РИНЦ продолжает врать
Год назад «Троицкий вариант» опубликовал статью Рашита Хантемирова [1], содержащую суровую критику Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), и ответ на нее одного из разработчиков РИНЦ генерального директора Научной электронной библиотеки (НЭБ) Геннадия Еременко [2]. В ответ на бичевание РИНЦа его разработчик переложил ответственность на самих ученых: мол, плохо у них с научной этикой, жульничать привыкли, а РИНЦ, как зеркало, отражает то, что есть.
Увы, г-н Еременко прав лишь частично. Хотя понятиями о честности и об этике в наше время, действительно, руководствуются далеко не все, и не только в науке, серьезная вина за перекосы РИНЦа лежит на разработчиках. И год, прошедший после публикации упомянутых материалов, показал, что работу над ошибками делать не собираются. Приведу примеры, относящиеся к проблеме однофамильцев.
Я частенько заглядываю в раздел «Автоматика и вычислительная техника» РИНЦ, смотрю, кто и как цитирует мои работы и коллег. Это помогает расширить область потенциальных приложений наших результатов. Большинство наиболее цитируемых авторов мне хорошо знакомы: мир тесен, а круг узок. Но иногда возникают и новые имена, что, естественно, привлекает внимание.
Например, этим летом я с удивлением обнаружил, что вторым по цитированию в моем родном раз-деле неожиданно стал некто Арутюн Аветисян из Института системного программирования (ИСП РАН), у которого имеется 236 публикации с общим количеством цитирований 8787. На сайте ИСП РАН ничего узнать не удалось, но, к счастью, сайт «ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ» (FAMOUS SCIENTISTS) [3] сообщил, что канд. физ. -мат. наук А. И. Аветисян имеет 33 публикации, из которых 9 — в журналах из списка ВАК и 22 — на русском языке. Я стал просматривать список цитирований А. И. Аветисяна в РИНЦ и удивился еще больше: из 236 публикаций, записанных за Арутюном Ишхановичем, ему принадлежат только около 30, действительно относящихся к его области: анализу и архитектуре программного обеспечения. В чем же дело?
Оказывается, соавтором остальных публикаций, относящихся к физике высоких энергий и опубликованных гигантской коллаборацией ATLAS, является Aram Avetisyan, окончивший аспирантуру Бостонского университета в 2007 году и работающий сейчас в ЦЕРНе. Многие из статей коллаборации ATLAS посвящены актуальным проблемам, связанным с поиском бозона Хиггса, они цитируются десятки и сотни раз. Например, статья [4] имеет более 1000 соавторов из 175 организаций и цитируется 296 раз.
Другой пример. Занимающая 4-е место в списке самых цитируемых специалистов по автоматике и вычислительной технике Светлана Тимошенко из Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича (ИППИ РАН) имеет 33 публикации, которые цитируются 5289 раз. И тут РИНЦ начинает путаться в показаниях. Кликнув на фамилию автора, мы увидим, что 33 публикации Светланы Петровны имеют всего лишь 457 цитирований. Однако сайт ИППИ РАН утверждает, что у нее всего 10 публикаций, что, в сущности, неплохо, если учесть, что Светлана Петровна, судя по сайту ИППИ, — научный сотрудник без степени и начала публиковаться совсем недавно, в 2008 году.
Загадка разгадывается при беглом просмотре списка цитирований. Оказывается, что большинство цитирований принадлежит трудам известнейшего специалиста по теоретической и прикладной механике Степана Тимошенко, автора многих статей и книг, эмигрировавшего в США в 1922 году. РИНЦ приписывает Светлане Петровне статьи Степана Прокофьевича даже 1920-х годов, когда Светланы Петровны, судя по ее дате рождения на сайте ИППИ, еще и на свете не было.
Пример третий. 7-е место в том же списке со 129 публикациями и 3807 цитированиями занимает Валерий Захаров (1934–2005), работавший в течение 36 лет в Вычислительном центре им. А. А. Дородницына (ВЦ РАН) и занимавшийся интеллектуальными системами управления. Открыв список публикаций, мы видим, что около десятка их относятся к химии и принадлежат ст. науч. сотр. кафедры общей химии МГУ В. Н. Захарову, есть публикации В. И. Захарова и даже публикации замечательного ученого, академика РАН В. Е. Захарова, посвященные в основном нелинейной физике. Надо сказать, что нелепости на странице В. Н. Захарова я заметил еще несколько лет на-зад и писал о них в РИНЦ 30 ноября 2012 года и 25 марта 2013 года. Писал и о других замеченных ошибках, но ответа не получал ни разу.
Представители РИНЦ на публичную критику обычно отвечают, что надо зарегистрироваться в их системе и исправлять ошибки самим. Да, в вышеперечисленных случаях авторы не зарегистрированы, а ушедшие из жизни никогда не смогут этого сделать. Но страдают-то другие, живые люди, которые либо недосчитываются библиографических показателей, либо «отнимают» их у других, не ведая о возможных обвинениях в жульничестве.
Да и лукавят разработчики, как показывает следующий, четвертый пример. 17-е место в списке занимает канд. физ. -мат. наук Владимир Шин из Института проблем информатики РАН, специалист по стохастическим системам. Он имеет 471 публикацию, 2634 цитирования и зарегистрирован в SCIENCE INDEX. Казалось бы, тут всё должно быть чисто. Ан нет: больше половины публикаций и, со-ответственно, цитирований принадлежит другим ученым: специалисту по фотонике W. Shin из Advanced Photonics Research Institute, Korea; специалисту по экологии W. Shin из Department of Biology, Chungnam National University; специалисту по химии W. Shin из Sogang University и другим. Таким образом, регистрация не помогает. Возможно, чело-век писал им, просил не позорить его, приписывая чужие публикации, но РИНЦ не снизошел до дискуссий и исправлений.
Все эти факты более серьезны, чем может показаться. Сейчас на основе данных РИНЦ начинают оценивать не только отдельных ученых, но и журналы, организации. Возможно, для ИППИ РАН с его 20 944 цитированиями добавка 5000 липовых цитирований от Тимошенко не сыграет принципиальной роли. Но, например, для ИСП РАН с 1270 цитированиями добавка более 8000 цитирований может существенно изменить рейтинг научной организации.
Подводя неутешительный итог, мы видим, что рейтинг каждого пятого из топ-20 ученых из списка по автоматике и вычислительной технике существенно завышен. Итак, РИНЦ продолжает искажать наукометрические данные ученых и не пытается их системно исправлять. Использовать эти данные для оценки ученых, журналов и организаций нельзя.
О недостатках РИНЦ говорилось и раньше [5, 6], но РИНЦ и ныне там.
Конечно, проблема однофамильцев непроста, если решать ее без помощи авторов. Но почему до сих пор НЭБ не наладит обратную связь с авторами и оперативное исправление данных? Я неоднократно пользовался этой возможностью в Web of Science: на письмо мгновенно приходит вежливый автоматический ответ, а через несколько дней — сообщение о том, что исправление сделано и через несколько недель появится в базе. Если РИНЦ не может решить проблему системно, надо использовать помощь авторов. Регулярная обратная связь снимет остроту ситуации.
Есть и еще один аспект, ярко описанный в одном из комментариев к статье [2]. Цитирую сайт ТрВ, сохраняя авторскую стилистику.
«Я Вам сейчас напишу схему, по которой РИНЦ зарабатывает деньги. Всё просто. Предположим, Вы являетесь руководством вуза. Вуз мало публикует статей, да и то больше в сборниках местного уровня. Что делать? Есть показатели Министерства образования, Вуз их не выполняет. Можно начинать формировать сильную школу, закупать базы данных, Эльзивир, оплачивать курсы повышения квалификации, проводить сильные конференции. А зачем? Можно просто заплатить РИНЦ (не очень много, может тысяч 300–400 в год на средний ВУЗ) и вписать всю макулатуру, что выпускает вуз. Методички, сборники кафедры, учебные пособия, учебники, что угодно. И вот, о чудо, количество публикаций резко увеличивается, как увеличивается и цитирование. Во всем мире, НАУЧНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ИМЕННО ЦИТИРОВАНИЕ НА НАУЧНЫЕ СТАТЬИ. А у нас это цитирование во всех требованиях — общее. Т.е. вуз может себе за год поднять индекс Хирша в 3 раза легко».
И еще одна цитата из того же комментария:
«Научное цитирование – это статьи. А наш РИНЦ готов свою систему превратить в помойку и вписывать туда всё, лишь бы платили. Скопус помойные журналы выкидывает каждый год, а наш РИНЦ, как мусоросборщик, всё цепляет. Не могут совпадать цели — получение прибыли и качества оценки. Если РИНЦ берет деньги за поднятие рейтинга вуза, вписывая методички, как Вы думаете, какие показатели Министерства образования он будет лоббировать?»
Поднятая Еленой проблема касается не только вузов, но и научных организаций. Для обеспечения доступа к исправлению данных в РИНЦ организация должна купить лицензию. Когда за рейтинги, основанные на количестве статей и цитирований, стали платить, для их поднятия начальство — от заведующих кафедрами до руководителей организаций — стало применять все допустимые и недопустимые средства. Лозунг «Рейтинг любой ценой!» уже привел к снижению качества статей, журналов, диссертаций. Причина снижения качества во всех случаях одна и та же: материальная заинтересованность.
В конечном счете это ведет к снижению уровня науки страны, а администрация НЭБ своим бездействием тому способствует. Поскольку изгнать торговцев из храма Науки уже вряд ли возможно, надо минимизировать приносимый ими вред. Следить за сохранением качества научных результатов и публикации некому, кроме самих ученых. И главное наше оружие, как и в борьбе с бюрократией, — гласность. Надо сообщать публично, называя имена, не только о замеченных случаях искажения данных в РИНЦ, но и о других фактах искажений, жульничества, неэтичного поведения. Если каждый будет делать это в рамках своей области компетентности, возможно, все вместе мы сможем изменить мир к лучшему.
1. Гантемиров Р. РИНЦ: от примитивного мошенничества до растления малолетних // ТрВ-Наука. № 163 от 23 сентября 2014 года.
2. Еременко Г. Во всем виноват РИНЦ? // ТрВ-Наука. № 163 от 23 сентября 2014 года.
3. Сайт «ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ» — FAMOUS SCIENTISTS: http://www.famous-scientists.ru/list/12925
4. Сombined results of searches for the standard model Higgs boson in PP collisions AT S=7 TEV. // Physics Letters. Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy 2012. Т. 710. № 2. С. 256–277.
5. «Проведите поиск в РИНЦ самостоятельно!» Интервью М. Гельфанда с генеральным директором НЭБ Геннадием Еременко и и заместителем директора ИНИОН РАН Виктором Глуховым // ТрВ-Наука. № 58 от 20 июля 2010 года.
6. Каленов Н. Еще раз о РИНЦ // ТрВ-Наука. № 71 от 1 февраля 2011 года.
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Метки: #187, Web of Science, Александр Фрадков, анализ, аспирантура, Валерий Захаров, Владимир Шин, ВЦ РАН, журналы, ИППИ РАН, критика, Научная электронная библиотека, НЭБ, публикации, работа, РАН, рейтинги, РИНЦ, Российский индекс научного цитирования, Светлана Тимошенко, ЦЕРН
РИНЦ вообще замечательная штука. Получив доступ к редактированию своего профиля, я путем простейших манипуляций за полгода сумел в 3 раза увеличить индекс Хирша, вообще не публикуя для этого никаких дополнительных статей, а используя то, что уже было раньше.
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Если речь идет о повышении индекса Хирша в РИНЦ с 1 до 3, то можно это сделать, расставив в нужных местах галочки. Попробуйте сделать то же самое, отталкиваясь от базовой величины 10. Это как с экономическими показателями роста: с 0.1 до 0.3 % легко (статистическая погрешность), с 1 до 3 % проблематично (необходима устойчивая тенденция), с 10 до 30 невозможно (сначала надо добиться хотя бы этих 10 %).
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Что за манипуляции? Раскройте секрет для широкой публики, а то не верится.
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Да какая манипуляция, просто зашел в свой профиль и отметил свои статьи и цитирования.
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Тут явно какое-то недопонимание между всеми нами. Если речь о том, что мы навели порядок в своём профиле и тем помогли РИНЦ корректно работать, что в итоге положительным образом сказалось и на наших показателях — это одно. По сути — это идеальный вариант, к которому РИНЦ нас всех и призывает. А если речь идёт о том, что с помощью каких-то манипуляций можно искусственно «накрутить» себе индекс Хирша, то это совсем иной коленкор. Может быть, Игорь присвоил себе (привязал к своему профилю) чьи-то чужие, непривязанные дотоле публикации и таким образом улучшил себе статистику, совершив явный подлог? Или что он имел в виду?
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Все не так просто. Множество ссылок на статьи вообще не появляется в своем профиле. Их надо выискивать вручную, потом пробрасывать гиперссылки на свои статьи, правя чужие публикации (редактируя их библиографию). Вот тогда Хирш начинает расти.
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Да, есть проблема двойников, и эта проблема не только для РИНЦ, но и, например, для базы данных HEP Database (INSPIRE).
Имеется довольно много распространенных фамилий, обладатели которых имеют также одинаковые инициалы — один или даже оба. В этом случае людей практически невозможно различить, и эти счастливчики собирают — суммируют общий индекс цитирования.
У нас это, конечно, Ивановы и т.д. На Западе, например, Sutcliffe ...
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Это проблема не только для INSPIRE, но и для Web of Science и Scopus. Почему автор так наехал на РИНЦ, непонятно. Чего вдруг «НЭБ не наладит обратную связь с авторами и оперативное исправление данных»? Все работает. Может с Картой науки спутал?
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Ну, как же работает? Прочтите ниже мои ответы Андрею. А лучше сами проверьте, верны ли факты, изложенные в заметке. Если РИНЦ начнет вдруг быстро исправлять, то смогу показать скриншоты.
Кстати, если кто-то еще сомневается, что РИНЦ зарабатывает деньги
на повышении рейтинга организаций, то вот свежая информация с сайта
(я поздно заметил, а то можно было бы включить постскриптумом в статью):
elibrary.ru/projects/training/2015/5/info.asp
08 сентября 2015 г. состоится учебно-практический семинар Использование РИНЦ и Science Index для анализа и оценки научной деятельности. Целью является обучение специалистов научно-образовательных организаций практической работе с базой данных РИНЦ и информационно-аналитической системой Science Index для увеличения показателей публикационной активности авторов и организаций.
...
Стоимость участия (регистрационный взнос) в семинаре на 1 специалиста составляет 11800 рублей. Участники семинара будут обеспечены комплектом информационных материалов и и оборудованным рабочим местом на время проведения семинара. В стоимость включено два кофе-брейка. Проживание и проезд участник оплачивает самостоятельно.
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Удивительно. Скажите, если я куплю книгу по нейробиологии и, ни разу её не открыв, положу её на книжную полку, то я сразу стану специалистом по нейробиологии? А теперь перейдем к РИНЦу и другим подобным базам — проблема однофамильцев есть во всех их и она отчасти снимается благодаря информации об аффиляции, где конкретный автор «прикрепляется» к конкретной организации. В отечественных академических журналах только в последнии годы стали практиковать подобный подход. А до этого был список фамилий и список оганизаций, никак не связанные между собой. Какой именно алгоритм должен тут правильно догадываться об однофамильцах? Далее, РИНЦ имеет инструмент для явного указания принадлежности публикации автору — и кроме статей с подтвержденным авторством есть список публикаций, которые потенциально являются публикациями того или иного автора исходя из автоматической обработки. Такие публикации указываются в списке работ соответствующих авторов и... РИНЦ просит указать авторов насколько правильно всё распознано было. Кто-то из громогласных учёных считает своим долгом сделать валидацию работы автомата раз в месяц-два? Да нет, конечно же. Кто-то из этих же учёных потрудился указать перечеть изданий, где они публиковались (и который отчасти помогает автомату «привязывать» публикации к авторам)? Сильно сомневаюсь. Далее, при добавлении публикаций в РИНЦ есть возможность явно указать авторов. И знаете что происходит? Редко какие издательства добросовестно это делают, в основном просто ограничиваются указанием ФИО. А в отдельных нелицеприятных случаях в коллективных трудах указываются только авторы того вуза, в котором этот труд был издан. Грешат таким подходом большей частью вузы европейской России. Есть в РИНЦе и инструмент уровня вуза или научной организации, в котором можно актуализовать список работников и их публикаций. Он платный, поэтому в большинства есть отмазка — «это они деньги отмывают». То, что РИНЦ не финансируется государством почему-то всегда «забывают». Но этих же критиков совершенно не смущает тот факт, что за подобный же сервис в Scopus или WoS также необходимо платить. Есть ли в РИНЦе ошибочно аффилированные данные? Есть, конечно, и для них нужно проводить валидацию, точно так же, как это делается в Scopus и WoS.
И данная заметка крупного специалиста в области автоматики и вычислителтьной техники, который в течении года не потрудился оторвать от дивана седалищный нерв и палец о палец ударить для исправления ситуации, ожидая, что всё как-то само собой угадается, говорит не о плохости РИНЦа, а о квалификации этого специалиста.
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«Кто-то из громогласных учёных считает своим долгом сделать валидацию работы автомата раз в месяц-два?»
Чувствуется почерк крупного специалиста в области автоматов, не только купившего книгу, но и один раз даже открывшего.
Предлагаемый подход к решению проблемы возвращает нас в светлое прошлое: неча громогласным учёным критиковать овощебазу за поставку гнилой продукции, нужно раз в месяц-два туда выезжать и самим заниматься сортировкой овощей.
Спасибо, проходили.
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Если специалист в области автоматов ждет, что кто-то другой починит работу автомата, то грош цена такому специалисту. К тому же меня удивляет, почему точно такую же валидацию в WoS преподносят как великое достижение, а в РИНЦ — несусветную отсталость?
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Не надо путать автоматчиков с учёными.
В WoS система принципиально другая. Там нет автоматического создания и пополнения авторских профилей. Автор, желающий иметь ResearcherID, создаёт его сам и вносит туда свои публикации из базы, при этом каждая вносимая публикация проходит валидацию. Таким образом, и автор и система несут ответственность за приписанные публикации.
Но это всё мелочи, по сравнению с тем, что РИНЦ массово включает в базу мусорные низкопробные издания, которые отсеиваются WoS, что превращает в профанацию любую наукометрию по РИНЦ.
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Каким образом портится наукометрия какого-либо учёного из-за того, что вносятся «мусорные издания», если он там не публиковался? А если публиковался, то кто его заставлял это делать? Кроме того, некоторые метрики позволяют видеть, какой вуз или научная организация на самом деле являются «шарагами». И вот где точно начинается профанация, это когда так называемые ученые массово публикуют всякую пургу, а потом возмущаются и требуют скрыть эту пугру, потому что она показатели им портит.
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Наукометрия, как и любая другая ‘метрия’, основывается на сравнении. Сравнение метрик публикаций из приличных научных изданий с метриками мурзилок некорректно и бессмысленно.
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Между прочим в том же РИНЦе есть куча всяких показателей, включая число цитирований только в журналах, цитирование без самоцтирования, число статей в журналах на иностранном языке, с импакт фактором итпд — сравнивай не хочу, хоть с мурзилками, хоть без.
А насчет автоматического составления профилей — Scopus создает профили авторов автоматически и правки там делать довольно неудобно, запросы через спец формы итпд. WoS профили сам не создает, но проблем с двойниками или альтернаивным написанием фамилийй там полно и без ResearcherID можно недосчитаться кучи публикаций... Так что у РИНЦ получается что то среднее.
Другое дело, что «на западе» в наукометрию играют уже давно, журналы там сами заботятся о том чтобы и цитирования и публикации в корректной форме поступали в БД. По этому и результаты получаются лучше и цитирования в иностранных журналах учитываются также лучше.
А насчет качества журналов — да, в WoS отбор куда жестче, в Scopus существенно либеральней, а в РИНЦ пока берут все что могут достать\им дают. На сайте где то попадался комментарий, что скоро будет сформированно что то типа Core collection из лучших журналов, и по ним наукометрия и будет считаться, но пока они кажется в этом не очень продвиулись. Хотя вот недавно было рейтинговое голосование за журналы в топ 1000, в котором наверняка почти никто не принял участие — а потом будем жаловаться какие ужасные журналы вошли в топ 1000 и WoS)
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«Между прочим в том же РИНЦе есть куча всяких показателей»
Это да, однако, как и на основе каких выборок эти показатели насчитываются, знает только РИНЦ, и проверить большинство из них практически невозможно. В WoS показателей меньше, но считаются они абсолютно прозрачно и могут быть проверены путём выдачи соответствующих списков. Система РИНЦ как будто специально делается так, чтобы иметь максимум свободы для махинаций.
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В блоге у РИНЦа время от времени рассказывают как они считают те или иные показатели.
Как тут уже заметили в РИНЦ составлялся список из 1000 приличных журналов, которые по идее должны войти в WoS'овский список и по которым должна считаться наукометрия и у РИНЦа в конечном счёте. Они даже просили активных учёных оценить кандидатов в эту 1000 журналов. Вот только мне кажется, что учёные вновь забили на экспертную оценку, а через год-полтора снова будут говны метать на тему «плохие журналы добавили в список лучших».
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Да, а вот для выявления «шараг» и прохиндеев от науки РИНЦ вполне подходит, как я уже заметил ниже.
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Автора заметки видимо раздражает не то, что у него(или части авторов) заниженные показатели, а то что у кого то есть завышенные. Соответственно у авторов, чьи показатели случайно оказались завышены, нет никакой мотивации регистрироваться в РИНЦе и удалять тысячи чужих публикаций из своего профиля. Что приведет к серьезным перекосам при попытке оценки организаций с помощью РИНЦа.
Автор пытался «настучать» на «удачливых» однофамильцев, которые не спешат регистрироваться и удалять чужие публикации из своего профиля, а РИНЦу было пофиг, потому что ручная модерация там слабая. Это видимо и послужило мотивацией к написанию заметки:)
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А у РИНЦа есть ресурсы на ручную модерацию, особенно в свете того, что у них было сокращение штата из-за потери госфинансирования где-то три года назад? На мой взгляд в сложившихся условиях передача полномочий на валидацию данных непосредственно самим учёным была вполне логичной. Нужно ли критиковать РИНЦ за ошибки в работе? Да, конечно. Но в данном случае мы имеем незаинтересованность учёных в исправлении ошибок (точнее даже незаинтересованность организаций).
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А вот не очень понятно чья незаинтересованность: где то года полтора назад нас в институте обязали зарегистрироваться в РИНЦе, проверить какие публикации в нем отсутствуют и написать их отдельно в огромной форме в экселе. Собрали со всех эти данные, но зачем — до сих пор не понятно. То ли их не отправили, то ли в elibrary про них забыли В общем, в elibrary этих публикаций так не появилось:)
А так, после регистрации профиля (даже до проставления галочек) и число публикаций и цитирований почти у всех выросло и довольно значительно)
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Сильно сомневаюсь, что в elibrary вообще что-то отправлялось.
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Наукометрия- заочная формальная оценка.
Нужны очные, экспертные дискуссии с автором,
а точнее защиты пакетов публикаций
с последующим присуждением соответствующей ученой степени.
(см ТрВ статью «заметки на полях конференции», гайд-парк от 16.09.2013)
Защищенная степень- получше Хирша...
Короче,
надо развивать методы объективного оценивание и ранжирования ученых,
а не хвататься на одну лишь лукавую наукометрию.
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Наукометрия — это вообще не оценка. Это просто статданные. Оценку всегда должен давать эксперт. С использованием статистики, разумеется.
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Но кто захочет этим заниматься?!
Не думаю, что будет много желающих из тех, кто действительно любит науку...
Вспомните, кто обычно шел по этой и вообще по админ. линии в советские времена, да и вообще...
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Ну так надо просто разделять тех, кому надо щеки надувать и тех, кого действительно интересует более-менее реалистичная оценка.
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Вот-вот, об этом же и в Лейденском манифесте для наукометрии — www.nature.com/news/bibli... -metrics-1.17351 (www.igh.ru/about/news/1053/ — перевод на сайте ИВИ РАН)
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Подписываюсь обеими руками.
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тема РИНЦа не слишком актуальна когда есть и Wosc не стоит тратить время- распылять силы и на него
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Слишком резкая и несправедливая критика. «Таким образом, регистрация не помогает. Возможно, чело-век писал им, просил не позорить его, приписывая чужие публикации, но РИНЦ не снизошел до дискуссий и исправлений». Зачем писать, просить?? Элементарно отфильтровываются привязанные и не привязанные к вашей фамилии публикации. Далее ставите галочки напротив своих публикаций и привязываете их к своему профилю. Прочие от вас отвязываются. У меня у самого есть очень плодовитый однофамилец, но после этой манипуляции путаницы больше не возникает.
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Вы излагаете точку зрения РИНЦ, которая основана на перекладывании ответственности за достоверность данных на авторов. Когда-то я сам с удовольствием ставил галочки, привязывая ссылки. Однако возникают новые ссылки и надо продолжать ставить галочки, иначе будет продолжаться путаница. Но текст критикует даже не это, а то, что РИНЦ переложил на авторов не только поиск ошибок, но контроль за их исправлением. Вот это недопустимо. Боюсь только, что критика недостаточно резкая, чтобы РИНЦ начал что-то менять.
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Я считаю, то, что РИНЦ появился — это благо для российской науки. Я этим инструментом активно пользуюсь. А по вашему, лучше бы его не было? Тут вон выше вполне справедливо замечают, что проблема двойников актуальна и для других наукометрических индексов, не только для РИНЦ. Так почему все шишки на него? В наших силах способствовать развитию РИНЦа, это не требует больших временных или каких-то иных затрат. Так откуда столько желчи?
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Вы не слышите аргументы (или не хотите слышать). Речь идет не о том, чтобы РИНЦ отменить, а о том, чтобы его исправить. Или Вы считаете, что его исправлять не надо? Проблема двойников в WoS есть, но она решается. В заметке написано, как решается. Я пользовался подходом WoS и считаю, что он работает нормально. Почему РИНЦ не может сделать также? Почему не признает критику, а валит с больной головы на здоровую? Вот оттуда и желчь.
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Честно говоря не очень понимаю, чем Вас не устраивает система «с галочками»? WoS тоже не всегда правильно привязывает авторов, упускает и кучу ссылок и кучу цитирований. А чтобы это исправить нужно тоже завести аккаунт в WOS и создать страничку на ResearcherID, где тоже нужно расставлять галочки. В скопусе профили авторов создаются автоматически, они очень глючные и долго и нудно исправляются.
Защищать глючную elibrary неблагодарное занятие, мне тоже многое не нравится в ее интерфейсе(скажем нельзя указать что 2 версии статьи это одно и тоже, сейчас русская и переводная версия связываются автоматически, но отнюдь не всегда и руками это не исправляется). И система с публикациями вне РИНЦа и из списков литературы странная(они вроде как ищутся, но в статистике автора не учитываются). И техподдержка там прямо скажем не быстрая(ответить на письмо через 2 недели — норма).
Но как раз проблема с однофамильцами в elibrary руками авторов решается легко(у меня вот с сестрой даже инициалы совпадают, правда мы совсем в разных областях работаем). Просто надо не только зарегистрироваться, но еще и выкинуть из своего списка чужие публикации(а разбираться всем конечно лень, а уменьшать свои индексы так вообще обидно).
Как я понимаю, Вас больше всего расстраивает, что в elibrary ошибки бывают не только в минус(когда к автору не привязано большинство публикаций и цитирований,хотя даже в зарубежных БД они есть), но и в плюс? И люди которым так «подфартило» с однофамильцами не мотивированны регистрироваться и удалять чужие публикации из профиля?
А больше всего Вас расстраивает, что если настучать в техподддержку( у автора Х чужие публикации), то техподдержка все равно ничего не исправляет?
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Да не в глюках авторских профилей основная проблема. Тут автор акценты неверно расставляет. Основная кардинальная проблема в том, что: ”РИНЦ готов свою систему превратить в помойку и вписывать туда всё, лишь бы платили. Скопус помойные журналы выкидывает каждый год, а наш РИНЦ, как мусоросборщик, всё цепляет.”
Именно это делает РИНЦ абсолютно безнадёжным и бесперспективным, поскольку избавляться от мусора он даже не планирует, а наоборот всасывает всё больше и больше.
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НУ так это же круто. Какой инструмент сравнения! Мне лично РИНЦ дает Хирш 12, а ВОС — 22.
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Дык это означает, что Вы больше работаете на вражескую зарубежную науку, чем на отечественную. Гнать таких надо взашей!
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ВОт видите, какая польза от РИНЦ. Иностранного агента враз видно.
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Проблема двойников она действительно есть но не главная. Главная проблема нет фильтра для журналов. Ведь тот же скопус не все журналы включает в базу, я понимаю что такая строгость у Ринца не получится, но хоть какую то научную экспертизу делать необходимо, тем более все знают какой журнал чего стоит
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Проблема двойников вообще-то решается путем присвоения Идентификатора каждому автору (правда автору при этом нужно потрудиться: зарегистрироваться, отобрать и пометить свои публикации и т.д. и т.п.) — процедура такая есть и в WOS, и в РИНЦ...2-3 часа нужно потратить. В Scopus — все уточнения и исправления профиля — в ходе переписки.
Можно еще профили создавать и в Google Scholar, и в ResearchGate ..., бесплатно в добровольном порядке...чтобы цитируемость повысить (такой нынче тренд) — а можно платить издательству, чтобы статья была выложена в открытом доступе — (как пример, ACS Editors’ Choice, pubs.acs.org/editorschoice/)
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Лучше бы его не было.
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Напрасно автор так примитивно наехал на РИНЦ. На самом деле, это весьма полезный инструмент для выявления прохиндеев от науки. Запросите у пациента его библиометрические показатели на выбор: по РИНЦ, WoS или Scopus. Если пациент выберет РИНЦ, значит прохиндей.
Странно, что чиновники этим инструментом ещё не додумались пользоваться, хотя … кто знает.
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Alexander Wolf: «РИНЦ составлялся список из 1000 приличных журналов, которые по идее должны войти в WoS’овский список и по которым должна считаться наукометрия и у РИНЦа в конечном счёте. Они даже просили активных учёных оценить кандидатов в эту 1000 журналов. Вот только мне кажется, что учёные вновь забили на экспертную оценку»
С какого потолка, интересно, взята эта цифирь 1000 журналов? Журналы нужно отбирать по объективным критериям (как это делается в WoS), а не на основании чиновничьего заказа и субъективно-предвзятого мнения неких “экспертов”. В WoS, кстати, эта тыща в статистику цитирования включаться не будет, но РИНЦ, конечно, не столь щепетилен.
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То есть вы об этом начинании не в курсе, но уже критикуете — elibrary.ru/project_rsci.asp
О чём с вами можно говорить в таком случае?
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“Об начинании” я как раз в курсе, потому и задаю вполне конкретные вопросы. В WoS российские журналы и без того индексируются, и отбираются они по общим с остальными научными журналами критериям. Дополнительная, взятая с потолка, тыща отбирается по другим, очевидно заниженным критериям, поэтому выставлять это в качестве некого прогрессивного начинания, как минимум глупо.
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Я что-то не пойму — немного выше кое-кто сетовал на то, что РИНЦ помойка, в которую включают всё подряд (вообще-то это цель РИНЦа — охватить вообще все публикации) и это очень плохо. Теперь РИНЦ пытается из всей кучи жарналов выбрать лучшие, которые не стыдно представить на общемировом уровне и снова это плохо — критерии заниженные. С чего это они заниженные? Есть вполне определенная рабочая группа, в которой и формируются эти самые критерии. Кто именно является главой этой группы есть на сайте РИНЦа, более того, указано представители каких организаций входят в эту группу. Что это за подход такой: всё отечественное априори хуже заграничного и, когда есть возможность действительно улучшить что-то, демонстративно отворачиваться от нее, а потом с говном мешать результаты работы и сетовать «спросить надо было у умных людей»?
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Ещё раз для тех, кто с логикой не дружит. Условно приличные российские журналы в ядро WoS УЖЕ отобраны по общим критериям. РИНЦ пропихивает туда ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ список журналов, которые по общим критериям WoS туда не попадают и в ядро WoS включаться не будут. Соответственно, критерии отбора этих журналов занижены по определению, иначе они давно уже вошли бы в WoS естественным путём.
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Вы видимо не очень поняли «фишку». В elibrary действительно берут все журналы, в РИНЦ ПОКА тоже. Потом они планируют отобрать что то типа core collection и дальше рассчитывать показатели только по этим журналам:
"Мы по-прежнему не будем отказывать научным журналам, желающим предоставлять информацию в РИНЦ, однако система расчета библиометрических показателей будет строиться на основе определенным образом сформированного ядра самых авторитетных российских научных журналов. В это ядро должны войти 1500 журналов, отобранных на основе расчета комплексного показателя, учитывающего не только классический импакт-фактор журнала, но и особенности цитирования в данной предметной области, уровень самоцитирования, авторитетность ссылок и неравномерность наполнения базы данных по разным тематическим направлениям. Алгоритм расчета этого показателя опубликован на сайте РИНЦ. По всем этим 1500 журналам в 2013 году должен быть сформирован 10-летний архив (с 2003 по 2012 годы включительно), который и послужит основой для информационно-аналитической системы SCIENCE INDEX. "
К 2013 году они этого сделать не успели, но план был таков. Теперь видимо вместо 1500 решили отобрать 1000 (для сравнения в списке ВАК сейчас около 2000) и запихать их в WoS заодно. Ведь если китайцы, бразильцы и корейцы так делают — то почему нам нельзя?)
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Я смотрю на ту «фишку», которая есть, а не на то, что кто-то где-то обещал к 2013 году. Та тыща, которая пропихивается в WoS, никакого отношения к отбору журналов для статистики цитирования не имеет. Это просто промо-акция, для продвижения наших журналов «в свет». В WoS, кстати, эта тыща в ядро не войдёт, и в статистике цитирования использоваться не будет.
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а на что влияет ринц- ни на что при том что есть корпус экспертов пустая трата времени если Ливанову это нужно пусть у него голова и болит
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У особо патриотичных академиков голова тоже болит:
www.poisknews.ru/theme/pu...#.Vc47YCAP9as.vk
так что, не стоит расслабляться.
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от г-на Фрадкова интереснее было бы услышать об его личных усилиях и таковых от ОнР в части выполнения майских увазов президентао зпарплатах ппс и нс- 200% к 2018 г а не о работе некоего ринц
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РИНЦ мб и продолжает врать и кому от этого плохо мещает работать зарплату срезали и тд т тп
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От цитирования однофамильцев избавиться очень просто. Необходимо, что бы система учитывала лишь те ссылки, которые подтверждены автором. Такая функция в РИНЦ есть, но некоторые ссылки попадают в РИНЦ автоматически.
Если это будет сделано, то авторы будут нести персональную ответственность за чужие ссылки и тогда все устаканится.
А обратная связь это действительно проблема, у меня уже года два ряд ссылок ждет ручной проверки, которой, как мне кажется, вообще никогда не бывает.
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Уважаемый Владимир,
это не так просто. Во-первых, автору не всегда можно доверять, см. следующую мою заметку на эту жгучую тему (она скоро появится). Во-вторых, многие не зарегистрированы и что у них в профилях творится — поди разбери. В-третьих — некоторых нет в живых. Надо, чтобы команда РИНЦ проверяла ссылки выборочно, с привлечением экспертов в данной области и по запросу от любого желающего. А уж организовать общественность на просмотр и чистку своих областей — самое простое дело. А в том, что РИНЦ нужно доработать — я полностью с Вами согласен.
Ясно, что за так РИНЦ этим заниматься не будет. Но если МОН и ФАНО и фонды всякие требуют с нас публикаций, индексированных в РИНЦ и хотят оценивать нас по этим публикациям, то они обязаны выделить ресурсы на чистку РИНЦ. В нынешнем виде это — помойка. Это и надо доводить до власть предержащих всеми законными способами.
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1) Если автор занимается осознанной фальсификацией, тогда эта мера не поможет. Но в этом случае автор рискует своей репутацией. Сейчас он не рискует ничем.
2) Если будет необходимо подтверждения ссылок, то проблема незарегистрированных авторов отпадет сама собой. 3) Мертвые сраму не имут и что творится в их профиле это не суть важно. Впрочем, полагаю, что в этом случае с их профилем могли бы разобраться те организации, в которых они работали.
Конечно, как любая система РИНЦ не застрахована от злоупотреблений, но я не согласен, что это помойка. РИНЦ удобна для поиска необходимых публикаций, реагирования на цитирование своих статей и много еще для чего. Охват максимального количество журналов это не минус, а скорее плюс, поскольку многократно увеличивает научный оборот этих статей. Все же качество статьи зависит от автора, а не оттого в каком журнале она опубликована.
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>Все же качество статьи зависит от автора, а не оттого в каком журнале она опубликована. —
Не согласен. В хороший журнал плохая статья не попадет, просто потому, что он нормально рецензируется. А стремление к «полноте охвата» открывает дорогу нерецензируемым журналам и конференциям. Вот они-то и составляют помоечную часть РИНЦа. И растет она, похоже, как злокачественная опухоль...
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Вы уж меня извините, но я знаю практически всех авторов, которую пишут по интересующим меня проблемам, и прекрасно знаю, кто чего стоит. Левая статья конечно в солидный журнал не попадет, но если эта статья попадется в другом журнале я все равно вижу, что она левая. Но насколько я понимаю Вас волнует, не то, что другие авторы примут плохую статью за хорошую, а то что такая статья получает определенный статус в глазах начальников от науки. Однако таких статей море и в платных журналах, имеющих ВАКовский статус. Поэтому проблема вовсе не в РИНЦ.
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Нет, уважаемый, проблема именно в РИНЦ. Какая статья чего стоит Вы, возможно и сможете оценить, а вот у РИНЦ (как и у других индексов) нет ни возможностей, ни компетенции для оценки отдельных статей. Поэтому при отборе для включения в статистику цитирования оцениваются не статьи, а журналы, в которых доля мусорных статей и накрученных цитирований минимальна. Без такого отсева любая статистика будет заведомо перекошена в сторону деятелей, публикующихся в мусорных изданиях и занимающихся накрутками и прочими махинациями, что и наблюдается в РИНЦ.
Таким образом, проблема не в том, каков охват базы публикаций Е-library, а в том, что РИНЦ при расчёте индексов цитирования не производит должного отсева мусорных и низкопробных изданий.
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Уважаемый Леня,
С Вашей формулировкой я согласен. Если РИНЦ по каким-то причинам (скорее всего из-за денег) включает в базу изданий российской науки помоечные издания, то с этим ничего не поделать, т.к. НЭБ — коммерческая фирма. Но использовать помоечные данные для «оценки эффективности и результативности» ученых и организаций — это ошибка. А госорганы (МОН, ФАНО, фонды) уже вовсю с нас требуют данных о числе публикаций в РИНЦ, цитируемости по РИНЦ и т.п.
Согласны, что нельзя об этом молчать?
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Что молчать об этом нельзя согласен. С требованием данных именно по РИНЦ лично я, правда, пока не сталкивался. Если такая практика уже вводится, неплохо бы разобраться, как эти данные используются. Хочется надеяться, что чиновники всё же не так глупы, как кажутся, и данные РИНЦ ими используются в основном для выявления аномалий и прохиндеев, путём сравнения показателей с WoS и Scopus, как я писал выше. Надежда эта, правда, слабая и иллюзорная, но вдруг кто-нибудь из них таки читает ТрВ и фишку просечёт.
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Вы смотрите на РИНЦ только с точки зрения использования наукометрических показателей для оценки научно-исследовательской деятельности. И здесь я с Вами согласен, имеют место быть определенные недостатки. Вы написали только об однофамильцах, между тем существует много других доступных способов для накручивания рейтингов и есть авторы, которые этим пользуются. Тем не менее, кроме индексов цитирования база РИНЦ содержит множество других показателей, прозрачность которых позволяет вывести любого коньюктурщика на чистую воду. Вы же сами в принципе это сделали пользуясь их базой. Эта проверку в первую очередь должны выполнять те органы, которые используют ринцевские индексы, а не сотрудники РИНЦ, которые этого просто физически не смогут сделать.
РИНЦ создал достаточно эффективную систему, которая вполне работоспособна. Сравните хотя бы с Картой науки, в которой путаница на порядок выше. А между тем в неё государство вложило миллионы.
А главное, что РИНЦ создало базу данных, которой достаточно удобно пользоваться. Я считаю, что в этой базе вообще должно быть 100% научных статей и именно к этому нужно стремиться. По любому уровень статьи определяется не местом её публикации, а её востребованность научным сообществом.
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Вы путаете терминологию (надеюсь не сознательно). РИНЦ – это Российский Индекс Научного Цитирования, подчёркиваю: ЦИТИРОВАНИЯ. А Ваши рассуждения относятся в основном к НЭБ – Научной Электронной Библиотеке.
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В отчетах Ученых Советов Институтов РАН требуются «данные именно по РИНЦ»
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ха-ха и кого это в лавочно феодальной- воровской эрэфии беспокоит репутация
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Отчасти Вы правы. Только я не путаю, а не разделяю эти вещи, так как они взаимосвязаны. Поскольку базой для рейтинга служат публикации входящие в НЭБ. Вы предлагаете число этих публикаций сократить, я же считаю, что чем больше статей в этой базе, тем лучше.
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Ну, судя по тому, как Вы переврали мои слова, терминологию Вы запутываете тоже сознательно.
Сокращать публикации в НЭБ я нигде не предлагал, я предлагаю фильтровать журналы при подсчёте статистик цитирования в РИНЦ.
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Тогда я вообще не понимаю в чем сыр-бор. То что Вы предлагаете уже сделано. Отобрано 1000 журналов которые войдут в другой рейтинг.
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Вы бы вопрос изучили, хотя бы по минимуму, прежде чем комментировать. Цитирую, дабы не повторяться: “Та тыща, которая пропихивается в WoS, никакого отношения к отбору журналов для статистики цитирования не имеет. Это просто промо-акция, для продвижения наших журналов «в свет». В WoS, кстати, эта тыща в ядро не войдёт, и в статистике цитирования использоваться не будет.»
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Если это тысяча не войдет в ядро WoS, то куда он войдет? И что Вы имеете ввиду под ядром?
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Вот тут всё в цветах и красках:
elibrary.ru/rsci_about.asp
Ядро WoS (Web of Science Core Collection) – основная реферативная база WoS, используемая, в частности, при расчёте статистики цитирования.
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А Вы знаете, что представляет собой отдельная база китайских и латиноамериканских журналов, российский аналог которой собирается создать РИНЦ?
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Вопрос конкретизируйте. Что значит ”представляет собой”?
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Как эти базы связаны с основной реферативной базой WoS?
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Китайские и другие дополнительные индексы – это отдельные базы, никак не связанные с WoS Core Collection. При поиске ссылок в WoS имеется возможность выбора – по какой именно базе искать. Также можно выбрать поиск по всем базам, на которые подписан клиент.
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ринц пустая трата времени если Ливанову и ко нужны рейтинги чтобы легче выгонять нищих ппс и нс пусть он этим и занимается почему я то должен что- то улучшать проверять и тп когда в соем контракте таких дел вовсе нет
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и еще все эти системы- как-то ринц е-library крн работают так что ответа от них оперативного и поделу добиться невозможно ппс и нс эти системам вовсе не нужны ну так и в добрый путь им
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у РИНЦ есть и создатель и оператор предполагаю это МОН ну так все претензии и надо предъявлять к нему как ответственному создателю и оператору а не ахать охать жалобно в никуда
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Вы почти правы. Правительство создало НЭБ, а потом перестало ее финансировать. Вот и приходится ребятам самим деньги зарабатывать. И все бы ничего, но теперь правительство спохватилось и хочет РИНЦ использовать для оценки научных госорганизаций госструктурами (МОН, ФАНО и другие ведомства). А РИНЦ зарастает мусором, как вся наша планета. Если не будет выделено средств на расчистку, то все потонем в грязи.
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Ну, сравнение РИНЦ с замусоренной планетой – сильное преувеличение. Для его очистки средств, собственно, не требуется – нужна только воля “заказчиков музыки” из МОН и ФАНО. МОН вряд ли откажется от оценки по РИНЦ, поскольку оценки по международным индексам будут явно не в пользу “университетской науки”. Вот у ФАНО, теоретически, может быть заинтересованность в очистке РИНЦ или отказе от его использования, но его руководство, похоже, находится под влиянием приближённых академиков и прочих деятелей науки, нашептывающим им правильные, с их точки зрения, идеи по оценке и руководству. К сожалению, этим деятелям-шептунам оценка по нормальным индексам тоже невыгодна, вот круг и замыкается.
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Новости из ФАНО не оставляют надежды.
fano.gov.ru/ru/official/n...x.php?id_4=25354
"ФАНО России приступило к сбору данных по кадровому потенциалу научных организаций. Агентство разработало форму отчетности, которая размещена в «Системе формирования сводной отчетности ФАНО России». Ее необходимо заполнить в срок до 5 октября 2015 года включительно. Полученные данные будут учитываться при формировании системы кадрового резерв, проведении анализа структуры кадров, построении прогноза потребности в кадрах для различных групп должностей в научных организациях, а также представления до 15 ноября 2015 г. доклада Президенту Российской Федерации. "
И если Вы посмотрите на форму отчетности, то увидите там РИНЦ на почетном месте.
Так что чистить РИНЦ надо, хотя бесплатно это не получится. Кто ж сейчас бесплатно работает!
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Всё же, в формах отчётности ФАНО на первом месте – число публикаций в зарубежных изданиях, а РИНЦ на почётном третьем месте. Так что, даже если надежды на очистку РИНЦ тщетны, есть смысл сделать упор на убеждение чиновников в разумности использования “фишки” со сравнением числа публикаций в РИНЦ с числом публикаций в международных изданиях.
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Ну какой же смысл использовать врущий инструмент??
Тем более, что для гуманитариев РИНЦ, действительно незаменимый инструмент, для ряда областей только РИНЦ и годится.
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У гуманитариев, конечно, свои специфики, но для естественников существенное превышение числа публикаций в РИНЦ, по сравнению с международными изданиями, можно рассматривать как признак того, что сотрудники большую часть рабочего времени тратят на подготовку околонаучных и ненаучных публикаций, то есть занимаются нецелевым использованием средств. А это понятие для чиновников ФАНО, должно быть более чем понятно.
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Для гуманитариев, кстати, можно использовать сравнение числа публикаций в РИНЦ с числом публикаций в ВАКовских изданиях. Текущий ВАКовский список тоже, конечно, изрядно замусорен, но далеко не так, как РИНЦ.
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То, что в РИНЦ размещаются все научные статьи — не так уж и плохо. Мне нравится, что это, по сути, еще и справочная база. Если хочешь оценить журнал или публикацию, то для этого в РИНЦ есть все инструменты. Надо только уметь пользоваться. А то критика получается, как в басне про Мартышку и очки. Если журнал размещен в РИНЦ — это не значит, что он хороший. Это значит, что он индексируется. И всем видно, что это мусор. Так не имейте дела с таким журналом. За это надо сказать РИНЦ спасибо. А хорошие журналы рано или поздно тоже будут определены.
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Так мы и говорим спасибо РИНЦ за помощь в выявлении прохиндеев от науки, которым так нравится его “индексирование”.
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Уважаемый Саша! А что такое научные статьи? Во второй истории про РИНЦ от 6 октября
(trv-science.ru/2015/10/06/risc-uchit-vrat ) приводятся примеры двухстраничных статей, включающих 24 ссылки в списке литературы — это научная статья?
Если мы будем говорить РИНЦу спасибо за такие статьи, то скоро других там почти не останется. Вы этого хотите? Учтите, что уже сейчас число цитирований в РИНЦ включено в состав показателей, по которым оцениваются научные организации. Вы хотите, чтобы Ваш институт оказался в рейтинге ниже другого, в котором штампуют такие публикации и накручивают себе цитируемость? И чтобы Вашу лабораторию расформировали, а Вас уволили, поскольку у Вас меньше статей в РИНЦ, чем у этих авторов?
И еще, почему Вы так уверены, что «хорошие журналы рано или поздно тоже будут определены.»? Вы что, договорились с теми, кто их будет определять?
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Вот-вот. Если будут попытки ограничить свободу журналов, то обязательно будут поиски обходных путей, или надо будет «договариваться» к тем, кто допущен к механизмам управления.
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Очень странно то, что первоначально для запуска проекта и создания базы данных (вероятно) включили 5 моих работ 1999 — 2008 гг., а потом все закончилось... Официальное разъяснение я получил такое: «Администрация Вашего вуза должна этим заниматься, т.е. включением новых трудов в РИНЦ». Пока вопрос в процессе осознания-понимания-подготовки к реализации... Руководители думают, а для авторов тоже путь сильный предложен: мол, шлите свои материалы и авторские права, мы их разместим...
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P.S. По-моему, это весьма гуманно. В России очередной кризис, в большинстве изданий все ещё требуют деньги (ЗАЧАСТУЮ НЕ МАЛЫЕ!), а РИНЦ — бесплатно услуги готов оказывать. А что бесплатно, то и, соответственно, и качества аналогичного!
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Елена написала:
«Методички, сборники кафедры, учебные пособия, учебники, что угодно».
Ну нельзя же под словом «что угодно» понимать учебники, их ведь как вы знаете, совсем непросто написать, они должны быть оригинальными. И учебное пособие, если оно прошло УМО, тоже что ли ничего не стоит?
А сборники кафедры не могут никому быть полезными? Вы судите по сборникам там где сами работаете, что они являются помойкой? Но они могут не быть помойкой в других вузах.
Все не так однозначно.
И почему бы через РИНЦ не познакомиться с трудами кафедры, чем они занимаются, ведь другим образом такой сборник просто невозможно достать.
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В естественных и физмат науках говорить о РИНЦ просто неприлично. WoS и Scopus подразумеваются по дефолту. Система изначально работает довольно вяло и с ошибками, а в совокупности с трофностью по отношению к всякому мусору, и вовсе вызывает что-то вроде брезгливости.
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WoS и Scopus подразумевают иностранные или русскоязычные переводные журналы. А что же остальные отечественные журналы? Получается, что удачливые люди публикуются где надо, а остальные — занимаются пустым делом.
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