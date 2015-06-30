Форма и смысл. ФАНО имитирует реформу РАН
В жизни РАН начались существенные перемены, которые в ближайшее время, очевидно, будут разворачиваться всё шире. Они — судя по последним предложениям ФАНО и Минобрнауки — затронут важнейшие аспекты жизни научного сообщества России.
Несмотря на провозглашавшиеся подходы к реформе (ФАНО и Минобрнауки занимаются организационными вопросами, избавляя ученых от хозяйственных хлопот, а Академия — научной работой), несмотря на недавно сформулированный «принцип двух ключей», вопреки всем заверениям, эти предложения будут осуществляться по планам, подготовленным без должного согласования с учеными.
В чем же дело? Почему чиновники явно превышают свои полномочия, почему реформаторы-чиновники и ученые не согласны друг с другом?
Не понимают или не хотят?
Реформаторы рассказывают нам, как замечательно продвигается реформа. Послушаешь предновогоднее интервью М.М. Котюкова ТВ-каналу «Россия-24» и узнаешь, что:
- объединение институтов происходит исключительно по просьбам и предложениям самих институтов;
- все рекомендации ФАНО и Минобрнауки обсуждаются на стадии проектов с научной общественностью.
Эти позиции недавно четко повторили высокопоставленные представители ФАНО и Минобрнауки А. М. Медведев и Л. М. Огородова, участвовавшие в заседаниях третьей сессии Конференции научных работников 29 мая 2015 года.
Но мы ведь знаем, как проходит реструктуризация институтов в Кабардино-Балкарии и в Севастополе. Мы знаем, как происходят обсуждения проектов ФАНО и Минобрнауки c общественностью (экологи используют в похожих ситуациях термин «чучело общественности»). Знаем, каковы результаты этих обсуждений. Знаем, как, игнорируя ясно выраженное мнение трудовых коллективов, руководитель ФАНО М. М. Котюков уволил директора ГЕОХИ им. В.И. Вернадского академика РАН Э. М. Галимова и директора ИИЕТ имени С. И. Вавилова члена-корр. РАН Ю. М. Батурина.
Документы последних месяцев, исходящие из ФАНО и Минобрнауки, и высказывания их руководителей, касающиеся сотрудничества властей и научных работников, красноречивы! Пожалуй, они не оставляют места вопросам. Так что ответ напрашивается простой: понимают по— своему и по— другому понимать не хотят. При этом заявлять могут всё что угодно.
Оценки и критерии
Преобладающих оценок реформы две, и обе они прямо противоположны. Всё хорошо, говорят представители ФАНО и Минобрнауки. Всё плохо, говорят ученые.
Неукоснительное соблюдение сроков завершения тех или иных работ, предписанных руководством и касающихся реформы науки, — вот приоритет, такова позиция ФАНО и Минобрнауки. По существу, это сугубо формальная позиция. Содержание работы оказывается при этом второстепенным.
Выяснение существа, смысла, последствий предлагаемых изменений как главных критериев оценки их целесообразности — такова позиция научного сообщества.
Ученые убеждены: лучше не передавать по назначению и не публиковать незаконченные, сырые или совершенно негодные материалы, их необходимо совершенствовать, даже нарушая установленные ранее сроки готовности. Ведь научная работа — это не конвейерное производство.
Скорлупа и содержимое
Символический смысл пасхального яйца известен. Это символ возрождения, воскрешения из мертвых. Известны и другие образы и смыслы — Яйцо Мира, Космическое яйцо, Начало всех Начал, Философское яйцо алхимиков, Колумбово яйцо — число образов и смыслов яйца огромно. В представлениях славян яйцо заключает в себе оппозицию «Жизнь — Смерть» (вспомним сказку о Кощее Бессмертном).
Во всех случаях яйцо — это целостность, единство оболочки и содержимого. И если единство нарушено, если содержимое отделено — цена оболочки ничтожна. Отсюда и поговорка о выеденном яйце как о никчемной вещи. «Яйцеголовые умники» — тоже никчемные люди. Это презрительная кличка интеллектуалов.
Но у выеденного яйца существу-ют и полезные свойства. Оно годится, например, для сочинения статей, фельетонов и т. п., способных в руках умелых газетчиков превратиться в яичко золотое.
Об этом короткий рассказ Чехова «Два газетчика». Вот фрагмент их диалога.
— …у тебя натура такая, что ты и про выеденное яйцо можешь писать, а я… нет!
— А что ж? — окрысился Шлепкин. — Чем, по— твоему, плохо выеденное яйцо? Масса вопросов! Во— первых, когда ты видишь перед собой выеденное яйцо, тебя охватывает негодование, ты возмущен! Яйцо, предназначенное природою для воспроизведения жизни индивидуума… понимаешь! жизни!.. жизни, которая в свою очередь дала бы жизнь целому поколению, а это поколение тысячам будущих поколений, вдруг съедено, стало жертвою чревоугодия, прихоти! Это яйцо дало бы курицу, курица в течение всей своей жизни снесла бы тысячу яиц… — вот тебе, как на ладони, подрыв экономического строя, заедание будущего! Во— вторых, глядя на выеденное яйцо, ты радуешься: если яйцо съедено, то, значит, на Руси хорошо питаются… В— третьих, тебе приходит на мысль, что яичной скорлупой удобряют землю, и ты советуешь читателю дорожить отбросами. В— четвертых, выеденное яйцо наводит тебя на мысль о бренности всего земного: жило — и нет его! В— пятых… Да что я считаю? На сто нумеров хватит.
Не сходными ли мотивами руководствовались авторы предписаний ФАНО и Минобрнауки? Некоторые из их проектов очень похожи на сооружения, представляющие собой пустое вместилище. Таковы, к примеру, «Ключевые тезисы: единые подходы к объединению интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры» из «Проекта плана реструктуризации научных организаций».
Авторы проекта и ключевых тези-сов выложили свои предложения на сайте ФАНО для обсуждения в рамках общественной экспертизы. Авторы предложили принципы реструктуризации и попросили участников обсуждения ответить на несколько вопросов. В их числе:
- Какие из перечисленных принципов наиболее важные?
- Чего не учли авторы документа?
- Что в предложениях авторов является лишним?
Мои ответы таковы.
- Если мы говорим о фундаментальных исследованиях, на первое место следует поставить принцип «ищи и объясняй неизвестное». Всё остальное — только создание условий для продуктивного поиска. Это очевидно, это банально. Но забывать об этом нельзя. Ничего похожего в документе нет.
- Авторы не учли необходимость аргументировать свои предложения и демонстрировать материалы и факты, показывающие пользу предлагаемых подходов.
- Лишней является вся эта абстрактная конструкция. Ее можно переписать в обратном порядке, задом наперед — и она будет столь же убедительна, как предлагаемая в этом документе. Охарактеризована только оболочка, ее содержательного наполнения нет. Хотя именно содержание исследований должно показать, в чем достоинства этой оболочки. Обсуждение пустой оболочки не имеет смысла. Оно напоминает усилия по созданию науки о выеденном яйце.
Имитация реформы и подлинный смысл происходящего
Представители ФАНО утверждают, что их проекты реконструкции науки прошли широкое обсуждение с научной общественностью — в нем участвовали более 300 научных организаций. Много это или мало? Как мнения этих организаций были учтены? Разъяснений на этот счет, сопровождающих документы, представленные для общественной экспертизы на сайте ФАНО, нет. Что думают социологи? Обращалось ли ФАНО к профессионалам за оценкой? Мы этого не знаем.
Социология учит, что факт становится социологическим фактом только после того, как получает интерпретацию в системе социологического знания. Так что было ли обсуждение корректным или нет, судить без профессиональных разъяснений нельзя. Поэтому мне пока предлагаемые ФАНО документы представляются имитацией планов, согласованных с научным сообществом.
А что же происходит с реформой, с российской наукой, куда мы движемся? Симон Эльевич Шноль, известный биофизик и историк отечественной науки, студентом переживавший сессию ВАСХНИЛ 1948 года, в контексте происходящего вспомнил выступление одного из создателей нашей генетики, автора идеи о матричном синтезе хромосом, Николая Константиновича Кольцова. Кольцов предупреждал: отечественной науке грозит страшная опасность. И он оказался прав. Вспомнил Шноль и знаменитый лозунг Французской революции: «Отечество в опасности!» Вероятно, именно в этом состоит подлинный смысл совершающейся реформы науки.
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а РАН не имитирует даже — у них итак все хорошо.
Академикам зарплату подняли и все сразу успокоились.
Что касается бессмысленности стратегий и прочих «конструкций», то ровно такими же
их выдавали академики. ФАНО не хуже и не лучше. Просто добавили еще дармоедов, которые питаются от науки, помимо тех, кто это делал «профессионально».
И снова на всех нужных лиц хватило. И зарплаты по 140 тыс и у академиков еще поболее...Главное, что научные сотрудники оставались и остаются вне поля зрения.
Их действительно нужно просто сократить ввиду отсутствия их вклада в денежные потоки и абсолютного нулевого влияния на пересадки в креслах, называемые научной политикой.
Печально, что уже столько времени эту панаму называют «реформой». Обман — главное в нашей стране. Сейчас вот меламеда простят и отпустят. А потом почему-то с нс Пупкина спросят, чтож ты на 10 -15 тыс зарплаты статьи -то в Nature не печатаешь? И уволят...а меламедов, петриков, фортовых и алдошиных оставят.
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Г. Пипеткин выразился абсолютно точно: лицемерие чиновников от науки достигло vrai sup. Появляться русскому профессору на тусовках чехов-венгров-грузин-прибалтов с з/п в 500-700 евро и глупо и унизительно. И еще успевать ковать «научные кадры высшей квалификации» и поднимать вверх Хирш. Для чего?
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Одно из требований различных российских грантов, оценок по эффективности научной деятельности научных и образовательных учреждений в системе ФАНО являются высокий индекс Хирши и как можно большее количество публикаций, включенных в РИНЦ.
А знаете как это делается? Очень просто — учреждение платит РИНЦ за работу по оценке соответствия присылаемых в него от учреждения публикаций на соответствие для включения в список РИНЦ — садит своего сотрудника — на бюджетную зарплату — на подготовку таких публикаций в соответствующем виде для администрации учреждения. В итоге в этот список включаются учебные пособия, диссертации соискателей, патенты — и так далее. Реально знаю учреждение, у ректора которого индекс Хирша — 29, число цитирований — больше 2000 тысяч, а у проректора по науке — индекс Хирши 14 — хотя год назад был около 4-х. Я уже не говорю о бесконечных письмах коллег — которые не имеют такого административного потенциала — и обращаются с просьбой о цитировании их работ — все-таки пытаются — сохранить лицо. Такого в Российской науке еще не было. Коллеги, что же это делается-то — а?
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Да, с некоторых пор эта «погоня за индексами» стала принимать неприличные размеры. Институтская бюрократия, видимо, спелась с РИНЦевской и накручивает себе показатели по критериям малопонятным для сторонних. «Что же это делается-то»? — ну, ясно же: академическая, прости Господи, элита обеспечивает себе теплые условия существования под фиговым листочком якобы «объективных наукометрических показателях». А что делать? Уходить от монополии РИНЦ. Есть альтернативные и международные БД, которые не столь подвержены искусственным накруткам всяких Хиршей через административные ресурсы. Сравниваешь иных чемпионов по РИНЦ с их показателями в Академия-Гугл — и многое, если не всё, становится на свои места.
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Уже второй год твержу:
надо разработать процедуру ранжирования научных сотрудников, через экспертные советы.
В принципе, пойдут и уч. советы НИИ.
Иде проста: заслушать всех , со стажем 1-15 лет и более,
остепененных- просто обязательно,
на Уч советах с совокупным докладом по 10 работам по их выбору.
И дать экспертную оценку каждому докладчику,
сначала качественную, а затем и количественную.
Драфт я разработал.
Дело за распространением и обсуждением этого
стратегического вопроса
во всех НИИ.
Требуй от директора обсуждения таких воросов.
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дорогой ВПоль, ну почему же вы думаете, что внутри института те же люди как-то иначе решат, чем они же решали в течение предыдущих 40-50 лет?
Если это снова они должны будут снова сами себя ранжировать, так ведь ничего и не поменяется. Будет большая надстройка научных бездельников при некоторой доле научных сотрудников (кто-то же должен работать). Так у нас всегда было.
Если это министерство будет ранжировать — то это приведет к полному вытеснению научных сотрудников. Министерству научная работа не нужна.
Если посторонние эксперты будут ранжировать (из чужого института) — они захотят всех топить, чтобы остаться самим.
Если зарубежные эксперты ранжировать начнут, будет некого ранжировать, так как доля международно зримых ученых у нас мала.
Да и кто им теперь доверит в стране победившего Крыма?
Таким образом, нет никакой вызывающей доверие аудитории экспертов)))
А значит, нужно все делать по формальным количественным критериям, которые должны быть простыми и понятными, как правила ГИБДД.
И не нужно наводить тень на плетень сложностью научного процесса. Тех, кто не работает все знают и их бездействие очевидно.
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Хотя конечно, погоня за индексами отвратительна. Противоречит самому смыслу науки. Значит и по индексам нас ранжировать нельзя. Вообщем, никак просто нельзя!!))))
При любом методе найдутся недовольные. И только один метод всех устраивал и устраивает — чтобы некий ветхий убеленный сединой старец из РАН протянул дрожащий свой перст и указал на тех, кто по его мнению и должен продолжать дело.
Это вообщем неплохой метод. Учитывая, что старцы эти давно лабораторию не посещали (кто-то лет по 40 уже), получится нечто навроде генератора случайных чисел. В такой процедуре уцелеют 50% нормальных ученых. А это уже неплохо, по сравнению с остальными методами, которые ведут к их полному уничтожению.
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Уважаемый Михаил Михайлович!
В свете состоявшихся скандальных выборов в Российскую Академию Наук, в результате которых членами-корреспондентами и академиками РАН стали жены, дочери, мужья, сыновья, любовницы и любовники, зятья, снохи, кумовья, своячники известных академиков РАН-директоров научных учреждений и ведомств страны ВАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ФАНО.
Кроме того, очень многие из них получили по наследству руководство институтами и учреждениями или являются заместителями, анонсированные на дальнейшее руководство...
ВОПИЮЩИЙ ПРИМЕР- Всероссийсский НИИ экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко , который возглавляет академик РАН (РАСХН) Гулюкин М.И. (цена его академических званий и покровительство бывших академиков РАСХН (Романенко А.Г.), Фисинина В.И.) всем известна......(коррупционные преступления в научной сфере).
Заместителем директора Гулюкина М.И. в НИИ экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко является его сын Гулюкин Алексей Михайлович , кандидат биологических наук, защитивший приписанную ему диссертацию, на основе плагиата (материалы фигурируют в интернете и направлены в ВАК РФ), по существу приватизирующих институт с 70-85 летними сотрудниками...
Формирование на базе этого института Научного ветеринарного Центра-рамках реформирования науки, предполагает объединение трех институтов — ВИЭВ, ВНИИВСГЭ и ВНИВС и уже анонсировано, Вашим Ведомством (такая информация циркулирует в научных кругах) и что руководителем Научного Ветеринарного Центра становится сын Гулюкина М.И. — кандидат биологических наук Гулюкин Алексей Михайлович, бывший беглый ветеринарный таможенник, участник судебного процесса по золототодобывающим акциям на Байкале,под начало которого попадают два академика, один член корреспондент РАН...что вызывает возмущение ветеринарной научной общественности.
ПОРОЧНАЯ ПРАКТИКА передачи руководства по наследству, как и назначение родственников на должности заместителя руководителя, ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА!!!
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