Kepler-452b — «старший брат» и почти Земля 2.0

Космическая обсерватория NASA «Кеплер» (www.nasa.gov/kepler) сумела обнаружить планету размером с Землю в «зоне жизни» у звезды, похожей на Солнце (спектрального класса G2). Отмечается, что небесное тело, получившее обозначение Kepler-452b, позволило довести общий счет подтвержденных экзопланет, открытых «Кеплером», до 1030 (а всего нуждающихся в дополнительных исследованиях кандидатов 4696). Напомним, что «зона жизни» (иначе говоря, зона обитаемости, зона Златовласки) — это область, где вода в жидком виде может находиться на поверхности планеты в открытых водоемах.

К сожалению, «подтвержденный двойник» — всего лишь очередное приближение к Земле 2.0. Диаметр Kepler-452b на 60% больше нашей планеты, «двойника» относят к категории суперземель. Масса и состав пока не определены, но предыдущие исследования показывают, что планеты размером Kepler-452b должны походить на планеты земной группы, то есть они сложены из твердых материалов — камней и т. п. Возможно, гравитация там вдвое превосходит земную, что, впрочем, не лишает планету шансов оказаться обитаемой.

385-дневная орбита Kepler-452b означает, что объект на 5% удаленнее от своей звезды, чем Земля от Солнца. Возраст находки составляет 6 млрд лет, это на 1,5 млрд лет больше нашего светила. При примерно той же поверхностной температуре родительская звезда светит на 20% ярче, так как она на 10% «раздутее».

Система Kepler-452 находится в 1400 световых годах от Земли в созвездии Лебедя. Чтобы подтвердить открытие и уточнить параметры системы, группа астрономов во главе с Джоном Дженкинсом провела также наземные наблюдения с целым рядом обсерваторий, включая крупнейший телескоп «Кек» на вершине потухшего гавайского вулкана Мау-на-Кеа. Соответствующая статья принята к публикации в Astronomical Journal.

Еще дюжина новых планет-кандидатов имеет диаметры от одного до двух земных, а их орбиты также находятся внутри «зоны жизни». У девяти из них звезды похожи на наше Солнце по размерам и температуре.

Максим Борисов по материалам NASA

www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4665

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