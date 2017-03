РИНЦ продолжает врать

Год назад «Троицкий вариант» опубликовал статью Рашита Хантемирова [1], содержащую суровую критику Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), и ответ на нее одного из разработчиков РИНЦ генерального директора Научной электронной библиотеки (НЭБ) Геннадия Еременко [2]. В ответ на бичевание РИНЦа его разработчик переложил ответственность на самих ученых: мол, плохо у них с научной этикой, жульничать привыкли, а РИНЦ, как зеркало, отражает то, что есть.

Увы, г-н Еременко прав лишь частично. Хотя понятиями о честности и об этике в наше время, действительно, руководствуются далеко не все, и не только в науке, серьезная вина за перекосы РИНЦа лежит на разработчиках. И год, прошедший после публикации упомянутых материалов, показал, что работу над ошибками делать не собираются. Приведу примеры, относящиеся к проблеме однофамильцев.

Я частенько заглядываю в раздел «Автоматика и вычислительная техника» РИНЦ, смотрю, кто и как цитирует мои работы и коллег. Это помогает расширить область потенциальных приложений наших результатов. Большинство наиболее цитируемых авторов мне хорошо знакомы: мир тесен, а круг узок. Но иногда возникают и новые имена, что, естественно, привлекает внимание.

Например, этим летом я с удивлением обнаружил, что вторым по цитированию в моем родном раз-деле неожиданно стал некто Арутюн Аветисян из Института системного программирования (ИСП РАН), у которого имеется 236 публикации с общим количеством цитирований 8787. На сайте ИСП РАН ничего узнать не удалось, но, к счастью, сайт «ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ» (FAMOUS SCIENTISTS) [3] сообщил, что канд. физ. -мат. наук А. И. Аветисян имеет 33 публикации, из которых 9 — в журналах из списка ВАК и 22 — на русском языке. Я стал просматривать список цитирований А. И. Аветисяна в РИНЦ и удивился еще больше: из 236 публикаций, записанных за Арутюном Ишхановичем, ему принадлежат только около 30, действительно относящихся к его области: анализу и архитектуре программного обеспечения. В чем же дело?

Оказывается, соавтором остальных публикаций, относящихся к физике высоких энергий и опубликованных гигантской коллаборацией ATLAS, является Aram Avetisyan, окончивший аспирантуру Бостонского университета в 2007 году и работающий сейчас в ЦЕРНе. Многие из статей коллаборации ATLAS посвящены актуальным проблемам, связанным с поиском бозона Хиггса, они цитируются десятки и сотни раз. Например, статья [4] имеет более 1000 соавторов из 175 организаций и цитируется 296 раз.

Другой пример. Занимающая 4-е место в списке самых цитируемых специалистов по автоматике и вычислительной технике Светлана Тимошенко из Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича (ИППИ РАН) имеет 33 публикации, которые цитируются 5289 раз. И тут РИНЦ начинает путаться в показаниях. Кликнув на фамилию автора, мы увидим, что 33 публикации Светланы Петровны имеют всего лишь 457 цитирований. Однако сайт ИППИ РАН утверждает, что у нее всего 10 публикаций, что, в сущности, неплохо, если учесть, что Светлана Петровна, судя по сайту ИППИ, — научный сотрудник без степени и начала публиковаться совсем недавно, в 2008 году.

Загадка разгадывается при беглом просмотре списка цитирований. Оказывается, что большинство цитирований принадлежит трудам известнейшего специалиста по теоретической и прикладной механике Степана Тимошенко, автора многих статей и книг, эмигрировавшего в США в 1922 году. РИНЦ приписывает Светлане Петровне статьи Степана Прокофьевича даже 1920-х годов, когда Светланы Петровны, судя по ее дате рождения на сайте ИППИ, еще и на свете не было.

Пример третий. 7-е место в том же списке со 129 публикациями и 3807 цитированиями занимает Валерий Захаров (1934–2005), работавший в течение 36 лет в Вычислительном центре им. А. А. Дородницына (ВЦ РАН) и занимавшийся интеллектуальными системами управления. Открыв список публикаций, мы видим, что около десятка их относятся к химии и принадлежат ст. науч. сотр. кафедры общей химии МГУ В. Н. Захарову, есть публикации В. И. Захарова и даже публикации замечательного ученого, академика РАН В. Е. Захарова, посвященные в основном нелинейной физике. Надо сказать, что нелепости на странице В. Н. Захарова я заметил еще несколько лет на-зад и писал о них в РИНЦ 30 ноября 2012 года и 25 марта 2013 года. Писал и о других замеченных ошибках, но ответа не получал ни разу.

Представители РИНЦ на публичную критику обычно отвечают, что надо зарегистрироваться в их системе и исправлять ошибки самим. Да, в вышеперечисленных случаях авторы не зарегистрированы, а ушедшие из жизни никогда не смогут этого сделать. Но страдают-то другие, живые люди, которые либо недосчитываются библиографических показателей, либо «отнимают» их у других, не ведая о возможных обвинениях в жульничестве.

Да и лукавят разработчики, как показывает следующий, четвертый пример. 17-е место в списке занимает канд. физ. -мат. наук Владимир Шин из Института проблем информатики РАН, специалист по стохастическим системам. Он имеет 471 публикацию, 2634 цитирования и зарегистрирован в SCIENCE INDEX. Казалось бы, тут всё должно быть чисто. Ан нет: больше половины публикаций и, со-ответственно, цитирований принадлежит другим ученым: специалисту по фотонике W. Shin из Advanced Photonics Research Institute, Korea; специалисту по экологии W. Shin из Department of Biology, Chungnam National University; специалисту по химии W. Shin из Sogang University и другим. Таким образом, регистрация не помогает. Возможно, чело-век писал им, просил не позорить его, приписывая чужие публикации, но РИНЦ не снизошел до дискуссий и исправлений.

Все эти факты более серьезны, чем может показаться. Сейчас на основе данных РИНЦ начинают оценивать не только отдельных ученых, но и журналы, организации. Возможно, для ИППИ РАН с его 20 944 цитированиями добавка 5000 липовых цитирований от Тимошенко не сыграет принципиальной роли. Но, например, для ИСП РАН с 1270 цитированиями добавка более 8000 цитирований может существенно изменить рейтинг научной организации.

Подводя неутешительный итог, мы видим, что рейтинг каждого пятого из топ-20 ученых из списка по автоматике и вычислительной технике существенно завышен. Итак, РИНЦ продолжает искажать наукометрические данные ученых и не пытается их системно исправлять. Использовать эти данные для оценки ученых, журналов и организаций нельзя.

О недостатках РИНЦ говорилось и раньше [5, 6], но РИНЦ и ныне там.

Конечно, проблема однофамильцев непроста, если решать ее без помощи авторов. Но почему до сих пор НЭБ не наладит обратную связь с авторами и оперативное исправление данных? Я неоднократно пользовался этой возможностью в Web of Science: на письмо мгновенно приходит вежливый автоматический ответ, а через несколько дней — сообщение о том, что исправление сделано и через несколько недель появится в базе. Если РИНЦ не может решить проблему системно, надо использовать помощь авторов. Регулярная обратная связь снимет остроту ситуации.

Есть и еще один аспект, ярко описанный в одном из комментариев к статье [2]. Цитирую сайт ТрВ, сохраняя авторскую стилистику.

Елена, 24.09.2014 в 12:36:

«Я Вам сейчас напишу схему, по которой РИНЦ зарабатывает деньги. Всё просто. Предположим, Вы являетесь руководством вуза. Вуз мало публикует статей, да и то больше в сборниках местного уровня. Что делать? Есть показатели Министерства образования, Вуз их не выполняет. Можно начинать формировать сильную школу, закупать базы данных, Эльзивир, оплачивать курсы повышения квалификации, проводить сильные конференции. А зачем? Можно просто заплатить РИНЦ (не очень много, может тысяч 300–400 в год на средний ВУЗ) и вписать всю макулатуру, что выпускает вуз. Методички, сборники кафедры, учебные пособия, учебники, что угодно. И вот, о чудо, количество публикаций резко увеличивается, как увеличивается и цитирование. Во всем мире, НАУЧНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ИМЕННО ЦИТИРОВАНИЕ НА НАУЧНЫЕ СТАТЬИ. А у нас это цитирование во всех требованиях — общее. Т.е. вуз может себе за год поднять индекс Хирша в 3 раза легко».

И еще одна цитата из того же комментария:

«Научное цитирование – это статьи. А наш РИНЦ готов свою систему превратить в помойку и вписывать туда всё, лишь бы платили. Скопус помойные журналы выкидывает каждый год, а наш РИНЦ, как мусоросборщик, всё цепляет. Не могут совпадать цели — получение прибыли и качества оценки. Если РИНЦ берет деньги за поднятие рейтинга вуза, вписывая методички, как Вы думаете, какие показатели Министерства образования он будет лоббировать?»

Поднятая Еленой проблема касается не только вузов, но и научных организаций. Для обеспечения доступа к исправлению данных в РИНЦ организация должна купить лицензию. Когда за рейтинги, основанные на количестве статей и цитирований, стали платить, для их поднятия начальство — от заведующих кафедрами до руководителей организаций — стало применять все допустимые и недопустимые средства. Лозунг «Рейтинг любой ценой!» уже привел к снижению качества статей, журналов, диссертаций. Причина снижения качества во всех случаях одна и та же: материальная заинтересованность.

В конечном счете это ведет к снижению уровня науки страны, а администрация НЭБ своим бездействием тому способствует. Поскольку изгнать торговцев из храма Науки уже вряд ли возможно, надо минимизировать приносимый ими вред. Следить за сохранением качества научных результатов и публикации некому, кроме самих ученых. И главное наше оружие, как и в борьбе с бюрократией, — гласность. Надо сообщать публично, называя имена, не только о замеченных случаях искажения данных в РИНЦ, но и о других фактах искажений, жульничества, неэтичного поведения. Если каждый будет делать это в рамках своей области компетентности, возможно, все вместе мы сможем изменить мир к лучшему.

1. Гантемиров Р. РИНЦ: от примитивного мошенничества до растления малолетних // ТрВ-Наука. № 163 от 23 сентября 2014 года.

2. Еременко Г. Во всем виноват РИНЦ? // ТрВ-Наука. № 163 от 23 сентября 2014 года.

3. Сайт «ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ» — FAMOUS SCIENTISTS: http://www.famous-scientists.ru/list/12925

4. Сombined results of searches for the standard model Higgs boson in PP collisions AT S=7 TEV. // Physics Letters. Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy 2012. Т. 710. № 2. С. 256–277.

5. «Проведите поиск в РИНЦ самостоятельно!» Интервью М. Гельфанда с генеральным директором НЭБ Геннадием Еременко и и заместителем директора ИНИОН РАН Виктором Глуховым // ТрВ-Наука. № 58 от 20 июля 2010 года.

6. Каленов Н. Еще раз о РИНЦ // ТрВ-Наука. № 71 от 1 февраля 2011 года.

