубежные научные журналы по своей специальности, постоянно попадаются статьи, в которых по сути нет ничего нового по сравнению с опубликованным ранее этими же авторами. Перепишут текст по другому, изменят структуру статьи, дадут другое название и все — а содержание прежнее.
И ясно, единственный смысл в появлении такой статьи — необходимость отчитаться за очередной грант и увеличить свою цитируемость.
А тем из наших отечественных ученых, которым доводилось печататься в зарубежном журнале, хорошо знаком и такой трюк их зарубежных коллег — получаешь после рецензии замечания рецензента, которые завершаются списком так из ПАРЫ ДЕСЯТКОВ названий статей, на которые рекомендуется сослаться. Цель та же самая — повысить цитируемость. И совершенно понятно, что если проигнорируешь такого рода рекомендацию, то твоя работа вполне может вылететь а аут.
На самом деле порочна сама система, навязанная бюрократами, управляющими наукой. Эти бюрократы в науке ни бельмеса, оценить по сути результат работы ученого не могут, а управлять наукой и получать за это неплохие деньги хотят. Вот и придумали способ, как в принципе полезные для научной работы библиографические показатели использовать для своих целей.
А ученые вынуждены к этой системе приспосабливаться, иначе просто останешься без зарплаты.
Поэтому я считаю, что весь гнев автора направлен не по адресу и выхлоп будет нулевой. Виноват не РИНЦ, не ученые, которых тут заклеймили поименно, а ответственны за происходящее бюрократы от науки, которые внедряют данную систему оценки труда в науке.
И кстати, там за бугром тоже периодически возникают такого же рода скандалы. Потому что данная система порочна в принципе.
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Порочной является система НЕКОРРЕКТНОГО использования библиометрических данных, а РИНЦ возводит эту порочность в квадрат, поставляя ей перекошенную мусором и некорректную статистику.
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Наивно! Надо зрить в корень, а не бить по частностям.
РИНЦ работает не в вакууме, а в нашей реальности. Если на что-то есть спрос, то всегда будет соответствующее предложение. В виде ли всякого рода коррупционных схем или производства фальсифицированной продукции.
У нас рынок и рыночные отношения, которые определяют все. И как у нас уже много лет не могут победить производителей фальсифицированной колбасы, сыров и прочего, точно так же невозможно искоренить и фальсифицированную цитируемость.
Я сам работаю в науке и знаю все это изнутри. Знаю многих, кто этим занимается, потому что просто нет другого выхода.
Отличие моих знакомых от вышеупомянутых в статье личностей состоит лишь в том, что можно это делать не так нагло, как в статье рассказано, а более тонко. Но суть от этого не меняется.
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Да нет, не наивно. Никто и не говорит о “победе над фальсификаторами”. Речь идёт о минимизации их вклада в статистику цитирования, хотя бы до уровня WoS. Кстати, не знаю какую науку Вы “знаете изнутри”, но в моей научной среде накрутками цитирования маются единицы.
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И ещё, в связи с “нашей реальностью”, РИНЦ является вполне полезным инструментом для выявления прохиндеев и фальсификаторов. Если его использовать именно для этого – тогда нет проблем.
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Александр Львович, спасибо!
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но малость не докопали до самого интересного. может, и к лучшему
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Иван, есть еще кое-что в запасниках... А вообще нет здоровых людей, есть недообследованные. Вы лучше скажите, что с этим делать, а?
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Вот с этого и надо начинать. Данные же поставляет не сам РИНЦ.
Как лодку назовешь, так она и поплывет.
Невнимательность авторов при оформлении публикации и порождает некорректные данные.
РИНЦ здесь ни при чем.
Кто бы мог подумать, что вот так запросто, можно будет увидеть всю научную историю автора. Тем более, что большинство статей для зарегистрированных пользователей в открытом доступе.
Ну а к конференциям должно быть главное условие — доступ к аннотациям и презентациям докладчиков.
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«РИНЦ здесь ни при чем» точно так же, как магазин, торгующий контрафактными товарами, произведёнными “невнимательными” производителями.
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РИНЦ основывается на базе публикаций, собранных в Научной электронной библиотеке, но она далеко не полная — о доступности полнотекстовых статей лучше промолчу :(((((.
Да, можно просмотреть оглавление журналов (и аннотации статей) Доклады академии до 2003 года, ну а для более поздних выпусков даже этого нет.
Журнал Неорганические материалы — до 2003 г. включительно можно посмотреть и оглавления и аннотации статей, за 2002 г — представлен только один номер или в номере 2-3 статьи т.д.
Журнал Физика твердого тела — здесь ситуация по-лучше (есть сайт журнала, где выложены и полнотекстовые статьи) — глубина охвата — до 1994 года...
Успехи физических наук — доступны оглавления номеров только до 2005 года :((((((
И на основании неполных, обрывочных данных наводится «страшная статистика» — вот в чем основная проблема РИНЦ. Для начала нужно заполнить Научную электронную библиотеку, ВАКОвские журналы (да и другие) должны быть представлены в ней наиболее полно — все полновесные (а не 2-3 статьи) номера и выпуски, если не с момента основания, то за последние 30-40 лет.
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Да, это очень важно. Нельзя говорить, что база РИНЦ отражает состояние российской науки, если в ней имеются такие зияющие дыры. И тем более нельзя оценивать специалистов и организации по такой базе. По нашей области «Известия РАН» за 1990-е с лакунами. «Доклады» — скорее нет, чем есть. Позор! Проблема в том, что «новые ученые» за включение своих помоечных изданий готовы платить, а за заполнение лакун кто заплатит?
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За заполнение лакун «там» платят издательства, которые заинтересованы в их оцифровке и коммерческом распространении — что, видимо, не наш случай.
Т.е. если журнал сам не заинтересован, чтобы его старые выпуски оцифровали — вряд ли кто то за него это сделает. А цитирования РИНЦ уже и так извлекает из списков литературы — но, увы довольно криво. Огранизации подписчики видимо могут что то вносить руками (у нас в институте собирали списки публикаций, которые отсутсвуют в РИНЦ, но что с ними сделали дальше — не понятно).
Дыры в РИНЦе действительно есть, по этому видимо лучше пользоваться «краткосрочными инструментами», например за последние 5 лет — как того требуют в заявках по грантам. Но при этом охват отечественных изданий в нем все таки выше чем в WoS и Scopus, их же далеко не все переводили...
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1. Думаю, что за исправление всех перекосов, дыр и необъективностей РИНЦ должно платить государство в лице МОН. Оно ведь оценивает организации по их индексам в РИНЦ и обязано пользоваться объективным инструментом. И начать исправлять ошибки надо поскорее. Это — главная мысль обеих статей.
Как это сделать — наверное, не нам судить. Владельцы РИНЦ знают лучше.
2. Оцифровку старых журналов делать ваще не проблема.
3. Странно, что кто-то ратует за возможность бесконтрольного исправления данных авторами. Нигде этого нет, это ноу-хау РИНЦа. Даже в гугл-сколаре возможности правки авторами очень ограничены.
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Любое научное издательство может заключить договор и через Articulus бесплатно загрузить архив журналов.
Почему нет претензий к издательствам, к проректорам по науке. Они же главные в этом процессе. Зачем бодаться с каталогами и электронными библиотеками? Подойдите к ответственному за науку в вашей организации, посоветуйте заключить бесплатный договор для размещения полных текстов журналов и монографий для индексирования в РИНЦ. Используйте эти возможности для продвижения своих результатов. Попросите ваших коллег оформлять ссылки на ваши результаты правильно. Или начните с самого простого. На сайте вашей организации есть ли информация об опубликованных результатах научной деятельности? Что видит страна на вашем сайте о научной деятельности университета или кафедры?
Кстати, в некоторых зарубежных университетах информация в разделе Наука или иИсследованим начинается с перечня статей с гиперссылками на базы данных.
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думаю личные стенания уважаемых персон про РИНЦ в таком ключе бесплодно и неплодотворно действительно у РИНЦ есть творец и оператор полагаю что и то и то это МОН н-на Ливанова если РИНЦ работает плохо и он мещает работе РАН или фаНо то именно эти организации и должны высказать МОН или АП мли премьеру Медведеву свое компетентное суждение и отказаться его использовать в работе поскольку она не работает и вредит работе но тогда вывод таков МОН вопиюще не справляется не выполняет свои обязанности бесцельно и безотвественно тратя бюджетные деньги далее г-н Ливанов должен эти траты возместить из личных средств или просто отправлен в отставку те уйти вспомнилась советская классика эй которые тут временные слазь кончилось ваше время думаю у РаН не утрачены навыки административного обращения и аппаратных ходов г-да Фортов и КОТюков вполне матерые администраторы и имеют соответствующий аппарат для анализа работы РИНЦ и последующих аппаратных шагов
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elibrary уже много лет не получают «базового» финансирования от государства. РИНЦ был создана на большой грант РФФИ в 2005.
««Научная электронная библиотека» — коммерческая компания, созданная в 1998 г. Является разработчиком целого ряда крупных информационных систем и информационных продуктов, главным образом в области научной информации. Пять лет назад компания выиграла конкурс на создание РИНЦ. Теперь это один из наших основных проектов.»
trv-science.ru/2010/07/20... -samostoyatelno/
Так что ни МОН, ни Ливанов,ни ФАНО к ней отношения не имеют, и единственное как они могут ей насолить — запретить платную подписку «своих» организаций на онную БД и перестать использовать ее данные при выдаче грантов. При этом elibrary быстро кончится, а польза от этого вряд ли кому нибудь будет.
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Да, надо не насаливать, а наоборот, финансировать. А ученые должны доступно объяснять МОН, что с таким РИНЦем оцнку организаций не сделать. Возможно, достучимся. А то они ведь на что денежки наши тратят:
onr-russia.ru/comment/10470#comment-10470
В рамках ФЦП открыт конкурсный отбор проектов на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 — 2020 годы»
Мероприятие 1.1- 18 очередь
ЛОТ 1
Шифр: 2015-13-573-0025
Предмет соглашения по лоту № 1: предоставление субсидии из федерального бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением исследований по теме: «Разработка концептуальных основ формирования номенклатуры научных специальностей».
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 9,0 млн. рублей, в том числе:
на 2015 год – 2,0 млн. рублей;
на 2016 год – 7,0 млн. рублей.
Мероприятие 1.1- 15 очередь
ЛОТ 1
Шифр: 2015-14-573-0024
Предмет соглашения по лоту № 1: предоставление субсидии из федерального бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением исследований по теме: «Разработка проекта Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2035 года».
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 57,0 млн. рублей, в том числе:
на 2015 год – 13,0 млн. рублей;
на 2016 год – 33,0 млн. рублей;
на 2017 год – 11,0 млн. рублей
Мероприятие 1.1- 19 очередь
ЛОТ 1
Шифр: 2015-03-573-0021
Предмет соглашения по лоту № 1: предоставление субсидии из федерального бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением исследований по теме: «Построение процессной модели управления инновационной деятельностью в условиях импортозамещения».
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 35,0 млн. рублей, в том числе:
на 2015 год – 4,0 млн. рублей;
на 2016 год – 14,0 млн. рублей;
на 2017 год – 17,0 млн. рублей
По мероприятию 1.1-21 очередь:
ЛОТ 1
Шифр: 2015-14-573-0027
Предмет соглашения по лоту № 1: предоставление субсидии из федерального бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с проведением исследований по теме: «Создание системы измеряемых индикаторов и методики их использования для определения приоритетных направлений науки и технологий».
Предельный размер субсидии по лоту составляет: всего 6,0 млн. рублей, в том числе:
на 2015 год – 1,0 млн. рублей;
на 2016 год – 5,0 млн. рублей.
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Итак, предлагается наладить:
[1]« организацию оперативной связи службы поддержки с авторами и организациями, с непременной проверкой экспертами предлагаемых авторами коррекций;
[2] исключение из источников оценки показателей публикационной активности и цитируемости нерецензируемых изданий и тезисов конференций;
[3] проверку рецензируемых изданий на соблюдение общепринятых норм рецензирования и научной этики и исключение из источников оценки показателей публикационной активности и цитируемости тех, которые проверку не прошли.»
Пункт 1 действует, причём именно «непременная проверка экспертами» составляет узкое место: проверки самых пустяковых правок приходится ждать месяцами; на регистрацию институтского сборника у меня ушло полгода.
А исправлений этих необходимо очень много: во многих случаях автоматическая привязка публикации к автору не действует. Например, в названии статьи есть дефис («конец I — начало II тысячелетия н.э.»); распознаватель РИНЦ автоматически убирает один из пробелов, и название оказывается не соответствующим тому, что зарегистрировано в базе данных. Чтобы эта статья/книга оказалась привязана к автору, название надо исправить вручную.
По пункту 2: и это тоже есть, в РИНЦ раздельно учитываются «любые» публикации (хоть в Интернете) и публикации из числа изданий, зарегистрированных в РИНЦ.
Пункт 3 — это было бы отлично, но невозможно сформулировать показатели научной (как и любой другой) этики так, чтобы бездумная машина затем всех правильно проштамповала.
А что в зарубежных рейтингах? А то же самое. Вот сейчас вузовское руководство стало требовать от гуманитариев скопусовские публикации. Куда идут историки? В Сочинский (!) журнал «Былое», специально созданный для обслуживания этого запроса. Уважаемые исследователи там не печатаются, а в тех, над которыми висит увольнение, камень не бросишь. Но Скопус-то его терпит, вот в чём дело.
И что делать? Относиться к РИНЦу как линейке — орудию вообще полезному, но не единственному, которое необходимо, чтобы построить дом.
В конце концов, этот вопрос выводит нас на более высокие обобщения на тему того, кому и зачем нужна наука и для чего она существует.
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Ну, зачем же так откровенно лукавить?
В зарубежных рейтингах совсем не то же самое. В WoS как раз работает и оперативная обратная связь, и отсев журналов по рецензируемости и этике цитирования-самоцитирования. А для минимизации проблем с привязкой авторов там автоматическая привязка просто отсутствует. Авторы сами вносят публикации в ResearcherID, и несут за это личную ответственность, а система лишь осуществляет верификацию привязываемых автором статей.
Так что, всё МОЖНО сделать по уму, но команда РИНЦ этого делать не хочет.
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Вам про Scopus, вы про WoS:)
Вот отберут 1000 журналов в RSCI под чутким руководством WoS и будет всем счастье)
WoS сейчас действительно самая авторитетная БД для наукометрии, с хорошей историей, но далеко не единственная. И ее тоже кстати довольно сильно критикуют, в первую очередь за счет того, что она чисто англоязычная (и да, именно из за этого в WoS появились региональные БД), облигатно и сильно платная итпд
Почему тот же Scopus конкуренты решили сделать принципиально по другому? наукометрия в Google Scoolar тоже не имеет права на существование?
Я придерживаюсь той точки зрения, что это вполне рабочие инструменты для наукометрии, все они имеют право на существование и являются очень полезными для экспертов, если их правильно применять. Сравнивать результаты разных БД тоже может оказаться полезным и не только так, как Вы предлагали;)
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Ну ребята вы даете ! Столько всего понаписали ничего не понятно. Вы прекрасно знаете чтобы быть настоящим уважаемым ученым надо стараться публиковаться в нормальных журналах с высоким impact factor. Только так вы будете цитированы и вас будут знать в мире.А все публикации в мусоре из списка ВАК и РИНЦ ничего хорошего не дают только развращают. Не нужно изобретать велосипед старайтесь увеличить своего хирша через англоязычные нормальные журналы. 3 — 4 статьи в журналах с if выше 3 — 4 и ВЫ будете гордится, что вы из россии, но делаете почти как все нормальные ученые в мире. Вы сами вырастете в своих глазах.
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ну и скажите а что высокие хирш и цитируемость и импакты дают расейскому ппс нс в смысле материального достатка- зарплаты- да ничего никто данные знаменитого корпуса экспертов не учитывает их просто игнорируют поэтому все эти призывы к высоким хиршу и цитируемости и импактам пустое и лицемерное сотрясение воздуха никакой властной госполитики в этом напрапавлении нет и похоже и не предвидится работайте работайте дарагие расейские ппс и нс за нищенские зарплаты и последующие такие же пенсии
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У нас в институте ПРНД не загробили. Так что дают. Вдобавок высокие показатели практически гарантируют получение грантов с соответствующими надбавками к зп. Та же программа МКБ пока ее не загробили сторонники собеса давала весьма неплохо. За импакты главным образом.
А если поддерживать собесовское базовое распределение, то все получат по нищенской миске похлебки и все. Надо либо работать и зарабатывать, либо плакаться и жить на пособие.
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Зачем пытаться починить РИНЦ? Ведь РИНЦ был специально задуман как фиговый листок, прикрывающий срамоту якобы выдающихся учёных, а на самом деле полных нулей. Типичная ситуация: какой-нибудь царёк от науки всем рассказывает, что у него 300 публикаций и он «мировой лидер», а Scopus про него всю правду показывает, что у царька то на самом деле h-index=0. Для такого царька РИНЦ — просто спасение, поэтому «чинить» РИНЦ он не позволит. А вот для серьёзных учёных РИНЦ — это беда, т.к. ставит их в невыгодные условия по сравнению с очковтирателями, активно публикующимися во всяких «Мурзилках».
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РИНЦ де факто — единственный источник знаний про пейзаж российской науки с учетом русскоязычных публикаций. Это особенно важно для гуманитариев и в ряде других областей наук. А «царьков» и «очковтирателей» все-таки меньше, чем честных ученых и поэтому справиться с ними можно. Но от всех нас зависит: будут они делать погоду в РИНЦ или порядочные люди. Так что чинить РИНЦ надо.
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В естественных науках РИНЦ для «оценки ландшафта» вообще не нужен — есть же Scopus. Далее. Очковтирателей у нас больше, чем честных учёных. Какие конференции у нас чаще проводятся: тематические международные конференции или местечковый бред в духе «Обо всём и ни о чём»? Напомню, что в перечне ВАК доля мусора = 95%, а в целом по российским журналам мусора ещё больше. И РИНЦ это всё узаконивает.
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Так считать — совсем честных нет совсем. Кто ни разу не включал в свои статьи лишние ссылки на себя любимого — пусть первый бросит в меня (или в Вас) камень.
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Александр Львович, какие ссылки на себя считать лишними, а какие — нелишними? Самоцитирование — не грех, грех — списки «литературы» без ссылок в «тексте», а оные тексты от приснопамятного корчевателя неотличимы. Верно, ведь Вы о том и писали?
Как нам спасти РИНЦ — да никак, я им вообще не пользуюсь, всё что надо мне — есть в WoS.
ЗЫ. У меня с моей молодою женой каждую неделю такие дискуссии идут — она философ (кфн) и про «бритву Оккама» знает. РИНЦ — та самая сущность без надобности. ИМХО.
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От РИНЦа все-таки есть польза — дает картину по русскоязычным публикациям. Можно найти коллег в России, использующих Ваши работы, найти новые области применений. Все-таки WoS для этого мало.
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совершенно с Вами согласна, нужно просто повернуть РИНЦ лицом к научным сотрудникам :)
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Ловите камень, собственно.
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Поймал. Только поясните, пожалуйста: что Вы понимаете под лишними ссылками?
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легко ругать РИНЦ, если нет другой альтернативы
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согласен и потом сам РИНЦ ничему не учит тем более врать его надо улучшать добиваясь хорошей его работы а не дискредитировать путем мелочных уколов разбирательств
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Да, проблема серьезная. «Молодой ученый» уже ввел ограничения, чтобы бороться с такими накрутками, см.: www.moluch.ru/rules/limits/ .
Надеемся, что и другие журналы последуют нашему примеру.
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О способах «накруток» — в статье Editors’ JIF-boosting stratagems – Which are appropriate and which not?”, by Ben Martin (на сайте www.sciencedirect.com/sci...0048733315001390)
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Порядка 50 подобных писем уже получил (1250 руб. и есть публикация в РИНЦ)
Уважаемый коллега XXXX!
Приглашаем Вас принять участие в
10й Международной научно-практической конференции:
Эффективные исследования современности
Россия, г. Москва, 29-30 октября 2015 г.
Форма участия: заочная
Официальные языки конференции: русский, английский, казахский, украинский.
Приняв участие в конференции Вы получаете:
Размещение статьи в наш сборник научных работ Международной научно-практической конференции «ЕНО»;
Сертификат участника конференции. Выдается и автору и соавторам;
Размещение на www.elibrary.ru (РИНЦ);
Почтовую доставку журнала и сертификата участника;
Размещение Вашей статьи у нас на сайте;
и другие преимущества (все можно увидеть у нас на сайте).
График мероприятия:
Прием заявок для участия (с текстами статей): до 30.10.2015 (включительно)
Прием оплаты за участие (публикации статьи в сборнике): до 30.10.2015 (включительно)
Публикация статьи на нашем сайте: до 10.11.2015
Размещение в РИНЦ (постатейно): до 30.11.2015
Почтовая отправка письмо со сборником и сертификатом: 20.11.2015
Увидеть стоимость участия, опубликованные сборники, архив предыдущих конференций, а также зарегистрироваться для участия в конференции можно перейдя на наш сайт по ссылке ниже:
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Да. практически еженедельно приходят такие письма
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и коллективных монографий.
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В любом коммерческом журнале существует конфликт интересов. И при любом раскладе делается выбор в пользу бабла, а не качества статей. Поэтому все платные журналы из базы надо однозначно исключать.
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Physical Review Letters, один из самых цитируемых и престижных журналов.
journals.aps.org/prl/auth...l-review-letters
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Собственно говоря большинство журналов с открытым доступом(Open access,т.е.бесплатных для читателя) платные для автора, и среди таких журналов много очень приличных, хорошо рецензируемых, с хорошей репутацией и с высоким импактом. В большинстве обычных журналов тоже хотят денег, за цветные иллюстрации(в бумажном варианте) и за публикацию в свободном доступе(Open access).
Понятно, что вы говорите о журналах типа «публикация в РИНЦ и Scopus за 3 дня, 1000р страница», но как абсолютный критерий «платность» не годится.
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Писал комментарий к статье «Спасти РИНЦ», пишу и здесь. «Молодой ученый» начал бороться с накрутками индексов, введена система ограничений: www.moluch.ru/rules/limits/
Да, поздновато спохватились, надо было раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, показатели начнут выправляться — все-таки хороших статей большинство.
Надеюсь, что и другие журналы будут вводить подобные ограничения. Это очень важно.
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Еще введите правило, что на любой источник из списка литературы должна быть ссылка в тексте. Причем не пачкой ([1]-[33]), а по отдельности (в статье «Спасти РИНЦ» об этом сказано)
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Отличная идея, спасибо.
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Может хватит имитировать «бескомпромиссную борьбу», а?! И так уже симулякров выше крыши, надоело хуже горькой редьки.
Слово «рецензирование» о чем-то говорит? Так и организуйте его по-нормальному. Ни через одного нормального рецензента статьи для накрутки цитируемости проходить не должны.
Вот взглянем на новые правила. В статье на 5 страниц можно процитировать этот же журнал 9 раз. 5 статей в номере дают 45 цитирований. Некисло так. А если у жулика 2 карманных журнала, то в журнале A цитируем работы из журнала B, и наоборот. И вся деятельность с ограничениями насмарку.
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Верно. Пока на сайте журнала стоит, что рецензирование идет 3-5 дней, журнал приличным не будет. Для измерения кросс-цитирования есть специальный индекс Херфиндаля, который РИНЦ тоже считает. Нужна только политическая воля заморозить подозрительные журналы, как предлагает Олег Граничин.
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Если на сайте журнала будет написано, что рецензирование идет 1 месяц, то это вас устроит? Опять что-нибудь не так будет, не по-вашему. А может быть они и за месяц ничего не посмотрели.
А ведь там есть редколлегия, ученые, облеченные званиями и степенями.
А вы в вашей соседней публикации предлагали создать совет, который должен принимать решения о закрытии «плохих» журналов.
То есть, в одном случае коллектив редакции плохой, а совету надо доверить судьбу изданий.
Ну не странно ли?
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«И так уже симулякров выше крыши, надоело хуже горькой редьки.»
Партия и правительство целенаправленно и планомерно проводит в жизнь государственную программу ‘Доступное Остепенение’, позволяющую россиянам по сходным ценам публиковать научные статьи и защищать диссертации. Журнал Молучёный, и подобные ему научные издания шаговой доступности, способствуют реализации данной программы, выполняя тем самым важнейшую социальную функцию в рамках взятого страной курса на модернизацию через приобщение широких масс населения к высшему образованию и науке.
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Государственная программа «Доступное остепенение» это пять, надо диссернетовцам посоветовать, что ж они сами не додумались:)
*собственно так оно и есть;)
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Возможно, я, как человек несколько далекий от реального понимания целей и задач РИНЦ, действительно не совсем представляю себе, что именно должно и может считаться цитируемой работой научного сотрудника, поэтому если где-то неправ, то прошу простить.
РИНЦ учитывает довольно-таки странные статьи, хотя и публикуемые в уважаемых журналах. Например, некрологи (elibrary.ru/item.asp?id=20423482 или elibrary.ru/item.asp?id=20423048 ). Или новогодние поздравления (elibrary.ru/item.asp?id=13074626). Или статьи, посвященные юбилею того или иного видного ученого (elibrary.ru/item.asp?id=20423282 или elibrary.ru/item.asp?id=20425385 ), которые, кстати, содержат ссылки на работы этого ученого… Или, как вариант, статьи-обращения редактора (главного редактора) к читателям (elibrary.ru/item.asp?id=12978915 или elibrary.ru/item.asp?id=12978879 ), последние две работы, кстати, принадлежат лидеру списка публикационной значимости по данным РИНЦ среди ректоров ведущих ВУЗов РФ (www.ria-stk.ru/blogs/masl...sti-rektorov.php). Второй в списке ректор имеет немалое число учтенных публикаций в журнале «эксперт» (elibrary.ru/title_about.asp?id=9287 ) и газете «ведомости» (elibrary.ru/title_about.asp?id=51570 ), заведомо не рецензируемых.
Отдельный вопрос вызывает учет публикационной активности по членству в редколлегиях сборников. Так, сборник (elibrary.ru/item.asp?id=23445278 ), равно как и все его выпуски за предыдущие годы, учтен в публикациях ректора ВШЭ Кузьминова Я.И., хотя в списке авторов он отсутствует. Та же история со сборниками (elibrary.ru/item.asp?id=23446401), (elibrary.ru/item.asp?id=23812354) или (elibrary.ru/item.asp?id=23439785, который, как и все остальные несколько томов, учтен в трудах ректора РАНХиГС Мау В.А.).
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В общем проблема фальсификации в РИНЦ это не проблема сайте, а проблема авторов. Потому что на этом сайте все видно и ничего не скроешь. Поэтому в результате «корявых» попыток повысить показатели получается обратный эффект, что приводит к репутационным потерям автора. Существует множество способов распространения публикаций в интернете, которые в конечном итоге приводят к увеличению цитирования. Это конечно не приводит к молниеносному эффекту, описанному в статье, но нужно расставлять приоритеты в научной деятельности.
В целом очень хорошая система — как электронная библиотека, так и система цитирования. Можно быстро найти нужные статьи для научной работы, связаться с автором при отсутствии статьи на сайте. Все перечисленное в статье — болезни роста. Думаю, что в будущем эти прорех будет меньше.
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Григорий.
думайте, думайте. А пока жулики будут свое дело делать, паутину плести. И если все будут думать о повышении цитируемости, все забудут о том, что надо результаты получать.
А замечания Павла (только сейчас из увидел) важны, надо будет этим заняться.
Спасибо, Павел!
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рыдалЪ
автор пишет:
а ведущими вузами с, казалось бы, безупречной репутацией. За примерами далеко ходить не надо: дальше по списку цитирований Н. К. Юркова мы встретим издание «Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов НИУ ВШЭ им. Е. В. Арменского. Материалы конференции. Московский институт электроники и математики НИУ „Высшая школа экономики“. Москва, 2015. Изд-во: Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ (Москва)». ///// это ВШЭ-то безупречная репутация? вы о чём? или за окно выглянуть не получается, посмотреть на результаты реализации проектов «учОных» это конторы?
Что может быть выше «Вышки»?! /// любой приличный ВУЗ...
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Что бы не говорили, а «Молодой ученый» часто поднимает очень интересные темы. Это хороший журнал и я двумя ркуами за, чтобы он и дальше выходил и был полезен молодым исследователям.
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